Coronavirus España directo: Sanidad notifica 40.197 nuevos contagios y 235 fallecidos en las últimas 24 horas

La tercera ola continúa desbocada en España. Ayer, el Ministerio de Sanidad añadió a sus estadísticas 35.878 nuevos casos de Covid-19 , 16.676 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Es el segundo día con mayor número de contagios en lo que va de pandemia, bajando del máximo marcado el miércoles de 38.869 nuevos casos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 2.211.967 desde el inicio de la pandemia . La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes vuelve a subir un día más y se sitúa en 522, frente a los 492 del miércoles.

Uruguay sumó ayer 1.078 nuevos positivos de Covid-19, llegó a 8.024 casos activos y alcanzó los 29.989 desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020. Así lo indicó el informe diario presentado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), que agrega que en la pasada jornada se sumaron a las cifras oficiales los 439 de los 475 casos que no se habían reportado entre el 29 de diciembre y el 7 de enero por un «error informático». Los restantes 36 ya habían sido incluidos en los datos presentados entre el 12 y el 13 de enero.

Reino Unido anunció ayer su decisión de prohibir la entrada de pasajeros provenientes de varios países de Latinoamérica y Portugal, debido al hallazgo de una nueva mutación del SARS-CoV-2 en Brasil. Según trasladó el ministro de Transporte de Reino Unido, Grant Shapps, personas procedentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela no podrán entrar en Reino Unido desde este viernes a las 16.00 horas. «Los viajes desde Portugal a Reino Unido también se han suspendido dados los fuertes vínculos de viaje con Brasil», aseguró, subrayando que incluir al país europeo en esta lista es «otra manera de reducir el riesgo de importar infecciones».

La situación del Covid-19 es de «extrema gravedad» y las previsiones no apuntan al optimismo, teniendo en cuenta la velocidad de crucero que ha logrado ya en esta tercera ola. «En apenas dos semanas» ha cogido la misma fuerza que en «cuatro meses» en la segunda, lo que lleva a «una pared», por su verticalidad, en el «crecimiento» de los casos, con récord en lo que va de pandemia en la última jornada: 2.312 más. Más parecido al avance de la primera que a la vivida a partir de agosto, de proseguir este ritmo con más de dos millares de contagiados al día -a 28 de diciembre eran 150- y una mortalidad del 2 por ciento , «en breve» llegarán «50 ó 60 muertos diarios y puede que muchos más», alertó el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea -en la última jornada se han anotado otros once decesos, diez en hospitales y uno en residencias-. Subrayó que al dar estos datos y proyecciones «no se trata de mandar más dramatismo, sino de explicar lo que va a pasar» de mantenerse así las tasas de incidencia y el comportamiento del virus, que en «todas» las provincias va al alza. Léelo aquí .

La cifra total de fallecidos se sitúa en 17.867, que son 20 más que los registrados el jueves: 11.107 en hospital o centro sociosanitario, 4.415 en residencia, 1.016 en domicilio y 1.329 que no son clasificables por falta de información.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado este viernes su oposición a un nuevo confinamiento domiciliario, para hacer frente al coronavirus, que "arreste" a los ciudadanos en sus casas "condenándoles a la ruina". Vox ya fue muy crítico con las medidas restrictivas de la movilidad durante la primera ola de la pandemia y ha confirmado este viernes que sigue sin apoyar medidas de confinamiento. "España debe protegerse, pero España no puede detenerse", ha sostenido Abascal en un apunte en su cuenta personal de Twitter.

La Rioja ha lamentado tres fallecidos más con COVID1-9 en la última jornada, según datos de este viernes del Gobierno riojano. Además, han aumentado de forma importante los casos activos, en 66, pasando de 1.849 a 1.915, y de forma más ligera la presión asistencial con nuevos ingresos, de 124 a 129 ingresados. Los tres fallecidos son hombres, todos de edad avanzada y con patologías previas, que no vivían en residencias de personas mayores. Desde el inicio de la pandemia han fallecido 606 personas en La Rioja con COVID-19. De esta cifra, 286 pertenecían a centros de mayores.

Las reuniones solo podrán ser de cuatro personas en cualquier espacio, público o privado, salvo que sean convivientes, y el inicio del toque de queda se adelanta, de las 23.00 horas a las 22.00. Asimismo, los negocios no esenciales deberán cerrar a las 18.00 horas los fines de semana, a excepción de los destinados a actividades culturales y deportivas, mientras que de jueves a lunes seguirán con la limitación horaria a las 20.00 horas. Se realizarán controles de aforos en los centros comerciales para evitar aglomeraciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha considerado "insuficiente" la justificación del Gobierno foral para prohibir fumar en las terrazas, incluidos los barriles, de todos los establecimientos de hostelería. Al no haber aportado informe alguno específico al respecto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN no ha ratificado este punto concreto de las medidas contenidas en la Orden Foral 1/2021, de 13 de enero, de la consejera de Salud. En el auto, que puede ser recurrido, la Sala ha ratificado la prórroga del resto de medidas sociosanitarias, salvo el punto relativo a la prohibición de fumar en el ámbito de la hostelería, en el que se quería pasar de permitir fumar en el caso de que se pueda garantizar la distancia de seguridad de dos metros a no permitirlo en ningún caso. Esto, a juicio del Tribunal, "impone una limitación mayor de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, por tanto, no supone una mera prórroga de las medidas sanitarias que fueron autorizadas, sino una verdadera modificación".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido al Gobierno que "lidere una respuesta a la tercera ola" con un "confinamiento inteligente" que establezca ayudas y no sea tan duro como en marzo y abril. "Tendemos la mano al Gobierno para tomar nuevas medidas y evitar el desastre. Solo si actuamos ya estamos a tiempo de evitar el peor de los escenarios".

La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha instado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a "responsabilizarse con sus competencias" en la gestión de la pandemia de la Covid-19 y a "dejar de reclamar al Gobierno central lo que no hace en Andalucía con absoluta irresponsabilidad". En declaraciones a los periodistas en Granada después de que Moreno haya considerado que el Gobierno central "debería ir pensando si hay que ir tomando" una medida como la del confinamiento total "para el conjunto de España", la dirigente de Podemos en Andalucía le ha instado a "responsabilizarse de sus competencias porque las tiene suficientes" para tomar medidas como los cierres perimetrales o limitar la actividad a los servicios esenciales y "no lo está haciendo".

Pfizer ha informado, al mismo tiempo, de que estos cambios en el proceso y las instalaciones para incrementar el volumen de producción de dosis "requerirán aprobaciones regulatorias adicionales", aunque no ha especificado cuáles.

La medida afecta este viernes a un grupo de Ávila, cuatro aulas en Burgos, dos de León, tres en Palencia, seis de Salamanca, cinco en Segovia y once en Valladolid.

El módulo con 23 presas confinadas estará aislado durante dos semanas, por lo que las internas "hacen vida en las celdas y no pueden hacer uso colectivo de los espacios comunes del módulo ni del resto del centro".

"Visto con perspectiva, no fue la mejor decisión. Si alguna persona se siente ofendida, lo entiendo y pido disculpas", ha señalado López este viernes en declaraciones a Europa Press.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado la suspensión y reprogramación de operaciones no urgentes en las áreas sanitarias de Santiago, A Coruña y Ferrol para tener "una reserva de camas de UCI" que haga frente a un aumento de la presión hospitalaria que se prevé "seguro".

De este modo, la presencia de los agentes se intensificará en estas áreas para "controlar de forma seria los aforos". En este sentido, desde el consistorio de la capital han señalado que la Policía Local ha puesto 23.545 denuncias por no llevar o usar de forma inadecuada la mascarilla, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

Con un "veremos", el ministro ha dejado en el aire su continuidad en el Ejecutivo. "No tengo 40 años, tengo poco más de 70 y las condiciones de una persona que está cursando está edad es de riesgo", ha declarado López, el cuarto ministro del Gobierno de Luis Arce en contraer la enfermedad.

"Mi estado general no es malo, pero tengo que guardar todos los recaudos que el protocolo exige", ha explicado a Radio Fides, donde ha adelantado su ausencia de la reunió del Gobierno convocada para este viernes, precisamente para analizar la evolución de la pandemia de COVID-19.

El ministro de Salud de Bolivia, Edgar Pozo, ha confirmado este viernes que ha dado positivo por coronavirus y no descarta verse obligado a abandonar el puesto debido a su avanzada edad.

"En estos momentos, pedimos que no se introduzcan requisitos de prueba de vacunación o inmunidad para los viajes internacionales como condición de entrada, ya que todavía existen importantes incógnitas en cuanto a la eficacia de la vacunación para reducir la transmisión y la limitada disponibilidad de vacunas. Estar vacunado no debería eximir a los viajeros internacionales de cumplir otras medidas de reducción del riesgo de los viajes", ha establecido el comité, que se reunió este jueves 14 de enero a petición del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los países que no exijan pruebas de vacunación contra el COVID-19 para poder viajar "dado que todavía se desconocen las repercusiones de las vacunas en la reducción de la transmisión y que la disponibilidad actual de vacunas es demasiado limitada".