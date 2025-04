Coronavirus España: 102.136 casos y 9.053 fallecidos, 864 más que ayer

5.46

Los casos positivos de coronavirus aumentaron este miércoles a 41 en El Salvador, país que ya suma dos muertes por la enfermedad que ocasiona, denominada COVID-19, informó el presidente Nayib Bukele en sus redes sociales. El mandatario indicó que se registran "8 nuevos casos confirmados de COVID-19 en El Salvador", de los que "un contagio es local y 7 importados".

5.33

Los muertos por coronavirus en Honduras aumentaron a catorce, mientras que los casos de contagiados que han dado positivo ya suman 214, informó este miércoles el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en cadena nacional de radio y televisión. El informe oficial señala que el Laboratorio Nacional de Virología "realizó 139 pruebas para diagnosticar coronavirus (Covid-19), resultando 47 positivas, sumando así 219 los casos positivos registrados a nivel nacional".

5.18

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, invocó hoy la unión nacional e internacional y la disciplina científica para enfrentarse al COVID-19. Durante una breve entrevista con el canal en español de la televisión estadounidense CNN, el gobernante panameño explicó que en su país se ha formado "un equipo muy bien alineado" que depende de las decisiones que toman las autoridades de Salud.

4.40

Un laboratorio australiano inició las pruebas preclínicas de dos vacunas contra el coronavirus SARS CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, que se extenderán durante unos tres meses, informaron este jueves fuentes oficiales. La Organización para la Investigación Industrial y Científica de la Mancomunidad de Australia (CSIRO), que se encarga de estas pruebas, es parte de la gran red mundial de la Coalición para las Innovaciones y la Preparación para Epidemias (CEPI), que trabaja para encontrar una vacuna que mitigue los efectos de la actual pandemia.

4.31

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ordenado a las fuerzas de la ley "disparar a matar" a aquellas personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia de Covid-19. "No dudo. Mis órdenes son para la policía y el ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar", aseveró anoche el mandatario en un discurso televisado. "Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba", amenazó Duterte el mismo día en el que una veintena de personas de la barriada de San Roque, en Manila, protestaron sin permiso ante la policía para exigir ayuda oficial para salir adelante.

4.25

En México aumentaron este miércoles a 1.378 los contagios de COVID-19, con 163 nuevos respecto a los 1.215 del día anterior, y a 37 los fallecimientos motivados por esta enfermedad, 8 más que los del reporte precedente, informaron sus autoridades sanitarias. El director general de Epidemiología de la Secretaría (ministerio) de Salud, José Luis Alomía Zegarra, indicó además que las autoridades sanitarias han registrado 3.827 casos sospechosos de la enfermedad y 7.073 negativos.

4.08

Estados Unidos enfrentó este miércoles otra jornada fatídica al superar los 200.000 contagios por COVID-19 y rozar los 5.000 fallecidos, con Nueva York todavía como epicentro pero con focos surgiendo a lo largo y ancho del país. Los contagios totales alcanzaron los 215.000 -casi el doble que el segundo país con más positivos, Italia- tras sumar cerca de 26.000 en las últimas 24 horas; mientras que los fallecidos son ahora 4.757.

3.48

Con 1.317 casos confirmados de COVID-19 y 32 muertos por la pandemia en Panamá, las autoridades de este país alertaron hoy de que se han comenzado a colmar las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales. El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, advirtió de esa situción en las salas de UCI de los grandes hospitales panameños.

3.28

El cadáver de una mujer de 30 años fue encontrado en las calles de la localidad argentina de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, confirmaron a Efe este miércoles fuentes oficiales, en la que fue la undécima víctima mortal de la violencia machista durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Un hombre de 32 años se encuentra detenido como sospechoso de su asesinato.

2.21

El actor y director Sean Penn colabora con el Ayuntamiento de Los Ángeles para abrir un centro hospitalario en el que se harán pruebas del coronavirus, que se ubicará en el este de la ciudad californiana, un área de tradición humilde y mayoritariamente latina. El propio consistorio angelino agradeció a Penn, ganador de dos Óscar, la ayuda que ha ofrecido por esta crisis sanitaria a través de CORE, su propia organización benéfica cuyas siglas responden a Community Organized Relief Effort (Comunidad de esfuerzos organizados para el alivio).

2.05

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), organismo de la UE con sede en Parma (Italia), ha asegurado hoy, en boca de su director ejecutivo, Bernhard Url, que “las normas de seguridad alimentaria de la UE ya garantizan protección frente al coronavirus”. Url, de origen croata, ha hecho esta afirmación en una entrevista concedida el portal EURACTIV-Croacia, en la que explica que a pesar de que el coronavirus puede sobrevivir en las superficies por un espacio de tiempo limitado, las normas de protección alimentaria en los estados miembros de la UE garantizan un elevado nivel de salvaguarda ante alimentos contaminados.

1.46

La agencia de calificación de crédito Standard & Poor's avisó hoy en un informe de que todos los indicadores económicos del sector público en Estados Unidos están ya a la baja por el impacto del coronavirus y eso podría conllevar a rebajas de la calidad crediticia y una recesión al nivel o peor que la de 2008, que podría no tener precedentes desde la II Guerra Mundial. El informe espera una "fuerte caída en la economía hasta, al menos, el segundo trimestre", mientras que la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y sus efectos sobre la actividad económica podría provocar previsiones aún más pesimistas.

1.27

La ciudad de Nueva York necesita 65.000 camas de hospital adicionales para enfrentarse a la pandemia de coronavirus, que afecta a más de 47.000 personas en la metrópolis más grande de EE.UU., anunció este miércoles el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio. "Va a ser un proceso épico durante el mes de abril para poder llegar a esa capacidad, pero es un objetivo que está a nuestro alcance", dijo el alcalde en su rueda de prensa diaria.

1.24

Estados Unidos ha evacuado a 1.000 militares de un buque portaaviones, con unas 4.000 personas a bordo, donde se ha detectado casi un centenar de casos de COVID-19, informó este miércoles el jefe de Operaciones Navales, almirante Michael Gilday. "En el último día hemos sacado a 1.000 y va a aumentar a 2.700 hacia el viernes, y estamos haciendo test de forma extensiva", dijo Gilday en una rueda de prensa en la Casa Blanca del grupo de trabajo para el coronavirus, en la que participó el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Mark Esper, entre otros.

1.16

Un bebé de seis semanas ha muerto en Connecticut (Estados Unidos), supuestamente por complicaciones relacionadas con el COVID-19, lo que le convertiría en una de las víctimas más jóvenes de la enfermedad, según anunció este miércoles el gobernador de ese estado, Ned Lamont. "Hoy, con tristeza desgarradora, podemos confirmar la primera muerte pediátrica en Connecticut relacionada con # COVID19. Un recién nacido de 6 semanas del área de Hartford fue llevado sin respuesta a un hospital a finales de la semana pasada y no pudo ser salvado", explicó el gobernador en su cuenta de Twitter.

0.56

Más de 700 españoles han sido ya repatriados desde Perú tras quedarse varados a causa de la cuarentena obligatoria y el cierre de fronteras decretado por el Gobierno peruano desde mediados de marzo para frenar la propagación del coronavirus COVID-19. Hasta el momento se han efectuado tres vuelos de Lima a Madrid por parte de la compañía española Iberia, el último de ellos este miércoles, que salió del aeropuerto limeño Jorge Chávez en torno al mediodía y llegará al aeropuerto madrileño Adolfo Suárez sobre las 05:30 hora local del jueves.

0.40

Brasil ha sumado en las últimas 24 horas otros 39 fallecidos por la pandemia de coronavirus, con lo que el total de muertes se elevó este miércoles a 240, en tanto que el número de casos confirmados ascendió a 6.836, informó el Gobierno. En relación a los contagiados, el Ministerio de Salud precisó que desde este martes se han registrado 1.119 nuevos pacientes, lo que supone la cifra más alta en un día desde que, el 26 de febrero pasado, se detectó el primer caso en el país.

23.14

El número de fallecidos en Cataluña por el coronavirus ha aumentado a 2.093 al haberse registrado este miércoles 244 nuevas víctimas mortales, frente a las 177 del lunes, al tiempo que han aumentado los nuevos positivos, un total de 1.813 frente a los 1.218 de ayer. Según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado, estos 1.813 positivos nuevos de coronavirus en Cataluña elevan la cifra total de contagiados a 21.804.

22.58

El decano de los matadores de toros, Manolo Navarro, ha fallecido esta noche a los 95 años de edad en el hospital Puerta de Hierro de Madrid, a consecuencia de una neumonía agravada por el coronavirus, han informado a Efe fuentes familiares. Además de haber sido uno de los matadores de toros más longevos, Navarro será recordado también por haber sido un abanderado de la tauromaquia en todo el mundo, pues, además de los países de tradición taurina, llegó a torear en lugares tan peculiares como Angola, Mozambique, Estados Unidos o Manila (Filipinas).

21.58

El número de personas contagiadas por el coronavirus superó ya los 200.000 en EE.UU., que ha registrado hasta el momento 4.476 fallecidos, de los que más de una cuarta parte se han producido en el estado de Nueva York, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins. Estados Unidos, que lidera el número de contagios en el mundo, ha superado la barrera de 200.000 casos y específicamente ha llegado a 203.608, de acuerdo a los recuentos de datos de la citada universidad. El número de personas infectadas se ha duplicado en solo cinco días, ya que el pasado viernes EE.UU. registró 100.000 casos y se convirtió en el primer país en superar esa cifra, a la que ahora han llegado España e Italia, los dos países europeos con más casos detectados.

21.50

El Gobierno de Portugal dio hoy luz verde a la renovación del estado de emergencia declarado hace dos semanas para frenar la expansión del coronavirus, que se ha cobrado 187 víctimas mortales en el país. Tras un Consejo de Ministros extraordinario, el primer ministro luso, António Costa, se mostró favorable a continuar con las medidas de aislamiento social y manifestó que el buen comportamiento de los portugueses está favoreciendo un crecimiento más moderado de los contagios. El estado de emergencia se apliará 15 días.

21.40

El Gobierno prepara el envío de un avión a la India, "probablemente el viernes", para repatriar a turistas españoles que se encuentran en ese país, ha avanzado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. El avión podrá viajar después de que la propia ministra hablase este martes con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, para que abra el espacio aéreo y de eso modo haga posible la operación. Hace unos días contábamos en ABC cuál es la situación de los españoles allí.

21.30

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha avisado este miércoles de que fumar aumenta las complicaciones en caso de contraer el Covid-19, ha informado en un comunicado. Se basa en el artículo recientemente publicado en el blog del 'British Medical Journal (BMJ)', y del que se hace eco el Programa de Atención Primaria Sense Fum y la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum, junto con la Agència de Salut Pública de Catalunya.

21.20

«Este es el momento de evitar que mueran soldados. Si no tomamos medidas pronto, renunciamos a proteger nuestro activo más valioso: nuestros soldados». Son las palabras, desesperadas, del capitán de uno de los 10 portaviones con reactor nuclear de la Armada estadounidense, que ha escrito a sus superiores suplicándoles que permitan el desembarco y aislamiento de la gran mayoría de los 4.000 tripulantes del barco, uniformados que van siendo infectados uno a uno por el coronavirus y que, hacinados, no pueden guardar la distancia de seguridad que recomiendan los médicos. Informa el corresponsal de ABC en Washington, David Alandete.

21.11

El Festival de Música Antigua de los Pirineos (FeMAP) ha cancelado su decena edición, que se iba a celebrar del 3 de julio al 23 de agosto en 38 municipios del Pirineo catalán, a causa de la incertidumbre creada por la crisis del coronavirus.

21.02

Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, han abordado este miércoles la crisis del coronavirus durante una llamada telefónica. Los dos líderes han hablado así de posibles áreas de cooperación entre ambos países para hacer frente a la pandemia, que ha dejado por el momento 277 muertos en Turquía y más de 15.600 infectados y, por otra parte, 24 fallecidos en Rusia y 2.777 contagiados.

20.54

Más de 40 millones de teléfonos móviles de toda España serán rastreados en un estudio de movilidad anónimo, que permitirá conocer los movimientos de población entre territorios y contribuirá a la toma de decisiones para hacer frente al coronavirus. Se trata de un estudio, denominado DataCOVID, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), que permitirá analizar los desplazamientos de la población mientras dure la emergencia sanitaria por el covid-19, han informado este miércoles fuentes gubernamentales.

20.45

Francia prepara un fin del confinamiento, todavía lejano, a plazos y «descentralizado», que se producirá a distinto ritmo, con distintos plazos y en distintas regiones, en función de la evolución de la crisis del coronavirus, en una fecha imprevisible. Informa el corresponsal de ABC en París, Juan Pedro Quiñonero.

20.37

El presidente de Murcia, Fernando López Miras , así lo ha anunciado en Twitter: "Tras analizar la situación de las UCI de la #RegióndeMurcia con el consejero de Salud, esta tarde he puesto a disposición del Gobierno de España 10 camas UCI para el traslado de enfermos Covid-19 de otras comunidades autónomas. España es un gran país y juntos somos más fuertes".

20.30

El Ayuntamiento de Igualada (Barcelona) , el municipio con el brote más agresivo de coronavirus en Cataluña y uno de los que registra unas tasas más altas de mortalidad de Europa por la pandemia, ha recibido este miércoles los primeros test rápidos de detección del virus, a pesar de que sus responsables llevan días exigiendo una partida para intentar contener la expansión del virus en la zona. En concreto, han sido 150 los ejemplares recibidos de manos de la Diputación de Barcelona, según ha detallado este miércoles el alcalde, Marc Castells en su comparecencia diaria para explicar la evolución del virus en la zona. «Nos consta que las próximas semanas seguiremos recibiendo más tests», ha añadido con esperanza. Estos primeros se destinarán al personal esencial.

20.22

El pasado 7 de marzo, cuando el coronavirus apenas había golpeado a Sudamérica con los primeros casos, zarpaba de Buenos Aires el crucero Zaandam, de la compañía Holland America, con 1.243 pasajeros, muchos de ellos de edad avanzada, y 586 tripulantes a bordo. Debería haber sido una plácida travesía por el cono sur que incluía cruzar el estrecho de Magallanes hasta el Pacífico, para concluir en el puerto chileno de San Antonio el día 21. Pero se convirtió en una pesadilla de final todavía incierto. «¡Ayudadnos!», reclaman los pasajeros atrapados en mitad de la crisis del coronavirus. Lea la noticia.

20.15

En la tarde de este miércoles ha llegado a España el cargamento de material sanitario que gestionó el Rey con el presidente de Huawei. Se trata de un millón de mascarillas, 20.000 gafas de protección integral, 20.000 trajes de protección individual y 100.000 pares de guantes para combatir el COVID-19, según ha informado el Palacio de La Zarzuela. Lea la noticia.

20.05

Nueva jornada de aplausos al personal sanitario desde todos los rincones de España. Una muestra de agradecimiento que empezó hace más de dos semanas y que desde entones se ha repetido día tras día. Un gesto que, por otro lado, se ha replicado en otros países, tomando de ejemplo lo que ocurre en el nuestro.

20.00

El corresponsal de ABC en Asia, Pablo M. Díez, ha regresado a la ciudad china desde donde se comenzó a expandir el coronavirus, ahora presente en más de 200 países. Así comienza su crónica: «Por fin llegamos a Wuhan, donde empezó todo. Donde se desató esta pesadilla que ya siembra de muerte el mundo y se ha cebado especialmente con España». Léala entera.

19.54

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu s, declaró hoy, en una conferencia de prensa, que el organismo está «muy preocupado» por la rápida escalada de nuevos casos de infección y por la propagación global de la pandemia. «Las muertes se han multiplicado por dos en menos de una semana y pronto alcanzaremos un millón de casos de infección», comentó. Tedros expresó su preocupación por las «serias consecuencias sociales y económicas que provocará esta pandemia en todos los países del mundo y, principalemente, en los países más pobres. «Las medidas de distanciamiento físico y aislamiento en casa son eficaces pero tendrán graves consecuencias entre los más pobres», afirmó. Informa, desde Ginebra, María Teresa Benítez de Lugo.

19.45

Nica, una mujer de Coslada que cumplirá 104 años el próximo mes de junio, ha sido dada de alta en el Hospital del Henares tras superar el coronavirus . Tal y como ha explicado su nieta, «tiene por delante una recuperación de algunos meses». De momento, ha señalado que «le han mandado oxígeno durante tres meses hasta que recupere la capacidad pulmonar y suplementos alimenticios tras la desnutrición provocada por el virus».

19.36

Italia registra 727 muertos por coronavirus, la cifra más baja de los últimos seis días. LA cifra total de positivos asciende a 80.572, con un incremento de 2.937 en las últimas 24 horas. Lea la noticia completa del corresponsal de ABC en Roma.

19.30

El hospital temporal de Ifema ha puesto en marcha este miércoles sus primeras 16 unidades de cuidados intensivos (UCI) para pacientes con coronavirus. La apertura de estas UCI, en el pabellón 9, permitirá acoger más tipos de pacientes en este hospital provisional, ha explicado hoy el director general del dispositivo, Fernando Prados, en declaraciones a EFE-Televisión.

19.22

La situación actual está estresando la capacidad de las redes en España, con un aumento del tráfico por encima del 40 % y, en el consumo móvil, ha subido un 50 % el uso de las llamadas de voz y en un 25 % el tráfico de datos. Lea la noticia.

19.15

Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos han concluido este miércoles que el Gobierno chino ha ocultado el alcance del brote de coronavirus en el país, lo que implica que el número de muertos y casos confirmados excede las cifras dadas hasta el momento por las autoridades.

19.06

Las autoridades de India han comenzado este miércoles a convertir vagones de tren y estadios deportivos en salas de aislamiento para enfermos de Covid-19 y prisiones temporales para aquellas personas que violen la cuarentena impuesta para hacer frente a la pandemia. Esta semana se ha producido un repunte de los casos en India, que ha registrado ya 38 muertos y más de 1.600 infectados. Muchos médicos han alertado de que India se enfrenta a las transmisiones en las comunidades, especialmente desde que miles de trabajadores migrantes han tratado de volver a sus localidades natales debido a las medidas de cuarentena.

18.58

Investigadores del Instituto Multidisciplinar para el Instituto Estudio del Medio 'Ramón Margalef' (Imem) de la Universidad de Alicante (UA), han desarrollado la primera herramienta de modelización en abierto para comparar diferentes escenarios de propagación del Covid-19 que indica que el pico de casos infectados ocurrirá el 8 o 9 de abril.

18.50

El aplazamiento de las oposiciones docentes en 13 comunidades autónomas posponen más de 17.000 plazas hasta 2021. Por el momento, solo Cataluña, Comunidad de Madrid, Euskadi y Galicia mantendrán las convocatorias previstas para junio de este año. Entre estas cuatro comunidades, suman más de 11.000 plazas a concurso.

18.44

El Papa Francisco ha pedido rezar este miércoles «por todos los que trabajan en los medios de comunicación, que trabajan para comunicar, para que la gente no se sienta tan aislada, para la educación de los niños, para informar, para ayudar a soportar este tiempo de encierro». Informa Juan Vicente Boo, corresponsal de ABC en El Vaticano.

18.35

El Rey se ha reunido este miércoles en el Palacio de La Zarzuela con la ministra de Hacienda , María Jesús Montero, para analizar los efectos de la crisis provocada por el Covid-19. La reunión se produce después de que Hacienda rechazara ampliar el plazo para pagar los impuestos, a pesar de que ya lo han hecho 22 países europeos y la mayoría de las Comunidades autónomas, con el fin de que los contribuyentes y las empresas dispongan de liquides para afrontar la crisis. Lea la noticia.

18.26

El proyecto europeo 'CoNVat', liderado desde el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) por la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Laura M. Lechuga, va a diseñar un nuevo sistema de diagnóstico del Covid-19 , que recoge lo mejor de las diferentes técnicas existentes. A través de una plataforma biosensora basada en nanotecnología óptica, pretende proporcionar un diagnóstico de la enfermedad provocada por el coronavirus de manera precisa, rápida y sin necesidad de instrumentación compleja.

18.17

Un total de 362 ancianos que vivían en residencias en Cataluña han fallecido como consecuencia del coronavirus durante el mes de marzo. Además, otros 830 usuarios han dado positivo en las pruebas para detectarlo, casi el doble que en la última actualización de datos, de hace tres días. Actualmente el virus se ha adentrado en 158 centros y además las alertas se han activado en otros 317, ya que allí alguno de sus usuarios presenta síntomas compatibles con el Covid-19.

18.10

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha decretado el archivo de las diligencias de investigación que ordenó abrir el pasado 23 de marzo en la Fiscalía del Tribunal Supremo tras la denuncia por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles , del hallazgo por el Ejército de ancianos en residencias conviviendo con cadáveres víctimas del covid-19. Lea la noticia completa.

18.00

Cantabria ha reducido el número de nuevos casos positivos por coronavirus por quinto día consecutivo, según el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez , quien ha destacado que esta tendencia es un dato "muy bueno" aunque no quiere decir que se haya alcanzado el pico de la epidemia, sobre todo para los servicios sanitarios. Los últimos datos facilitados al Ministerio de Sanidad por la Consejería (cerrados a las 21.00 horas de ayer), indican que el número de nuevos casos aumentó en 42 respecto al día anterior en Cantabria, que suma 1.213 infectados contabilizados desde que comenzó la pandemia de coronavirus. El número de personas ingresadas con coronavirus ha bajado en 25 en un día, de 406 a las 381 del último recuento.

17.50

Más de tres semanas después del primer contagio de coronavirus en residencias de la Comunidad Valenciana y tras evitar asumir responsabilidades al respecto, la Conselleria de Sanidad dirigida por Ana Barceló y la de Políticas Inclusivas pilotada por Mónica Oltra se encuentran ultimando un protocolo con medidas más allá de las establecidas inicialmente de aislamiento de los mayores. Así lo ha detallado este miércoles la primera, quien ha explicado que el objetivo es agrupar en centros separados a los ancianos que están afectados de coronavirus para «romper la cadena de contagio» y que no convivan en el mismo espacio con usuarios no positivos.

17.41

L a Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha emitido un comunicado en el que insta al Gobierno a que garantice unas medidas orientadas al sostenimiento de la actividad hospitalaria para el objetivo de seguir luchando contra el COVID-19. En el escrito, además de hacer hincapié en "la colaboración máxima con el sistema sanitario público, desde antes incluso de ser declarado el estado de alarma", se dice lo siguiente. Consulte el decálogo para la inmediata liquidez financiera de los centros sanitarios.

17.34

El consejo de ministros de Andorra ha acordado la participación en un nuevo ensayo clínico para probar el poder profiláctico de la hidroxicloroquina frente al Covid-19, según ha anunciado el ministro de Salud, Joan Martínez Benazet , en su comparecencia para informar de la emergencia sanitaria.

17.26

Un oficial de la Policía Nacional destinado en el aeropuerto Gerona-Costa Brava ha fallecido este miércoles a los 60 años de edad debido al coronavirus. El finado supone la primera víctima mortal en miembros en activo de este cuerpo de seguridad causada por la pandemia. El pasado viernes, 27 de marzo, un policía nacional que se encontraba en segunda actividad, con lo que hacía años que ya no prestaba servicio activo, falleció también por coronavirus.

17.20

Tras el contagio del archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena y el Príncipe Alberto de Mónaco -ambos ya recuperados- se conocía el positivo en coronavirus del Príncipe Carlos, hijo de la Reina Isabel II , que también ha vencido a la enfermedad. Desde un primer momento, la Casa Real británica informó del diagnóstico favorable del heredero al trono, que, tal y como ha confirmado él mismo en su reciente aparición, solo ha presentado síntomas «por fortuna leves». Pero a pesar de su pronta recuperación, continúa estando «aislado» y respetando «la distancia social» recomendada.

17.12

Medtronic ha anunciado que va a hacer públicas las especificaciones de diseño de uno de sus ventiladores para permitir que participantes de todas las industrias evalúen las opciones para fabricar de manera rápida respiradores que ayuden a los médicos y a los pacientes que luchan contra el Covid-19 .

17.05

La organización del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, ha anunciado la cancelación de la edición de este año a causa del coronavirus.

16.55

Muchos pacientes internados en los hospitales por coronavirus se ven en la complicada situación, no solo de luchar contra la enfermedad, sino de superar de la mejor manera posible su estancia en estos centros. Tal y como cuentan a este diario, en ocasiones el tiempo avanza a marchas forzadas por las pocas maneras que tienen a su alcance para distraerse, viéndose obligados muchas veces a "mirar al techo durante horas". Por eso, ahora piden ayuda para buscar fórmuas que puedan hacer de su hospitalización un trago menos amargo. No obstante, recuerdan que todo aquello de lo que pudieran disponer sería de uso individual, ya que no podrían compartir los objetos. Pese a que en algunos hospitales los pacientes cuentan con televisión o pueden utilizar su teléfono móvil, no son pocos los que no disponen de ninguna de estas dos alternativas.

16.49

Los datos hechos públicos confirman ocho farmacéuticos fallecidos (seis en Madrid, uno en Ciudad Real y otro en La Rioja), más de 270 afectados y más de 55 farmacias han cerrado por la pandemia del coronavirus , según denuncia la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), que solicita «urgentemente» material de protección (EPIS) para las farmacias, «con el fin de evitar su cierre y que se prive de atención a los pacientes». Lea la noticia completa.

16.42

El doctor Albert Coll, de 63 años y médico de familia en las localidades leridanas de Os de Balaguer y Castelló de Farfanya, ha fallecido por coronavirus, el primer médico de la provincia de Lleida que muere a consecuencia de la pandemia. El presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC), Antoni Sisó Almirall, ha anunciado el fallecimiento de Coll a través de las redes sociales.

16.34

Reino Unido cuenta ya un total de 2.352 muertos por coronavirus , 563 de los cuales han fallecido en estas 24 horas, el mayor aumento registrado hasta ahora en tan solo un día, y 29.474 casos , 4.324 detectados en la última jornada, según el balance actualizado que publica este miércoles Ministerio de Sanidad. Las autoridades británicas han precisado que, entre los últimos decesos por coronavirus están 16 fallecidos en Escocia, donde el total suma 76, y otros 29 en Gales, con un total de 98.

16.27

La Comunidad de Madrid ha entregado en residencias de mayores un total de 153.000 pares de guantes, 18.500 mascarillas, 1.100 litros de gel, 5.100 gafas protectoras y 6.000 gorros donados por la sociedad civil.

16.20

La crisis del coronavirus está dejando sin mano de obra el campo español. El presidente de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) en la Región, Miguel Padilla, ha reconocido este miércoles que «no hay mano de obra suficiente» para la recolección y el manipulado de las cosechas y que eso ha provocado una «ralentización y lentitud de la producciones» y la sensación de que el sector va «frenado». Lea la noticia.

16.13

La prensa ha sido declarada un sector esencial en una España cerrada por la crisis del Covid-19. Los quioscos siguen abiertos y sus clientes disponen de permiso para acudir a ellos a comprar el periódico. Las redacciones y las rotativas mantienen su actividad, aunque parte de los periodistas cumplen su labor en régimen de teletrabajo, y se continúa dando cuenta al detalle de todos los aspectos de la pandemia. Pero además de mantener su compromiso de informar y de seguir llegando puntualmente a los quioscos, ABC ha se ha sumado a las iniciativas solidarias y desde hoy distribuirá el periódico y sus revistas de manera gratuita en más de una docena de hospitales de la Comunidad de Madrid que lo han solicitado, en un acción en colaboración con la Fundación Alegra.

16.06

Un avión de transporte A400M enviado por Turquía ha llegado a las 11.30 horas de esta mañana a la base aérea de Torrejón de Ardoz como como respuesta a la petición de envío de material sanitario que el Gobierno había hecho a sus socios de la OTAN. El cargamento contiene 25 toneladas del material sanitario, principalmente de equipos de protección como mascarillas o protectores de ojos.

15.58

En las residencias públicas y privadas viven 300.000 ancianos; el 86 % de las estructuras denunciaron la dificultad para disponer dispositivos de protección; el 36 % la carencia de personal porque los empleados «huyeron» por temor al contagio. Informa el corresponsal de ABC en Roma, Ángel Gómez Fuentes.

15.50

El Ministerio de Sanidad tiene como objetivo, en un momento en el que el número de contagios por coronavirus tienden a estabilizarse, aliviar la presión sobre las UCI. «Quiero recalcar que los ingresos en las UCI van disminuyendo, y eso es importante, ahora ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos al pico», ha afirmado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, esta mañana en su intervención por videoconferencia en la rueda de prensa del comité técnico de esta crisis. Lea la noticia completa.

15.43

Durante los primeros días de la infección por el coronavirus éste se concentra especialmente en la nariz, la boca, la garganta y la laringe , lo que explicaría la alta capacidad de contagio del COVID-19 ya que el paciente puede expulsar virus a niveles altos por nariz y boca. La replicación activa del virus en el tracto respiratorio superior añade una nueva perspectiva a las estrategias de contención del COVID-19 , escriben los investigadores de la Klinikum Munchen-Schwabing y del Charite Universitätsmedizin Berlin (Alemania) cuyo estudio se publica hoy en «Nature».

15.34

Un análisis realizado por investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido) ha estimado que entre 7 y 43 millones de personas han sido infectadas por el coronavirus en los 11 países europeos con más casos hasta el 28 de marzo ( Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia, Suiza y Reino Unido ), lo que representa entre el 1,88 y el 11,43 por ciento de la población. En España, estaría infectada entre el 3,7 y el 41 por ciento , lo que supone un promedio estadístico del 15 por ciento , es decir, unas 6,99 millones de personas .

15.28

Ya está en Galicia el segundo envío de mascarillas, con un total de dos millones de unidades, que fueron adquiridas por la Xunta, según ha notificado la Consellería de Sanidade. Un material fundamental que ha llegado gracias a la logística facilitada por Inditex, y que ya se encuentra en la plataforma logística del Sergas en la localidad de Negreira, próxima a Santiago, como atestiguan las fotografías difundidas por Sanidade. Desde ahí será distribuido a toda la Comunidad.

15.20

El número de fallecidos en la residencia pública Reina Sofía de Las Rozas, una de las más grandes de la Comunidad de Madrid, supera ya el medio centenar durante el mes de marzo, aseguran trabajadores del centro a Europa Press. Hasta el pasado miércoles, los datos recopilados por el Gobierno regional contabilizaban oficialmente 11 decesos, aunque según la plantilla de la residencia la cifra real superaba la veintena de fallecimientos.

15.15

Ford ha empezado a fabricar en serie máscaras de protección facial para el personal sanitario en Valencia que permitirá alcanzar una producción de 300 unidades al día listas para su uso en los centros hospitalarios que tratan a pacientes con coronavirus. Según ha explicado la compañía en un comunicado, quince de sus empleados trabajan en tres turnos para que las impresoras 3D funcionen a pleno rendimiento en la factoría de Almussafes (Valencia).

15.09

El fútbol sigue dándole vueltas al calendario, ahora mismo imposible de predecir porque la pandemia del coronavirus sigue generando un caos tremendo a todos los niveles. Lo que está claro, y eso no cambia, es que la idea se mantiene y se pretende que todas las ligas terminen la temporada para evitar un caos económico incalculable, tal y como se desprende de la reunión que han mantenido de manera telemática hoy las 55 federaciones pertenecientes a la UEFA. Eso pasa, se da por hecho, por jugar en verano e irse más allá del 30 de junio, por descontado. Lea la noticia.

15.00

El Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha activado la multa de 1.000 euros diarios que impuso hace una semana a la empresa que se ocupa del servicio municipal de ayuda a domilicio para personas dependientes en la ciudad por no facilitar mascarillas, guantes y medios de protección adecuados a sus trabajadores. El juez pone en marcha el cobro de esas multas coercitivas diarias -que estarán vigentes hasta que se cumpla su mandato de facilitar equipos de protección a la plantilla- tras desestimar el recurso en el que Clece alegaba que le resultaba «imposible» conseguir ese material.

14.55

Las innumerables urgencias que está provocando en diferentes campos de la sanidad la pandemia de la Covid-19 ha llevado a un equipo multidisciplinar de veterinarios, médicos e ingenieros al desarrollo en un tiempo récord de un respirador automático para reforzar la asistencia sanitaria en los hospitales.

14.50

Dos casos de infección de coronavirus se han detectado en la ciudad de Bujador, en el Sáhara Occidental, lo que los convierte en los primeros aparecidos oficialmente en este territorio administrado por Marruecos. Estos dos primeros casos, de los que se desconocen los detalles, fueron anunciados esta mañana por el Ministerio marroquí de Sanidad, que desde la declaración del primero en Marruecos el pasado 2 de marzo ha contabilizado un total de 638, de los que 37 han muerto.

14.44

El Gobierno español ha recurrido por segunda vez al Mecanismo Europeo de Protección Civil para repatriar ciudadanos españoles y europeos, esta vez desde Argelia, fletando un vuelo pagado por el Ejecutivo español pero que será cofinanciado por la UE hasta en un 75 por ciento. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, fue un vuelo operado por Iberia que viajó el martes entre Argel y Madrid con 124 turistas, de los que 80 eran españoles.

14.34

El ministro de Sanidad asegura que están siendo «muy estrictos» en el recuento de casos y fallecimientos de coronavirus.

14.33

Repite Illa que se están evaluando los test rápidos adquiridos. «En España hacemos diariamente entre 15.000 y 20.000 test de diagnóstico», reitera.

14.32

Dice Garzón que pese a haber bajado las apuestas deportivas, ha subido el juego online. «El Gobierno trabaja en un real decreto para regular de forma estricta la publicidad de este tipo de eventos».

14.31

Habla de «colaboración y coordinación» entre comunidades autónomas. Reitera que ya ha habido traslado de equipos. «A fecha de hoy no me consta ninguna petición de traslado de pacientes».

14.29

Dice Illa que ayer más de 60 personas salieron de las UCI de Madrid porque ya se habían recuperado. «Es un dato que supondría una evoluciín favorable en la Comunidad de Madrid».

14.26

Garzón asegura que han detectado que algunas funerarias han elevado «de forma indiscriminada» los precios, «y por tanto hemos tenido la necesidad de actuar para limitar los precios».

14.25

El ministro de Sanidad asegura que toda la persona que ha sido diagnosticada con coronavirus y fallece se incluye en las estadísticas de fallecimientos.

14.19

Sobre las agencias de viajes, dice Garzón, podrán ofrecer un bono al cliente para realizar otro viaje. Si no se realiza ese viaje en un año se devolverá el dinero al cliente.

14.18

Dice Garzón que se ha aprobado una medida para que quienes hayan comprado un producto o servicio que no se haya podido materializar por la crisis puedan obtener un reembolso.

14.16

Garzón habla de contemplar los efectos de la crisis en el ámbito de la economía. «Las medidas tienen elobjetivo de evitar repetir los errores de la crisis del 2008».

14.14

Anuncia Illa que mañana comparecerá en la Comisión de Sanidad del Congreso.

14.13

Illa habla de fase de estabilización de la pandemia, como ya han hecho los expertos del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.

14.12

Comparece el ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto al de Consumo, Alberto Garzón.

14.00

El bebé nacido a mediados de marzo en un hospital de Cáceres y que ha dado positivo por coronavirus se contagió a través del contacto estrecho con su madre, que también ha dado positivo, y no a través de la placenta, han informado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura. Tanto el bebé, que nació el 12 de marzo, como la madre se encuentran en aislamiento domiciliario, han añadido las mismas fuentes.

13.52

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido este martes que se mejore la retribución de todos los profesionales sanitarios y que se pueda contratar a los MIR como médicos para reforzar las plantillas en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Casado ha afeado al Ejecutivo que no reconozca como especialistas a 7.000 médicos y enfermeros residentes «que se juegan la vida contra el coronavirus», haciéndose eco de una información de ABC relativa a los 6.000 MIR y 1.050 EIR (médicos y enfermeras residentes) de último año que están a punto de culminar su formación y cuyo sueldo neto se sitúa en torno a los mil euros. El Colegios de Médicos y Enfermería ha solicitado que sean contratados como profesionales y no como personal en formación.

13.35

El centro ruso que gestiona la pandemia de coronavirus ha elevado este miércoles a 24 la cifra de fallecidos por Covid-19, después de confirmar en un solo día siete muertos más. En total, las autoridades han registrado ya al menos 2.777 positivos, entre ellos el del director del hospital de Moscú que acoge la mayoría de los casos. La capital, sometida desde esta semana a un confinamiento, acumula el 70 por ciento de los contagios de todo el país.

13.28

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que el Gobierno se plantea «todas las posibilidades» tras la finalización después de que finalice la prórroga del estado de alarma el 12 de abril aunque ha apelado a trabajar día a día: «Lo importante es que en estos quince días el Sistema Nacional de Salud no se sature». Así lo ha dicho durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que además ha avisado de una recuperación de forma progresiva de la normalidad una vez el Gobierno decida acabar con el confinamiento porque, según ha dicho, no se va a pasar «del negro al blanco».

13.21

Simón, a través de videollamada, asegura que no hay datos por el momento de reinfección en España. «Ahora mismo en España no tenemos información sobre este asunto».

13.20

«Las derivaciones a la sanidad privada las tienen que decidir desde la sanidad pública de cada comunidad», dice Sierra.

13.19

Sobre la víctimas violencia de género, los responsables de Policía y Guardia Civil reiteran las comunicaciones con las mujeres que sufren violencia durante el estado de alarma, y pide a los vecinos que denuncien situaciones de violencia de género en los casos en los que la víctima no dé el paso para que los agentes acudan.

13.14

Villarroya explica que se han habilitado 8 camas de UCI en el buque Galicia.

13.12

El Jemad explica que ha llegado un avión a la base de Torrejón procedente de Turquía con 25 toneladas de carga que incluye equipos de protección.

13.10

Dice Sierra que la letalidad de Italia es más alta que la de España. «El momento de evolución es distinto y no es fácil comparar y no debemos hacerlo».

13.07

María José Sierra asegura que el asunto de las UCI «es el que estamos vigilando de una manera más estrecha». Sobre la capacidad, dice, la estimación es de alrededor de 6.000 camas, aunque han aumentado con los recursos destinados a ello. En Madrid, dice, se ha observado «una menor presión» en el día de hoy.

13.05

«Parece que ya estamos en el pico, que ya estamos descendiendo», dice de nuevo Simón.

13.02

Simón asegura que él está muy bien aunque es consciente de que hay gente que lo está pasando mal con la enfermedad. «Saber exactamente dónde hemos podido infectarnos no es fácil», responde Simón a la pregunta sobre si los miembros del comité de expertos infectados pudieron contagiarse en Moncloa.

13.00

Como ayer, se vuelve a conectar por videollamada con Fernando Simón.

12.57

Habla Rallo también de que a partir de hoy la web del Ministerio de Transportes publicará un mapa con los puntos de áreas de servicio donde se sirve comida caliente destinado a las personas que se dedican a servicios de mercancía y transportes por carreteras.

12.55

María José Rallo, secretaria general de Transportes, repasa los datos de movilidad de ayer, destacando la bajada de pasajeros cada día. «El efecto de las medidas que se han tomado ya se está visualizando», dice.

12.50

Sobre las estafas en internet, dice Molina, se detectó un perfil que publicaba la disponibilidad de vacunas contra el coronavirus, solicitando el pago correspondiente. También habla de una campaña de distribución masiva de correos electrónicos que suplantan a una plataforma de contenidos audiovisuales.

12.49

Destaca la detención de una mujer en Santa Cruz de Tenerife que aprovechaba su trabajo de limpieza en el hospital para robar material de protección y venderlo luego.

12.48

La Policía ha detenido en las últimas 24 horas a 62 personas, siendo 930 personas las detenidas en total desde que empezó el estado de alarma, informa Molina.

12.46

José Molina, subdirector de logística de la Policía Nacional, confirma el positivo de José Ángel González, DAO, que hasta ahora había participado en las ruedas de prensa diarias.

12.45

Santiago explica que hasta el momento se ha realizado alrededor de mil test a agentes de la Guardia Civil.

12.40

Santiago habla de la detección de un fraude que consiste en envío de mensajes por Whatsapp en el que se asegura que por la cuarentena se regalan 100 gigas de internet durante 60 días. Es un enlace falso que pretende sustraer los datos personales y bancarios, dice.

12.38

José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, explica las actuaciones que llevaron ayer los agentes de la Guardia Civil, con la detención de 27 personas.

12.35

Miguel Villarroya, Jemad, explica las acciones de la Operación Balmis. En el área de desinfección, dice, hay estaciones en varias ciudades, hospitales, centros de salud y 154 residencias de mayores, casi 1.700 desde que empezó la actuación de las Fuerzas Armadas.

12.32

Asegura Sierra que lo que más preocupa son los pacientes ingresados en UCI, destacando una vez más la saturación que se vive en las unidades de cuidados intensivos de varias comunidades.

12.30

María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, asegura que el incremento de casos desde ayer es de un 8%, «lo que dice que seguimos en una fase de estabilización de la pandemia».

12.30

El transporte público en Cataluña será gratis a partir de este jueves para facilitar la movilidad de los trabajadores que deben continuar con su actividad económica al ser considerados servicios esenciales durante el estado de alarma por coronavirus. Así lo ha explicado el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, este miércoles en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

12.28

El Gobierno austríaco inició este miércoles un estudio representativo con personas residentes en 2.000 hogares repartidos por todo el país donde se realizarán pruebas de COVID-19 en un intento de poder determinar mejor la nivel real de contagios, y en especial el de los asintomáticos. Los análisis se realizarán a una persona por hogar elegido al azar en todos los municipios de Austria, un país que hasta ahora tiene unos 10.200 contagios confirmados, con 128 fallecidos.

12.20

La Reina Letizia ha conversado este miércoles por teléfono con el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Álvarez, para interesarse por la situación de las 47.000 personas de esta etnia que viven en infraviviendas, especialmente vulnerables por la crisis del coronavirus. El director de la fundación ha explicado a Doña Letizia su preocupación por las familias que viven en asentamientos segregados y barrios altamente vulnerables, según informaron fuentes de Casa Real. Y es que se estima que más de 2.200 personas viven en chabolas y entornos segregados «altamente degradados».

12.12

Consuelo Garrido, la madre del exconcejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco , asesinado por ETA en 1997, ha fallecido como consecuencia del coronavirus, según ha confirmado el dirigente del PP vasco Carlos Iturgaiz. «Estoy desgarrado al acabar de conocer el fallecimiento por coronavirus de Chelo, la madre de mi compañero concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA...», ha manifestado Iturgaiz a través de las redes sociales.

12.05

Un bebé nacido el pasado 12 de marzo en un hospital de la capital cacereña y su madre han dado positivo por coronavirus, según han confirmado este miércoles fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura. Tanto el bebé como la madre se encuentran en aislamiento domiciliario, han añadido las mismas fuentes, que facilitarán más información a lo largo de este miércoles.

12.00

Como cada día, a las 12 se guarda un minuto de silencio en Madrid como homenaje a las víctimas del coronavirus.

11.57

El investigador del Centro de Investigación TIC (CITIC) de la Universidad de La Coruña (UDC), Carlos Fernández Lozano, ha puesto en marcha una página web que permite monitorizar la evolución del COVID-19 en España. Lo ha hecho tras una propuesta que surgió a partir del trabajo realizado por el investigador Rubén Fernández Casal, que comenzó a capturar los datos del Ministerio de Sanidad relativos a los contagios.

11.45

Los oftalmólogos del Centro de Oftalmología Barraquer han advertido de la importancia de proteger la vista para prevenir el contagio del coronavirus, ya que «los ojos siguen siendo un punto de contacto sin protección en muchas ocasiones». Así lo han explicado los médicos del centro en un comunicado, en el que han asegurado que, aunque la población ya ha generalizado el uso de guantes y mascarillas para evitar la transmisión del virus, muchas veces no se toman las mismas precauciones con la vista.

11.34

España registra 102.136 casos y 9.053 fallecidos, 864 más que ayer, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Hay 5.872 personas ingresadas en UCI, y el número de curados asciende a 22.647.

11.30

Los laboratorios de la Gendarmería y la policía técnica francesa ayudarán a los hospitales para realizar análisis y test del Covid-19. Christophe Castaner, ministro del Interior, ha declarado este miércoles a LCI (cadena tv de información permanente: «La Gendarmería ha sido pionera. Su colaboración con algunos hospitales de la periferia de París se confirma muy eficaz. Hemos decidido tomar buena nota y ampliar por toda Francia esa colaboración sanitaria inmediata». Informa Juan Pedro Quiñonero, corresponsal en París.

11.23

El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza , ha confirmado que las restricciones de movimientos y actividades aplicadas para frenar la expansión del coronavirus se ampliarán al menos hasta el 13 de abril, diez días más del plazo establecido en la última prórroga. Speranza ha confirmado en un discurso en el Senado que el Ejecutivo considera necesario extender «todas las medidas de limitación de actividades y de desplazamientos individuales» aprobadas hasta la fecha, informa el diario 'Il Corriere della Sera'.

11.17

La Comunidad Valenciana ha registrado en el último día 56 muertes por el Covid-19, lo que eleva a 395 los fallecidos en la región desde que se declaró la pandemia del coronavirus. Mientras, la cifra de contagiados se eleva en otros pacientes, hasta sumar 5.922 positivos. De ellos, 2.189 están hospitalizados. La Comunidad Valenciana acumula 240 altas (cuarenta en las últimas veinticuatro horas), a la espera del pico máximo de contagios, que un estudio de la Universitat de Valencia sobre la curva del coronavirus espera para el entorno del 20 de abril. Léelo aquí .

11.06

Dos aviones con material sanitario, uno procedente de Turquía con 5 toneladas de ayuda de este socio de la OTAN, y otro de la ciudad china de Shanghái con otras 11,7 toneladas de carga, llegan este miércoles a Madrid con material para reforzar la lucha de España contra el coronavirus. El Ministerio de Defensa ha informado de que el avión procedente de Shangai con una partida de material sanitario adquirido a China ha aterrizado esta mañana en la base aérea madrileña de Torrejón de Ardoz.

11.02

Ocho personas que habían dado positivo por SARS-CoV-2 han fallecido en Baleares entre ayer y hoy. En Mallorca, en el Hospital de Son Espases de Palma, un hombre de unos 75 años y con patologías previas ha muerto por neumonía causada por coronavirus. En el Hospital de Son Llàtzer de Palma, han fallecido un hombre de alrededor de 90 años con pluripatología y un hombre de más de 80 también con enfermedades previas. En el Hospital General de Palma han muerto dos hombres, uno de más de 85 años y otro de 90 años, también con patologías previas. En Ibiza, dos hombres, uno de más de 85 años y otro de más de 90, usuarios de la residencia Can Blai, han fallecido en el Hospital de Can Misses. En Menorca, una mujer de 85 años y patología previa ha muerto en la residencia Es Mercadal. En total, son 51 las personas que han fallecido en Baleares y que habían dado positivo por coronavirus, informa Josep María Aguiló.

10.50

Un niño de 13 años falleció en un hospital de Londres tras dar positivo por coronavirus, lo que lo convierte en la víctima más joven en Reino Unido. Según explicó su familia, Ismail Mohamed Abdulwahab, de Brixton, sur de Londres, y que no tenía condiciones de salud subyacentes, ingresó en el hospital King’s College de la capital británica el jueves tras mostrar síntomas y tener dificultades para respirar, el viernes dio positivo en el test y el lunes falleció, tras haber sido conectado a un respirador. La familia explicó en un comunicado que está «más que devastada» mientras que un portavoz del centro médico señaló que «lamentablemente, un niño de 13 años que dio positivo por Covid-19 falleció, y nuestros pensamientos y condolencias están con la familia en este momento». Léelo aquí .

10.35

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago , ha afirmado este miércoles que existe «una orden» de «ocultar el número real» de fallecidos por coronavirus en la región extremeña, lo que a su juicio supone una «estrategia» que tiene un nombre que «por respeto» no va a decir ahora, pero que explicaría situaciones como las que se producen en Extremadura, donde «no puede ser» que mueran tantos mayores en las residencias y sean tan pocos los que estén dando positivo. José Antonio Monago ha considerado que «mueren muchas más personas por coronavirus de las que se dice», ya que según los datos disponibles, en Extremadura han muerto algo más de 130 personas y «no es verdad», ha señalado el dirigente del PP extremeño, quien ha resaltado que el Gobierno, a través de una directriz de los ministerios de Sanidad y de Justicia, está anulando las autopsias e indicando que la muerte por coronavirus sin test hay que anotarlas como «no confirmadas».

10.30

La Guardia Civil en La Rioja ha investigado a un hombre de 60 años como presunto autor de un delito de estafa por publicidad engañosa, ya que publicitó en una conocida página web la venta de aparatos desinfectantes para prevenir el coronavirus. Este hombre, de nacionalidad española y residente en La Rioja, presuntamente se aprovechó de la crisis sanitaria del COVID-19 para captar clientes y vender 21 aparatos que tenía almacenados desde hacía varios años a 130 euros cada uno, ha detallado este miércoles la Guardia Civil en una nota.

10.25

La Asociación Española de Abogados Cristianos se querella contra el Gobierno por omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus. Culpa al Ejecutivo central, entre otras cosas, de no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus y a que la OMS ya había indicado en enero la necesidad de adquirir test. Para la organización de juristas, la decisión de acudir a la vía penal «se ha visto motivada por la frivolidad con la que el gobierno está tratando a los mayores de 70».

10.18

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que «se deje de utilizar» RTVE como «herramienta política» contra el Gobierno autonómico que preside, y critica a la corporación pública por estar «especializándose en tratar de hacer pasar» a la «izquierda radical» como «testimonios técnicos-sanitarios». Ayuso ha enviado este miércoles una carta a la administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, en la que le expresa su «más profunda indignación por los ataques que sigue sufriendo la Sanidad pública madrileña» por parte de la corporación de radio y televisión pública.

10.15

Canarias ha recibido este martes un total de 28 respiradores destinados a los pacientes afectados por coronavirus (Covid-19), que pertenecen al primer envío de este stock que el Ministerio de Sanidad se había comprometido a repartir con las comunidades autónomas. Además, en este mismo envío se ha incluido 500 mascarillas FFP2 destinadas a la protección del personal que trabaja directamente con coronavirus y 32.000 mascarillas quirúrgicas que el Servicio Canario de la Salud (SCS) destinará a los centros de Atención Primaria, según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

10.05

El Ayuntamiento y establecimientos comerciales de Ávila han entregado más de 300 equipos de protección individual (EPIs) a los profesionales sanitarios de la ciudad, ha informado el Consistorio. Los establecimientos de la ciudad, de los 250 que integran el grupo de trabajo de los comerciantes que participaron en la campaña municipal 'Ávila es Navidad', colaboran en esta iniciativa coordinada por el Consistorio abulense para la donación de material y fabricación de EPIs destinados al personal sanitario que está trabajando de forma intensa contra el nuevo coronavirus.

9.57

El Ayuntamiento de Gerena (Sevilla) restringe desde hoy a 50 metros la distancia que se puede recorrer con mascotas por la calle, mientras que solo podrán acudir a las farmacias las personas de menos de 65 años, en el caso de que las mayores tengan algún tipo de discapacidad. En sus redes sociales, el Ayuntamiento ha publicado una serie de «recomendaciones» para sus 7.000 vecinos, entre las que destaca que «el paseo de mascotas debe limitarse al tiempo mínimo indispensable para que realicen sus necesidades fisiológicas, y nunca a más de 50 metros del domicilio» y se debe llevar una bolsa para los excrementos y una botella de agua con detergente para la orina.

9.40

Israel ha reconvertido una fábrica de misiles en un centro para la fabricación de respiradores. Esta medida adoptada por el ministerio de Defensa está dentro de los planes para combatir al coronavirus y hacer frente a las necesidades de los hospitales del país. El ministro de Defensa reveló que en la actualidad los centros médicos israelíes cuentan con 2.000 respiradores y que deben estar preparados por si se dispara el número de pacientes que lo necesitan. En Israel han muerto 20 personas hasta el momento y hay 5.358 contagiados, 76 de ellos precisan respiración asistida, según el ministerio de Salud. Informa Mikel Ayestaran.

9.30

Francia, Alemania y el Reino Unido confirmaron la primera transacción exitosa realizada por medio del INSTEX (Instrumento de Apoyo a los Intercambios Comerciales). Se trata de un mecanismo ideado como una cámara de compensación que permita a Irán continuar vendiendo petróleo e importar otros productos a cambio, y en su primera operación le ha permitido adquirir equipos médicos europeos para luchar contra el coronavirus. Este sistema se activó hace más de un año para intentar hacer frente a las sanciones impuestas por Donald Trump tras salirse de forma unilateral del acuerdo nuclear, pero nunca se había utilizado. En Irán han muerto 2.898 y el número de infectados es de 44.605. Informa Mikel Ayestaran.

9.20

Los elefantes domesticados no llevan una vida fácil en muchos campos turísticos de Tailandia, donde son entrenados duramente para ofrecer espectáculos circenses, pero ahora el Covid-19 está provocando que no puedan alimentarse adecuadamente. El motivo es que han caído los ingresos del turismo en medio de la pandemia y por eso muchos tailandeses se han volcado en una campaña de donaciones que ha recaudado hasta ahora más de 600.000 bat (unos 18.000 dólares o 16.500 euros).

9.10

La farmacéutica japonesa Fujifilm Toyama Chemical, responsable del antigripal experimental favipiravir que se está probando para tratar los síntomas de la enfermedad respiratoria por coronavirus COVID-19, ha empezado los ensayos clínicos en Japón. La empresa nipona tiene previsto realizar pruebas con el fármaco en unos 100 pacientes infectados con el coronavirus SARS-CoV-2 en un ensayo clínico que se prolongará hasta finales de junio, detalló este miércoles la cadena publica japonesa NHK.

9.00

El Ministerio de Defensa de Rusia informó en un comunicado difundido esta madrugada de la partida de un avión de transporte militar ruso rumbo a Estados Unidos con equipamiento médico para ayudar a combatir la pandemia del nuevo coronavirus en la nación norteamericana. «El avión de la Fuerza Aeroespacial de Rusia con un cargamento de equipamiento médico y mascarillas partió a Estados Unidos», señala la nota.

8.50

La pandemia del nuevo coronavirus continúa su avance en todo el mundo y acumula más de 860.000 contagiados y 42.000 muertos, ya con Estados Unidos como el país en el que más rápidamente se está expandiendo la enfermedad Covid-19, con una nueva cifra récord de 26.400 casos diarios. Según el balance global actualizado este martes a las 8.30 horas por la Universidad Johns Hopkins, la pandemia del nuevo coronavirus se ha extendido por 180 países y territorios desde que se originó en la ciudad china de Wuhan.

8.40

La contabilidad de los fallecidos por coronavirus y los casos de infectados está siendo un tormento. Entre países europeos, el recuento dista de ser homogéneo, tal y como constatan los corresponsales de ABC: si en Italia se contabilizan todos los infectados que son sometidos a test, tanto los que se encuentran hospitalizados como los que están confinados en sus casas (y aún así las estimaciones que se hacen sobre la cifra de contagiados y fallecidos son muy superiores a los que se dan oficialmente), un caso diametralmente opuesto es el de Francia, donde el Gobierno solo publica las muertes comunicadas por los hospitales integrados en la Sanidad pública, olvidando, pues, a todo el resto. Léelo aquí .

8.30

La Asociación de compañías privadas de servicio de seguridad (Aproser) ha convocado a las empresas que la componen a un homenaje a los sanitarios que hacen frente a la pandemia de coronavirus, que tendrá lugar este jueves a las 20 horas en Ifema. Según ha explicado Aproser en un comunicado, para este acto se ha montado una operativa en la que los vigilantes entrarían al recinto en los vehículos de la empresa media hora antes de la cita y saldrían a las 20 horas de los coches con la distancia de seguridad requerida para aplaudir a los sanitarios.

8.20

Apenas ha empezado su andadura sanitaria y la epidemia de coronavirus ya les hace ver la profesión con otros ojos. Son los médicos y enfermeras residentes en formación que todavía cursan su especialidad. Esta crisis les ha obligado a promocionar de golpe, asumiendo una responsabilidad no reconocida en sus nóminas; con sueldos netos situados en una franja de entre los 900 y 1.200 euros al mes (sin guardias ni complementos) dependiendo de la Comunidad Autónoma. Léelo aquí .

8.13

Filipinas, el país con mayor número de trabajadores en alta mar, ha iniciado la repatriación de unos 4.000 marineros y tripulantes que se han quedado varados en diferentes partes del mundo debido a las restricciones de desplazamientos por la pandemia de Covid-19.

7.50

China anunció hoy que detectó el martes 130 nuevos casos de infección de coronavirus asintomática en el país, en la primera vez que informa sobre este tipo de personas, que son portadores del virus pero no muestran ningún síntoma de la enfermedad. Según la Comisión Nacional de Salud, que tardó varias horas en publicar los datos de hoy, dos de esos 130 casos fueron confirmados como casos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que otras 302 fueron dados de alta.

7.20

El Gobierno de Canadá ha anunciado este martes que se están comprando suministros médicos para combatir la pandemia del coronavirus por un valor de 2.000 millones de dólares canadienses (unos 1.300 millones de euros), hasta que las fábricas del país terminen de adaptarse para poder fabricar todos estos materiales, debido a la carencia de todos estos materiales en los hospitales del país. La escasez de material y suministros médicos, como mascarillas, guantes, batas y demás equipos de protección, es, según expertos en epidemias citados por el diario local «The Globe and Mail», uno de los problemas más urgentes con los que Canadá tiene que lidiar actualmente en plena crisis sanitaria.

7.05

La firma nipona Subaru anunció hoy la suspensión de la producción de vehículos en sus dos fábricas, una en Japón y otra en Estados Unidos, debido a la reducción de la demanda por el impacto del Covid-19. La compañía anunció en un comunicado que su fábrica en la prefectura de Gunma, al norte de Tokio suspenderá sus actividades a partir del 11 de abril y sólo se reanudarán, en principio, el 11 de mayo, después de que termine un período festivo comprendido entre el 2 y el 10 de mayo.

6.57

Unos 60 diarios locales y regionales de varios estados de Australia pertenecientes al grupo mediático News Corp cesarán sus ediciones impresas desde el 9 de abril por la caída de los ingresos publicitarios en plena crisis del coronavirus. No obstante, mantendrán su actividad informativa en sus portales de internet, informó en un comunicado la filial en el país oceánico. No obstante, mantendrán su actividad informativa en sus portales de internet, informó en un comunicado la filial en el país oceánico.

6.50

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, afirmó hoy que tomará medidas «más estrictas» para contener el avance del coronavirus si continúan los contagios dentro del país, aunque añadió que por ahora no lo ve necesario. «Si hay más infecciones, emprenderemos acciones más estrictas», dijo el líder conservador nipón durante su intervención en una sesión del Parlamento, donde se analizó la situación del nuevo coronavirus en territorio nipón. El primer ministro descartó asimismo que por el momento se vaya a aplicar la ley de emergencia, una disposición especial que dotaría al Gobierno central y a los regionales de más poderes para contener la propagación del virus.

6.47

El Gobierno de Argentina ha decretado este martes la prohibición de despedir a los trabajadores durante el próximo mes «sin causa justa» o por «disminución de trabajo» como medida para intentar contener los avatares económicos derivados de la cuarentena obligatoria decretada para frenar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La medida, ha apuntado el diario «Clarín», ha sido añadida a última hora de este martes en el Boletín Oficial del Estado, y en ella se declara «indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social».

6.40

El último vuelo con destino a España antes de que Cuba cierre su tráfico aéreo está listo para partir en la madrugada del miércoles desde La Habana, lo que deja a centenares de españoles en la isla sin más oportunidades de regresar a su país de forma directa. «En algunos momentos pensábamos que nos quedábamos aquí hasta mayo», declaró a Efe Pablo, un informático de 30 años que regresará a su domicilio en Madrid tras haber permanecido recluido en un hotel la última semana de sus vacaciones, en cumplimiento de las normas de aislamiento decretadas por las autoridades cubanas contra la pandemia COVID-19.

6.35

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha venido restando importancia a la gravedad de la pandemia COVID-19, defendió ayer martes un «pacto nacional» por la preservación de la vida «pero también de los empleos». En un pronunciamiento en red nacional de radio y televisión, el cuarto en los últimos días y que coincidió con cacerolazos de protesta en su contra en las principales ciudades del país, el líder ultraderechista reiteró varias veces que, además de salvar vidas, su Gobierno ha adoptado medidas para salvar los empleos de los brasileños.

6.30

El Gobierno cubano anunció este martes la suspensión de los vuelos comerciales a la isla y pidió la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales para frenar la expansión del coronavirus, del que suman 186 casos diagnosticados en el país y seis fallecidos. El primer ministro, Manuel Marrero, anunció esta medida durante una reunión gubernamental en la que consideró que la llegada de vuelos procedentes del extranjero constituye «un riesgo para los cubanos», según un reporte de la agencia estatal Prensa Latina.