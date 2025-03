Coronavirus España directo: Sanidad detectó un caso de trombo el fin de semana tras la vacunación con AstraZeneca

La Comunidad de Madrid prorrogará desde este lunes y hasta el 12 de abril el toque de queda desde las 23.00 horas hasta las 6.00 horas y la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, ya que el 80% de los contagios del Covid-19 se producen en el ámbito familiar y domiciliario.

El 79,4% de las personas que salieron de la lista de espera para acceder al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia entre marzo y diciembre de 2020 lo hicieron porque murieron, no porque se les concediera la prestación, según consta en el Dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales.

El equipo de investigadores, dirigido por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, llevó a cabo una revisión sistemática de los manuscritos científicos, publicados entre el 1 de enero y el 3 de octubre de 2020, en los que se describían modelos de aprendizaje automático que afirmaban ser capaces de diagnosticar o pronosticar el Covid-19 a partir de radiografías de tórax (CXR) e imágenes de tomografía computarizada (CT). Algunos de estos artículos habían sido sometidos al proceso de revisión por pares, mientras que la mayoría no.

Continúa la rueda de prensa: Maria Jesús Lamas, sobre AstraZeneca, anuncia que "el fin de semana ha cambiado la valoración del riesgo". Confirma u n caso de trombo en España tras la vacunación , que se sumaron a los conocidos en otros países europeos. "Se merece una valoración adicional", asegura. "No es una decisión fácil, pero debe movernos el principio de prudencia".

Continúa la rueda de prensa: Carolina Darias no da una fecha concreta para el análisis de la EMA sobre la vacuna. "Vamos a esperar que el PRAC marque sus tiempos". No obstante, asegura que "hay tiempo" de cara al casi millón de españoles que ya tienen su primera dosis puesta, ya que la pauta entre la primera y la segunda inyección es de 10-12 semanas.

Continúa la rueda de prensa: Los síntomas de los eventos de trombo se podrían estar produciendo entre tres días y 14 días después de recibir la dosis de AstraZeneca. Los síntomas son un dolor de cabeza muy intenso, que no cede con los analgésicos, que empeora al tumbarse y que puede verse acompañado con vómitos, visión borrosa o sangrados irregulares, explica Lamas, que también puntualiza que solo se han detectado 11 casos en 17 millones de personas que han recibido una dosis.