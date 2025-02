Coronavirus directo: Austria anuncia un nuevo confinamiento completo hasta el 6 de diciembre

06:55

Trump amenaza a Cuomo con no distribuir las primeras vacunas en Nueva York

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con no distribuir los primeros lotes de la futura vacuna contra el Covid-19 a Nueva York por su gobernador, el demócrata Andrew Cuomo, que ha sido uno de sus mayores críticos de la gestión de su Administración de la pandemia. «El gobernador Cuomo nos tendrá que decir cuándo está preparado porque de otra manera no podemos entregarla a un estado que no se lo dará a su gente inmediatamente», indicó Trump en una intervención en la rosaleda de la Casa Blanca. Y agregó: «Cuomo no confía de dónde viene la vacuna. Estas vienen de las mayores compañías del mundo, los mayores laboratorios del mundo, pero no confía en el hecho de que es la Casa Blanca, esta Administración, por lo que no la entregaremos a Nueva York hasta que tengamos autorización para hacerlo, y me duele decir eso».