Coronavirus España directo: Sanidad notifica 38.273 contagiados y 484 desde el viernes

La pandemia de coronavirus está a punto de alcanzar los 54 millones de contagios y ha superado los 1,3 millones de fallecimientos en todo el mundo tras registrar unos 560.000 positivos en 24 horas, según el balance actualizado a este domingo por la Universidad Johns Hopkins.

En concreto, en todo el mundo se han registrado en el último día 561.758 nuevos positivos para un total de 53.929.712 casos, mientras que la cifra global de fallecidos se sitúa en 1.311.273 . Más de 34,7 millones de personas han logrado superar la enfermedad en todo el mundo.

China anunció hoy que ha vuelto a encontrar restos de coronavirus en el envasado de productos congelados importados, en este caso, de cerdo procedente de Francia, informó hoy el diario local The Paper. Una inspección aleatoria de los embalajes de una partida de carne de cerdo proveniente de Francia almacenada en la ciudad suroriental de Xiamen arrojó resultado positivo tras realizárseles un test de ácido nucleico. Las autoridades sanitarias indicaron que la partida, de 25 toneladas en total, entró al país a través del puerto shanghainés de Yangshan y que la carne todavía no había salido al mercado. Asimismo, las autoridades sellaron y desinfectaron el lugar de almacenaje del cargamento.

El aeropuerto internacional de La Habana, la principal puerta de entrada a Cuba y el único de la isla al que pueden volar las aerolíneas de Estados Unidos, reanudó ayer las operaciones regulares tras permanecer ocho meses cerrado debido a la pandemia del coronavirus. En esta primera jornada las dos terminales internacionales del aeródromo de la capital cubana tenían programados más de 20 vuelos, once de ellos procedentes de EE.UU. y de los que el primero en aterrizar esta pasada madrugada fue uno de la aerolínea SwiftAir con origen en Miami que fue recibido con los tradicionales arcos de agua a presión. La reapertura del aeropuerto José Martí, que desde abril solo operaba vuelos humanitarios y de carga, se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de bioseguridad que se mantendrán mientras dure la crisis sanitaria, explicaron a la prensa autoridades del aeropuerto.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 8 nuevos positivos de coronavirus a viajeros procedentes del extranjero, lo que supone el tercer día consecutivo de descenso de este tipo de casos. El domingo, las autoridades sanitarias aseguraron que fueron 13 los casos «importados» detectados, por los 18 del sábado. Desde el pasado día 12, la fuente no ha informado de contagios locales en su parte diario. Los 8 casos «importados» se detectaron en las provincias de Sichuán (centro, 3), Cantón (sureste, 2), Shanxi (centro, 1), Jiangsu (este, 1) y Shaanxi (centro, 1).

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes el acuerdo que adoptó el pasado jueves la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), órgano colegiado de Sanidad del que forman parte varios ministerios y las comunidades autónomas, para bajar un 25% el importe máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, que no costarán más de 0,72 euros. El objetivo es que la población pueda acceder en condiciones económicas no abusivas a este producto sanitario de protección de la salud. Este precio, con IVA incluido (21%) y el impuesto de recargo equivalente, se revisará con la periodicidad que la vigilancia de los precios de mercado requiera.

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 10.824 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, unos 6.100 menos que el domingo y lejos del nuevo máximo de 23.542 el viernes. No obstante, en domingo y lunes acostumbra a darse un desfase de cifras de nuevos casos, debido a que en fin de semana no todos los estados federados comunican sus datos y los laboratorios realizan menos tests.

El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, constata que hay signos de una inflexión en la curva de contagios gracias al confinamiento en vigor desde el 30 de octubre, pero en cualquier caso no considera que sea el momento de bajar la presión. En una entrevista publicada este lunes en varios diarios regionales del grupo Ebra como Le Républicain lorrain, Véran explica que "gracias al confinamiento, como en marzo el virus comienza a circular menos" y "todo induce a pensar que hemos pasado un pico epidémico".

Portugal pasa desde este lunes de 114 a 191 comarcas en situación de toque de queda, entre las que se mantienen las zonas de Lisboa y Oporto, ya que en los últimos quince días computaron más de 240 contagiados por cada 100.000 habitantes. El toque de queda, acordado en el marco del estado de emergencia en el que se encuentra Portugal (nivel máximo de alerta del país), se extenderá, al menos, hasta el próximo 23 de noviembre y los residentes no podrán circular por la vía pública, salvo algunas excepciones, entre las 23 y las 5 horas -de lunes a viernes- y entre las 13 y las 5 horas durante el próximo fin de semana.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este lunes sentirse "bien" y no tener síntomas al iniciar un periodo de aislamiento en su residencia oficial tras estar en contacto con una persona que dio positivo en covid-19. El jefe del Gobierno, que el pasado abril estuvo en cuidados intensivos por coronavirus, señaló en un vídeo que tuiteó que la Sanidad británica le contactó después de que el sistema de rastreo del virus a través del móvil registrara el contacto.

La velocidad de propagación del virus (Rt) ha vuelto a bajar hoy otras dos centésimas en Cataluña y ya se ha situado en 0,78, al mismo tiempo que han disminuido a 1.100 los nuevos contagios notificados en un día, aunque no se alivia la situación hospitalaria y se han reportado otras 52 nuevas muertes por covid. El riesgo de rebrote del coronavirus (EPG), que es el índice de crecimiento potencial de la epidemia, sigue su paulatino descenso y se ha situado este lunes en 438, un riesgo similar al que había el 13 de octubre, y todavía un peligro extremo ya que a partir de 100 se considera un riesgo alto.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, propondrá al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que las dos administraciones vuelvan a reunirse en el marco del Grupo Covid-19 esta misma semana para abordar la posibilidad de hacer test en farmacias. En declaraciones a los medios de comunicación, el dirigente madrileño ha incidido en que "las cosas todavía no van bien" en la región por lo que quieren seguir apostando por hacer test "de forma masiva".

La Plataforma de Derechos de las Agencias de Viajes (PDAV) ha convocado una concentración para este miércoles 18 de noviembre frente al Congreso de los Diputados para reclamar visibilidad y ayudas urgentes ante la crisis del coronavirus, que ha afectado gravemente al sector. Desde dicha plataforma resaltan que el sector "no ha recibido ayudas ni consideración alguna" por parte del Gobierno y, además, critican que la ley de viajes combinados les obligue a efectuar reembolsos en un momento en el que "no venden nada", lo que está provocando "la quiebra generalizada del sector".

"Diferenciar los tipos de infecciones víricas --catarros, gripes, bronquiolitis-- no resulta fácil, ya que los síntomas y manifestaciones de estas enfermedades son muy similares. Además, se complica aún más este año en el que también debemos contar con el nuevo coronavirus", han trasladado desde el Hospital.

El Gobierno alemán tiene previsto endurecer las medidas restrictivas para contener la pandemia del coronavirus en vista de que el parón parcial de la vida pública, en vigor desde el pasado día 2, no ha contribuido en la medida de lo deseado a disminuir los nuevos contagios diarios.

El director general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria del Gobierno asturiano, Sergio Valles, ha dicho este lunes que es urgente reducir la incidencia de Covid-19 en Asturias y ha alertado de la presión que está sufriendo el sistema sanitario asturiano. "La situación es muy jodida", ha aseverado. En este contexto, en una rueda de prensa ofrecida telemáticamente, ha pedido a la población que se "autoconfine" y que no salga de las casas, dado que esa es una medida que ha demostrado eficacia.

La Policía Local de Mérida ha interpuesto este fin de semana diez denuncias por el incumplimiento del uso de mascarillas y otras dos por no respetar el toque de queda. En un comunicado, el Ayuntamiento emeritense precisa que a estas hay que sumar las que ha efectuado la Policía Nacional y que controla la Delegación del Gobierno en Extremadura. Además, a las llevadas a cabo por no respetar las medidas para evitar los contagios por covid-19, se suman las 65 denuncias de tráfico interpuestas por la Policía Local, así como una venta por ambulante; otra, por vertidos, una tercera, por desobediencia; y una cuarta, por tirar petardos.

País Vasco ha notificado este lunes 801 positivos por Covid-19, cifra que representa 242 menos que los reportados ayer. No obstante, tiene 516 pacientes hospitalizados en planta como consecuencia de la infección, 21 más que en el balance anterior. Según el último informe del Ejecutivo vasco, los ingresados en UCI son 145, uno menos que los contabilizados la jornada previa.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este lunes un llamamiento a la responsabilidad de todos los madrileños para "no perder la libertad de la que disfrutamos" en la Comunidad de Madrid y ha tendido la mano a las comunidades autónomas que están ahora más afectadas por el coronavirus "por si podemos servirles de ayuda en algún momento". Ayuso ha presentado junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, una campaña informativa para sensibilizar de las consecuencias de los "errores" que provocan los contagios y del impacto que pueden llegar a tener si se incumplen las medidas de prevención.

El Gobierno de Suecia ha limitado a ocho el número máximo de personas que se pueden concentrar en actos públicos para tratar de contener la segunda ola de la pandemia de coronavirus, "una medida intrusiva pero completamente necesaria" en palabras del primer ministro Stefan Lofven. La medida, que al contrario que otras anteriores sí es una prohibición y no solo una recomendación, entrará en vigor el 24 de noviembre, en principio por un periodo de un mes. Se aplicará a eventos como conciertos o actos deportivos, aunque no a otros ámbitos como el educativo o el laboral, ni tampoco a reuniones privadas.

Castilla y León sigue bajando su incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes a 14 días, con 925,5 este lunes, diecinueve puntos menos que ayer y 26,5 menos que el sábado, aunque toda la Comunidad sigue en nivel máximo de riesgo, el cuatro, con un indicador de 1.804,6 en la capital burgalesa. Desde el viernes la capital burgalesa tiene medidas más restrictivas que las que rigen en la Comunidad, con reuniones de como máximo tres personas que no sean de la misma unidad familiar, con el fin rebajar esos datos, que son los que más preocupan.

Extremadura ha registrado un nuevo descenso de nuevos positivos por coronavirs, con un total de 129 en las últimas 24 horas, la segunda cifra más baja desde la segunda ola de la pandemia, pero se mantiene el aumento de personas ingresadas en hospitales, en una jornada en la que han fallecido cinco personas. En los últimos cuatros días, Extremadura ha pasado de notificar 462 (12 de noviembre) a 129 en la jornada de este lunes. Desde el 5 de octubre, con 114 positivos, la región no registraba una cifra tan reducida de nuevos casos por coronavirus.

El Gobierno francés indicó hoy que no se podrán celebrar ceremonias religiosas públicas hasta diciembre, aunque los lugares de culto se mantienen abiertos para el rezo individual. El primer ministro francés, Jean Castex, se reunió hoy telemáticamente con los representantes de las distintas confesiones religiosas del país, a los que transmitió esa disposición, en un momento en que se han sucedido concentraciones de creyentes cristianos a la entrada de algunos templos para reclamar la reanudación de las ceremonias.

Esta cifra situa a la Comunidad madrileña por debajo de otras once regiones que presentan cifras más altas en este criterio, y supone una confirmación de que la estrategia anti-Covid que aplica Isabel Díaz Ayuso está funcionando.

«El día 18 es el día contra la resistencia a los antibióticos. Como no hay rueda de prensa, he tenido el gesto para tratar de alertar a la población de la importancia de luchar contra la resistencia a los antibióticos, no abusando de ellos ni pidiendo más a nuestro médico. Antes de esta epidemia era el problema sanitario más grave al que nos íbamos a enfrentar en los próximos años».

Respecto a la situación en Asturias, Simón ha dicho que «es una de las comunidades autónomas que más nos preocupan a todas. Hace ya unos días hemos tenido varias reuniones con ellos y se está trabajando en medidas alternativas para mejorar la transmisión. El confinamiento domiciliario no se va a aplicar por ahora, aunque las medidas que se están tomando son muy cercanas a uno. Las medidas están todas sobre la mesa, no se rechaza ninguna y cuando sea necesario aplicarlas se aplicarán».

«En cuanto a las peticiones que ha habido por parte de estos grupos de profesionales, están en su derecho de dar su opinión, pero como he dicho esta mañana, yo soy un funcionario público, mi puesto es el que decidan mis superiores, pero lo que no voy a hacer es bajarme del barco y dejarlo vacío. Si se considera que no debo estar, no estaré, pero si se piensa que sí, estaré». A los que piden su cese, les pide «volver a ver las imágenes de la rueda de prensa. Para que quien quiera opinar, vea lo que realmente dije».

«Vamos a disfrutar las Navidades al máximo, pero de una manera en que no implique un incremento de casos 15 días después. Las comunidades autónomas toman sus medidas, pero el estado de alarma lo decrete al Gobierno. Si las aplicamos bien y con ganas conseguiremos el objetivo. El problema es incrementar medidas sobre el papel y que luego no se cumplan».