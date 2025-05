Coronavirus España directo: Sanidad notifica 1.493 nuevos contagios en Cataluña y tres fallecidos

La pandemia del coronavirus ha vuelto a batir un récord de contagios diarios en todo el mundo. Según el balance global de la Universidad Johns Hopkins, se han registrado en las últimas 24 horas 282.700 nuevos casos, lo que eleva la cifra total a más de 15,5 millones de personas contagiadas. Las víctimas mortales son ya más de 633.000 víctimas mortales.

En España se han notificado casi mil contagios . En las últimas 24 horas, el número de nuevos contagios aumentó en 922, según los datos de Sanidad. La jefa del Área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, señaló que los brotes activos en España aumentaron a 281 , 57 más que el día anterior.

Brasil confirmó 1.311 nuevos decesos por coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total de fallecidos llegó a 84.082, mientras que los infectados ascienden a 2.287.475 tras la notificación de 59.961 nuevos contagios en el mismo periodo, informó este ayer el Ministerio de Salud brasileño. Se trata del segundo mayor número de casos diarios registrado en una sola jornada desde el inicio de la pandemia, ya que el país tuvo récord de contagios (67.860) la víspera. Los contagios se han acelerado a lo largo de la semana en el país sudamericano, el segundo más castigado por la crisis sanitaria en el mundo, por detrás de Estados Unidos, pero eso no ha impedido que diera seguimiento a su acelerado proceso de reapertura.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Asociación de Tenis Femenino (WTA) anunciaron hoy la cancelación de los siete torneos que tenía programados para celebrar este año en China por el coronavirus, entre los que se incluye el China Open, que tiene lugar en Pekín, y el Masters de Shanghái. También queda cancelada la WTA Finals, que debía celebrarse en la ciudad meridional china de Shenzhen. «Dada la reciente decisión de la Administración General de Deportes de China de que China no organizará ningún evento deportivo internacional en 2020 como resultado del Covid-19, no se realizarán los torneos previstos para celebrarse en China en su calendario provisional», según sendos comunicados publicados en los sitios web de la ATP y la WTA.

Los usuarios de las residencias de mayores y de personas con discapacidad tanto públicas como privadas de Castilla y León no podrán salir de los centros en los municipios en los que se declare un rebrote y hasta que el mismo se de por concluido por la Consejería de Sanidad. Se trata de una medida con una duración limitada, en lo que dure el brote, y demandada tanto por los directores de los centros como por los médicos, ha explicado este viernes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

La Fiscalía de La Coruña ha abierto diligencias de investigación sobre el viaje del CF Fuenlabrada a La Coruña por si hubiera cometido un delito al no comunicar el brote de coronavirus que pudo haber detectado el pasado fin de semana en Madrid y emprender el trayecto con el resto de la plantilla hacia La Coruña. «La investigación tiene como objetivo esclarecer los hechos y determinar si los mismos tienen alcance penal», informan a Efe fuentes de la Fiscalía, que añaden que «el procedimiento tiene carácter reservado, por lo que no se informará del mismo hasta su conclusión».

Cantabria ha registrado en la última jornada nueve casos nuevos de coronavirus que no constituyen un brote nuevo ni tienen relación con los que están actualmente activos en la región, aunque la mayoría sí están ligados con otros contagios que ya se conocían. En concreto, tres corresponden a convivientes de una misma unidad familiar, otros tres son contactos estrechos de dos casos confirmados a principios de esta semana -pero no vinculados a los brotes- y los tres restantes son casos aislados sin vinculación epidemiológica con otros previamente confirmados.

El territorio de Hong Kong sigue experimentando este viernes el impacto de lo que la población conoce ya como «la tercera ola» de coronavirus al registrar un récord diario con 123 contagios en las últimas horas, el tercer día consecutivo que rebasa el centenar de nuevos casos. Según el Centro para la Protección Sanitaria, de los nuevos casos 115 son locales, mientras que 53 no tenían una fuente conocida. Ocho casos son importados de Filipinas, India y Pakistán.

Castilla y León contabiliza un total de 26.818 positivos por coronavirus, 27 más que en el parte de este jueves, todos ellos en prueba PCR y 17 de ellos con diagnóstico en la jornada anterior, según datos ofrecidos este miércoles por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press. Las estadísticas de este viernes no suman nuevos fallecimientos en hospitales de la Comunidad, con lo que el total de muertes se mantiene en 2.067, mientras que el número de altas alcanza ya las 8.674, cuatro más que en el parte de este jueves. Así, se trata de la cuarta jornada consecutiva sin muertes por COVID-19 en la Comunidad.

Andalucía registra 32 brotes activos de coronavirus Covid-19 -21 en fase de investigación y once en fase de control- en las provincias de Granada, Almería, Málaga, Córdoba, Sevilla y Jaén con un total de 552 casos confirmados -15 más en 24 horas- después de sumar ocho nuevos brotes en esta jornada, tres en Granada; dos en Málaga, en la Costa del Sol y en la capital; uno en la Sierra Sur de Sevilla; uno en el Levante Alto Almanzora de Almería y otro en Jaén, según ha informado este viernes la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza el primer fallecido en dos semanas y 112 nuevos casos por PCR en 24 horas. Los tres brotes detectados en Granada se localizan en el distrito Metropolitano y hay cuatro afectados en cada uno de ellos, mientras que los de Málaga se encuentran en la costa del Sol, también con cuatro afectados, y en el capital con cinco positivos. El nuevo brote del Levante-Alto Almanzora también suma cinco positivos.

Una veintena de trabajadores del mundo taurino ha llevado a cabo una protesta ante la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su llegada y salida de un acto celebrado este viernes en Toledo, al grito de «ministra dimisión» y en medio de una sonora pitada. La ministra ha participado en la presentación de Toledo como Capital Europea de la Economía Social, en la Sala Capitular del Ayuntamiento, y a su llegada la estaban esperando dos decenas de trabajadores taurinos, que no han cesado en su pitada durante el desarrollo del acto y han esperado hasta la salida de Díaz.

Francia «recomienda vivamente» a sus ciudadanos no viajar a Cataluña