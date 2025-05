Las franjas de edad a las que más está afectando la segunda ola en España

Viernes, 10 de julio, discoteca en el centro de Córdoba: alrededor de 400 jóvenes asisten a una fiesta de graduación que se prolonga hasta altas horas de la noche. Días después, desde el colegio Almedina de la capital se informa de que un alumno de segundo de bachillerato ha resultado infectado durante el encuentro . Es el primero de una larga lista que por ahora componen alrededor de un centenar de jóvenes y que protagonizan el principal brote de coronavirus en la ciudad.

Hechos similares a los de Córdoba se han reproducido por varios puntos de la geografía española (País Vasco, Navarra, Palma de Mallorca…) El último en el municipio de Totana , en Murcia, donde un brote relacionado con el ocio nocturno y que afecta ya a 55 personas ha provocado el retroceso de la zona a la fase 1.

El aumento de este tipo de brotes ha motivado que el perfil del enfermo de coronavirus en nuestro país haya cambiado: ahora son los jóvenes de entre 15 y 29 años el grupo de edad más afectado por la enfermedad, según el último informe publicado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) del 17 de julio .

Así, según éste y tal y como se observa en el siguiente gráfico, en el periodo comprendido entre el 11 de mayo y el 17 de julio, de los 25.628 casos detectados en España, 4.929 tenían entre 15 y 29 años. Por detrás se sitúan los tramos de edad de entre los 40 y 49 años (4.367 positivos) y los de 30 a 39 (3.966).

El hecho de que haya cambiado la franja de edad de los afectados por el Covid-19 ha provocado también que los casos no reviertan tanta gravedad como en marzo y abril: «Una edad más temprana implica cuadros más leves» , afirmaba Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa.

No obstante, el epidemiólogo ha subrayado en numerosas ocasiones que el hecho de ser joven no es una garantía para no «ser hospitalizado o acabar con un cuadro realmente grave». De hecho, un 3,6% de los contagiados de entre 15 y 29 años han sido hospitalizados , y un 0,3% (13) tuvieron que ser traslados a UCI.

Asimismo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su última comparecencia ha vuelto a hacer un llamamimento a los jóvenes para actuar con «cautela» y «prudencia» y recordaba que los principales focos de contagio son los lugares donde no se usa la mascarilla ni se respeta la distancia interpersonal, especialmente «celebraciones familiares y el ocio nocturno».

No obstante, tal y como se observa en el gráfico superior, pese a que los más afectados son los jóvenes, los que siguen sufriendo las peores consecuencias de la Covid-19 son los mayores de 70. Así, de entre los positivos de 70 a 79 años, un 20,8% necesitaron atención hospitalaria ; el porcentaje asciende hasta el 22,8% en el caso de los mayores de 80, que son además, los que desde el 11 de mayo han registrado mayor número de ingresos hospitalarios (716) y fallecimientos (143).

