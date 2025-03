Coronavirus España directo: Cataluña registra 852 casos y 7 fallecidos en las últimas 24 horas

22:47 Guatemala cumple 6 meses de pandemia con cifra más alta de muertes del istmo Guatemala cumplió este sábado un semestre desde que detectó su primer caso de coronavirus y a la fecha suma casi 3.000 fallecidos por la enfermedad, la cifra más alta de Centroamérica, aunque la mortalidad podría ser aún mayor de acuerdo a varios indicios. La última actualización de datos del Ministerio de Salud determinó que 2.957 personas han perdido la vida por la COVID-19 en seis meses y 81.909 se han contagiado de la enfermedad, solamente por detrás en el istmo de Panamá, que rebasa los 100.000 casos. Guatemala es el país con más población -16 millones de habitantes- de Centroamérica, pero a la vez es el tercer lugar en cuanto a número de pruebas en la región con alrededor de 275.000 test procesados, por detrás de Panamá (más de 389.000) y de El Salvador (340.000).

22:28 Los casos de coronavirus a nivel mundial alcanzan los 28,6 millones Los casos acumulados de COVID-19 desde que empezó la pandemia ascienden ya a 28, 6 millones, según los datos comunicados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por todos los países. En la última jornada se han registrado 307.930 nuevos casos confirmados a nivel mundial, una de las cifras diarias más elevadas de las que se guarda registros. Las muertes por coronavirus totalizan las 917.417, lo que representa un aumento de 5.537 decesos con respecto a los notificados en la víspera.

22:12 Cerradas temporalmente instalaciones del Ballet Nacional por 5 casos de covid El Instituto nacional de las Artes Escénicas (INAEM) ha decretado el cierre temporal de las instalaciones del Ballet Nacional de España (BNE), sitaudas en el Paseo de la Chopera de Madrid, tras detectarse 5 casos positivos de Covid-19, informó esta noche en una nota esa institución. El Inaem ha tomado su decisión, según explica el comunicado, siguiendo "las recomendaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales" y ahora se procederá a la desinfección de las instalaciones de la sede del BNE, que comparte edificio con la Compañía Nacional de Danza (CND) aunque no salas ni instalaciones.



21:52 Guatemala registra 81.909 casos de COVID-19 y 2.957 muertes en 184 días Guatemala ha registrado al menos 81.909 casos positivos acumulados de COVID-19 y 2.957 personas fallecidas desde que hace 184 días identificó al primer paciente contagiado, de acuerdo a la última actualización de este domingo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En las últimas 24 horas, la cartera sanitaria contabilizó 251 nuevos casos positivos y ocho pacientes fallecidos, además de haber practicado únicamente 949 pruebas, una cifra lejana a la aspiración del presidente, Alejandro Giammattei, de llegar a los 5.000 hisopados en un día.



21:28 En cuarentena 8 aulas en colegios Ávila, Burgos, Soria, Segovia y Valladolid La Consejería de Educación ha ordenado el aislamiento de los alumnos de ocho aulas pertenecientes a otros tantos colegios situados en las capitales de Ávila, Burgos, Soria y Valladolid, y en el municipio segoviano de Sepúlveda, por el positivo confirmado, tras prueba PCR, de miembros de la comunidad educativa contagiados fuera del ámbito académico. Las aulas afectadas pertenecen al CEIP Sánchez Albornoz y al colegio Sagrada Familia, en Ávila; al colegio Santa María la Nueva y San José Artesano y al CEIP Juan de Vallejo, en Burgos; al CEIP Numancia, en Soria; al CEIP Profesor Tierno Galván y al colegio Huelgas Reales, en Valladolid; y al CEO Virgen de la Peña, en Sepúlveda (Segovia).

20:54 Francia modera los contagios y registra 7.183 nuevos casos de coronavirus Las autoridades sanitarias francesas han informado este domingo de 7.183 nuevos casos de coronavirus, una tasa diaria de contagios ligeramente inferior al récord de más de 10.000 contagios del sábado. La cifra suele caer los domingos por el descenso de la actividad. Con los nuevos casos, Francia ya acumula 381.094 casos de COVID-19. De ellos, 30.916 corresponden a pacientes que han fallecido tras sumar las seis últimas muertes registradas en las últimas 24 horas por el servicio de Salud Pública. En total en los últimos siete días se han registrado 2.464 nuevas hospitalizaciones, incluidas 427 de ellas en cuidados intensivos.



20:19 Italia registra 1.458 nuevos casos y siete fallecidos por coronavirus El Gobierno italiano ha registrado 1.458 casos nuevos de coronavirus este domingo, 43 menos que el sábado, y siete fallecimientos más en las últimas horas. Con estos datos, el país registra ya 287.753 contagios totales y 35.610 fallecidos. Se han registrado casos en todas las regiones del país. El número de casos actuales, descontando altas y fallecimientos, es de 38.508 personas, 1.006 más que el sábado, de las cuales 2.042 están hospitalizadas y de ellas 187 se encuentran en cuidados intensivos, cinco más que el sábado. Otras 36.280 están en aislamiento domiciliario.

20:02 Contagio de 3 niños obliga a cerrar aula en colegio de La Redondela (Huelva) a delegación de Salud de la Junta en Huelva ha decretado el cierre de un aula del colegio Pedro de Lope de La Redondela, Entidad Local Autónoma (ELA) de unos 1.200 habitantes que depende de Isla Cristina (Huelva), tras dar positivo de covid-19 tres alumnos. Según ha explicado a los medios de comunicación Salvador Gómez, alcalde pedáneo de La Redondela, actualmente en el pueblo hay ocho casos de covid-19 con PCR positivo proviniendo todos ellos de "un contagio que se ha propagado a raíz de una comunión".

19:48 La muerte de una nonagenaria con COVID-19 en Lugo eleva a 686 los fallecimientos de la pandemia en Galicia La muerte de una mujer de 95 años diagnosticada de COVID-19 en el Hospital Polusa, en Lugo, ha elevado a 686 el cómputo total de víctimas que deja la pandemia del coronavirus en Galicia. El fallecimiento en las últimas horas de esta nonagenaria, que contaba con patologías previas, según informan fuentes sanitarias, supone el quinto notificado en la jornada de este domingo.

Reino Unido ha confirmado 3.330 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y un total de cinco fallecidos por la enfermedad, todos ellos en Inglaterra, según el último balance del Gobierno británico publicado este domingo. La cifra supone un ligero respiro con respecto a los 3.479 positivos de los que se informó el sábado. Con estas cifras, Reino Unido ha confirmado ya 368.504 casos y 41.628 fallecidos totales desde la declaración de la pandemia en el país, de acuerdo con los datos publicados en la web oficial del Gobierno.

19:12 Aragón notifica 353 nuevos casos, 138 menos que ayer, el 79 % asintomáticos La Dirección General de Salud Pública ha informado de 353 contagios de coronavirus notificados este sábado en Aragón -138 menos que el día anterior-, de los que el 79 por ciento eran asintomáticos y la mayoría, 291, se han registrado en Zaragoza. Estos 353 casos se corresponden con los resultados de 2.450 pruebas PCR, lo que supone una tasa de positividad del 14,41 %, según los datos publicados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

18:44 Chile suma otros 2.082 contagios y 54 nuevos decesos por COVID-19 Chile, con un total de 434.748 infectados, sumó este sábado 2.082 nuevos contagios de COVID-19, lo que indica un leve incremento de los casos diarios tras varias semanas de claro retroceso de la pandemia, con focos de casos activos en varias regiones del sur del país. "Estamos muy preocupados por esta cifra que revela una endemia elevada. Nunca hemos dicho que hayamos acabo con esta pandemia", señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

18:26 Se retrasa el ensayo clínico de la vacuna COVID en los hospitales madrileños Los hospitales madrileños La Paz y La Princesa retrasarán el inicio del ensayo clínico de la vacuna contra la COVID que estaba previsto para este lunes pero se comenzará a realizar a partir del 15 de septiembre, martes. Así se lo han indicado fuentes de ambos hospitales a Efe que han añadido que se ha debido a un "problema" con el laboratorio, mientras e hospital Marqués de Valdecilla de Santander incluido en el estudio sí que comenzará con el ensayo en la fecha prevista.

18:08 Ayuso critica a los que piensan que «la lucha» contra Covid «no va con ellos» La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este domingo que "aún hay demasiada gente" que piensa que la lucha contra el coronavirus «no va con ellos». Así lo ha manifestado en las redes sociales a través de un mensaje en Twitter, en el que ha insistido en que no se contendrá el virus «si no ponemos todos de nuestra parte». «No vamos a tener una vuelta al colegio tranquila, ni a reactivar pronto la economía, ni a contener del todo al virus si no ponemos todos de nuestra parte», ha asegurado.

17:58 Tres jugadores del Sporting de Portugal dan positivo por coronavirus Así lo ha informado el club, que no ha dado detalles sobre su identidad. El Sporting realizaron pruebas este sábado y actualmente están «en aislamiento y completamente asintomáticos». Este domingo, señaló, se hicieron nuevas pruebas a toda la plantilla y cuerpo técnico. Los verdiblancos tienen previsto este domingo un partido con el Nápoles en el contexto del trofeo luso Cinco Violinos, en el estadio Alvalade de Lisboa, que, según fuentes del club, se mantiene.

17:55 Hosteleros de Valladolid cerrarán sus negocios este lunes para protestar contra las restricciones Los hosteleros de Laguna de Duero (Valladolid) cerrarán sus negocios durante toda la jornada de este lunes, 14 de septiembre, en señal de protesta por la situación que atraviesa el sector debido a las medidas restrictivas para combatir la pandemia de COVID-19, según ha indicado la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid en un comunicado, según informa EP. A las 11.00 horas está previsto que todos ellos se concentren en la Plaza Mayor de la localidad valliosletana para dar visualización a sus reivindicaciones.

17:45 Un investigador de la vacuna de Oxford dice que los resultados no estarán «hasta finales de 2021» El investigador adjunto de la vacuna de Oxford, Carlos Estévez, ha afirmado que los resultados de ensayo clínico que avalen la seguridad y eficacia de la vacuna contra el Covid-19 no estarán hasta «finales de 2021». «Ni antes había que tener un optimismo exacerbado y comunicar que la vacuna seguro la vamos a tener para diciembre, porque los resultados está previsto que los tengamos para finales del año que viene, ni tampoco me parece que esto sea un jarro de agua fría», ha indicado Estévez en una entrevista con la cadena COPE recogida por Europa Press, en referencia al efecto adverso que tuvo la vacuna de Oxford en un voluntario y que hizo pausar los ensayos, que ya se han retomado. Según ha reconocido, «siempre es mejor que no haya efectos adversos en un estudio» pero ha defendido que «se ha procedido de manera muy adecuada y muy ordenada, siempre adhiriéndose a los protocolos internacionales».



17:32 El primer ensayo clínico de la vacuna Covid en España comienza este lunes España comenzará este lunes, 14 de septiembre, con el primer ensayo clínico para la vacuna contra la Covid en la fase 2, en humanos, que desarrolla la farmacéutica Janssen en los hospitales madrileños de La Paz y La Princesa, y en el Marqués de Valdecilla de Santander. La vacuna de Janssen se probará en 190 voluntarios de dos grupos, uno de 18 a 55 años y otro de 65 y más, y este ensayo de fase 2 durará entre cuatro y seis meses. En La Paz y en La Princesa se han seleccionado a 75 voluntarios y en Santander 40, a quienes se comenzará a suministrar las primeras dosis a todos los participantes del estudio desde este lunes hasta el 22 de septiembre.



17:28 Brasil retomará pruebas de la vacuna británica de AstraZeneca y Oxford Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, retomará este lunes las pruebas de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y la universidad británica de Oxford, según comunicó el regulador sanitario brasileño. «Después de evaluar los datos del evento adverso, su causalidad y el conjunto de datos de seguridad generados en el estudio, concluimos que la relación beneficio-riesgo se mantiene favorable y, por eso, el estudio podrá ser retomado», comunicó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil. El órgano regulador «continuará acompañando todos los eventos adversos observados durante el estudio y, en caso de que sea identificada cualquier situación grave con voluntarios brasileños, tomará las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los participantes».

16:45 Los estudiantes, llamados a la huelga esta semana por una «vuelta segura» El alumnado de toda España está llamado a secundar tres días de huelga esta semana (16, 17 y 18 de septiembre), convocados por el Sindicato de Estudiantes, para exigir una vuelta al cole «segura». Los lemas de la protesta son: «Por el derecho a una educación pública presencial, de calidad y con aulas seguras» y «Por un plan de inversión masivo para la contratación de profesorado, la reducción de ratios y el fin de la brecha digital». El Sindicato de Estudiantes quiere que no se vuelva a repetir el «desastre» de la educación «online» del pasado curso y que se deje de criminalizar a los jóvenes por los rebrotes y por la situación de la educación.

16:38 Cataluña registra 852 casos y 7 fallecidos en las últimas 24 horas Cataluña ha registrado hasta este domingo 145.832 casos confirmados acumulados de coronavirus, 852 más que en el recuento del sábado, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos totales asciende a 13.153, 7 más que los registrados el sábado: 7.976 en hospital o centro sociosanitario, 4.177 en residencia, 834 en domicilio y 166 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 755, lo que supone un aumento de 28 respecto al sábado.

16:21 Policía Local impone 20 denuncias por no llevar mascarillas y 30 por botellón La Policía Local de Alicante ha impuesto esta noche 20 multas por no llevar mascarilla y 30 por consumo de alcohol en la vía pública, y ha detenido a dos personas por resistencia y un presunto delito de atentado a la autoridad en un bar que se encontraba abierto pasadas las 03.15 horas. La Policía ha intervenido para disolver dos botellones pasadas las cinco de la madrugada, uno en las proximidades del CDT, donde han sido denunciadas una docena de personas por consumo de alcohol, y otro botellón ha sido interceptado en el Parque El Palmeral, donde han sido denunciadas otras dieciocho personas.

15:55 República Checa registra su máximo diario de casos con más de 1.500 contagios por coronavirus El Gobierno de República Checa ha confirmado este domingo el máximo diario de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con más de 1.500, la mayoría de los cuales han sido detectados en la capital, Praga. El Ministerio de Sanidad checo ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 1.541 casos, lo que sitúa el total en 35.401, con 431 fallecidos. Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 13.739 casos activos, incluidas 297 personas que se encuentran hospitalizadas, mientras que 21.209 se han recuperado de la COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.

15:06 El PP advierte que la «negligencia» de Oltra lleva a las residencias geriátricas a una situación «límite» La portavoz adjunta del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Elena Bastidas, ha advertido que «el ascenso de casos de Covid-19 en un 51% y que 55 residencias geriátricas tengan positivos, pese a que Oltra sostiene que se han adoptado medidas, demuestra la nula capacidad de gestión de la consellera en la pandemia». Bastidas ha señalado que «en este segundo brote ya no tiene disculpas ni excusas» porque «no ha hecho nada para evitarlo pese a que ha tenido tiempo para hacerlo y estaba avisada». «Es evidente que Oltra está desbordada, le viene grande la gestión y solo trata de buscar a quien echar la culpa de lo que está pasando. Incluso algunas residencias geriátricas tienen a todos sus residentes contagiados», ha criticado.

El Ejecutivo de Sánchez quiere ampliar hasta el 31 de diciembre de este año el veto al despido objetivo por causas relacionadas con el Covid-19, según figura en el borrador presentado por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales en la negociación para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre. Según el documento, al que ha tenido acceso Efe, permanecerá vigente, hasta el 31 de diciembre de 2020, el artículo 2 del real decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo con el que el Gobierno estableció que no se podrían «entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido» causas relacionadas con la pandemia. Esto supuso vetar los despidos objetivos -con 20 días de indemnización por año trabajado- amparados en el Covid-19 y, en la práctica, encarecerlos ya que pasarían a considerarse improcedentes con una mayor indemnización (33 días por año) o nulos.

15:06 Desalojado un local en el centro de Madrid con 42 clientes sin mascarilla y fumando Agentes de la Unidad de Distrito Centro Norte de la Policía Municipal de Madrid ha desalojado un local, ubicado en la céntrica calle Desengaño, que permanecía abierto fuera del horario permitido, que ahora concluye a la 1.30 horas por las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus. Además, el establecimiento incumplía el horario establecido por las medidas de seguridad por el coronavirus y en cuyo interior había 42 clientes que no llevaban mascarilla, fumando y donde no respetaban el distanciamiento social, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

15:06 La OMS recuerda su recomendación de evitar saludar con el codo El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recordado este domingo 13 de septiembre, a través de un retuit, la recomendación que hizo el pasado mes de marzo de evitar saludarse con el codo porque no permite guardar la distancia de seguridad. «Al saludar a la gente, es mejor evitar chocar el codo porque te pones a menos de un metro de distancia de la otra persona. A mí me gusta poner la mano en el corazón para saludar a la gente estos días», aconsejó Tedros Adhanom Ghebreyesus en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el pasado 7 de marzo.

14:59 Una aceleración de la pandemia en Bélgica inquieta a los expertos El país registró 636 nuevos casos de coronavirus diarios de media en la semana entre el 3 y el 9 de septiembre, un aumento del 38 % frente a los siete días precedentes que uno de los expertos que asesoran al Gobierno sobre la pandemia, el virólogo Steven van Gucht, ha considerado «inquietante». «Una aceleración de las cifras no es una buena señal. Debería estabilizarse. Esta aceleración es inquietante», dijo Van Gucht en declaraciones recogidas por la agencia Belga. El instituto de salud pública belga Sciensano detectó una tasa de reproducción, que calcula el ritmo de contagio de contagio del virus, de 1,36 para el período del 6 al 12 de septiembre, frente al 1,27 del sábado.

14:55 Casar de Cáceres, en fase dos, acumula 32 positivos por Covid El Ayuntamiento de Casar de Cáceres ha comunicado que el número de positivos por covid-19 se eleva a 32, con tres vecinos que han necesitado ingreso hospitalario, ninguno en UCI, pero también ha destacado "una cierta mejoría" respecto a la incidencia acumulada que llevó a la Junta a decretar el retroceso de la localidad a la fase dos desde este sábado y por un período de 14 días. Las medidas restrictivas se refieren exclusivamente a la reducción de aforos (comercios, establecimientos de hostelería, templos de culto, velatorios, teatros, etc), pero hay libertad de circulación de las personas.



14:43 Declarado un brote en la zona básica de salud de Arenas de San Pedro (Ávila), con 25 casos La Junta ha declarado un brote de Covid-19 en la zona básica de salud de Arenas de San Pedro (Ávila), con 25 positivos.

Según la Delegación Territorial, los Servicios Epidemiológicos han declarado un nuevo brote de la COVID-19 en la zona básica de salud de Arenas de San Pedro.

Se trata de un foco, de ámbito sociosanitario, que suma un total de 25 positivos.

14:35 Andalucía no registra muertos por vez primera desde el 20 de agosto y suma 740 positivos por PCR Andalucía ha registrado este domingo 13 de septiembre una bajada en el ritmo de contagio diario de coronavirus confirmados por PCR con un total de 740 casos, 391 menos de los registrados este sábado, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que no contabiliza que hayan fallecido personas en las últimas 24 horas, de forma que la región no registra muertos por vez primera desde el 20 de agosto.

Esta cifra de contagios supone reducir dos días consecutivos el ritmo, después de que el viernes se alcanzase el récord de 1.242 y el sábado se bajase a 1.131 nuevos casos. No obstante, los 740 de este domingo suponen más casos que los contabilizados el mismo día de la semana pasada, cuando fueron 680.

14:24 Cataluña prevé tener que confinar "bastantes" grupos de alumnos por contagios El director general de centros públicos de la Generalitat de Cataluña, Josep González Cambray, ha afirmado este domingo que el Govern prevé tener que confinar "bastantes" grupos de alumnos por semana en los centros educativos, por contagios de coronavirus.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Cambray se ha referido a la situación en los colegios de Valencia, donde hasta 35 grupos han sido confinados durante la primera semana del curso, para hacer una previsión: "Nosotros tenemos el doble de centros educativos que Valencia. Veremos qué pasa. Estamos preparados", ha reflexionado.

14:10 818 Hospitalizados en Andalucía por Covid-19, uno menos, y 112 en la UCI Andalucía registra este domingo 818 personas hospitalizadas con motivo de la COVID-19, una menos que ayer, de las que 112 se encuentran ingresadas en las unidades de cuidados intensivos (UCI), lo que supone un descenso de 6 de estos pacientes en las últimas 24 horas.

Según datos ofrecidos por la Junta de Andalucía en su perfil de la red social Twitter, el número de enfermos que permanecen en los centros hospitalarios de la comunidad de forma convencional son 706, cinco más que este sábado.

13:59 Desalojan una fiesta en Pego (Alicante) con cerca de 100 personas de varias provincias Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Pego (Alicante) han desalojado este domingo una fiesta que, según las estimaciones del cuerpo policial del municipio, ha congregado a cerca de 100 personas de varias provincias durante la noche y parte de la mañana.

Según han informado fuentes de la Policía Local de Pego a Europa Press, la fiesta ha tenido lugar en unos campos de cultivo próximos al Parque Natural Marjal Pego-Oliva y han sido las quejas de los vecinos por molestias de ruido las que han alertado a las autoridades sobre la celebración de este evento no autorizado.

El canciller austriaco, Sebastian Kurz, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la "disciplina" de la población y a cumplir con las recomendaciones ante lo que ha reconocido ya como el "inicio de la segunda oleada" de contagios por el coronavirus. "Lo que estamos viviendo actualmente es el inicio de la segunda oleada", ha afirmado Kurz en un mensaje publicado por la agencia de noticias austriaca APA.



13:35 Baleares suma 157 contagios y dos fallecidos en las últimas 24 horas El Servicio de Salud de Baleares ha diagnosticado 157 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, en las que han fallecido dos ancianos con coronavirus que residían en geriátricos.

Según los datos hechos públicos por la Conselleria de Salud, el número de personas hospitalizadas con covid-19 en las islas ha aumentado desde este sábado de 382 a 392, un 2,6 %.

13:24 Galicia detecta 236 nuevos positivos por Covid en 24 horas, pero los casos activos bajan a 4.281 Galicia ha detectado 236 nuevos positivos por Covid-19 en las últimas 24 horas, una cifra similar a los contagios notificados el sábado, aunque con un leve descenso de cinco. En cuanto a los casos activos, se han reducido en 55, hasta los 4.281.

Según los datos hechos públicos este domingo por la Consellería de Sanidade, con cifras actualizadas a última hora del sábado, el número de personas curadas ha aumentado en un día en 289, hasta el total de 15.222 desde el inicio de la pandemia.

13:12 Dimite un ministro de Israel por los planes para un nuevo confinamiento ante el repunte de casos El ministro de Vivienda de Israel, Yaacov Litzman, ha anunciado este domingo su dimisión en respuesta a los planes del Gobierno para aprobar un nuevo confinamiento ante el repunte de casos, una medida que coincidirá con un periodo vacacional en el país.

"Mi corazón está con los miles de judíos que van a la sinagoga una vez al año y que este año no podrán hacerlo por el confinamiento", ha dicho Litzman, miembro del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

13:00 País Vasco registra 514 positivos, 156 menos, y bajan los nuevos ingresos País Vasco ha registrado en las últimas horas otros 514 casos de positivos en Covid-19 detectados mediante pruebas PCR, 156 menos que los contabilizados el día precedente, y también ha descendido el número de nuevos pacientes que han ingresado en los hospitales, 12 menos que los notificados anteriormente.

El Departamento vasco de Salud ha actualizado algunos datos sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en esta comunidad autónoma correspondientes a ayer sábado.

13:00 Tailandia pone en cuarentena al Buriram United por contagio de un futbolista El equipo de fútbol tailandés Buriram United se ha puesto en cuarentena durante 14 días después de que uno de sus jugadores, el uzbeco Akbar Ismatullaev, diera positivo por Covid-19, indicaron fuentes del club.

El equipo comenzó la cuarentena el sábado después de volver a su provincia, Buriram (noreste), el mismo día del reinicio de la liga de fútbol en Tailandia después de un parón de seis meses debido a las restricciones por la pandemia.

12:51 La Fiscalía mantiene el control en residencias de la Comunidad Valenciana ante el repunte de casos La Fiscalía mantiene el control y la supervisión de las residencias de la Comunidad Valenciana ante el repunte de casos por Covid-19 y, por el momento, tiene abiertas tres investigaciones, dos de ellas en centros de la provincia de Alicante y una más en la de Valencia.

Desde Fiscalía General del Estado (FGE), al contrario de lo que ocurría antes del verano, ya no se pide a las fiscalías de las comunidades autónomas los datos recabados en residencias. Sin embargo, según ha explicado en declaraciones a Europa Press la coordinadora de la sección Civil de Valencia, Ana Lanuza, desde su departamento van a seguir trabajando con los centros para proteger y ayudar a este colectivo tan vulnerable.

12:40 Castilla y León pone en cuarentena tres aulas en Burgos, Soria y Valladolid La Consejería de Educación ha ordenado el aislamiento (cuarentena) de los alumnos de tres aulas pertenecientes a otros tantos colegios situados en las capitales de Burgos, Soria y Valladolid por el positivo confirmado, tras prueba PCR, de tres estudiantes contagiados fuera del ámbito académico.

Las aulas afectadas pertenecen respectivamente al colegio Santa María la Nueva y San José Artesano, en Burgos; al CEIP Numancia, en Soria; y al CEIP Profesor Tierno Galván, en Valladolid; han informado este domingo fuentes de la Junta de Castilla y León.

12:26 Ascienden a 22 los positivos de trabajadores de 18 centros y residencias en la Región de Murcia La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ha confirmado que los positivos de trabajadores de residencias de mayores y discapacidad, así como de centros de menores, han ascendido a 22.

Desde que se estableció el protocolo que da cumplimiento a la Orden publicada el pasado 18 de agosto en la que se establece la realización de PCR a todos los trabajadores de residencias que se incorporen de vacaciones, se han solicitado 1.725 pruebas de las que se han recibido 1.034 resultados.

12:15 Detectan tres nuevos casos en centros de Calahorra, Arnedillo y Logroño El Gobierno de La Rioja ha comunicado este domingo la detección de tres nuevos positivos por coronavirus en centros educativos, de diferentes niveles, en Calahorra, Arnedillo y Calahorra, todos originados fuera de los centros educativos.

Tras la detección de los casos se han activado los protocolos de seguridad a través de las consejerías de Salud y de Educación, explica el Gobierno regional en un comunicado, en el que incide en que los siete casos de Covid-19 detectados en centros escolares (antes hubo 4 en Calahorra y Lardero) se han originado en el ámbito de sus respectivos centros, sino que proceden de entornos familiares y ocio externos.

12:06 Suben los casos activos y los ingresos en las últimas 24 horas en La Rioja La Rioja ha aumentado en 45 personas los casos activos por coronavirus al pasar de 881 a 926 en las últimas 24 horas. Además, también ha subido el número de ingresos en los centros hospitalarios y, a día de hoy, hay un total de 94 personas hospitalizadas (ayer 82) en los centros del San Pedro de Logroño o la FHC de Calahorra.

Los casos activos por Covid-19 se distribuyen de la siguiente manera en los municipios de más de 5.000 habitantes: Logroño 385, Calahorra 121, Arnedo 34, Alfaro 134, Haro 22, Nájera y Lardero 17, Villamediana 14 y Santo Domingo 3.

Las pacientes que permanecen en la actualidad ingresas en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de las islas Canarias se sitúan en unas 56 personas mientras que los ingresados en planta son 200, según se desprende de los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad.

Gran Canaria sigue siendo la isla con mayor número de personas en un hospital, con 188 personas --40 en UCI y 148 en planta--; por delante de Tenerife, que tiene 49 --11 en UCI y 38 en planta--; Lanzarote con 9 --dos en UCI y 7 en planta--; Fuerteventura con 9 --tres en UCI y seis en planta--; y La Gomera con uno en planta.

11:42 Los geriatras piden evitar el confinamiento de mayores por los efectos en su salud Pérdidas de memoria, tristeza, miedo y morriña, nuevos dolores o más agudos son algunas de las consecuencias del confinamiento en personas mayores, un grupo especialmente vulnerable al coronavirus pero también a los efectos de haber permanecido en casa durante el estado de alarma. Por eso, los geriatras abogan por evitar un confinamiento total para ellos. Aunque las consecuencias del coronavirus han afectado al estado de salud de las personas "de todas las edades", ha repercutido especialmente en los mayores por la disminución de la movilidad y de las relaciones y por la "preocupación de enfermar o morir", explica a Efe el secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Alfredo Bohórquez.



11:30 Defensa destinó 31 millones al desarrollo de la ‘Operación Balmis’ El Ministerio de Defensa dedicó un total de 31.125.700 euros a la puesta en marcha y ejecución de la ‘Operación Balmis’, de lucha contra el coronavirus, durante la cual los miembros de las Fuerzas Armadas desempeñaron 20.002 actuaciones -la mayor parte de ellas relacionadas con desinfecciones de infraestructuras críticas y servicios esenciales- en 23.000 localidades durante los 98 días de vigencia del estado de alarma. Así consta en una respuesta por escrito que el departamento dirigido por Margarita Robles trasladó al Grupo Parlamentario de Vox que se interesó por el coste de la operación para las arcas públicas.



11:17 La pandemia de coronavirus deja ya más de 28,7 millones de casos y 920.000 fallecidos a nivel mundial La pandemia de coronavirus ha provocado más de 271.000 casos a nivel mundial durante las últimas 24 horas, con lo que el balance supera ya los 28,7 millones de contagiados, con más de 920.000 fallecidos, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países y territorios afectados.

Estados Unidos encabeza la lista de países con más casos registrados hasta la fecha, con 6.486.114, por delante de India (4.754.356), Brasil (4.315.687) y Rusia (1.053.663). Por detrás figuran Perú, con 716.670; Colombia, con 708.964; México, con 663.973 y Sudáfrica, con 648.214.

11:05 Rusia confirma cerca de 5.500 contagios y cien fallecidos por coronavirus durante el último día El Gobierno de Rusia ha confirmado este domingo cerca de 5.500 contagios y cien fallecidos durante el último día, con la mayoría de los nuevos casos detectados en la capital, Moscú, como lleva ocurriendo desde el principio de la pandemia. El organismo que encabeza las tareas contra el coronavirus ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 5.449 casos y 94 fallecidos, lo que sitúa los totales en 1.062.811 y 18.578, respectivamente, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.



10:54 Detectado positivo por Covid en personal no sanitario de la Residencia de Castro Urdiales El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha notificado la detección de un positivo por coronavirus entre una trabajadora no sanitaria de la Residencia Municipal y ha avanzado que este domingo se practicarán test de contagios tanto a trabajadores como a usuarios.

La trabajadora con Covid-19 ha sido sustituida "siguiendo los protocolos habituales", ha indicado el Consistorio en una nota de prensa.

10:47 Cataluña registra 852 casos y 7 fallecidos en las últimas 24 horas Cataluña ha registrado hasta este domingo 145.832 casos confirmados acumulados de coronavirus, 852 más que en el recuento del sábado, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos totales asciende a 13.153, 7 más que los registrados el sábado: 7.976 en hospital o centro sociosanitario, 4.177 en residencia, 834 en domicilio y 166 que no son clasificables por falta de información.



10:42 Reinosa repartirá mascarillas para concienciar sobre la violencia de género El Ayuntamiento de Reinosa repartirá los próximos lunes, 14 de septiembre, y miércoles, 16 de septiembre, 5.000 mascarillas higiénicas reutilizables entre los viandantes de la Plaza de España para concienciar a la población contra la violencia de género y destacar la importancia de su prevención y la necesidad de su erradicación.

La distribución la realizarán Rl alcalde de la ciudad José Miguel Barrio y concejales integrantes del equipo de Gobierno junto a usuarios del CRPS de ASCASAM en la ciudad, que colaborarán en una iniciativa que se ha financiado a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

10:30 Desalojan un local abierto de madrugada en Madrid con clientes sin mascarilla y fumando La Policía Municipal de Madrid ha desalojado un local, ubicado cerca de la Gran Vía, que incumplía el horario establecido por las medidas de seguridad por el coronavirus y en cuyo interior había 42 clientes que no llevaban mascarilla y no respetaban el distanciamiento social.

La actuación policial se realizó a las tres de la mañana del pasado 11 de septiembre cuando la Policía Municipal de Madrid recibió un aviso de los vecinos de la zona, en el que advertían que en el local se estaba celebrando una fiesta con música y mucha gente.

10:18 Cataluña iniciará este lunes un curso escolar marcado por la pandemia Cataluña iniciará este lunes un curso escolar marcado por las medidas contra el coronavirus, con una previsión de 1.587.395 alumnos entre Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP, régimen especial, centros de adultos y a distancia (9.451 menos que el anterior) y la incorporación de más de 8.000 profesionales a los centros.

Supondrá el retorno a las aulas de la gran mayoría de alumnos catalanes tras seis meses, después de que el 13 de marzo se cerraran los centros y de que durante junio se hiciera una apertura parcial de las escuelas e institutos para final de curso, con presencia limitada de alumnos.

10:05 Disuelto un botellón con 300 personas esta madrugada en Sevilla Un operativo conjunto de Policía Local y Policía Nacional ha desalojado esta madrugada a unas 300 personas que se concentraban en el entorno del Mercado de Las Candelarias, consumían bebidas en la vía pública e incumplían las medidas de seguridad decretadas para frenar el coronavirus, según informa Emergencias Sevilla en sus redes sociales. Por otra parte, la Policía Local ha desalojado y precintado un bar en la zona de Nervión donde celebraban un cumpleaños, incumpliendo las medidas relacionadas con la Covid-19, y además, "no presentó licencia de apertura".



09:50 Alemania suma cerca de 950 nuevos casos de coronavirus y roza el umbral de los 260.000 contagios Las autoridades de Alemania han confirmado este domingo cerca de 950 casos de coronavirus durante el último día y el país europeo roza así el umbral de los 260.000 contagios desde el inicio de la pandemia.

El Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas, ha detallado en su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 948 casos, lo que sitúa el total en 259.428.

09:30 Colombia suma más de 6.800 nuevos casos y 216 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud de Colombia ha informado este sábado de 6.876 nuevos contagios por coronavirus, así como 216 fallecidos en su último balance.

Las autoridades sanitarias han diagnosticado hasta la fecha 708.964 casos acumulados y 22.734 víctimas mortales, mientras que el número de personas que han logrado superar la enfermedad es de 592.820.

09:10 Argentina es el quinto país con mayor número de casos graves de coronavirus Argentina cuenta con 3.093 personas ingresadas en cuidados intensivos, lo que significa que es ya el quinto país del mundo con mayor número de contagios graves de coronavirus, que en total ha dejado ya 546.481 casos acumulados y 11.263 fallecidos.

Con estas cifras, Argentina cuenta con el 5 por ciento del total de casos graves registrados hasta el momento en todo el mundo, que suma ya más de 28,6 millones de casos acumulados, sólo por detrás de Estados Unidos, India, Brasil, e Irán, según ha apuntado el periódico 'La Nación'.

08:50 México registra más de 70.600 fallecimientos por COVID-19, de los cuales 1.249 en comunidades indígenas El Ministerio de Salud de México ha confirmado este sábado la muerte de 70.604 personas por culpa del coronavirus y ha detallado que 1.249 corresponden a ciudadanos de las comunidades indígenas. El director general de Epidemiología del Gobierno de México, José Luis Alomía, ha explicado además que se han contabilizado 8.563 casos positivos entre estas comunidades, en especial en los estados de Yucatán, Oaxaca y San Luis Potosí.

08:35 Chile supera los 430.000 casos y roza los 11.900 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud de Chile ha confirmado este sábado 432.666 casos acumulados de coronavirus, tras sumar en las últimas 24 horas 2.135 contagios, mientras que la cifra de fallecidos es ya de 11.895, tras los 45 decesos contabilizados esta jornada.

Por otro lado, se ha informado de la recuperación de 404.919 personas, mientras todavía continúa habiendo 15.852 casos activos.

08:20 El riesgo de muerte por Covid-19 coincide con el patrón de riesgo "normal" relacionado con la edad, según un experto Los datos sobre las muertes por COVID-19 muestran una asociación con la edad que se asemeja mucho al riesgo de muerte "normal" relacionado con la edad por todas las demás causas que todos afrontamos cada año, según informa en la revista 'The BMJ' el estadístico David Spiegelhalter, presidente del Centro Winton de Comunicación de Riesgos y Evidencias, del Laboratorio de Estadística Centro de Ciencias Matemáticas, en Reino Unido. Sus hallazgos se basan en el análisis de los datos del certificado de defunción de Inglaterra y Gales durante un período de 16 semanas (112 días) entre el 7 de marzo y el 26 de junio de 2020.



08:10 El exceso de mortalidad desde el inicio de la pandemia supera ya las 53.700 personas La segunda ola deja en España más de 6.300 fallecidos entre julio y agosto. Léelo aquí.

07:47 Comienzan con medidas especiales las peregrinaciones extraordinarias ante la Virgen del Rocío Este domingo comienza el calendario de peregrinaciones extraordinarias ante la Virgen del Rocío, la cual se encuentra en la iglesia parroquial de Almonte (Huelva), al no ser posible su traslado a su ermita debido a la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

Así, la estancia extraordinaria de la Virgen del Rocío en la Iglesia parroquial de Almonte, a causa de la pandemia del coronavirus, hace que la peregrinación extraordinaria que, fuera de la romería, realiza cada una de las hermandades filiales a la aldea de El Rocío, tengan este año como destino la localidad de Almonte y tengan que contemplarse medidas excepcionales.

07:34 Honduras supera los 67.000 casos por Covid-19 tras 6 meses de confinamiento Honduras superó este sábado los 67.000 contagios y acumuló 2.065 muertos por COVID-19 tras seis meses de medidas de confinamiento, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Según el último boletín del organismo hondureño, el país registra un total de 67.136 casos de coronavirus, tras confirmarse hoy 1.087 nuevos contagios.

06:46 Trump desafía las normas del Covid-19 con un mitin en Nevada El presidente de EE.UU., Donald Trump, desafió ayer las normas sobre el Covid-19 en Nevada al celebrar el primero de dos mitines multitudinarios en ese estado clave, en el que acusó de nuevo a la oposición demócrata de «amañar» las elecciones de noviembre al facilitar el voto por correo. Trump habló ante unos pocos miles de personas, la gran mayoría de ellas sin mascarilla, en el hangar del aeropuerto de la pequeña localidad de Minden, a pesar de que en Nevada están prohibidos los eventos que congreguen a más de cincuenta personas, debido a los riesgos de contagio del coronavirus. «El gobernador de su estado ha intentado por todos los medios evitar que tengamos este acto esta noche», dijo Trump en referencia al demócrata Steve Sisolak.

06:39 India registra más de 94.300 nuevos casos de coronavirus y otros 1.100 fallecidos India sigue registrando cifras de récord en relación al número de nuevos casos de coronavirus, tras confirmar esta vez 94.372, además de 1.114 fallecidos adicionales, según el último parte ofrecido por el Ministerio de Salud del país asiático. En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias han detallado que hasta la fecha se han contabilizado 4.754.356 casos acumulados, de los cuales, 973.175 permanecen activos, mientras que 3.702.595 corresponden a personas que ya han logrado superar la enfermedad. La cifra total de fallecidos es de 78.586 fallecidos, lo que coloca al país como el tercero con mayor número de víctimas mortales, solo por detrás de Brasil y Estados Unidos.

06:21 China suma otros diez casos importados y Hong Kong alcanza los 100 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud de China ha confirmado que se han constatado diez nuevos casos de Covid-19 procedentes del extranjero, mientras que Hong Kong ya ha alcanzado los 100 fallecidos por coronavirus. Tres de los casos importados se han confirmado en Shanghái, otros dos en la rovincia de Zhejiang y uno en Tianjin, Henan, Cantón, Guangxi, y Shaanxi, respectivamente. Con estos, China suma un total de 2.635 positivos procedentes del extranjero, mientras que el acumulado de casos en China asciende hasta los 85.184. Por su parte, este sábado no se ha registrado ningún fallecimiento a consecuencia de la enfermedad, por lo que el número de víctimas mortales se mantiene en 4.634.

05:50 EE.UU. supera los 193.000 muertos y 6,47 millones de contagios de coronavirus Estados Unidos alcanzó en la última jornada las 193.539 muertes y los 6.479.157 casos confirmados de Covid-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 40.418 contagios más que el viernes y de 705 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.023. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.743 personas por la enfermedad, según el recuento de las autoridades locales. A Nueva York le siguen en número de fallecidos -de acuerdo con el mapa de Johns Hopkins- la vecina Nueva Jersey (16.027), Texas (14.332), California (14.307) y Florida (12.600).



05:49 México suma 663.973 casos y 70.604 muertes por coronavirus El Gobierno mexicano reportó este sábado un total de 663.973 casos y 70.604 muertes por coronavirus tras confirmar 5.674 nuevos contagios y 421 nuevos defunciones en la última jornada, pero insistió en que la «tendencia es descendente». La semana epidemiológica cerró con una reducción semanal de 6 % en los casos confirmados y de 34 % en las muertes, afirmó José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa), al presentar el informe técnico diario. «Esto mantiene esta tendencia descendente que veíamos ya en la ocurrencia de las defunciones desde la semana número 30, es decir, se ha mantenido, no ha entrado en meseta y felizmente continúa disminuyendo», aseveró.

05:46 Panamá llega a los 101.041 casos y 2.155 defunciones Panamá sumó ayer 711 nuevos casos de Covid-19 y 15 muertes, que elevan a 101.041 los contagios confirmados de la enfermedad y a 2.155 los fallecimientos acumulados en 189 días de pandemia, informaron las autoridades sanitarias del país centroamericano. El Ministerio de Salud (Minsa) reportó en su informe diario que los hospitalizados suman 1.276, divididos en 1.118 en sala general y 158 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Aislados en casa con síntomas leves permanecen 23.579 personas, mientras que otras 555 han sido trasladadas a hoteles-hospitales. Panamá, desde que el pasado 9 de marzo se descubrió el primer caso de la enfermedad, ha aplicado 394.728 pruebas de detección, de las cuales el 27,2 % han sido positivas.

05:43 Colombia llega a los 708.964 contagios de Covid-19 Colombia sumó en el último día 6.876 casos nuevos de Covid-19 y llegó a 708.964 contagiados, de los cuales 592.820 son pacientes que ya superaron la enfermedad y corresponden al 83,61 % de total. En su informe diario, el Ministerio de Salud informó de 216 decesos que elevaron la cifra de víctimas mortales a 22.734 personas, mientras que en el país aún hay 91.914 casos activos, equivalentes al 12,96 % de personas que han contraído la Covid-19 en Colombia.

05:42 Brasil supera los 4,3 millones de contagios y 131.000 muertes por coronavirus Brasil, uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia del nuevo coronavirus junto a Estados Unidos e India, registró en las últimas 24 horas 33.523 nuevos casos confirmados y 814 muertes relacionadas al Covid-19, según divulgó ayer el Ministerio de Salud. En su más reciente boletín epidemiológico diario, el Gobierno informó que el total de contagiados ascendió a 4.315.687 personas, mientras que el número de fallecidos se elevó a 131.210 decesos. El número es inferior al de los más recientes informes, aunque los fines de semana las cifras suelen caer por la falta de funcionarios en secretarías locales de Salud de municipios apartados y donde el reporte consolidado se hace solo entre lunes y martes. Brasil, que continúa como uno de los epicentros mundiales de la pandemia, registraba este sábado una tasa de mortalidad 62,4 decesos y una incidencia de 2.053,7 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes.

05:41 Venezuela extiende hasta el 12 de octubre el cierre de los vuelos por la pandemia El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) informó ayer que Venezuela mantendrá sus aeropuertos cerrados al menos hasta el 12 de octubre, una medida que entró en vigor a mediados de marzo y que ha sido extendida cada 30 días en el marco de la pandemia por Covid-19. En un comunicado, la institución «informa la extensión de la restricción de operaciones aéreas en el territorio nacional por 30 días a partir del 12 de septiembre hasta el próximo 12 de octubre». Esta decisión, aseguran, ha sido tomada «cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo» de Nicolás Maduro y «en aras de seguir garantizando la seguridad del pueblo venezolano».