Los engaños del Gobierno para negar que España es el país de la UE con los peores datos de la crisis del coronavirus Líder en número de casos, hospitalizaciones, ingresos en UCI y tanto total como en relación a su población, y de los peores en mortalidad

Luis Cano SEGUIR Actualizado: 13/09/2020 01:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La gravedad de la segunda ola en España no tiene comparación en la Unión Europea, aunque el Gobierno está empeñado en negar la evidencia. Las excusas van desde justificar el alto número de casos por el aumento de las pruebas realizadas hasta suavizar la gravedad del elevado número de muertes, sin olvidar nunca de minimizar la situación actual comparándola con la tragedia vivida en marzo y abril.

España es el peor país en número de casos, hospitalizaciones e ingresos en UCI tanto total como en relación al tamaño de su población, y está entre los peores en mortalidad, según los datos del Centro Europeo para la Detección y Control de Enfermedades (ECDC), que permiten la comparación entre países.

No conforme con las excusas, y dado que España es el peor en toda estadística posible, más aún en la segunda ola, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, directamente niega cualquier posibilidad de comparación internacional porque «cada país tiene sus especificidades» y «da los datos» de una manera. No hay comparación posible para Illa a no ser que interese al Gobierno, como ocurre con la letalidad, aunque ni siquiera sea del todo cierta.

Más contagios

«Da la impresión de que hay una estabilización de la pandemia» (Fernando Simón, 10 de septiembre)

España ha ido sumando una media de 9.000 casos cada día en las últimas dos semanas. Los últimos días son 10.000 más cada día, en claro ascenso. España es el país de la Unión Europea con mayor número de casos en las últimas dos semanas, 125.000 contagios entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre. El segundo es Francia con 87.000.

España es además el país de la UE con mayor número de casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, 263 según el ECDC (235 según el Ministerio de Sanidad). Supone el doble que el segundo país de la UE con mayor incidencia acumulada, Francia, con 135 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

España es también el país de la UE con mayor número de contagios desde que comenzó la pandemia: 554.000 hasta el 10 de mayo. Está entre los diez con más casos en todo el mundo. El segundo de la UE, a mucha distancia, es Francia, con 354.000.

Más positividad

«Efectivamente, hay muchos casos, pero también un esfuerzo de detección muy importante, creo que mejor que en otros países» (Salvador Illa, 11 de septiembre)

El Gobierno justifica el alto número de contagios por el elevado número de pruebas. Sin embargo, España no es el país de la UE que más test realiza, ni en total ni en relación con el tamaño de su población. Y, lo más preocupante de todo, es el país con mayor porcentaje de positivos en relación al total de test realizados.

En España, en la última semana, se han realizado de media de 178 test por cada 100.000 personas. Es una cifra similar a la de Alemania, pero inferior a Francia (198) o Dinamarca (548). España ocupa la séptima posición de la UE en esta lista.

El drama es que el número de test que hay que realizar no depende del tamaño de la población, sino del número de contagios. A mayor número de contagios, más test. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el número de positivos no debe superar el 5% del total de test realizados para considerar que se tiene la pandemia controlada.

En España, la positividad está actualmente en el 11%, según las estadísticas de la Universidad de Oxford, recogidas en su proyecto Our World in Data, que permite la comparación entre países. Es la peor de toda la unión. En Alemania, la positividad es del 0,8%; en Italia, del 2,5%; y en Francia, del 5,2%.

Más hospitalizaciones y más UCI

«Los hospitales tienen ahora suficiente capacidad para responder» (Fernando Simón, 10 de septiembre)

En España actualmente hay casi 8.500 personas ingresadas por Covid-19, más de 1.100 en unidades de cuidados intensivos, según los datos de Sanidad. Supone que el 7,5% de las camas de todo el país son para enfermos de coronavirus. Aunque es cierto que los hospitales no están desbordados, la presión va en aumento, y es muy superior a la de cualquier país de la UE.

En la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre, última con datos del ECDC disponibles para la comparación entre países de la UE, España contaba con algo más de 7.000 camas dedicadas al Covid-19, y casi 900 pacientes en UCI. Ningún país, ni siquiera con mayor población, se acerca a los datos de España. Francia, el segundo con mayor número de hospitalizados, contaba con una media de 4.600 ingresados, 450 en UCI.

Los datos de España son también los peores con diferencia si tenemos en cuenta el número de habitantes: 150 hospitalizados por Covid-19 y 20 en UCI por millón de habitantes entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre. En Francia, el segundo más afectado, son 106 camas y 9 en UCI por millón de habitantes. En Italia, 26 ingresados y 2 en UCI.

Más muertos

España es el país con mayor número de muertos en las últimas dos semanas, 623 entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre, según datos del ECDC. Más que países con mayor número de habitantes. En Francia, en el mismo periodo han fallecido 220; en Alemania, 58. En relación a su población, en ese periodo han muerto a causa del Covid-19 14 personas por cada millón de habitantes. Solo Bulgaria y Rumanía arrojan una cifra peor.

Desde el inicio de la pandemia, Italia y Francia cuentan un mayor número de muertos en total, y tan solo Bélgica supera a España en muertes en relación al tamaño de la población. Sin embargo, hay que recordar que España ha infraestimado significativamente el número de muertos. La cifra oficial de Sanidad, todavía por debajo de las 30.000, está muy lejos del cálculo del exceso de mortalidad, esto es, la diferencia con el número de muertes que se producen en un año normal sin pandemia. El Instituto de Salud Carlos III calcula un exceso de mortalidad de 46.000 defunciones más desde el comienzo del año; y el Instituto Nacional de Estadística, de 50.000.

Letalidad, en la media

«La letalidad en España es de las más bajas de Europa» (Salvador Illa, 11 de septiembre)

El Gobierno ha rebuscado una estadística donde España no sea el peor país de la Unión Europea, pero ha tenido que retorcerla para adecuarla a sus intereses propagandísticos. La letalidad en España, según sacó a relucir Fernando Simón en rueda de prensa el jueves y repitió Salvador Illa al día siguiente, es de las más bajas de Europa.

Esta afirmación es una media verdad, puesto que depende del periodo elegido. Illa se refirió expresamente al final del estado de alarma como inicio del recuento de su estadística interesada. Sin embargo, ese periodo solo tiene sentido para España, y resulta arbitrario para el resto de Europa, puesto que el levantamiento de las restricciones solo le afectaban a ella.

Lo cierto es que en España, desde el inicio de la pandemia la letalidad, esto es, el número de muertos en relación con el número de contagios, del 5,4%, como bien señala Sanidad en su informe del pasado jueves, el día que Simón decidió tomar por interés un periodo de referencia diferente. La letalidad de España es peor que la de Estados Unidos, en el 3%, a pesar de la indignación de Illa con las palabras del presidente Donald Trump, y es la séptimo peor de la UE.

Teniendo en cuenta fechas recientes, España tampoco está entre los mejor situados. La letalidad de las últimas dos semanas está en el 0,5%, la novena peor de la UE.

Tan solo en el rebuscado periodo de referencia citado por Illa, el final del estado de alarma en España sin ningún sentido para el resto de Europa, el Gobierno sale bien parado. Ahí sí, por fin, España está entre los cinco mejores de la UE. La única estadística retorcida que el Ejecutivo cita en su estrategia de propaganda, la única comparación posible entre países, obviando el liderazgo en el número de muertos, contagios, positividad, hospitalizaciones y UCI, tanto en total como en relación a la población.