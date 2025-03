Coronavirus España directo: Sanidad suma a la cifra total 10.476 contagios y 184 fallecidos más que ayer

Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 6.149.265 casos confirmados de COVID-19 y la de 186.754 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, pasadas las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes), es de 37.780 contagios más que el martes y de 1.085 nuevas muertes, un incremento similar al experimentado el día anterior. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.976, más que en Francia o España.

El sistema de salud de Argentina se encuentra al límite por la expansión del coronavirus, en particular en las provincias con menor capacidad hospitalaria, mientras crece el debate sobre la estrategia sanitaria en el marco de una de las cuarentenas más largas del mundo y los médicos reclaman a la población mayor conciencia social, informa Efe.

"Si hablamos de clases estamos en torno a las cien, pero esto cambia cada día, evidentemente", dijo Blanquer. Según el protocolo sanitario de prevención, si se dan más de tres casos en un establecimiento ordenan su cierre, aunque son las autoridades las que toman la decisión porque "cada caso es particular". Francia anotó este jueves por segundo día consecutivo más de 7.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, con un total de 7.157, que elevan a 300.181 los positivos desde el inicio de la epidemia.

"Creo que si en una familia con dos progenitores que trabajan, y uno de sus hijos tiene que estar en cuarentena, uno de ellos debe quedarse en casa y no perder ni siquiera un euro", había expresado este jueves el comisario extraordinario para la emergencia del coronavirus, Domenico Arcuri.

El ex presidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi, de 83 años, ha sido ingresado en el hospital San Raffaele de Milán después de dar positivo por coronavirus, informaron sus portavoces. " Su cuadro clínico no es preocupante". El empresario y exmandatario había afirmado este jueves que se encontraba bien y que continuaba trabajando.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en inglés) ha informado este viernes de que el país ha logrado situarse un día más por debajo de los 200 casos de coronavirus diarios, tras una semana en la que se alcanzaron cifras récord, superando los 400 positivos; no obstante, el Gobierno planea prorrogar una semana más las restricciones.

Cataluña ha aprobado una partida de 10 millones de euro s destinada a aquellas familias en situación de máxima vulnerabilidad (que no puedan acceder a ningún tipo de prestación) que tengan que confinarse si sus hijos dan positivo a Covid-19 en la escuela. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani , en una rueda de prensa conjunta con los consejeros de Educación y Sanidad, Josep Bargalló y Alba Vergés , en la que ha detallado que esta nueva ayuda se traducirá en que cada familia recibirá unos 300 euros por confinamiento, lo que permitirá «cubrir necesidades básicas (comida, ropa y alojamiento) en un total de 33.000 hogares que se encuentran en esta situación». Informa Anna Cabeza.

Israel lidera la lista de países con el mayor número de contagios diarios per cápita por coronavirus tras una semana de máximos que devolverán al confinamiento a treinta ciudades del país para contener esta segunda ola.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este viernes a las comunidades autonómas en la Conferencia de Presidentes una especie de pacto tácito en el que todas se comprometan a no cerrar unilateralmente sus centros educativos en caso de contagio, porque ello podría afectar a las limítrofes. Según expuso Sánchez, el cierre de un colegio puntual no tiene por qué afectar a las comunidades limítrofes, pero si el de todos ellos a la vez.

La Rioja cuenta con 979 casos activos de Covid-19, once más en la última jornada, 29 brotes activos tras sumar tres nuevos y un total de 4.993 personas en aislamiento domiciliario, 168 más, según los datos facilitados este viernes por el Gobierno regional.

Según la resolución firmada por la consellera de Salud, Alba Vergés, que publica hoy el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), continuará vigente otros 15 días la recomendación de no salir de casa si no es para trabajar, comprar, ir al médico u otros asuntos ineludibles.

"En términos realistas, no esperamos ver vacunaciones masivas hasta mediados del próximo año", dijo hoy a la prensa la portavoz de la organización, Margaret Harris.

La Junta de Andalucía ha reclamado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, una ley estatal que permita el cierre de los prostíbulos y la erradicación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, y le recordó que estos ‘negocios’ operan con licencias de hoteles o centros de masaje y que las regiones no disponen de competencias para clausurarlos.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado este viernes que la situación de la pandemia en la región está "estable" y "controlada" aunque, ha precisado, " eso no quita que estemos preocupados".

"Vamos a estar muy encima de este tema porque no podemos flexibilizar ni saltarnos las recomendaciones sanitarias", ha señalado el portavoz del Gobierno de Cáceres, Andrés Licerán, en rueda de prensa telemática tras la Junta de Gobierno Local. También ha especificado que no se permitirá ningún festejo de este tipo en la terraza de verano del recinto hípico, tras haber detectado la promoción de una fiesta a través de redes sociales.

El Ayuntamiento de Cáceres prepara un dispositivo especial para evitar que se produzcan botellones y eventos con aglomeraciones, debido a las tradicionales novatadas que se realizan al inicio del curso universitario, por lo que el Gobierno local no autorizará ningún evento festivo de esta índole.

La reunión de agentes sociales y el Gobierno en Palma de Mallorca para aprobar extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ha acabado sin acuerdo, aunque las posturas están próximas por lo que se sucederán los encuentros en los próximos días. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que «los ERTE han venido para quedarse, pero ojalá no solo haya ERTE sino otras medidas para que se reactive la economía ». En este sentido, el líder de la patronal ha reclamado que estos instrumentos «tienen que exonerar de cargas a las empresas que lo necesitan. Creemos que vamos a tener que darles una vuelta», ha abundado. Informa J. T.

“Es una labor de asesoramiento y apoyo, no sancionadora. Queremos informar a los hosteleros de la nueva normativa para que se cumpla. Sólo unidos, siguiendo las normas, podemos frenar el incremento de la curva de contagios", ha explicado el concejal de Seguridad, Juan Pedro Torralba.

Como se recordará Page afirmó el miércoles afirmó que el 80 % de los casos de contagios en su comunidad les llegan " de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid" Unas declaraciones muy criticadas, y a las que Ayuso respondió este viernes que ella no entiende "de terruños " durante una pandemia y que no hay ninguna comunidad "radiactiva", al tiempo que hizo un llamamiento a la coordinación entre comunidades.

El consejero ha reconocido qu e el mes de agosto "ha sido complicado" en Atención Primaria, "muy tensionada" no solo en Madrid sino también en el resto de comunidades autónomas, por lo que necesita "un impulso".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó este viernes un criterio común en toda España sobre el eventual absentismo escolar que podría producirs e por el miedo de algunos padres a llevar a sus hijos al colegio, pues "no sería bueno tomar decisiones aisladas o descoordinadas".

Illa recuerda los datos de la pandemia y destaca que no estamos en los niveles de marzo, a pesar del aumento de los contagios. Tras desgranar las cifras, destaca los 80.000 test PCR diarios que se realizan ahora, lo que constituye una ventaja, a su juicio, el hecho de que la mayoría de los contagios sean asintomáticos y l a necesidad de que haya una asimetría autonómica. El ámbito educativo es un ejemplo de ello, subraya el ministro. Aboga por tomar las medidas de manera coordinada en caso de que haya que cerrar todos los centros de una comunidad por brotes (Comunidad afectada, Ministerio de Sanidad y las limítrofes).

Interpelado sobre si de produce un cierre generalizado de toda la red educativa regional, Illa precisa que la decisión es de la Comunidad, ya que es la que tiene las competencias. No obstante piensa que trasciende a esta y tiene que evaluarla el Sistema Nacional de Salud. "No estamos contemplado nada de eso. La decisión de hoy, adoptada el 15 de agosto, es que hay que reiniciar la educación presencial y se tiene que hacer con seguridad. Si hubiera que ir más allá y cerrar todo el sistema educativo de un comunidad, hbará que coordinarse con Sanidad y el resto de regiones limítrofes"

Darías recalca que no podemos seguir con unos presupuestos de 2018 e incide en que todas las comunidades han insistido en preguntar sobre cuáles serán sus cuentas para el próximo año. Por ello, incide en la necesidad de elaborar los Presupuestos Generales del Estado. "Todas las comunidades han hecho un llamamiento a la unidad y piden más, un marco común. No me cabe duda que los presidentes quieren que se llegue a un acuerdo porque quiere saber su marco presupuestario".

Illa precisa que las comunidades no se han tomado mal el hecho de que si deben cerrar todos los centros educativos por brotes haya que coordinarse y valorar conjuntamente esa decisión. Acaba la rueda de prensa.

El presidente de la Generalitat de Cataluña cumplió este viernes su advertencia y no firmó la declaración que sale de la Conferencia de Presidentes por no haber incluido un compromiso del Gobierno de conceder bajas remuneradas a los padres de los escolares que se queden en cuarentena en casa por haber dado positivo en coronavirus algún compañero de clase.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) garantizó hoy que no avalará ninguna vacuna experimental sin que haya un convencimiento total de que es segura y eficaz para prevenir la covid. "Le aseguró al mundo que la OMS solo dará su respaldo a una vacuna segura y eficaz", dijo su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "El movimiento antivacunas puede construir una narrativa, pero los antecedentes (de las vacunas) cuentan la verdadera historia. La gente no debe dejarse confundir sin informarse sobre cómo fueron utilizadas para salvar la vida de niños y erradicar peligrosas enfermedades".

Las autoridades sanitarias francesas han informado este viernes de 8.975 nuevos casos de coronavirus, una tasa diaria de contagios que no tiene precedentes desde el inicio de la pandemia y que agudiza la tendencia al alza constatada en estos últimos días. Con los nuevos casos, Francia ya acumula 309.156 casos de COVID-19. De ellos, 30.686 corresponden a pacientes que han fallecido, 19 más de las muertes registradas en las estadísticas publicadas el jueves por el servicio de Salud Pública. También han aumentado la cantidad de rebrotes bajo investigación, hasta un total de 444, en un momento clave por el inicio del curso escolar y la progresiva normalización de la actividad laboral. Precisamente este viernes el Gobierno ha confirmado que 22 escuelas y un centenar de clases han tenido que cerrar por casos de COVID-19.