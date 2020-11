Coronavirus España directo: EE.UU. supera los 12,2 millones de casos y 256.000 muertos por Covid-19

Actualizar

07.40 Desde hoy es obligatoria PCR negativa para entrar a España por avión o barcoEspaña empieza a exigir desde este lunes una PCR negativa a los pasajeros que entren al país por vía aérea o marítima procedentes de países de riesgo por coronavirus, que tendrá que ser realizada 72 horas antes de su llegada a nuestro país. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 12 de noviembre la relación de países y zonas de riesgo cuyos pasajeros en origen necesitarán esta prueba diagnóstica, 65 en total.07.40 Uruguay alcanza un nuevo récord de casos diariosUruguay alcanzó en las últimas horas un nuevo récord de casos diarios de Covid-19 con 136 contagios y las autoridades alertan que "se consolida" un aumento en el número de positivos de Montevideo, aunque aseguran que "todos los focos" se encuentran bajo control del hilo epidemiológico. Así lo detalló el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en su informe diario, en el que también señaló que este domingo se hicieron 4.735 análisis.07.22 México suma más de 9.000 casos en un solo díaEl Ministerio de Salud de México ha informado de otros 9.187 casos de coronavirus diagnosticados en las últimas 24 horas, a la vez que se ha confirmado la muerte de 303 personas más a causa de la enfermedad. "Al 22 de noviembre de 2020 hay 1.041.875 casos confirmados de Covid-19. Se han registrado 1.267.962 negativos, 101.676 defunciones confirmadas y 779.104 personas recuperadas", ha escrito en Twitter el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

06.49 China registra once positivos por coronavirus, dos de ellos por contagio localLa Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 11 nuevos casos de covid-19 este domingo, 9 de ellos procedentes del exterior y 2 por contagio local. Los dos contagios locales se registraron en la ciudad oriental de Shanghái. Por su parte, los importados se detectaron en Shanghái (1), Pekín (1) y en las provincias de Cantón (sur, 4), Tianjin (noreste, 1), Fujian (sureste, 1) y Shaanxi (norte, 1). Con la suma de los 10 asintomáticos anunciados hoy a nivel nacional (todos ellos, casos procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 357, de los que 353 son "importados".06.43 Decenas de muertos por la pandemia permanecen aún en congeladores en Nueva YorkMás de 600 cuerpos de neoyorquinos que murieron durante la crisis por la covid-19 durante esta primavera permanecen aún almacenados en congeladores en la ciudad, señaló este domingo el Wall Street Journal. El pasado abril se instaló una morgue de emergencia en el paseo marítimo del condado de Brooklyn, donde aún permanecen aproximadamente 650 cuerpos de víctimas de la pandemia cuyas familias no pueden ser ubicadas o no pueden pagar un entierro, señaló la Oficina del Médico Forense de la ciudad al diario neoyorquino. Mientras el destino de estos cuerpos aún se desconoce, la ciudad se prepara para afrontar una segunda ola de la pandemia.

06.37 EE.UU. supera los 12,2 millones de casos y 256.000 muertos por Covid-19Estados Unidos alcanzó este domingo los 12.219.446 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y los 256.725 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del lunes) supone 168.193 nuevos contagios y 1.137 muertes adicionales con respecto al sábado. Estados Unidos superó el sábado la barrera de los 12 millones de casos, apenas seis días después de alcanzar los 11 millones de contagios, y solo doce días después de que se llegara a los 10 millones, en una muestra del fuerte repunte de infecciones que vive el país. El pasado jueves, Estados Unidos marcó un récord absoluto de nuevos contagios, con 200.146 casos más que el miércoles y también la cifra más alta de muertes en 24 horas -2.239- desde inicios de mayo.06.31 Brasil supera las 169.000 muertes relacionadas al covid-19 Brasil registró este domingo 18.615 nuevos casos confirmados y 194 muertes relacionadas al covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos superó las 169.000 víctimas, según divulgó el Ministerio de Salud en su más reciente boletín epidemiológico. El reporte oficial entre el sábado y el domingo de la nación suramericana, una de las tres más afectadas en el mundo por la pandemia junto a Estados Unidos e India en cifras absolutas, fue menor al de los últimos días. Sin embargo, los fines de semana los números suelen caer por la falta de funcionarios para computar los datos en municipios lejanos, cuyas secretarías locales de Salud no operan el sábado y el domingo y solo hasta el lunes emiten un informe consolidado. Desde el primer contagio, el 26 de febrero, y de la primera muerte, el 12 de marzo, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 6.071.401 casos confirmados y totaliza 169.183 óbitos.

06.20 Nueva Jersey se ve obligada a extender otra vez la emergencia de saludEl gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó este domingo una orden ejecutiva que extiende por novena ocasión la emergencia de salud decretada por el azote de la covid-19 en el estado. La primera orden fue emitida el 9 de marzo, seguida por otras similares en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, que se extiende por 30 días a menos que se renueve. "A pesar de la esperanza que hay en el horizonte, la pandemia de covid-19 está lejos de terminar", afirmó Murphy en un comunicado. "Continuamos utilizando todos los recursos disponibles y necesitaremos la capacidad de hacerlo mientras luchamos contra este virus a través de la segunda ola que ha envuelto a nuestra nación y nuestro estado", señaló además el demócrata.