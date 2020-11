Primer día de PCR negativa en Barajas: «No me han pedido que enseñe ningún documento» Los viajeros de países de riesgo deben, desde este lunes, ingresar a España con un test realizado que indique que no padece coronavirus

Ana arrastra dos maletas de grandes dimensiones por el suelo de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Sobre ellas, en una bolsa de plástico, guarda una preciada carpeta: en su interior lleva el documento oficial de un laboratorio francés que descarta que padezca coronavirus. Procedente de Toulouse, su destino final es Santo Domingo. «Me parece bien que los Gobiernos tomen medidas para frenar la transmisión, lo que no entiendo es que a los viajeros de paso también se nos pida el documento negativo. No nos vamos a quedar en Madrid, solo hacemos escala aquí», opina la viajera. Por prevención y «para evitar cualquier problema», ella decidió someterse al test que, en su caso, fue una prueba de antígenos. Según cuenta, el Ejecutivo galo la autorizó hace diez días, como si de una PCR se tratase, para descongestionar los laboratorios. «Sólo me han pedido que les muestre el código QR, pero no el papel. Imagino que ahí ya les vendrá que soy negativo», afirma la viajera sobre las medidas de seguridad y los requisitos a los que se tuvo que someter al bajar del avión, ya en territorio español.

El aeropuerto de Madrid amaneció este lunes, como viene siendo habitual desde el inicio de la pandemia, con poco tránsito. A primera hora, la mayoría de vuelos que aterrizaba en la T4 procedían de territorio nacional, como Gran Canaria, Badajoz y Tenerife. Los internacionales llegaban a cuentagotas dejando un escenario prácticamente desértico en la terminal que otrora aglutinaba la mayoría de operaciones.

Priscillia es estudiante de Odontología. Natural de Marsella ha regresado este lunes a Madrid para seguir las clases presenciales. «No me han pedido que muestre la PCR», asegura la joven: «Tan solo me han tomado la temperatura con las cámaras que hay colgadas a la llegada». A ella le solicitaron la prueba antes de subirse al avión, en Francia. «Si no, tenía que volver a mi casa», afirma. Como todos los demás, ha tenido que rellenar un formulario en el avión en el que tuvo sir marcar la casilla de «prueba negativa realizada». «No sé si hay gente a la que le piden el justificante. A mí ni siquiera me han exigido que muestre el código QR», continúa.

Con esta versión coincide Aurelie, procedente del mismo lugar. «En Francia la prueba es gratuita, la cubre la seguridad social. No me han pedido que enseñe nada», manifiesta. En su caso, la Guardia Civil la ha parado para preguntarle de dónde procedía y, al decirle Francia, la dejaron continuar.

Carlos, procedente de París, en cambio, cuenta que tuvo que mostrar el código QR antes de subirse al avión. «Lo enseñé en París, aquí no. Me la hice 72 horas antes porque viajo todas las semanas por motivos laborales y me llegó un SMS indicándomelo», cuenta.

Desde este lunes, el Gobierno de Pedro Sánchez exige a turistas procedentes de 65 países la PCR negativa, una medida que se hizo esperar y que se suma a las impuestas para tratar de frenar la transmisión del Covid-19. Asimismo, se añade en los aeropuertos al control visual y de temperatura. Los viajeros tendrán que someterse a ella 72 horas antes de pisar España y, en caso de no hacerlo, se enfrentan a una multa de hasta 6.000 euros. Asimismo, deberán someterse a una prueba aquí.

El listado de países afectados, que se revisará cada quince días, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de noviembre. Se consideran de riesgo aquellos que, dentro de la Unión Europea, superen los 150 casos por 100.000 habitantes. Entre otros, incluye a Francia, Alemania, Grecia, Eslovenia, Eslovaquia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Suecia, Noruega, Malta y Países Bajos.