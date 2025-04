Sanidad notifica 3 fallecidos y 78 contagios en todo el fin de semana

4.49

El Ministerio de Salud de Costa Rica ha informado este lunes de que el país ha superado los 5.000 casos de coronavirus, el día en el que se cumplen cuatro meses desde que se detectó el primer contagio. En concreto, según el balance ofrecido por las autoridades sanitarias, se han confirmado 245 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, que han elevado el cómputo global de afectados en Costa Rica hasta los 5.241. Asimismo, el coronavirus se ha extendido por 79 de los 82 cantones que componen el país. Por nacionalidad, 3.705 casos se corresponden con ciudadanos costarricenses, mientras que 1.536 son extranjeros. Además, por sexo, 3.011 contagiados son hombres y 2.230 mujeres.

ir New Zealand suspendió temporalmente las reservas de vuelos internacionales con destino a Nueva Zelanda con el objetivo de ayudar a las autoridades en el control de la propagación del coronavirus entre las personas repatriadas, informó este martes el gobierno. La aerolínea también se ha comprometido a estudiar «la posibilidad de ajustar las llegadas diarias a la capacidad disponible en las instalaciones de cuarentena», dijo la ministra neozelandesa de Vivienda, Megan Woods, en un comunicado. Los pasajeros que ya tienen una reserva podrán volar a Nueva Zelanda siempre y cuando exista disponibilidad en los centros de cuarentena, de acuerdo con la medida, que se espera sea también adoptada por otras aerolíneas que operan en el país oceánico.

La capital china no registró ningún nuevo contagio del coronavirus SARS-CoV-2 este lunes, primera vez que la estadística queda en cero desde principios de junio, cuando se detectó un rebrote en un mercado mayorista que ha infectado al menos a 335 personas, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. En el resto del país asiático se diagnosticaron 8 nuevos positivos, todos ellos en viajeros procedentes del extranjero, los conocidos como casos «importados». Estos se localizaron en Shanghái (este, 2) y en las provincias de Liaoning (noreste, 2), Sichuán (centro, 2), Mongolia Interior (norte, 1) y Cantón (sureste, 1). Los 8 casos totales anunciados hoy suponen un mantenimiento de la tendencia -por debajo de la decena- de los últimos días: el domingo se detectaron 4 casos y el sábado, 8.

México informó este lunes de 480 nuevos decesos y 4.902 infectados más de coronavirus, para acumular 31.119 defunciones y 261.750 casos desde el comienzo de la pandemia el pasado 28 de febrero. Las infecciones de coronavirus registradas durante las últimas 24 horas reflejaron un incremento porcentual del 1,9 % en comparación con los 256.848 casos acumulados del día anterior, de acuerdo al informe técnico presentado en una rueda de prensa en el Palacio Nacional. Con los 480 últimos fallecimientos, las defunciones aumentaron un 1,5 % con respecto a la cifra de 30.639 decesos de la víspera, indicaron las autoridades. Del universo de casos acumulados, las autoridades califican a 25.805 como casos activos al ser enfermos que han desarrollado los síntomas de Covid-19 en los últimos catorce días.

Tres personas más fallecieron en Venezuela en las últimas 24 horas por Covid-19 y 242 personas se contagiaron con el nuevo coronavirus, con lo que la cifra de muertos se elevó a 68 y los casos de SARS-CoV-2 a 7.411, informó este lunes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Los fallecidos son una mujer de 68 años que padecía hipertensión y diabetes, un oficial de seguridad de 37 y un hombre del popular sector caraqueño de Catia, detalló Rodríguez en una llamada telefónica a la estatal Venezolana de Televisión (VTV). De ese modo, se eleva a 68 la cifra de personas «que perdieron la vida por complicaciones por esta enfermedad, porque tenían otra enfermedad de base o no acudieron a tiempo» a los centros médicos, dijo.

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 2.931.142 casos confirmados de Covid-19 y la de 130.248 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del martes) es de 54.999 contagios más que el domingo y de 357 nuevas muertes. La cifra de casos diarios volvió a superar los 50.000 arrastrada por los brotes en estados del sur y del oeste como Florida, Texas, California, Arizona y Georgia tras un fin de semana en el que se reportaron menos contagios. Nueva York, sin embargo, se mantiene todavía como el estado más golpeado en Estados Unidos por la pandemia con 397.649 casos confirmados y 32.219 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia.

Panamá registró este lunes 1.185 casos y 23 nuevas muertes por coronavirus, que hacen un total de 39.334 contagios confirmados y de 770 defunciones en 120 días de pandemia en el país, para una tasa de letalidad local de 1,96 %. Por primera vez desde que comenzó la pandemia los hospitalizados superan el millar. Son en total 1.008, de los que 162 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 846 en sala general. En aislamiento domiciliario se contabilizan 18.844 personas y otras 676 están en hoteles que funcionan de forma provisional como hospitales. Panamá acumula a la fecha un total de 148.115 pruebas de detección de Covid-19, de las que el 27 % han resultado positivas.

Colombia informó este lunes de otros 3.171 casos de coronavirus, con lo que acumuló 120.281 contagios justo el día en que se cumplen cuatro meses desde la confirmación del primer infectado. El primer caso de Covid-19 en el país fue detectado el pasado 6 de marzo y desde entonces la pandemia va en aumento, con especial incidencia en Bogotá y los departamentos de la región caribeña, que tienen la mayor cantidad diaria de infectados y fallecidos. Según el Ministerio de Salud, hoy hubo en Colombia 146 muertes por Covid-19, cifra que eleva a 4.210 las defunciones, mientras que con 2.489 nuevos recuperados la cifra total de curados asciende a 50.370. De los 120.281 contagios nacionales, 65.459 siguen activos, es decir el 54,4 %.

Guatemala registró este lunes 34 muertes por Covid-19 y 724 nuevos contagios, por lo que el país suma 981 decesos y 23.972 casos de coronavirus en total desde que fuera detectado el primer positivo el 13 de marzo. El Ministerio de Salud guatemalteco indicó en un comunicado de prensa que los 34 fallecidos, 25 hombres y nueve mujeres, tenían entre 40 y 85 años. Las autoridades explicaron que los 724 nuevos contagios fueron detectados tras realizar 2.329 pruebas durante las 24 horas del domingo. Informaron, además, de que 47 personas recibieron el alta médica y 19.560 casos permanecen activos.

Argentina sumó este lunes 2.632 nuevos casos de coronavirus, por lo que acumula 80.447 desde el inicio de la pandemia y registró 75 fallecidos más por la enfermedad, lo que supuso un nuevo récord, y ya totaliza 1.582 muertes, informaron las autoridades sanitarias. El foco principal de contagios continúa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital, que registró según el Ministerio de Salud 995 nuevos casos, y un amplio cordón urbano gestionado por la provincia de Buenos Aires, que tuvo 1.476 positivos. En esos dos lugares, donde rige una estricta cuarentena desde el 20 de marzo, fue donde se produjeron la mayor parte de los fallecidos, y especialmente llamativo resultó el balance de la provincia de Buenos Aires. En ese territorio se registraron 54 muertes por Covid-19, por las 14 que hubo en la ciudad de Buenos Aires.

El total de casos acumulados de covid-19 en Perú se elevó a 305.703 este lunes mientras la cifra de enfermos activos se redujo a 97.312 tras una nueva jornada en la que el número de recuperados mantuvo un ritmo más alto que el de nuevos contagios. Según el ministerio de Salud, desde el domingo se han confirmado los diagnósticos positivos de 2.985 personas, para acumular un total de 305.703 enfermos, mientras que los recuperados en las últimas 24 horas han sido 3.662 pacientes. Por décimo día consecutivo, el número de recuperados es mayor al de nuevos contagios, razón por la cual un total de 197.619 personas han recibido el alta médica.

Brasil, el segundo país más azotado por la pandemia después de Estados Unidos, sumó 620 fallecidos por Covid-19 en el último día, con lo que el balance total de muertes ascendió hasta las 65.487, informó este lunes el Gobierno. El número de contagios se sitúa en 1.623.284, tras registrar 20.229 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, de acuerdo con el boletín diario divulgado por el Ministerio de Salud. Brasil, epicentro latinoamericano de la pandemia y uno de los focos activos a nivel global, registra una tasa de mortalidad de 31,2 decesos por cada 100.000 habitantes. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gigante latinoamericano cuenta con el mayor número de fallecidos por Covid-19 en el mundo, si se contabilizan los últimos siete días: 7.195 frente a los 4.090 de Estados Unidos o los 3.985 de México.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha retirado la obligatoriedad de utilización de mascarilla en cárceles a pesar del continuo incremento de casos en el país haciendo uso de su veto presidencial. Bolsonaro ya había empleado previamente su veto para impedir la inclusión en una norma sobre seguridad sanitaria que la mascarilla fuera obligatoria en iglesias, comercios y escuelas aprobado por el Parlamento. El mandatario vetó también el artículo que obligaba a los establecimientos a proporcionar gratuitamente mascarillas a sus trabajadores y colaboradores.

El Ministerio de Sanidad de Marruecos ha informado este lunes de 164 nuevos casos de coronavirus y de dos fallecidos en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que el país suma 237 decesos y 14.379 positivos en total. La directora del Departamento de Enfermedades Epidémicas del Ministerio de Sanidad, Hind Ezín, ha explicado que la tasa de mortalidad se sitúa en el 1,6 por ciento y ha destacado que hay 10.173 pacientes recuperados, lo que supone una tasa de curación de alrededor del 70,7 por ciento, informa la agencia de noticias marroquí MAP. En cuanto a la distribución geográfica de los nuevos casos, 54 corresponden a la región de Marrakech-Safí, 41 más están en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, 29 son de la región de Fez-Mequinez y 12 pertenecen a la región de El Aaiún-Saguia el Hamra.

Sanidad notifica 3 fallecidos y 78 contagios en todo el fin de semana. Es la primera vez desde que empezó la epidemia que el ministerio no actualiza el dato sábado y domingo. Es muy probable que mañana martes haya un pequeño «repunte» por el llamado «efecto fin de semana».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este lunes el «descontrol monumental» de las administraciones en relación al confinamiento perimetral de El Segrià y pide volver a la fase 2. Desde este sindicato reclaman «protocolos de protección eficaces en el conjunto de las administraciones, disponer de material de desinfección, mascarillas y EPI» y «volver al funcionamiento de turnos en los servicios esenciales, tal como se hizo durante el estado de alarma».

La Consejería de Salud ha registrado este fin de semana dos nuevos brotes de coronavirus en la Región de Murcia, que afectarían a un total de seis personas (tres cada uno de ellos) y provocados por otros casos importados, uno de ellos por una persona que vino en un vuelo y otro que llegó, al parecer, a bordo de un camión. Ambos se suman a los dos brotes que ya estaban activos y que actualmente están «controlados».

Andalucía mantiene trece brotes activos en las provincias de Granada, Málaga, Almería, Huelva y Cádiz con un total de 243 contagiados -cinco más que ayer- pero no ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus en las últimas 48 horas, por lo que el número de muertos es de 1.442. Según la Consejería de Salud, siete de estos brotes están bajo control y el resto están siendo investigados, y el mayor número de casos sigue siendo el del centro de acogida de Cruz Roja en Málaga, donde los infectados han alcanzado los 108.

Las autoridades de Tokio han registrado este lunes otros 102 casos de coronavirus en el que es ya el quinto día consecutivo con más de un centenar de contagios desde el inicio del nuevo repunte de infecciones descubierto tras el levantamiento a finales de mayo del estado de emergencia. La cifra se ha conocido después de que la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, fuera reelegida para el cargo en una holgada victoria electoral. Tras conocer los resultados de las elecciones el domingo, la propia Koike manifestó que ahora es «crucial» prepararse para una segunda ola de casos debido al creciente ritmo de contagio.

Sobre los brotes que se han dado en Galicia y Lérida, dice Faustino Blanco, que las comunidades autónomas han tomado decisiones importantes y desde el Ministerio se observa activamente lo que está pasando. «La información que tenemos es que se saben los casos que están activos, etc. Tenemos que seguir muy activos en el control de la pandemia».

Yotti pide prudencia a quienes han pasado la enfermedad y recuerda que deben seguir manteniendo las medidas del resto de la población. «No hay que relajarse, hay que seguir protegiéndose y protegiendo a los demás».

Remarca que el no tener anticuerpos no significa no tener inmunidad al virus.

«Podemos decir que personas que eran negativas en una ronda se han vuelto positivas en la siguiente», dice.

No hay diferencias por sexo, dice, y las diferencias respecto a la edad parecen atenuarse en esta última ronda.

La directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, explica que la prevalencia encontrada en la tercera ronda es del 5,2%, como en la ronda dos, de personas que tienen anticuerpos.

Yotti explica que en esta tercera ronda la participación alta se mantiene. En las tres rondas se incluyen 68.296 participantes, es decir, el 77% de las personas que fueron contactadas. El 91,1% ha proporcionado una muestra de sangre, dice.

«Más allá de los anticuerpos hemos podido realizar preguntas que nos aportan elementos epidemiológicos que pueden ser de gran utilidad», explica Yotti.

Yotti destaca la alta participación en el estudio, una fortaleza.

Comparecen el secretario general del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco; la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, y la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti.

El Ayuntamiento de Gelves ha informado de que la trabajadora municipal que contaba con «síntomas febriles» la pasada semana y que provocó la activación del protocolo ante el coronavirus ha dado un resultado negativo en la prueba del Covid-19, por lo que el Consistorio reabrirá con normalidad sus puertas este martes, una vez que finalice la desinfección integral que se está llevando a cabo. En un comunicado, el Consistorio detalla que se puso en marcha el protocolo de seguridad y salud vigente ante la detección de un posible caso y el equipo de gobierno tomó la decisión inmediata de retomar el teletrabajo de sus empleados hasta este martes, cuando volverán a las instalaciones municipales.

El número de casos activos de coronavirus en Galicia ha descendido en cuatro hasta los 254 este lunes, con 26 nuevos en el área de Lugo -donde se registra un brote en La Mariña- y 30 altas epidemiológicas, mientras que las personas curadas se han incrementado hasta las 10.808, lo que supone otras 32 más. Así se desprende de los datos actualizados este lunes por la Consellería de Sanidade, que señala que del total de pacientes positivos, seis se encuentran en unidades de hospitalización --los mismos que este domingo-- y 248 en seguimiento domiciliario -cuatro menos respecto a la jornada pasada-, mientras que las UCIs gallegas siguen sin casos Covid.

La comarca del Barcelonès registró 249 casos positivos de Covid-19 con prueba PCR entre el 29 de junio y el 5 de julio, lo que supone un incremento del 76,6% respecto a la semana anterior y una incidencia de 11 casos por cada 100.000 habitantes, según el Portal de Datos Abiertos de la Generalitat. Esta cifra de incidencia queda lejos de los 256 por cada 100.000 habitantes que registró el Segrià, comarca confinada desde el pasado sábado, y sitúa a la comarca de Barcelona en la duodécima posición en lo que respecta a incidencia entre las 42 comarcas catalanas.

El repunte de los casos de coronavirus en la ciudad australiana de Melbourne ha llevado al Gobierno a anunciar este lunes el cierre de la frontera entre los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur, lo que supone la primera medida de este tipo tomada desde que comenzó la pandemia. El cierre se hará efectivo a las 11.59 de la mañana (hora local) del martes, si bien se podrán obtener permisos para atravesar la frontera a partir de ese mismo día, tal y como ha informado el diario 'The Sydney Morning Herald'.

El Departamento vasco de Salud ha detectado por el momento 7 casos positivos de covid-19 relacionados con el foco de Ordicia (Gipúzcoa) y espera confirmar esta tarde si ha habido transmisión comunitaria. La consejera de Salud, Nekane Murga, presente hoy en Ordizia, donde se han instalado carpas para realizar pruebas PCR a todas las personas que hayan pasado por los locales de hostelería de la calle Etxezarreta desde el 27 de junio, ha confirmado que durante este fin de semana se han detectado estos 7 positivos y se han realizado pruebas a todos sus contactos estrechos.

Un total de 41.000 estudiantes madrileños han estrenado este lunes una inédita y atípica edición de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EBAU, antigua Selectividad), marcada por la pandemia del coronavirus, que obliga a los examinados a llevar mascarilla durante todos los exámenes y ha influido incluso al definir los formatos de los mismos. Los alumnos de Ciencias han sido los elegidos para abrir la veda, enfrentándose durante este lunes a los exámenes de Lengua Castellana y Literatura, Historia de España y Primera Lengua Extranjera, calendario que repetirán mañana los estudiantes de Sociales, Humanidades y Artes; el miércoles y el jueves (con lo que la EBAU durará un día más de lo habitual) tocarán las materias opcionales.

Un equipo de la empresa pública de gestión ambiental Geacam está trabajando desde primera hora de este lunes en la desinfección del edificio de Albacete, ubicado en la calle Baños 25, cuyos moradores han sido confinados tras la aparición de un brote de Covid-19, que afecta a nueve personas de dos familias distintas. El equipo, que está integrado por cuatro operarios y un coordinador de Geacam, está desinfectando todas las zonas comunes de este edificio de siete plantas y 14 viviendas, a razón de dos por planta, en el que se ha detectado este brote de Covid-19, según ha informado el delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, que ha acudido al lugar para conocer el desarrollo de las labores de desinfección del inmueble.

El influyente disidente chino Xu Zhangrun ha sido detenido este lunes en Pekín después de publicar un artículo en el que acusaba al Gobierno de gestionar mal la pandemia de coronavirus y de mostrar una «impotencia sistemática» al respecto. Xu, un profesor de la Universidad de Tsinghua presuntamente vinculado al Gobierno de Australia, realizó su doctorado en la Universidad de Melbourne en el año 2000. Según han indicado varios activistas, habría sido detenido a las 10.00 (hora local) después de que publicara varios artículos críticos con Pekín.

Una funcionaria de Valencia ha dado positivo en Covid-19 en un caso importado de Lleida, lo que ha obligado a poner en cuarentena a cuatro empleados públicos que mantenían un contacto estrecho con ella y a desinfectar el departamento de la Conselleria de Justicia donde trabaja la afectada. Este domingo 5 de julio se procedió a la desinfección integral de toda la planta del edificio que ocupa la Conselleria donde esta funcionaria desempeñaba su labor, en la Ciudad Administrativa 9 de Octubre, así como las zonas comunes que frecuentaba, según han informado fuentes de la Conselleria.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 219 casos y cuatro muertos, frente a los 239 contagios y los dos fallecidos del día anterior, lo que eleva el balance a más de 196.000 personas contagiadas y más de 9.000 víctimas mortales. Según el balance publicado este lunes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana responsable del control y el seguimiento de las enfermedades infecciosas, unas 182.200 personas se han recuperado tras contagiarse con el coronavirus, incluidos 500 pacientes que han recibido el alta en las últimas 24 horas.

La pandemia del nuevo coronavirus sumó el domingo más de 182.000 nuevos casos en todo el mundo y avanza ya hacia los 11,5 millones de positivos, con India ya como el tercer país del mundo más afectado, después de superar este lunes a Rusia en número de casos y quedarse solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos, que acumula casi 2,9 millones de casos de Covid-19 (unos 49.200 de ellos el domingo), es también el país que encabeza la lista de fallecimientos, con unos 130.000, según los datos de la Universidad Johns Hopkins actualizados a primera hora de este lunes.

Los accesos a la comarca del Segrià han registrado desde primera hora de esta mañana algunas retenciones de vehículos en los hasta 25 controles policiales que los Mossos d’Esquadra han establecido desde el decreto de confinamiento de este territorio el pasado sábado por el aumento de casos del Covid-19. Según ha informado la policía catalana a Efe, pese a ello no se ha producido ninguna incidencia destacable durante este primer día laborable de confinamiento, en el que se han mantenido los controles de forma intensa.

El Ayuntamiento de Gelves (Sevilla) cierra este lunes su edificio principal ante la sospecha de que una empleada pudiese haber contraído el coronavirus, por lo que se ha activado el protocolo para desinfectarlo completamente. En su web, el Ayuntamiento informa de que «se ha producido una situación de riesgo en una persona de su plantilla que presentaba síntomas febriles, y que ha motivado la aplicación de los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias en materia de Covid-19».

El ministro de Sanidad de Pakistán, Zafar Mirza, anunció este lunes que ha dado positivo en la prueba de coronavirus, días después de que el jefe de la diplomacia paquistaní informase de que había contraído el virus, además de otros altos cargos del país asiático. «He dado positivo por Covid-19. Siguiendo consejos médicos me he aislado en casa y estoy tomando todas las precauciones. Tengo síntomas leves», afirmó en su cuenta de Twitter Mirza, cuyo título oficial es consejero especial de Sanidad del primer ministro, lo que equivale a responsable de la cartera de salud.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado este lunes al comité científico del coronavirus donde los ministros de Sanidad y Ciencia, Salvador Illa y Pedro Duque, respectivamente, presentarán las conclusiones del estudio nacional de seroprevalencia en España. La reunión será a las 10.30 horas y posteriormente el secretario general del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco; la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, y la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, darán a conocer públicamente las conclusiones en rrueda de prensa en La Moncloa.

Los Reyes asisten este lunes al funeral por las víctimas de la pandemia de Covid-19 convocado por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). La misa funeral, que se celebrará en la Catedral de La Almudena a las 20.00 horas, estará presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que es vicepresidente de la CEE, y concelebrada por Obispos de diversas diócesis españolas, entre ellos el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal.

Honduras registró este domingo 1.022 casos nuevos de Covid-19, con lo que llegó a 23.943 contagios acumulados y 639 fallecidos desde que se reportaron los primeros dos casos de la enfermedad el 11 de marzo pasado. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) indicó en cadena nacional de radio y televisión que para detectar los 1.022 nuevos casos de realizaron en las últimas horas 1.796 pruebas y que además se confirmaron 10 fallecimientos por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

El Ministerio de Salud India han registrado en el último día 24.248 nuevos contagios por la Covid-19, por lo que ya son 697.413 los casos acumulados en el país, superando a Rusia, con algo más de 680.000, como tercero más afectado por la pandemia. En la víspera, India había alcanzado ya su mayor número de casos en un solo día, cuando contabilizó 24.850 contagios y 613 muertes. En esta ocasión, la cifra de fallecidos ha sido de 425, por lo que el total asciende a 19.693.

La capital china sumó un nuevo caso de coronavirus SARS-CoV-2 este domingo de los 4 que en total se registraron en el país asiático, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. El caso de Pekín -donde se detectó un rebrote del virus a principios del mes pasado en un mercado mayorista de la ciudad y que hasta la fecha ha infectado al menos a 334 personas, según cifras oficiales- es el único de los 4 contagios que se produjo por transmisión local.

Las autoridades de México informaron este domingo de 273 decesos nuevos y 4.483 contagios confirmados de COVID-19, acumulando un total de 30.639 fallecidos y 256.848 enfermos desde la llegada al país del coronavirus SARS-CoV-2 a finales de febrero. Las cifras reportadas por el Gobierno de México los domingos suelen ser menores a las del resto de la semana debido a retrasos en el recuento de los datos.

Estados Unidos sumó este domingo 40.030 nuevos contagios de COVID-19, frente a los 43.091 de ayer y los 60.383 del viernes, a falta de conocerse los datos de algunos estados y condados, cuyo anuncio se ralentiza debido al fin de semana. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el país alcazaba a las 20.00 hora local (00.00 hora GMT) un total de 2.876.143 de infecciones por coronavirus y 129.891 decesos.

Brasil registra un total de 64.867 muertes causadas por el nuevo coronavirus, con 602 decesos en el último día, mientras que el número de casos confirmados ascendió hasta los 1.603.055, según informó este domingo el Gobierno. El Ministerio de Salud brasileño reportó en su boletín diario sobre la enfermedad 26.051 contagios en las últimas 24 horas.