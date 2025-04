Coronavirus España directo: EE.UU. sobrepasa ya los 7,7 millones de casos de Covid-19

Estados Unidos alcanzó este sábado la cifra de 7.709.628 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 214.305 fallecidos por la enfermedad de la COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del domingo) es de 51.069 contagios más que el viernes y de 735 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.293, más que en Perú, España o Francia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.882 personas.

El asesor médico adjunto del Gobierno británico, Jonathan Van-Tam, advirtió este domingo de que el Reino Unido se enfrenta a un aumento exponencial de muertes si no se toman precauciones para contener el avance del coronavirus. En un comunicado, Van-Tam señala que "la estación (invernal) nos va en contra", y el país se encuentra en "un punto de inflexión" en el que, si se ignoran las restricciones, llegaría al mismo nivel de contagios que al inicio de la pandemia en marzo.

"No puede ser que siempre se señale a Madrid", dice el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. "Esto es un problema de España".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado las palabras de la presidenta de Navarra, Maria Chivite, señalando la falta de medidas tomadas en Madrid durante las últimas semanas: "Hace tres semanas acordamos restricciones de movilidad a más de un millón de madrileños. ¿De verdad restringir la movilidad de cuatro zonas básicas de salud es no tomar medidas?". El alcalde también ha reclamado al Gobierno central un trato similar para Madrid y el resto de territorios españoles y que el estado de alarma termine el próximo martes si la incidencia del virus permanece por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes

El secretario de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, Josep Maria Argimon, ha avisado este domingo de que esta semana habrá nuevas medidas para hacer frente al coronavirus en Cataluña: "Lo estamos estudiando todo".En una entrevista de 'Rac1' recogida por Europa Press, ha informado de que se priorizará reducir la movilidad y las interacciones sociales, pero que "no todo necesariamente tendrá que cerrarse, ni cerrarse al 100%". "Tendremos que ver cuáles serán las medidas, que anunciaremos pronto. No estaremos 15 días mareando la perdiz", y ha dicho que algunas serán de obligado cumplimiento.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha acusado este domingo al presidente del PP, Pablo Casado, de "faltar a la verdad" al asegurar que en el País Vasco la incidencia del coronavirus es mayor de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, cuando la realidad, ha subrayado, es que está en 261,88 casos. "No puedo aceptar la falsedad continua respecto a los datos de Euskadi", subraya Urkullu en un artículo que ha publicado a través de las redes sociales, y que recoge EFE, con el titular "Dejen de hacer política con el coronavirus y Euskadi".

En una carta fechada este domingo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, contesta al alcalde que "no puede modificar de manera unilateral lo dispuesto en la Orden 1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, si bien planteará al Ministerio de Sanidad la situación del municipio".

"No voy a hacer juego político de esta situación. A mi, como presidenta de la Comunidad Foral de Navarra me importan los datos de mi comunidad que, por cierto, son absolutamente fiables y transparentes" , ha subrayado Chivite .

Este es "una carrera de fondo con el objetivo de salvar vidas", ha dicho en conferencia de prensa al ser preguntada por las declaraciones del presidente del PP, en el sentido de que es partidista , a la vista de los datos, no aplicar en Navarra las mismas medidas que en Madrid .

"Parece que soy inmune, no sé, tal vez mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida . Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune", dijo en una entrevista telefónica en Fox News. Lea la información completa, aquí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este domingo que ahora era "inmune" al Covid-19, el día después de que su médico emitiera una breve carta en la que indicaba que ya no corría el riesgo de transmitir el virus.

El director general de Salud Pública del Gobierno asturiano, Rafael Cofiño, ha hecho un llamamiento este domingo a la población para que extreme las precauciones y protejan a los mayores de 65 años que no están en residencias de mayores de un posible contagio por COVID-19, informa Efe.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, pidió este domingo junto a casi un centenar de representantes del mundo deportivo francés que los gimnasios puedan reabrir en Francia y no se "estigmatice" esos lugares como sitios de contagio de coronavirus.

Urkullu exige a Casado que no «utilice políticamente» el Covid y le acusa de falsear los datos en el País Vasco