Coronavirus España directo: 26.834 fallecidos, 1.918 menos que ayer por el cambio de criterio de Sanidad

5.30

Los casos de contagios con la COVID-19 en Honduras siguen en alza, con 239 registrados este lunes, mientras que los fallecidos ya suman 182 con dos confirmados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), informó el organismo estatal. Aunque hasta ahora el país centroamericano se está acercando a las 600 pruebas diarias de PCR, con 239 nuevos casos confirmados hoy, el recuento sigue siendo muy bajo, según fuentes médicas, que consideran que se necesitan de 2.000 o 3.000 muestras cada día para tener una mayor idea sobre la pandemia en el país.

5.14

Guatemala registró este lunes 336 nuevos casos de COVID-19 y por tercer día consecutivo rebasó la barrera de los 300 contagios en un intervalo de 24 horas, después de que el sábado contabilizara 311 y el domingo 370, la mayor cifra diaria hasta la fecha. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, informó del dato en un mensaje por televisión y dijo además que en la última jornada se reportó la muerte de un hombre de 66 años a causa del coronavirus, por lo que en total suman 59 los fallecidos en su país debido a la enfermedad.

5.06

El ministro de Obras Públicas de Chile, Alfredo Moreno, anunció este lunes que dio positivo para COVID-19 y que entrará en cuarentena, con lo que se convierte en el primer miembro del Gobierno del presidente Sebastián Piñera que confirma haberse contagiado del nuevo coronavirus. "He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen", escribió Moreno en su cuenta de Twitter.

4.00

China registró el lunes siete nuevos contagios por coronavirus, todos ellos "importados" del exterior, tras contabilizar once el domingo y tres el sábado, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. De estos siete casos, cinco se registraron en la provincia septentrional de Mongolia Interior -la víspera se informó de diez en esa región autónoma china-, otro en la ciudad de Shanghái y el restante en la provincia de Fujian (sureste). No se produjo ningún nuevo fallecimiento en las últimas 24 horas ni se contabilizaron nuevos casos sospechosos, según la comisión.

3.34

México llegó a 71.105 casos confirmados y a los 7.633 decesos por la COVID-19 con la notificación en esta jornada de 2.485 nuevos contagios y de 239 fallecimientos, informaron este lunes las autoridades sanitarias del país. De esta forma, este lunes se superaron los 71.000 contagios de la COVID-19 y, además, México está muy cerca de llegar a la cifra de los 8.000 muertos que las autoridades pronosticaron que se alcanzarían durante esta pandemia.

3.11

Las víctimas de las guerras en las que ha participado EE.UU. fueron homenajeadas durante el Día de los Caídos, que este lunes se vivió también con el recuerdo de todos los muertos que ha dejado el COVID-19 y la preocupación de los efectos de la paulatina reapertura en toda América. El proceso de reapertura se ha ido consolidando pese a que el continente es considerado ya el foco mundial de la pandemia, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta 5,3 millones de casos confirmados y 342.029 muertos en todo el mundo, con un fuerte incremento en América, con alrededor de 2,4 millones de contagiados.

2.41

Panamá rebasó este lunes los 11.000 casos de contagio por COVID-19 desde que se detectara el primero el 9 de marzo pasado, y acumuló 310 defunciones por la enfermedad, según sus autoridades de salud. El Ministerio de Salud panameño informó este lunes de 4 muertes más y 257 nuevos casos de la enfermedad, para totalizar 310 fallecimientos y 11.183 contagios confirmados.

2.38

Estados Unidos llegó este lunes a 1.662.375 casos confirmados de COVID-19 y a 98.184 fallecidos a causa de la enfermedad, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, a las 20.00 hora local (00.00 GMT del martes), es de 21.403 contagios más que el domingo y de 505 nuevas muertes. Los datos de hoy reflejan por segundo día consecutivo una baja en las estadísticas de muertes, así como un leve descenso en el número de nuevas personas contagiadas.

2.20

Argentina registró este lunes 552 nuevos casos de COVID-19, 171 menos que el domingo, lo que totaliza 12.628, aunque aumentaron a 467 los muertos, 15 más, mientras las autoridades cerraron de forma estricta durante 15 días una villa miseria situada en el Área Metropolitana de Buenos Aires por el aumento de contagios. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y el amplio cordón urbano que la rodea y que pertenece a la provincia de Buenos Aires, continúa como foco principal de la pandemia en el país austral y copó un día más los nuevos contagios.

2.17

El alcalde de Río de Janeiro, el pastor evangélico Marcelo Crivella, decidió este lunes mantener las medidas de aislamiento social en la ciudad, aunque garantizó que volverán a funcionar las iglesias, mientras que diversas regiones de Brasil han iniciado una reapertura gradual de sus actividades. Eso ocurre cuando la pandemia de COVID-19 aún no ha llegado a su pico en el territorio brasileño y Brasil es, junto con Estados Unidos, uno de los dos países más afectados del mundo, con casi 375.000 casos y más de 23.000 muertos.

2.12

Colombia cumplió este lunes dos meses en cuarentena por el coronavirus, jornada en la que sumó 806 nuevos casos de la patología, para un total de 21.981, mientras que 23 fallecimientos aumentaron a 750 las víctimas mortales. Según el Ministerio de Salud, de los nuevos casos 175 están en Bogotá, seguida por el departamento de Antioquia, con 141, justo el día en que Medellín, su capital, comenzó una prueba piloto para la reapertura de centros comerciales tras 60 días cerrados.

1.58

Brasil confirmó este lunes 807 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos llega a 23.473, mientras que los casos ascienden ahora a 374.898. Según el Ministerio de Salud brasileño, el gigante sudamericano sumó en el mismo período 11.687 nuevas infecciones, por lo que se mantuvo como el segundo país del mundo con más casos, por detrás solamente de Estados Unidos, que tiene unos 1,6 millones de casos confirmados de COVID-19.

1.17

Estados Unidos adelantó a este martes la entrada en vigor de la prohibición de entrada de pasajeros procedentes de Brasil, que inicialmente empezaría el próximo jueves, según una enmienda a la decisión del presidente Donald Trump difundida este lunes por la Casa Blanca. La decisión, firmada por Trump, modifica la fecha de vigencia de la "Suspensión de entrada como inmigrantes y no inmigrantes de ciertas personas adicionales que representan un riesgo de transmitir el nuevo coronavirus 2019", dada a conocer este domingo, así como otras disposiciones generales.

0.11

El magistrado Luis Barroso asumió este lunes la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil, que en las próximas semanas deberá decidir si posterga los comicios municipales previstos para octubre debido a la pandemia de COVID-19. Por primera vez en la historia de ese organismo, la ceremonia fue realizada con apenas cuatro personas presentes y decenas de jueces y otras autoridades, como el presidente Jair Bolsonaro, acompañando el acto en forma telemática, debido a las medidas de aislamiento social adoptadas en Brasilia para contener el avance del coronavirus.

23.47

Las autoridades de salud de Costa Rica informaron este lunes de que comenzaron la aplicación de un tratamiento a base de plasma de personas recuperadas de COVID-19 a pacientes positivos que se encuentran hospitalizados. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, afirmó en conferencia de prensa virtual que esta terapia fue aplicada a una mujer de 37 años internada el pasado jueves.

23.25

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habló este lunes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre "fortalecer las relaciones y vínculos comerciales" entre el Mercosur, al que pertenecen los argentinos, y el país hebreo. Según un comunicado del Gobierno argentino, Fernández se comunicó con Netanyahu en pleno Día de la Patria en Argentina para felicitarle por haber conseguido formar un gobierno junto al centrista Beny Gantz.

22.13

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha confirmado este lunes que el país ha superado el umbral de 30.000 casos de coronavirus, con 822 nuevos contagios durante las últimas 24 horas, al tiempo que ha destacado que está "en un momento clave" ante la pandemia. Además, se han notificado tres fallecidos más, con lo que el total de decesos en el país asciende a 248 , y 601 recuperados. En total, 15.657 personas han superado el Covid-19.

21.51

Una vacuna contra el Covid-19 diseñada en Perú ha comenzado a probarse en alpacas , el tradicional camélido andino emparentado con la llama, después de haber tenido resultados satisfactorios en gallinas. El gerente general de Farvet, Manolo Fernández, explicó que son tres los ejemplares de alpacas a las que se les ha inyectado una proteína sintetizada en laboratorio para que el animal genere los anticuerpos específicos contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 , causante de la pandemia. Los estudios en estas alpacas libres de patógenos servirán como complemento a otras pruebas que se realizarán simultáneamente en ratones de similares condiciones, para las que Fernández confía en obtener resultados concluyentes que avalen la efectividad de la vacuna. El siguiente paso será probarla en primates.

21.44

El Gobierno de Canarias ha solicitado este lunes al Ministerio de Sanidad que las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa pasen el 1 de junio a la fase 3 de la desescalada, la última etapa en la salida del confinamiento. Las tres islas, junto a Formentera, en Baleares, han servido hasta ahora como avanzadilla del resto de territorios: estrenaron la fase 1 el 4 de mayo y llevan ya una semana completa en fase 2.

21.35

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), han informado este lunes de 620 nuevas muertes por coronavirus, muy por debajo de los 1.047 fallecidos de los que se informó el domingo. En total se han registrado 97.669 muertes por el nuevo coronavirus, según los CDC. El número de contagiados es de 1.637.456 tras confirmar 15.342 nuevos positivos . Las muertes están cayendo a un ritmo desde el pico de 2.638 decesos registrado el 21 de abril por los organismos oficiales.

21.28

Con la caída del sol, la tranquilidad que ha dominado la primera jornada de la fase 1 se ha visto alterada. A partir de las ocho de la tarde, la hora permitida para el paseo diario, los ciudadanos han invadido las terrazas. Y La plaza del Dos de Mayo es uno de los puntos calientes. No obstante, alrededor de las 20.50 horas se han presentado en la plaza dos coches de la Policía Municipal. Enseguida, decenas de personas han desalojado la zona, minutos antes de que los agentes comenzaran a recorrer el lugar, indicando a los reunidos que no se puede beber en la calle. Lea la noticia.

21.20

Francia ha registrado 28.457 muertos por coronavirus desde el inicio de la epidemia, indicó este lunes el Gobierno francés, que señaló que en las últimas 24 horas ha habido 90 fallecimientos en los hospitales. En total, la epidemia ha provocado 18.112 muertes en los hospitales. La cifra de fallecimientos por esa enfermedad en residencias de ancianos y centros de dependencia no se ha actualizado desde el pasado jueves, y se mantiene de momento en 10.345. La Dirección General de Sanidad había señalado este mismo lunes que no iba a haber una actualización de los datos hasta mañana, martes.

21.12

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , anunció hoy, en Ginebra, que el organismo cesará, de forma temporal, los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de Covid-19 ya que se ha detectado un mayor índice de mortalidad en los mismos. Informa María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal de ABC en Ginebra.

21.04

El Ayuntamiento de Roma ha aprobado una ordenanza que establece multas de entre 25 y 500 euros a quienes arrojen en la vía pública las mascarillas o los guantes usados para evitar el contagio del coronavirus. En su ordenanza se establecen hasta el próximo 31 de julio la "prohibición" de abandonar este tipo de objetos de protección en todo el territorio municipal y las mencionadas multas, salvo que el abandono constituya un delito.

20.55

El departamento de Salud de la Generalitat propondrá que a partir del lunes próximo se unifiquen en una sola región sanitaria las actuales tres áreas de Barcelona, metropolitana norte y metropolitana sur, así como retrasar el cambio de fase para Lleida, tras detectar un rebrote de nuevos casos. De aprobarse por el Gobierno central la propuesta del Govern , sería posible la movilidad total en Barcelona y su área metropolitana desde el 1 de junio. El retraso en el cambio de fase 1 a 2 para Lleida se debería a que se han detectado cadenas de transmisión del Covid-19 en empresas agroalimentarias que han mantenido servicios mínimos y que las autoridades acabarían de detectar, según el departamento de Salud.

20.47

Los aplausos colectivos de los ciudadanos para homenajear la labor de los sanitarios y profesionales de servicios básicos han logrado resistir una tarde más pese a la desescalada y a las peticiones para finalizarlos. Con ello, se han cumplido 73 días desde que se iniciaran en las distintas ciudades y pueblos de todo el territorio nacional.

20.40

Los colombianos cumplen este lunes dos meses de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno para tratar de frenar el avance del coronavirus que, sin embargo, deja 21.175 contagios y 727 muertos , y ha puesto en evidencia el hambre y la precariedad de la salud y la educación en el país. En estos 60 días las restricciones por la pandemia sacaron a flote la pobreza en la que viven muchos de los 48,2 millones de habitantes que tiene Colombia, de ahí que los trapos rojos colgados en ventanas de numerosas barriadas para alertar de que en las viviendas no hay nada que comer se convirtieron en un símbolo de la crisis. Ante la avalancha de pedidos de auxilio, que aumentaron dramáticamente por el cierre temporal o la quiebra de empresas de todos los tamaños, el Gobierno se vio desde el 25 de marzo en la urgente necesidad de repartir víveres y subsidios, mientras numerosas empresas, ciudadanos y ONGs contribuyen con ayudas.

20.34

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha recomendado este lunes a los alcaldes de su partido que esperen al mes de julio para organizar los homenajes que consideren convenientes en recuerdo de las víctimas del coronavirus, ya que para entonces podrán celebrarse con una mayor afluencia de público que en la actualidad. Sánchez ha presidido este lunes por videoconferencia una reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, en su versión más reducida. En el encuentro, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente , se ha interesado por esta cuestión ya que planea organizar en su ciudad un homenaje al margen del funeral de Estado que el presidente ha anunciado para el final del proceso de desescalada en todo el país, lo que se espera para los primeros días de julio, si todo va bien.

20.25

El boletín publicado este lunes por la Dirección General de Salud del Gobierno francés no incluye de nuevo datos sobre fallecidos y remite a la comunicación del martes. El domingo ya remitía al lunes para estos datos. "Con respecto a la mortalidad, los datos de la Sanidad Pública de Francia no estarán disponibles hasta mañana martes 26 de mayo", termina el boletín oficial. La nota sí recoge en cambio datos de contagios: 342 nuevos ingresos por coronavirus para sumar un total de 16.798 personas hospitalizadas , más de 2.000 personas menos que hace una semana. Hay 1.609 pacientes en cuidados intensivos por coronavirus, casi 300 menos que hace siete días. En total 100.615 personas han dado positivo por coronavirus y han sido hospitalizadas en Francia desde el inicio de la epidemia, 17.770 de ellas en cuidados intensivos. Un total de 65.199 personas han recibido el alta en estas semanas.

20.18

Ecuador registró este lunes 599 nuevos contagios y 95 muertos por Covid-19, respecto de las cifras oficiales del domingo, en un momento en que el país se apresta a una desescalada paulatina de la cuarentena y en medio de una agitación social por la crisis económica que acompaña a la pandemia. Según el registro oficial de hoy, Ecuador alcanzó los 37.355 casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, con un total de 3.203 muertos, mientras que en el apartado de "fallecidos probables" la cifra llegó a 2.026.

20.10

«No tengo ningún temor a que se me investigue». Así de contundente se ha posicionado esta tarde el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón , ante la posibilidad de que sea reclamado por los tribunales para explicar por qué no prohibió la celebración de la manifestación feminista del 8 de marzo. Lea la noticia.

20.04

Los casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 en el estado estadounidense de Florida aumentaron en 679 y las muertes en 15 en las últimas 24 horas, lo que hace un total de 51.746 personas contagiadas y 2.252 fallecidas desde el 1 de marzo por la enfermedad del Covid-19. Las cifras divulgadas este lunes por el Departamento de Salud del Estado están en la misma tónica de la semana pasada, cuando toda Florida quedó fuera del confinamiento y en proceso de reactivación económica, aunque con zonas más adelantadas que otras.

19.55

La Organización Mundial de la Salud ha suspendido temporalmente los ensayos en los que se está probando la hidroxicloroquina con pacientes con Covid-19 , la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, y ha informado de que está la espera de tener más datos debido a las preocupaciones que existen sobre su seguridad. Según ha informado Bloomberg , el organismo de Naciones Unidas ha decidido suspender estos trabajos que están realizando en el marco de lo estudios 'Solidaridad', después de que la revista ' The Lancet' haya publicado un informe en el que avisaba que este tratamiento estaba relacionado con un mayor riesgo de muerte y enfermedades cardiacas. Los estudios pueden reanudarse si los datos lo justifican. De hecho, responsables de la OMS se reunirán nuevamente y la decisión será revisada en la próxima semana o dos.

19.47

El Ejército ruso ha levantado dos campamentos médicos en la república de Daguestán, en el Cáucaso Nort e, para contener el brote del coronavirus que golpea ese territorio, según informó este lunes el Ministerio de Defensa. Los campamentos pueden acoger a hasta 700 personas y se suman a los hospitales prefabricados erigidos en la región en las últimas semanas, según el comunicado castrense. La medida fue ordenada la pasada semana por el presidente ruso, Vladímir Putin, después de sostener una videoconferencia con las autoridades de esa república, ubicada a las orillas del mar Caspio, donde los hospitales locales estaban desbordados y existían muchas dificultades para hospitalizar a enfermos que viven en zonas montañosas. Este lunes, según las cifras oficiales, fueron registrados 110 nuevos casos de la Covid-19 y 13 defunciones .

19.40

El Ministerio de Sanidad británico ha informado de 121 nuevos fallecidos por Covid-19 en las últimas 24 horas contabilizadas y suma ya 36.914 fallecidos . La cifra de este lunes es muy similar a la del domingo, cuando se informó de 118 fallecidos , y lejos del máximo de 1.172 muertos en un día del 21 de abril. Hasta las 9.00 horas de este lunes y desde la misma hora del día anterior se han registrado 1.625 nuevos positivos de un total de 73.726 pruebas realizadas, una cifra lejana a las 100.000 pruebas diarias que se puso como meta el Gobierno. En total se han realizado 3.532.634 pruebas, de las cuales 261.184 han dado positivo.

19.33

Los visitantes que pasaban esta mañana ante la Biblioteca Nacional, en el madrileño Paseo de Recoletos, no entendían qué estaba ocurriendo. ¿Ha habido un ataque terrorista? ¿Están rodando una película de ciencia ficción? Ante la incrédula mirada de Alfonso X el Sabio, San Isidoro, Nebrija, Luis Vives, Lope de Vega y Cervantes (estatuas que engalanan la escalinata en la fachada de la Biblioteca Nacional), se había instalado en el exterior una especie de hospital de campaña. Acaba de llegar una tanqueta y, por todos lados, vemos a personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), especialistas enfundados en trajes de buzo, restauradores... Lea la noticia.

19.25

La curva del coronavirus en la Comunidad Valenciana empieza a tocar fondo con siete casos nuevos confirmados por las pruebas de PCR (el mejor dato desde el pasado 8 de marzo) y un único fallecido por el Covid-19. La actualización de datos de la Conselleria de Sanidad refleja la tendencia a la baja de la pandemia y confirma los datos que esgrimirá la Generalitat para solicitar que toda la Comunidad Valenciana pase a la fase 2 de la desescalada del confinamiento a partir del próximo lunes, 1 de junio.

19.18

Simón, sobre las manifestaciones de pensionistas en el País Vasco: «Ser pensionista no implica ser mucho más vulnerable. Es verdad que la edad es un factor a tener en cuenta, pero hay gente mayor muy saludable. La higiene de manos, la etiqueta respiratoria y la mascarilla cuando no se puede guardar la distancia son recomendables y es algo a tener en cuenta en estos eventos a fin de evitar contagios. Entiendo que es mejor que las personas vulnerables se abstengan de manifestarse, lo que no quiere decir que se cuestione el derecho a ello. Es verdad que vamos bien, pero el riesgo de rebrote sigue existiendo. Cualquier persona con el mínimo síntoma debería ser suficientemente consciente y solidaria para quedarse en casa». Termina la rueda de prensa.

19.13

Simón, sobre las investigaciones relativas al 8M: «No tengo temor a que se me investigue por la causa del 8M. Daré la información que tenga que dar y el juez actuará como crea que debe actuar. Hemos revisado los datos de Madrid y el 8M, si ha tenido un efecto en los datos, ha sido algo marginal. Hubo numerosas actividades y eventos en Madrid y otras partes de España en los días anteriores que también pudieron ayudar al contagio. Hay que tener en cuenta que el Metro de Madrid es muy concurrido».

19.10

«Si no hay un gran porcentaje de población que se ha bajado esa aplicación de rastreo, no sería útil. No vamos a aprobar nada que no demuestre tener un valor en este sentido», dice Simón.

19.06

«Tenemos cifras de sanitarios contagiados porque este nuevo sistema nos permite tener una información más detallada. Son uno de los colectivos más expuestos y se les ha ido sometiendo a un cribado. Son 345 nuevos sanitarios notificados a día de ayer. En los últimos siete días son 124, con fecha de inicio de síntomas en la última semana son solo 15. No tengo el dato del número total; de memoria, deben de estar en torno a los 52.000. A día de hoy, los nuevos casos están mayoritariamente en los hospitales y algún foco en residencias, y mucho menor en hogares o en algún otro lugar que quizá se nos escapa», explica Simón. En cuanto a sistemas de rastreo: «No tenemos ninguna herramienta disponible ahora mismo. Tienen que pasar una serie de pruebas: garantizar su utilidad y que respetan cuestiones de privacidad. Sabemos que el ministerio oportuno está buscando herramientas para la localización de casos y hay varias modalidades. Por el tema de la protección de datos no es fácil este tipo de herramientas y es importante saber usarlas después. Aun así, las Comunidades están haciendo un gran trabajo de rastreo en este sentido», añade Simón.

19.03

Simón: «Un problema que teníamos hasta ahora es que cuando se notificaba un caso antiguo, pero al que se le hacía el diagnóstico ahora y que estuvo hospitalizado en su momento, figuraba como nueva hospitalización a pesar de que esa persona a lo mejor ya había sido dada de alta. Eso nos daba una imagen de hace tiempo, no la actual».

19.00

«Ayer se notificaron 70 fallecidos por fecha de notificación, no de defunción. No son lo mismo. La variabilidad de esas cifras es coherente con lo que hemos estado viendo en los últimos días. Es verdad que algunas cifras de ayer a lo mejor no han entrado en la actualización de hoy, pero sigue siendo una cifra más real de la que estábamos ofreciendo hasta ahora», explica Simón.

18.58

Simón: «Tras hacer verificación y discutirlo con las Comunidades, ha habido variaciones en algunas variables, y en algunos casos se pueden considerar errores. En alguna Comunidad se notificaban como casos positivos por PCR a casos a los que se había prescrito hacer PCR sin tener aún el resultado. Ha pasado lo mismo con fallecidos: pacientes con una sintomatología compatible, en algunos casos era probable, en otros no lo era tanto. Se introducían como confirmados solo casos probables y eso ha probado estos ajustes. Eso no quiere decir que no hayamos tenido problemas y que se vayan a ir corrigiendo. Vamos en la línea buscada en la que tengamos el número de contagios que tenemos ahora, y no tanto de hace unos días. En el Gobierno y las Comunidades estamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Según pasa el tiempo, se han de verificar las cifras, aumentando o disminuyendo los datos».

18.55

Simón, sobre los muertos de Madrid: «Una cosa son los datos notificados y otra cosa son las defunciones de días anteriores. Madrid ha podido notificar hoy 17 casos, pero esos casos tiene diferente fechas de defunción. De ayer son solo tres. Seguiremos ajustando los datos y ajustando las series para ir corrigiendo las cifras diarias. Todos estos datos que pueden variar lo pueden hacer los siguientes días, siempre teniendo en cuenta que puede haber ciertos retrasos».

18.53

Simón: «Ahora vamos a poder hablar de datos más concretos, de provincias y municipios, que nos van a permitir identificar focos y tomar decisiones. Nos va a costar unos días acostumbrarnos, pero los organismos internacionales están muy contentos y están muy satisfechos con que hayamos conseguido, junto a las Comunidades, lograr un conteo de este tipo».

18.50

Simón: «Con fecha de defunción, en los últimos 7 días, solo se han notificado 50 personas. En la columna de fallecidos, hay una discrepancia de 1.918 fallecidos menos respecto ayer. Esto se debe a diversos factores. estamos corrigiendo esas series, validando datos y eliminando duplicaciones. Esta reducción nos pone en una situación que estamos observando en la que en las residencias de ancianos, donde habia fallecidos por Covid-19 y con sintomatología por Covid-19, se han reducido las muertes en las últimas semanas. Todo esto nos pone en una situación favorable, es cierto, pero tenemos que seguir teniendo cuidado. Ahora entendemos mejor lo que está pasando hoy».

18.48

«Estos datos nos muestran una evolución más real de la epidemia, aunque aún puede haber datos que se pueden actualizar mañana. Es una situación muy buena para valorar el futuro de la epidemia y de la desescalada y tomar decisiones de forma más segura. Ahora, tenemos casos hospitalizados totales desde el comienzo de la epidemia; pero también podemos dar las hospitalizaciones con fecha: 256 estos últimos días. Son casos recientemente diagnosticados que han sido hospitalizados o casos que se han agravado con el paso de los días», dice Simón.

18.45

Simón: «Hasta ahora dábamos datos de las nuevas notificaciones, que podían ser datos de días o semanas antes, ahora damos cifras con fecha de diagnóstico de ayer, que son 132 casos. Nos pone en una situación más real y nos muestra una evolución de la pandemia más favorable. Podemos valorar también los datos de los últimos 7 días, de los últimos 14 y la fecha según el desarrollo de síntomas».

18.42

Comienza la comparecencia de prensa de Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: «Pasamos al siguiente periodo en el que ha habido cambio de fases en algunas zonas. Tras un periodo de adaptación del nuevo sistema de vigilancia, podemos ofrecer datos más interesantes y precisos de lo que está pasando ahora, no como antes que eran datos anteriores. Tenemos información más detallada de cada caso. Esta nueva fase está permitiendo validar datos, tanto los nuevos como los anteriores. Validar los datos que sí eran de coronavirus y eliminar los casos que no se corresponderían con ello».

18.34

Dominic Cummings no tiene un puesto concreto dentro del Gobierno británico , sino que es un «asesor especial». Tan especial, que además de ser la mano derecha de Boris Johnson , esta tarde ha tenido que hacer frente a un evento poco usual: dar una conferencia de prensa para dar explicaciones sobre la polémica que ha enfurecido al país en la última semana. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

18.25

El Gobierno de República Dominicana ha elevado este lunes por encima de 15.000 el balance provisional de casos de coronavirus en el país caribeño, después de registrar 272 positivos en las últimas 24 horas. En concreto, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ha informado de 15.073 positivos por la pandemia , que se ha cobrado ya la vida de al menos 460 personas en República Dominicana . Las autoridades han confirmado dos fallecimientos desde el domingo.

18.20

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , ha destacado que África es la región del mundo con menos casos de contagio y muertes por Covid-1 9, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. En concreto, según ha detallado en rueda de prensa, África tiene solo el 1,5 por ciento de los casos reportados de Covid-19 en el mundo y menos del 0,1 por ciento de las muertes del mundo. «África parece haberse librado hasta ahora de la escala de brotes que hemos visto en otras regiones», ha señalado. A su juicio, la creación temprana de una coalición de líderes dirigida por la Unión Africana, fueron «clave» para acelerar «rápidamente» los esfuerzos de preparación del nuevo coronavirus y emitir medidas de control integrales.

18.14

Chile ha batido este lunes un nuevo récord en su cifra de casos diarios con casi 5.000 que sitúan el total de personas contagiadas de coronavirus en el país cerca de los 74.000 . La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ha informado en la comparecencia diaria de que hasta las 21.00 (hora local) del domingo se registraron 4.895 nuevos casos , el 90 por ciento en la Región Metropolitana, epicentro de la pandemia en Chile. Tras este fuerte repunte, el total acumulado es de 73.997 casos de coronavirus, con lo que la nación suramericana se consolida como la tercera más afectada de América Latina, solo por detrás de Brasil y de Perú. Chile ha tenido que lamentar 761 víctimas mortales .

18.05

El Ministerio de Agricultura de Países Bajos ha constatado este lunes un segundo contagio en una sola semana de coronavirus entre visones y humanos en una granja del país. «Dada la información que tenemos entre manos es muy probable que de tres personas infectadas, una de ellas haya sido contagiada por un visón», ha indicado la ministra de Agricultura, Carola Schouten, en una carta enviada al Parlamento. Las autoridades registraron la semana pasada un caso similar en otra granja, lo que llevó al Gobierno a imponer estrictas medidas de protección para evitar más contagios, tal y como reza la misiva.

17.57

Italia ha registrado 92 fallecidos por Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de víctimas mortales en el país a 32.877. Por otro lado, el número de nuevos casos es de 300 , siendo ya 230.158 positivos confirmados desde el comiendo de la pandemia. Estas cifras, respecto al domingo, suponen un aumento en cuanto a decesos (50 ayer) y un descenso de nuevos casos (531).

17.50

El cambio del Ministerio de Sanidad a la hora de contar los fallecidos por Covid-19 se ha traducido en un descenso de 1.918 muertos en la cifra total oficial de víctimas mortales respecto a los datos conocidos el domingo. En este sentido, las Comunidades Autónomas que más pierde, en cuanto a número de fallecidos son Cataluña (-1.126) y Madrid (-291).

17.42

Cuba registró este lunes otros seis contagios de coronavirus SARS-CoV-2 , el dato más bajo desde que se registrara ese mismo número hace seis días, y acumula un total de 1.947 casos, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). En el día de hoy no se reportaron fallecidos, por lo que el número de decesos provocados por Covid-19 se mantiene en 82 , indicó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán.

17.35

Según los datos del estudio en fase 1, publicados en 'The Lancet' y recogidos por la plataforma Sinc , la nueva vacuna es segura, bien tolerada y capaz de generar una respuesta inmunitaria contra el nuevo coronavirus en humanos. Los resultados finales serán evaluados en seis meses. El anuncio de los investigadores chinos se suma a los realizados la semana pasada por la firma biotecnológica estadounidense Moderna que dijo haber obtenido datos provisionales positivos en la fase 1 de su vacuna contra el coronavirus. Por su parte, la Universidad de Oxford informó de que su vacuna avanzaba hacia las fases 2 y 3 y que la iba a probar en más de 10.000 personas incluyendo niños y mayores de 70 años.

17.28

Tan sólo 3 de las 19 terrazas de la Plaza Mayor de Madrid han abierto este lunes en el que la Comunidad entra en la fase 1 junto con Barcelona y su área metropolitana, así como toda Castilla y León, lo que constituye tan solo el 15% de los establecimientos. El presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor, José Antonio Aparicio , ha explicado a Europa Press Televisión que el motivo de esta apertura tan limitada es la restricción de las terrazas al 50% de su aforo , algo que les impide abrir «con unas mínimas posibilidades de rentabilidad», tal y como expresaron la mayoría de ellos en una reunión mantenida el día anterior.

17.20

A falta de conocer las explicaciones del cambio de criterio en el conteo de datos, España ha sumado 50 muertes por Covid-19 este lunes, lo que supone un descenso frente a los 70 de ayer y está en línea con las cifras de los últimos días de la semana pasada, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad . Así, se han producido un total de 26.834 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, por lo que Sanidad ha rectificado este dato, que ayer se situaba en 28.752 decesos. En las últimas 24 horas, las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad 132 nuevos positivos, elevando el total a 235.400 . Esta es la menor cifra en casos en un día desde el 5 de marzo (78). Por otra parte, once personas han ingresado en cuidados intensivos (11.298 en el acumulado) y 256 han precisado de hospitalización, 122.439 en total.

17.13

En breve está previsto que comparezca en rueda de prensa Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien presumiblemente explicará el cambio de criterio en el conteo de nuevos fallecidos por Covid-19. Hoy, la cifra total de víctimas mortales muestra una cifra menor que la del domingo (-1.918).

17.04

El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer los datos actualizados de Covid-19 en España, pero esta vez lo ha hecho de una manera distinta a como venía haciendo. Según las cifras compartidas por el ministerio de Salvador Illa , se habrían producido 132 nuevos casos (235.400 en total). Por otro lado, el número de muertes sería de 50 , con la aclaración de que es son fallecimientos «Con fecha de defunción en los últimos 7 días». El número total de víctimas mortales es 1.918 menor al que se había anunciado el domingo: 26.834.

16.55

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , ha asegurado que el país está ya «de salida» de la pandemia de coronavirus , lo que permitirá la reaperturas de centro educativos en algunas zonas, aunque ha instado a la población a «no relajarse» para prevenir rebrotes. México encara la última semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el programa con el que el Gobierno bautizó las medidas y restricciones adoptadas para prevenir la expansión del Covid-19 , la enfermedad derivada del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan. Las autoridades mexicanas han registrado hasta la fecha más de 68.600 casos de coronavirus y casi 7.400 fallecidos.

16.47

Un estudio liderado por Oliver Gutiérrez , profesor de Geografía de la Universidad de Málaga, concluye que el aumento de las temperaturas en verano no debe limitar el contagio del actual coronavirus , por lo que no tendrían que rebajarse las medidas preventivas. En este trabajo, un equipo de investigadores de la Universidad de Málaga y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha revisado más de una treintena de trabajos científicos publicados a nivel mundial desde enero de 2020 sobre el efecto de las variables atmosféricas, principalmente, temperatura y humedad, en la propagación e incidencia del coronavirus. La investigación considera que hasta el momento no existe evidencia científica sólida que respalde la afirmación de que el aumento de las temperaturas primaverales y, sobre todo, durante el verano, pueda contribuir a limitar la progresión del coronavirus, ha informado este lunes la Universidad de Málaga en un comunicado

16.40

El mundo de la cultura se reactivará en Austria a partir de este viernes en un paso que, si bien va acompañado de diversas medidas contra contagios con el coronavirus, se espera abra las puertas a versiones modificadas de destacados eventos, como el prestigioso Festival de Salzburgo. Los actos culturales serán de nuevo posibles a partir del 29 de mayo , con limitaciones del auditorio que aumentarán progresivamente desde un centenar a un millar de personas en recintos cerrados, y algo más permisivas al aire libre. Austria ha contabilizado hasta ahora 16.459 personas contagiadas por coronavirus , de las cuales 15.138 se han recuperado y 641 han fallecido, mientras que 139 están hospitalizados.

16.33

Las autoridades de Portugal han elevado a 1.330 el balance provisional de personas fallecidas por la pandemia de coronavirus , después de incluir catorce fallecimientos más en este listado. Sin embargo, solo seis corresponderían a muertes contabilizadas en las últimas 24 horas. El número de positivos, por su parte, ha aumentado hasta los 30.788, 165 más , de los cuales 17.822 corresponderían ya a pacientes dados de alta. Sin embargo, 531 personas continúan ingresadas este lunes en distintos hospitales de Portugal por la enfermedad, 62 de ellos en unidades de cuidados intensivos.

16.25

La iniciativa, anunciada por el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia , llega en un momento en el que está creciendo la preocupación porque en lugares como las playas, los bares o las plazas las personas no siempre están cumpliendo con la separación requerida. El alcalde de Bari y presidente de la Asociación de Alcaldes de Italia (ANCI), Antonio Decaro, ha dicho al diario 'La Repubblica' que los voluntarios no ejercerán como «vigilantes» sino que se encargarán «difundir» las normas de «buen comportamiento» Las autoridades tienen previsto poner fin a la prohibición de viaje entre regiones a partir del 3 de junio. Ese mismo día, Italia tiene previsto reabrir sus fronteras a los turistas de países de la Unión Europea.

16.17

Las autoridades sanitarias de Suecia han informado este lunes de que ya son 4.029 los muertos por coronavirus y 33.843 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Suecia ha abordado la crisis del coronavirus con medidas mucho menos estrictas que otros países. Así, la mayoría de colegios, tiendas y restaurantes han permanecido abiertos. Las políticas se han basado, por el momento, en la responsabilidad individual, las medidas de higiene y la distancia de seguridad. Según datos recabados por el Gobierno, en el último día se han constatado 31 muertes más y 383 nuevos infectados.

16.10

Grecia entró este lunes en la cuarta fase de desescalada de la crisis del coronavirus con la reapertura de bares y restaurantes, un sector clave de la economía helena y uno de los más perjudicados por la pandemia tras dos meses y medio de cierre. Mientras en algunas ciudades la gente se lanzó a la calle a tomar un café, una costumbre sagrada en la vida cotidiana de este país, en la capital imperó la cautela y las terrazas de cafés y restaurantes fueron recibiendo a clientes poco a poco. En Grecia han sido detectados hasta ahora 2.878 casos del coronavirus y perecieron 172 personas.

16.03

Las autoridades de Mauricio han confirmado dos nuevos casos de coronavirus tras cerca de un mes sin nuevos contagios y han detallado que los pacientes son parte de un grupo de personas repatriadas el 10 de mayo desde India. Las autoridades del país han confirmado hasta la fecha un total de 334 casos de coronavirus, sin fallecidos , mientras que 32 de ellas han superado ya el Covid-19, la enfermedad provocada por el virus.

15.55

La Consejería de Sanidad investiga un repunte de 20 casos de coronavirus registrados en la provincia de Salamanca en las últimas 24 horas, unas cifras que han hecho «saltar las alarmas» , ya que suponen la mayoría de los 28 nuevos contagios detectados por PCR en la Comunidad en las últimas 24 horas. Lea la noticia.

15.47

No habrá campeón de la Euroliga por primera vez en la historia. Un día después de la jornada elegida para haberse disputado la Final Four de Colonia, los responsables de la competición se reunieron para analizar el futuro de la misma y decidieron no continuar adelante por la dificultad que entraña organizar el torneo a nivel europeo en mitad de la pandemia del coronavirus. La reunión telemática de los once equipos con plaza permanente, entre los que están el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia , decidió tras una hora de debate que no continuaría adelante con el proyecto que habían diseñado hace semanas para acabar la temporada con una final a ocho.

15.40

La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado a declarar el próximo 5 de junio en calidad de investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al haber permitido entre otras concentraciones masivas la marcha feminista del 8 de marzo pese al avance de la epidemia de coronavirus. Más detalles.

15.33

El Rey ha hablado este lunes con el presidentes de los 40.000 abogados catalanes, Manel Albiac, quien le ha traslado que se prevé un colapso importante en la tramitación de asuntos judiciales. En Cataluña , cuando se permitió presentar escritos, que luego quedaron paralizados al contar un plazo o término, en un solo día se incrementaron los documentos presentados en un 400 por cien. Esta conversación forma parte de la ronda de contactos que el Rey está manteniendo estos días con el sector de la Justicia . El pasado jueves habló con el Consejo General de la Abogacía española y con el Consejo General de Procuradores de España.

15.25

La entrada de Mallorca, Menorca e Ibiza este lunes en la fase dos de la desescalada se ha producido con la tranquilidad esperada, sin que se hayan visto aglomeraciones en las playas del Archipiélago en el primer día en que volvía a ser posible poder nadar en el mar en esas tres islas. Hace una semana, había ocurrido igual en Formentera , que había cambiado ya de fase el pasado 18 de mayo. Lea la noticia.

15.17

Tras más de dos meses resignados a la docencia telemática, los institutos gallegos han reabierto sus puertas este lunes para retomar la enseñanza presencial tanto del alumnado de FP como del de 2º de Bachillerato . Una jornada que, si bien ha estado generalmente marcada por la baja asistencia a las aulas, según han podido constatar algunos directores, ha resultado al mismo tiempo desigual en según qué centros. Lea la noticia.

15.10

Por primera vez, la Lombardía no registró en la jornada del domingo ningún muerto por coronavirus . El dato es sorprendente, porque esta es la región que hasta ahora seguía siendo el epicentro del coronavirus en Italia . Desde el inicio de la pandemia, el 21 de febrero, los fallecidos en Lombardía han sido 15.840 (en todo el país 32.785), mientras las personas contagiadas son 87.110 (en total en Italia 229.858). Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

15.03

Los Reyes han presidido este lunes una reunión en la que han participado varios expertos del Consejo Científico del Real Instituto Elcano (RIE) que han ha evaluado el impacto de la pandemia del coronavirus en Europa, América, Asia y África. Don Felipe y Doña Letizia, protegidos con mascarilla, se han desplazado a la sede del RIE en Madrid para seguir el encuentro por videoconferencia acompañados por el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.

14.54

El Gobierno levantará la cuarentena para turistas extranjeros a partir del próximo 1 de julio, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación. La decisión se ha tomado en una reunión Interministerial celebrada este lunes por videoconferencia en la que han participado las vicepresidentas Teresa Ribera y Nadia Calviño; la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Transportes, José Luis Ábalos; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

14.52

Estados Unidos ha decidido este domingo suspender la entrada a su territorio de todas aquellas personas que durante los últimos 14 días hayan estado en Brasil, segundo país más castigado por la pandemia del Covid-19. En un comunicado de la Casa Blanca, el presidente, Donald Trump, ha explicado que ante el «amplio» y «continuo» crecimiento del número de casos que está experimentando Brasil, esta situación «amenaza la seguridad» del sistema de transporte e infraestructura y la seguridad nacional estadounidenses.

14.43

La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, ante la actual situación de emergencia sanitaria han anunciado la decisión de aplazar a septiembre de 2021 el 80º Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y el 22º Congreso Nacional Farmacéutico, que se iban a celebrar en Sevilla conjuntamente el próximo mes de septiembre. «En los más de 100 años de historia de la Federación, sólo las dos guerras mundiales han interrumpido nuestro congreso, posponerlo ha sido una decisión difícil, tomada con responsabilidad, confianza y solidaridad, en colaboración con el Consejo General de Farmacéuticos, para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros colegas y sus comunidades. La pandemia ha puesto de relieve lo importante que es para los farmacéuticos de todo el mundo compartir conocimientos y experiencias, por ello espero con ganas el 2021, cuando todos podamos reunirnos en Sevilla para seguir avanzando en nuestra profesión y en su contribución a la salud mundial», ha dicho el presidente de la FIP, Dominique Jordan.

14.25

La Asociación de Personas Afectadas en la Gestión de las Residencias de Mayores (ARMA) se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas para que pongan en marcha una comisión de investigación en la que se estudie «todo lo ocurrido» en las residencias de mayores afectadas por el Covid-19. «Ante la situación vivida en las residencias de personas mayores en las comunidades autónomas, tanto públicas como privadas, se hace necesario que se realice una investigación al objeto de conocer cuales han sido las actividades desarrolladas por los diferentes Gobiernos autonómicos para garantizar la seguridad de los mayores ante el COVID-19 y, al mismo tiempo, para garantizar esa misma seguridad en relación con los trabajadores y trabajadores de dichos centros», ha destacado la entidad.

14.12

Madrid está más cerca de volver a ser aquella ciudad bulliciosa que nunca duerme. Numerosos comercios y algunos bares han reabierto este lunes, día en el que la región inaugura la fase 1. Eso sí, lo han hecho con muchas restricciones. A lo largo de la mañana, los hosteleros han mostrado su satisfacción al poder montar, al fin, las terrazas de sus negocios, aunque les esperan por delante unos días complicados debido, entre otros factores, a la limitación del aforo al 50%, la necesidad de guardar la distancia de seguridad de dos metros entre mesas y las costosas medidas higiéncias y de desinfección estipuladas. Se esperaba que uno de los epicentros de esta reapertura fuera la plaza de la Independencia, donde está ubicada la Puerta de Alcalá. Salvo la terraza del Grand Cafe Capuccino y el Wellies, todas las terrazas de la zona han abierto de forma simultánea al mediodía. «Aquí se abre perdiendo dinero», reconoce, no obstante, el director de operaciones del Grupo Ramsés, Alejandro Lannelongue. Sus dos locales, Patio de Leones y Ramsés, han abierto las terrazas con la mitad de mesas y garantizando la distancia de seguridad. Los empleados, que parte se han incorporado del ERTE, ponen todo a punto para la reapertura, protegidos con mascarillas y pantallas faciales. Léelo aquí .

14.01

Baleares ha notificado en las últimas horas cinco nuevos contagios de coronavirus, por lo que desde el inicio de la pandemia hasta este lunes se han detectado 2.046 casos con prueba de PCR en las Islas, según datos del Servicio de Epidemiología del Govern transmitidos al Ministerio de Sanidad. Asimismo, se ha registrado un nuevo fallecimiento por lo que el total acumulado es de 223 personas muertas a causa de esta enfermedad.

13.37

Las vicepresidentas Teresa Ribera y Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se encuentran reunidos en este momento en una comisión interministerial para estudiar la reactivación del sector turístico español, tanto nacional como internacional. Entre otras cuestiones están abordando asuntos como el futuro levantamiento de la cuarentena para visitantes de otros países.

13.21

El 44% de los españoles vio disminuir su optimismo y confianza durante el confinamiento, en especial entre las personas que han visto empeorada su situación laboral, las que han tenido sintomatología o diagnóstico de COVID-19, y las mujeres. El aumento del malestar psicológico durante el confinamiento ha afectado al 46% de la población, un dato mayor en el caso de las personas afectadas por el coronavirus, las mujeres y las personas más jóvenes. También destaca una sensación de incertidumbre y de irrealidad. El 38% de hombres y el 48% de mujeres reconocieron haber tenido sentimientos de irrealidad, de los cuales casi un 8% y un 15%, respectivamente, lo calificaron como «mucho incremento». Lo concluye el estudio «Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento», una investigación liderada por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y en la que ha participado la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad de Murcia (UM), la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

13.00

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha recuperado hoy las visitas al interior del templo después de más de dos meses cerrada al público (lo hizo un día antes del decreto del estado de alarma). Con muchas restricciones, eso sí, pero al menos ya se han visto los primeros visitantes en el principal monumento de Córdoba. Según el Cabildo Catedral, a lo largo de la mañana ha habido «muy pocos» visitantes, debido fundamentalmente a las restricciones de movimiento. Puesto que sólo se permite la movilidad dentro de una misma provicinai, todos las entradas han sido de «cordobeses que venían paseando y han decidido entrar», según las fuentes consultadas. Léelo aquí .

12.52

La probabilidad de que el coronavirus entre en el sistema de climatización o extracción de aire de los locales públicos y se difunda por los conductos es muy baja, aunque conviene garantizar una renovación suficiente captando el aire exterior en un lugar apropiado. Así se pronuncian la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) en un informe sobre la incidencia de la COVID-19 en los sistemas de aire acondicionado en locales de pública concurrencia, que se están abriendo con la desescalada.

12.38

La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la española María Neira, ha asegurado que entraremos en una fase muy crítica las próximas semanas, ya que habrá que analizar cómo se comporta el virus con la recuperación de la actividad. En declaraciones a Rac1, Neira ha indicado que las dos o tres próximas semanas serán claves, y ha destacado, además, que los países europeos que están en fase de desescalada tienen una vigilancia epidemiológica «muy rigurosa»: «Tenemos la tranquilidad que si hay algún foco, aunque sea una situación mínima, se tomarán medidas», ha sostenido.

12.24

La notificación ayer de 13 nuevos fallecidos por el Covid-19 eleva a 11.848 las víctimas mortales por esta enfermedad en Cataluña desde el inicio de la epidemia, la cifra más baja de fallecidos comunicada en un día desde el 16 de marzo. Según los datos que ha difundido este lunes el Departamento de Salud de la Generalitat, del total de fallecidos, 6.619 personas han muerto en un centro hospitalario o sociosanitario, 3.926 en una residencia y 774 en su domicilio, mientras que los casos restantes no están clasificados por falta de información.

12.06

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este lunes que en el caso de que el Gobierno central no elimine las franjas horarias, como así le ha pedido la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional intentará «adaptarlas» para que los niños no tengan que «sufrir» el calor que hace estos días en la capital.

11.58

Bélgica ha registrado apenas 250 nuevos casos confirmados de contagio por coronavirus y 27 ingresos hospitalarios en las últimas 24 horas, lo que según ha informado el Servicio de Salud Pública confirma una tendencia a la baja que se mantiene desde aproximadamente mediados de abril. Pese a los datos que las autoridades belgas consideran positivas, también se han producido 32 muertes ligadas a la pandemia en la última jornada, lo que eleva el balance global desde el inicio de la crisis sanitaria a 9.312 fallecidos en Bélgica.

11.30

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha dado este lunes una semana al Gobierno para repatriar a unos 24.000 trabajadores filipinos que llevan semanas atrapados en el extranjeros debido a la pandemia de coronavirus. Miles de ellos se encuentran en barcos de crucero, habitaciones de hoteles o instalaciones de cuarentena en diversos países, según informaciones de la cadena de televisión ABS-CBN. Muchos de ellos han dado negativo tras ser sometidos a pruebas de Covid-19 y pasar el periodo de 14 días de cuarentena.

11.22

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes que las playas de la ciudad también abrirán entre las 20 y las 23 horas para la practica deportiva individual y el paseo, en una medida que es efectiva desde este lunes. Lo ha dicho en una rueda de prensa telemática el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, en la que ha afirmado que este paso permitirá «distribuir la demanda» que hay en estos espacios en la franja horaria matinal, de 6 a 10 horas.

11.15

La consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha defendido este lunes los datos facilitados por su departamento sobre la pandemia del coronavirus en Cataluña y ha señalado: «Se puede pensar que tenemos más defunciones que otros territorios, quizás es que informamos más». En una entrevista en Catalunya Radio, Alba Vergés ha asegurado que los datos de Cataluña se facilitan siguiendo las indicaciones del Boletín Oficial del Estado y se tienen en cuenta también las cifras de las funerarias.

11.01

La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha dicho este lunes que los modelos con los que trabajan van descartando «cada vez más» una segunda ola importante de coronavirus. No obstante, Neira ha pedido «mucha prudencia» y «sentido común» en esta fase «muy crítica» de la pandemia, la de la desescalada, y, en declaraciones a RAC-1, ha solicitado que la población no tenga «ni paranoia ni excesiva relajación», y que «aprenda a convivir con las enfermedades infecciosas».

10.55

Rusia informó hoy de 8.946 nuevos casos de coronavirus, con lo que ascendieron a más de 350.000 los contagios detectados desde que la pandemia del Covid-19 llegó al país, donde la letalidad de la enfermedad es poco más del 1%. El total de positivos por el nuevo coronavirus en Rusia es de 353.427, de los cuales se han recuperado 118.793, y 3.633 han fallecido, 92 de ellos en la última jornada, según los últimos datos del centro gubernamental de lucha contra la COVID-19.

10.45

La Organización Colegial de Enfermería ha ofrecido una serie de recomendaciones para evitar un repunte de casos en las nuevas fases de la desescalada del Covid-19, a través de la difusión de una infografía y un vídeo dirigido a los ciudadanos, en la que aconsejan, entre otros aspectos, evitar tocar superficies en transporte público, botones de ascensores o tiradores de puertas, además recomiendan pagar con tarjeta siempre que sea posible. En este nuevo material gráfico, recuerdan la obligatoriedad de llevar mascarilla cuando no sea posible mantener una distancia de seguridad de dos metros, también aconsejan evitar el contacto con otros clientes cuando se acceda a locales comerciales y se recomienda pedir cita previa, en los casos que sea posible.

10.40

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que en fase 1 a los parques «se puede ir a pasear» pero «no a estar ni a permanecer» y tampoco a lo «hacer un picnic» aunque sí se podrán usar los bancos manteniendo la distancia. El regidor madrileño ha explicado que Madrid abre hoy los parques en fase 1 porque «abren más terreno para mantener las distancias sociales», pero ha señalado que no se pueden vulnerar las limitaciones, según ha afirmado en una entrevista con Es Radio recogida por la Agencia Efe.

10.30

El Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) es uno de los hospitales seleccionados para participar en el estudio sobre autopsias a pacientes fallecidos por Covid-19 que lideran las sociedades españolas de Anatomía Patológica (SEAP) y de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Cada uno de los diez hospitales participantes en este estudio multicéntrico realizará cinco autopsias, hasta completar un total de cincuenta, que permitan conocer mejor los mecanismos de evolución de la enfermedad a través de los hallazgos en los tejidos y órganos analizados, con el fin de mejorar el diseño de las estrategias clínicas y terapéuticas frente al Covid-19.

10.15

El Ministerio de Sanidad ha decidido flexibilizar los paseos en fase 1 y fase 2 de manera que hasta 10 personas puedan realizarlos en fase 1 y hasta 15 en fase dos, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento, que ha publicado una nueva orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado 23 de mayo. Toda España está en fase 1 o fase 2 desde este lunes 25 de mayo. Esta flexibilización también afecta, por tanto a los menores. «Hoy se han flexibilizado las normas para los paseos con niños y niñas durante la fase 1. Hasta ahora sólo podían salir acompañados de un adulto. A partir del lunes podrán pasear con dos adultos si se quiere, manteniendo las medidas de seguridad», ha tuiteado el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

10.02

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho este lunes que la entrada de turistas a España será un hecho en julio, una vez que concluya el estado de alarma y la cuarentena a visitantes extranjeros. En una entrevista en el programa «Más de Uno» en Onda Cero, Maroto ha defendido la imposición de la cuarentena, una medida que también se ha adoptado en otros países pero que es temporal, por lo que ha animado en especial a franceses y alemanes a planificar sus vacaciones de este verano, ya que las restricciones se eliminarán coincidiendo con el fin del estado de alarma.

9.35

Cáritas reclama poner el foco sobre África, un continente que, ante el impacto global del coronavirus, «vuelve a quedar fuera de la agenda de la actualidad, a pesar de las graves emergencias causadas en los dos últimos meses por sucesivas catástrofes naturales en la región de los Grandes Lagos (República Democrática del Congo), Kenia y Mozambique». Así lo afirma la ONG católica en el marco del Día de África que se conmemora este lunes, 25 de mayo. «A la habitual invisibilidad que pesa sobre los serios conflictos que siguen desangrando varias regiones africanas o los retos que varios países siguen afrontando a causa de epidemias como el ébola, el VIH, la malaria o el sarampión, se añade ahora la falta de referencias informativas, por ejemplo, sobre los efectos de tres emergencias donde Cáritas Española está apoyando los llamamientos de emergencia lanzados por las Cáritas locales para prestar ayuda urgente a los damnificados», explica la organización en una nota.

9.23

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuperará este lunes parte de su actividad anterior al estado de alarma por la crisis del coronavirus al reanudar los exámenes teóricos y prácticos para obtener el carné de conducir y volver a abrir sus puertas en las jefaturas provinciales y oficinas locales de las provincias que pasen a la fase 2 de la desescalada.

9.03

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 289 contagios y diez víctimas mortales por coronavirus, frente a los 431 positivos y los 31 muertos del día anterior, lo que eleva a más de 178.000 personas contagiadas y más de 8.200 víctimas mortales el balance por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan, según los datos del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el cómputo se eleva a 178.570 casos y 8.257 víctimas mortales. Por estados, Baviera, con 46.326 contagiados y 2.382 fallecidos, sigue siendo el más afectado, seguido de Renania del Norte-Westfalia (37.298 positivos y 1.565 muertos) y Baden-Wurtemberg (34.431 contagios y 1.698 fallecidos). Berlín, la capital, registra 6.642 casos y 191 fallecidos.

8.51

Los territorios que pasan este lunes 25 de mayo a la fase 2 de la desescalada, y que abarcan al 47 por ciento de la población española (22 millones de habitantes), podrán celebrar bodas con un aforo máximo de cien personas en espacios al aire libre o de cincuenta personas en espacios cerrados y se podrán llevar a cabo en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas.

8.30

El Gobierno ha levantado la suspensión de las actividades relacionadas con obras de intervención en edificios en las que exista riesgo de contagio por Covid-19 para las personas, con efectos a partir de este lunes. Así consta en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Sanidad, que modifica la anterior norma de estado de alarma, con el fin de mejorar la gestión sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus en aplicación del plan de desescalada.

8.15

Los territorios que pasan este lunes 25 de mayo a la fase 2 de la desescalada, y que abarcan al 47 por ciento de la población española (22 millones de habitantes), podrán celebrar velatorios con hasta 25 personas al aire libre y 15 en caso de ser en espacios cerrados.A partir del lunes, estarán en la fase 2 de la desescalada todas las provincias andaluzas menos Málaga y Granada, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, las provincias de Guadalajara y Cuenca y tres zonas sanitarias catalanas, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

7.55

El exministro de Salud de Brasil Nelson Teich ha confirmado que su dimisión se produjo por la «discordancia» entre él y el presidente, Jair Bolsonaro, en relación al uso de la cloroquina, un medicamento usado frente a la malaria, como tratamiento contra la Covid-19. «Quién juzgue al presidente será el futuro, no seré yo. Mi papel fue trazar un camino, pero no hubo concordancia con el presidente», ha dicho el que fuera ministro de Salud durante apenas un mes en una entrevista concedida al canal de noticias brasileño Globo News.

7.40

Los 19 grandes parques de la capital que permanecían cerrados desde el inicio del estado de alarma a consecuencia del coronavirus abrirán este lunes sus puertas coincidiendo con la entrada de la Comunidad de Madrid en la fase 1 de la desescalada. De este modo, los madrileños pueden ya pasear o practicar deporte en El Retiro, Fuente del Berro, Capricho, Quinta los Molinos, Sabatini, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Viveros Casa Campo, Viveros Estufas, Rosaleda, Valdebebas, Finca Tres Cantos, Oeste, Oriente, Dehesa de la Villa, Madrid Río, Casa de Campo y Lineal del Manzanares. Por su parte, el parque de Torre Arias abrirá en su horario habitual a partir del martes. Si bien, las zonas infantiles y deportivas de todos ellos permanecerán balizadas impidiendo el acceso.

7.20

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado que a partir del viernes se permitirán reuniones de hasta 100 personas, con vistas a facilitar aforos más números en celebraciones religiosas, entre ellas, bodas y funerales, que hasta entonces estaban limitadas a 50 invitados. El anuncio de esta medida se produce después de que el país no haya registrado caso alguno del nuevo coronavirus por tercer día consecutivo, por lo que el Gobierno ha decidido dar paso a la siguiente fase. Informa Europa Press.

6.56

El Gobierno de Japón decidió hoy levantar el estado de alerta sanitaria por cononavirus en Tokio y otras cuatro prefecturas del país, las últimas donde seguía vigente esta medida excepcional aplicada para frenar la pandemia. El levantamiento de la alerta ha sido respaldado por el grupo de expertos que asesora al Gobierno y será aprobado formalmente por el Ejecutivo este mismo lunes, según dijo el ministro de Revitalización Económica y responsable del grupo de trabajo para coordinar la lucha contra el virus, Yasutoshi Nishimura.

6.45

China registró el domingo 11 nuevos contagios por coronavirus, todos ellos importados del exterior, tras contabilizar tres el sábado y ninguno el viernes, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. De estos 11 casos, diez se registraron en la provincia septentrional de Mongolia Interior, y el otro en la de Sichuan (suroeste). No se produjo ningún nuevo fallecimiento en las últimas 24 horas ni se contabilizaron nuevos casos sospechosos, según la comisión.

6.36

Estados Unidos contabilizó este domingo 1.640.972 casos confirmados de COVID-19 y 97.679 fallecidos a causa de la enfermedad, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, a las 20.00 hora local (00.00 GMT del lunes), es de 22.024 contagios más que el sábado y de 696 nuevas muertes. Las cifras de este domingo reflejan una bajada en los decesos, pero los casos positivos al COVID-19 siguen creciendo.

6.33

La economía mexicana perderá un total de 1 millón de empleos por la crisis del coronavirus, previó este domingo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al estimar que en mayo la caída será de 400.000 plazas formales. «Yo tengo mi pronóstico de que con el coronavirus se van a perder 1 millón de empleos, ya hablé de que en Estados Unidos se perdieron en abril 20 millones de empleos, guardadas todas las proporciones, pero también quiero decir que nosotros ya tenemos un plan», afirmó en un vídeo en sus redes sociales.

6.32

El Secretario de Vigilancia del ministerio de Salud, Wanderson Oliveira, considerado como la cabeza que formuló la política de combate a la pandemia del coronavirus en Brasil, dejará la cartera a partir de este lunes, confirmaron fuentes oficiales. Con su salida, el epidemiólogo, un firme defensor del aislamiento social para combatir al COVID-19, hará efectiva la renuncia que ya había anunciado en abril, días antes de que el presidente Jair Bolsonaro retirara del cargo al exministro Luiz Henrique Mandetta, de quien fuera su mano derecha.

6.31

Brasil, el segundo país del mundo con más casos confirmados de COVID-19, alcanzó este domingo los 363.211 contagios al registrar 15.813 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, según el último balance divulgado por el Ministerio de Salud. El número de muertes también avanza. En la última jornada fueron reportadas 653 nuevas víctimas, por lo que en total 22.666 personas han perdido la vida en Brasil por la pandemia.

6.30

El presidente federal de Austria, el ecologista Alexander Van der Bellen, se vio obligado este domingo a pedir públicamente perdón por haberse saltado las reglas para luchar contra la pandemia del coronavirus, al permanecer en un restaurante más allá de la hora límite permitida. Según informaron este domingo los diarios sensacionalistas Kronenzeitung y Österreich en sus ediciones electrónicas, el jefe de Estado de la república alpina había salido con su mujer y una pareja amiga a cenar el sábado por la noche.

6.29

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió este domingo la entrada de extranjeros procedentes de Brasil, el más país más golpeado por la pandemia del coronavirus en Sudamérica, anunció la Casa Blanca. «Estas nuevas restricciones no se aplican al flujo de comercio entre Estados Unidos y Brasil, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado.