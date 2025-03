Coronavirus España directo: 39 fallecidos en los últimos 7 días, pero solo uno más que ayer

5.33

La cifra de muertos en Honduras por Covid-19 ya roza los 200, mientras que los principales hospitales del país están próximos a quedarse sin camas por el alto incremento de los contagios, que este miércoles ascendieron a 4.640, según el registro diario del organismo estatal que contabiliza los datos de la pandemia. Con seis nuevos fallecidos confirmados en las últimas 24 horas, el total de decesos ya suma 194 en el territorio hondureño, donde se superaron hoy por primera vez las 600 pruebas PCR, con 616, de las que 239 dieron positivo, indicó en cadena nacional de radio y televisión el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Guatemala contabilizó este miércoles cinco muertes por Covid-19 y superó la barrera de los 4.000 contagios, mientras su ministro de Salud, Hugo Monroy, descarto renunciar pese a múltiples solicitudes de diversos sectores para que deje el cargo. Monroy dio a conocer que tras los cinco decesos de este jueves el país suma 68 muertes a causa de la enfermedad desde que se detectara el primer caso el 13 de marzo. El ministro también detalló que en las últimas 24 horas fueron confirmados 191 casos nuevos al realizarse 1.127 pruebas, por lo que en total 4.145 personas en Guatemala han contraído la enfermedad.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que este miércoles se diagnosticaron en su país dos nuevas infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2, ambas en viajeros llegados desde el extranjero, lo cual prolonga la tendencia de nuevos casos diarios por debajo de la decena. En el informe publicado en su página web, la fuente detalló que estos dos nuevos contagios «importados» se detectaron en la ciudad oriental de Shanghái y en la provincia suroriental de Fujian. Además, las autoridades sanitarias chinas indicaron de que, en las últimas 24 horas, se había dado de alta a 8 pacientes y se había sacado del estado de gravedad a uno, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 73, de los cuales 4 se encuentran en estado grave.

Las autoridades mexicanas de salud notificaron este miércoles 463 muertes y 3.463 nuevos casos de Covid-19, su cifra máxima para una jornada, con lo que suman 8.597 fallecimientos y 78.023 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia en el país. Los acumulados presentaron un incremento del 4,6 % en las últimas 24 horas comparado con los 74.560 confirmados que se presentaron en el informe anterior, explicó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía. Alomía explicó que los 3.463 casos notificados esta jornada, «no significan específicamente que hayan ocurrido las últimas 24 horas», sino que se refiere «a los casos que fueron reportados a las autoridades sanitarias en este periodo de tiempo».

El Ministerio de Salud de Perú ha informado este miércoles de que se han registrado 135.905 contagios y 3.983 muertes a causa del Covid-19 mientras que la Federación de Enfermeras y Enfermeros ha solicitado que sus trabajadores mayores de 60 años no vuelvan a sus puestos de trabajo por temor a caer enfermos. La presidenta de este organismo dependiente del Ministerio de Salud, Zoila Cotrina Díaz, ha explicado que esta situación «atenta contra la vida y la salud de las personas mayores de 60 años» y, a su vez, ha señalado, viola las propias reglas del decreto de emergencia que el Gobierno emitió y en el que los adultos que superan esta franja de edad son catalogados como población de alto riesgo.

Panamá registró este miércoles 2 muertes y 281 nuevos casos de Covid-19, que elevaron a 315 las defunciones y a 11.728 los contagios confirmados de la enfermedad, informaron las autoridades de Salud. Hay un total 352 pacientes hospitalizados, 74 en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y 278 en sala general. Además, 3.682 están en aislamiento domiciliario, de las cuales 552 se encuentran hoteles que provisionalmente funcionan como hospitales. Los pacientes recuperados ascienden a 7.379 dijeron las autoridades panameñas, que reportaron el primer caso del nuevo coronavirus el 9 de marzo pasado.

Colombia alcanzó este miércoles 24.104 contagios por coronavirus al registrar un récord de 1.101 casos nuevos, mientras que la cifra de muertes ascendió a 803 con 27 fallecidos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud también informó de la recuperación de 600 personas, lo que elevó la cifra de curados de la enfermedad a 6.111, equivalentes al 25,3 % de los infectados. Al referirse a los 803 fallecimientos que registra el país hasta hoy, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que es relativamente baja, lo que atribuyó a las medidas del Gobierno para mantener el aislamiento social de mayores de 70 años y de otras personas que corren mayores riesgos por su historia clínica.

Argentina reportó este miércoles 706 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del Covid-19), con lo que el número total de contagios ascendió a 13.933, mientras que los fallecimiento suman 500, tras registrarse hoy ocho nuevas muertes por el patógeno. El reporte diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los decesos verificados en el último día corresponden a cuatro hombres y cuatro mujeres.

Brasil registró 1.086 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de víctimas asciende a 25.598, en tanto que el número de infectados saltó hasta los 411.821, según informó este miércoles el Ministerio de Salud. En la última semana, Brasil, el segundo país del mundo con más casos de Covid-19 y epicentro de la pandemia en Latinoamérica, ha superado en dos jornadas la barrera del millar de fallecidos en un solo día (1.039 el martes y 1.086 este miércoles), lo que pone en evidencia la aceleración de la enfermedad. De acuerdo con el boletín diario divulgado por la cartera, en las últimas 24 horas fueron notificados 20.599 nuevos contagios por el coronavirus, por encima de los 16.324 nuevos casos registrados el martes.

Un barco que partió de Ushuaia (Argentina) rumbo a la Antártida a mediados de marzo se ha convertido en un laboratorio para estudiar el Covid-19: de los pasajeros que dieron positivo en los test, el 81 por ciento no presentó síntomas. Se trata de una de las conclusiones de un estudio publicado en la revista Thorax, del grupo BMJ, que, según sus autores, demuestran que la prevalencia de «infección silenciosa» y sin síntomas por el actual coronavirus puede ser mucho más alta de lo que se pensaba. Para Alan Smyth, co-editor jefe de la revista oficial de la Sociedad Torácica Británica, los resultados de este estudio tendrían implicaciones en la flexibilización de las restricciones de aislamiento y ponen de manifiesto la necesidad urgente de contar con datos globales precisos sobre el número de contagiados por Covid-19.

Estados Unidos superó este miércoles los 100.000 fallecidos por la pandemia del Covid-19, convirtiéndose así en el primer país en el mundo que rebasa esa cifra, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. EE.UU. ha registrado hasta la fecha 100.047 muertes por COVID-19, muy por delante de las del Reino Unido (37.542), Italia (33.072) o Francia (28.599), los países que le siguen en esa lista de decesos.

La patronal marroquí ve «muy difícil» la recuperación del turismo en el país magrebí, duramente impactado por la crisis sanitaria causada por el coronavirus, y propone un plan específico para salvar el sector. «Hay mucha incertidumbre», lamentó hoy el presidente de la Confederación General de las Empresas de Marruecos (CGEM), Chakib Alj, en una videoconferencia de prensa, en la que estaban presentes también varios directivos de la patronal. Alj subrayó las dudas que rodean al momento de apertura de las fronteras, la vuelta de los turistas o cómo será su reacción en la etapa poscovid.

Las autoridades de Bangladesh han informado este miércoles de que ha comenzado a retirar algunas de las medidas impuestas con motivo de la pandemia de coronavirus y han anunciado que el confinamiento acabará el próximo 30 de mayo, si bien los centros educativos permanecerán cerrados hasta el 15 de junio como medida de prevención. El Gobierno bangladeshí impuso el pasado 26 de mayo estrictas medidas de confinamiento, ocho días después de que se registrara la primera muerte por coronavirus en el país. Las restricciones se han extendido periódicamente desde entonces para frenar el avance del virus. El país del sudeste asiático ha constatado 38.292 casos confirmados de Covid-19 y 544 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Las autoridades sanitarias de Australia han aprobado este miércoles la realización de ensayos clínicos con una posible vacuna del Covid-19 , lo que convierte al país en el primero del hemisferio sur en poner en marcha este tipo de experimentos. El programa de ensayos, que se realizará en las ciudades de Melbourne y Brisbane, incluirá 131 personas de edades comprendidas entre los 18 y 59 años, según ha informado la cadena de televisión ABC. La organización especializada en investigación Nucleus Network estará al frente de los ensayos, que servirán para poner a prueba la efectividad y seguridad de la vacuna llamada NVX-CoV2373.

S esenta personas murieron en Florida a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, una de las cifras de decesos más altas registradas desde la "reapertura" económica del estado, pero el crecimiento de los contagios fue por el contrario uno de los más bajos, con 379 nuevos casos. Desde el 1 de marzo hasta hoy 27 de mayo, según el Departamento de Salud de Florida, el estado acumula 52.634 casos confirmados mediante pruebas y 2.319 muertes debido al Covid-19. En todo Estados Unidos se registran hasta el momento 1.684.173 casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 con 99.123 fallecimientos.

La Premier League confirmó este miércoles que, de los 1.008 test realizados a jugadores y empleados esta semana, cuatro han dado positivo por coronavirus . La semana pasada, de los 1.750 test, ocho dieron positivos. Además, la Premier aumentará el número de exámenes que los clubes reciben de 50 a 60 y habrá una segunda ronda de pruebas a finales de semana. Los jugadores y empleados contagiados tendrán que pasar siete días de aislamiento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que establecerá un nuevo marco horario que permitirá prolongar la actividad diaria de terrazas, restaurantes y discotecas en las fases 1 y 2 de la desescalada. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Díaz Ayuso ha indicado que esta es una de las treinta medidas incluidas en el plan de reactivación de la Comunidad de Madrid , que ha presentado junto al vicepresidente regional, Ignacio Aguado. El objetivo de esta iniciativa es ajustar la oferta horaria a la demanda de los usuarios y consumidores para favorecer el crecimiento económico.

La alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, ha anunciado que el Ayuntamiento está preparado para realizar test de coronavirus de forma gratuita a los vecinos del municipio. Así lo ha anunciado la alcaldesa en su perfil de Twitter, en el que ha escrito que el Consistorio ya está preparado para realizarlos, pero se encuentran a la espera de que la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid les indique cómo hacerlos. Pozuelo se suma así a la iniciativa que tomó el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz de realizar test serológicos a todos sus vecinos, para formar parte de la estrategia serológica regional.

Francia notificó este miércoles por octavo día consecutivo menos de 100 muertes diarias por coronavirus en los hospitales, donde desde el inicio de la epidemia han muerto 18.260 personas. En total, han fallecido en el país 28.596 personas por Covid-19 , indicaron las autoridades sanitarias. De ellas, 65 murieron en hospitales en las últimas 24 horas. Las cifras de fallecimientos en residencias de ancianos y centros de dependencia no se actualizarán hasta este viernes, según han comunicado.

La pandemia del Covid-19 ha causado al menos 504 muertes y 2.278 contagios en los pueblos indígenas de la cuenca amazónica -que comprende Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Guyana, Suriname y Guayana Francesa-, según los datos recopilados por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Estas cifras aumentan si se tiene en cuenta no solo a los pueblos indígenas sino a toda la población de los territorios de la Amazonía, donde el virus ha provocado más de 6.200 muertes y ha dejado más de 118.000 contagiados, según los datos de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).

La Fiscalía Genera l ha confirmado que el uso de mascarillas es obligatorio desde este mismo miércoles, al tiempo que ha desvelado que los trabajos en instituciones públicas de la capital, Adís Abeba , ha sido modificado para evitar la saturación de los transportes públicos. Las autoridades de Etiopía han confirmado hasta la fecha 701 casos de coronavirus, con seis fallecidos y 167 recuperados , según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).

Por primera vez desde que llegó al poder hace diez meses, Boris Johnson ha comparecido ante el Comité de Enlace de los Comunes , conformado por los presidentes de otros comités parlamentarios y que dos veces al año y en sesiones de 90 minutos, interroga al primer ministro sobre su gestión. Esta vez, la respuesta del Gobierno a la pandemia del coronavirus fue el tema principal, con el escándalo de Dominic Cummings como protagonista. Desde que se supiera hace menos de una semana que el principal asesor del «premier» se había saltado el confinamiento, las críticas no dejan de aumentar y según las encuestas, el liderazgo del partido Conservador y la imagen del primer ministro se han visto seriamente dañadas. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

Las autoridades canadienses han notificado un incremento de 941 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total a 86.939 . En cuanto al balance de fallecidos por Covid-19, son ya 6.671, 105 más que ayer.

La tecnología de las aplicaciones de rastreo de contactos de Covid-19 supone una herramienta útil para la vuelta a la nueva normalidad, pero al mismo tiempo las instituciones tecnológicas de cinco países europeos, entre ellos España, han criticado que "imponer estándares técnicos representa un paso en falso y una oportunidad perdida". Así lo han denunciado en una carta conjunta la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y sus homólogos en Portugal, Italia, Alemania y Francia, publicada en LinkedIn por el secretario de Estado de Transición Digital de Portugal, André de Aragão Azevedo. En la misiva, los mandatarios han alabado la efectividad de las aplicaciones de rastreo de contactos y han asegurado que "pueden limitar la difusión de la enfermedad y romper las cadenas de transmisión al acelerar el proceso de notificaciones".

Después de la infección por coronavirus , durante al menos seis meses los pulmones están con poca resistencia para hacer esfuerzos y, en algunos casos, tendrán la necesidad de volver a conectar el oxígeno al regresar a casa después de un simple paseo. Los problemas respiratorios se vuelven crónicos para el 30 por 100 de los pacientes. Esta herencia que dejará Covid-19 es revelada por la Sociedad Italiana de Neumología, que comparó los datos recopilados en Italia con los estudios de los médicos chinos sobre pacientes afectados por el primo de Covid, el coronavirus que propagó Sars en 2003. Se trata de una escenario preocupante. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

Chile ha superado los 82.000 casos de coronavirus , tras sumar más de 4.000 en un solo día , mientras que las víctimas mortales ya son más de 840 , si bien por primera vez en casi una semana se sitúan por debajo de las 40 diarias, según el balance proporcionado este miércoles por el Ministerio de Salud. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ha informado en la comparecencia diaria de que hasta las 21.00 (hora local) del martes se registraron 4.328 nuevos positivos , lo que eleva el total a 82.289. Las autoridades chilenas también han registrado en esta última jornad a 35 personas fallecidas por Covid-19 para un total de 841, siendo la primera vez en seis días que este dato está por debajo de las 40.

Sobre el fármaco Remdesivir: «Con varios antivirales ha habido resultados discrepantes. Al menos yo no he recibido ningún estudio que valore su eficacia real. No puedo ir mucho más allá. De tener algún efecto no parece ser muy importante, aunque sí podría ser algo marginal. Personalmente, no he leído ningún estudio a este respecto». Termina la rueda de prensa.

Simón, sobre las pruebas a turistas del extranjero: «Los test a la llegada no pueden servir como escudo de protección, pues no implican que puedan ser positivo después. Lo más seguro sería una PCR, pero estas pruebas tardan un tiempo. No digo que no pueda ser una opción, pero es complicada de defendar, de ejecutar y de entender. Se está dicutiendo, pero no es fácil que vayan a ser el punto clave a la hora de garantizar la movilidad europea».

Simón, sobre la flexibilización de la fase 1 pedida por Madrid: «No sé muy bien qué ha propuesto Madrid. La evolución de la epidemia en España es buena a nivel general y es lógico plantear algo así, el ir más rápido, pero gracias a que las condiciones permiten tener más capacidad de detección, sabemos que existe el riesgo de un brote. Está bien plantear estas cosas, pero creo que debemos partir de una premisa inicial: las fases tienen una duración mínima de 15 días y cada una tiene unas restricciones propias».

«No hay estudios suficientes para valorar muy bien las secuelas, pero por lo que sabemos hata ahora, se está detectando trombosis a posteriori y problemas neurológicos provocados por el virus o por el encammaiento. Otros efectos podrían ser consecuencia de los tratamientos agresivos para curarlos. Cada día hay más evidencia, en un número pequeño, pueden desarrollar cuadros de trombosis, problemas neurológicos o fallos orgnánicos derivados y posteriores al Covid-19», explica Simón.

Simón: «La transmisión se ha reducido mucho. Sabemos por el estudio de seroprevalencia que se está haciendo ahora, que se ha detectado un promedio de un 10%. Ahora hay poca transmisión local, aunque se ha podido mantener esas cadenas de transmisón en el ámbito laboral o familiar en pacientes asintomáticos. Se trataría de situaciones muy concretas que se están detectando pronto y contra las que se está actuando en consecuencia. Tenemos que ser muy conscientes de que a pesar de que vayamos abriendo las restricciones, seguimos teniendo que mantener las medias de protección personal».

Simón, sobre fumar: «Fumar no es bueno, eso lo primero. Dicho eso, no tengo ninguna información de que una persona pueda inhalar el virus a partir del humo de otro. El virus en principio se contagia por gotas más gruesas, no permanece en el aire. Algunos estudios demuestran que podía pasar».

«Era un momento adecuado para que, al menos con los fallecidos, hagamos esta validación. Si queremos tener datos más concretos, sobre todo en algo tan sensible como fallecidos, teníamos que hacer algo así», dice Simón.

«En los datos totales de fallecidos se ha puesto un color diferente. Eso es porque hasta ahora, algunos fallecidos que se estaban dando como confirmados, una vez se van verificando los datos, no habían tenido una prueba confirmatoria de Covid-19. En este caso estamos dando solo casos confirmados y sabemos que hay algunos datos que, aunque hay cifras de fallecidos, no sabemos cuándo ubicarlos; y eso es lo que estamos tratando de corregir. Por eso hemos creído más conveniente que en la nueva serie de datos se pongan solo los fallecidos del día anterior y cuando tengamos la serie completa se corregirá. Vamos a intentar hacer una actualización semanal y esperamos que en una semana tengamos todo corregido», dice Simón.

«El Comité Científico estudia la evolución de la epidemia y de la utilidad de las medidas que vamos aplicando, además de los riesgos que puede haber. Por otro lado, se trabaja en otros aspectos más técnicos para comprender la enfermedad. Hoy, por ejemplo, se ha debatido sobre las vacunas que puede haber, cuándo se podrá acceder a ellas, su distribución, etc.», explica Simón.

Simón, sobreposibles rebrotes: «No se ha detectado ninguna señal de que se haya producido ningún rebrote en una Comunidad Autónoma. En algún lugar sí se ha detectdo algún foco, pero se está controlando adecuadamente. Esos rebrotes, que parece que ahora no tenemos, podrían empezar en algún momento a partir de esos focos que sí conocemos. Todavía existe el riesgo de que un foco a partir de una fiesta inocente podría ser el inicio de otra onda epidémica a nivel nacional. Se están abriendo las cosas poco a poco precisamente por eso».

«Los datos de los registros civiles, que se van introduciendo de manera automática y manual, van llegando de manera paulatina. El descenso del trabajo presencial puede haber retrasado algunas notificaciones. El exceso de mortalidad que hemos detectado se ha observado en un periodo que va desde el 10 de marzo hasta el 10 de mayo. Con el inicio del estado de alarma el día 14 y algunas medidas anteriores, se habían reducido algunas actividades y eso ha provocado que algunos datos no se hayan conocido hasta ahora. La mortalidad ha sido un 55% más de lo normal, sobre todo en mayores de 75 años. Sabemos que el coronavirus ha producido más de 27.000 fallecidos diagnositcados como tal, aunque seguirá habiendo ajustes de las cifras. Sabemos que puede haber fallecidos que no han podido ser diagnosticados como tal; del mismo modo que algunos habrán sido notificados como tal y no eran muertes por Covid-19», explica Simón.

Comparece en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: «Siento el retraso, vengo de una reunión donde hemos estado valorando los candidatos a vacuna que hay en el mundo. (...) A fecha de ayer se diagnosticaron 231 nuevos casos de coronavius en España, pero solo 199 empezaron síntomas en los últimos siete días. Las dos CCAA con más casos notificados ccon Madrid y Cataluña, que aunque tienen cifras más altas que otras comunidades, siguen estando en la línea de la epidemia. (...) Hoy empezaba un periodo de luto y lamentablemente seguiremos teniendo muertos. Esta vez son 39 fallecidos en los últimos siete días. Vamos conociendo datos más concretos según vamos teniendo más información, lo que nos permitirá valorar exactamente qué ha pasado en España».

Los casos de contagios por coronavirus subieron hoy en Italia en 584 el último día, frente a los 397 del día anterior, y también hubo más muertos, 117 las últimas 24 horas, hasta superar los 33.000 fallecidos, después de dos días por debajo de cien. Casi dos tercios de los nuevos casos correspondieron a Lombardía, la región más afectada por la epidemia, y también allí se registraron 58 de los fallecidos del último día. En total, Italia registra ya 231.139 casos totales de coronavirus y 33.072 muertos desde el inicio de la crisis sanitaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha creado la Fundación de la OMS, liderada por Tomas Zeltner , con el objetivo de ampliar las fuentes de financiación a través del trabajo de entidades donantes «independientes». Según ha explicado Zeltner en una rueda de prensa con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , la fundación trabajará para mejorar la salud de la población global apoyando la estrategia de movilización de recurso de la OMS y, por ende, facilitando la prevención de enfermedades no transmisibles y la preparación de los países frente a emergencias sanitarias, como la que ha provocado el nuevo coronavirus.

La Xunta esperará los 15 días entre fases para pedir el pase de Galicia a la tercera a partir del 8 de junio , tras haber avanzado a la dos este lunes, 25 de mayo, pero espera antes contestación a «cuestiones pendientes», como la petición de movilidad entre las cuatro provincias gallegas al encontrarse en similar situación epidemiológica. «Vamos a hacerlo según lo que el Ministerio nos comenta que es normativo», ha afirmado el conselleiro de Sanidade, Jesús Váquez Almuiña, a preguntas de los medios en el marco de una rueda de prensa en la que se ha presentado el protocolo de medidas sanitarias frente al coronavirus con motivo de las elecciones autonómicas del 12 de julio .

Otros once nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 registrados este miércoles en Cuba dejan un total de 1.974 positivos , en un día en el que no se reportaron nuevos fallecidos, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Los contagios del miércoles suponen un descenso respecto a los 16 de la víspera y mantienen una tendencia estable en la evolución de los casos (entre 6 y 15 desde la semana pasada) tras haber alcanzado el pico en abril, según las autoridades cubanas. Al no reportarse fallecidos hoy, el número de decesos se mantiene en 82 .

La presidenta de Suiza, Simonetta Sommaruga, anunció hoy que el país terminará el periodo de «situación extraordinaria» (similar al estado de emergencia en otros países) el próximo 19 de junio La nación centroeuropea lleva una semana reportando menos de 15 nuevos casos diarios , y desde el inicio de la pandemia ha confirmado más de 30.000, con 1.917 muertes.

Reino Unido comunicó hoy 412 nuevas muertes por Covid-19 en residencias, hogares y domicilios, lo que aumenta la cifra de fallecidos hasta los 37.460, y detectó 2.013 nuevos casos de coronavirus , informó el Ministerio de Sanidad británico. El Gobierno británico continúa con sus planes de desescalada y planea reabrir escuelas y mercados al aire libre en Inglaterra a partir del próximo lunes, aunque el resto de regiones del país (Escocia, Gales e Irlanda del Norte) siguen una hoja de ruta mucho más restrictiva. El primer ministro, el conservador Boris Johnson, responde hoy a preguntas sobre su gestión de la crisis del coronavirus ante un comité parlamentario, tras varios días de polémica debido a la revelación de que su principal asesor, Dominic Cummings, se saltó las normas del confinamiento.

Fuerteventura ha quedado libre de casos activos por la pandemia de Covid-19 después de que el último paciente con coronavirus en la isla haya recibido este miércoles el alta epidemiológica. El paciente con la enfermedad había abandonado el pasado martes la Unidad de Medicina Interna (UMI) del Hospital General de Fuerteventura, donde había permanecido ingresado durante varias semanas. Según el balance del Área de Salud de Fuerteventura, la isla suma 45 casos acumulados , todos ellos ya con alta epidemiológica, y no registra ningún fallecimiento. El primer contagio del virus en la isla majorera fue detectado el pasado 7 de marzo, después de que una mujer diera positivo tras un viaje de vacaciones a Italia.

Por comunidades autónomas, las 39 muertes de los últimos siete días se distribuyen de la siguiente manera: Aragón una, Canarias una, Castilla-La Mancha dos, Castilla y León cuatro, Cataluña nueve, Comunidad Valenciana una, Extremadura tres, Galicia seis, Madrid seis, Murcia una y La Rioja cinco. El resto de comunidades autónomas no ha informado de nigún fallecimiento en la ultima semana . En cuanto a los nuevos casos en las últimas 24 horas, Andalucía ha registrado cuatro, Aragón quince, Baleares cinco, Canarias tres, Castilla y León nueve, Cataluña 93, Comunidad Valenciana seis, Galicia dos, Madrid 81, Murcia uno, Navarra siete y País Vasco cinco.

El desbarajuste de cifras que está tratando de resolver el Ministerio de Sanidad estos días ha provocado que, pese a sumarse 39 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días, la cifra total de muertos por Covid-19 en España haya aumentando tan solo en uno. Así, si el balance de víctimas mortales ayer era de 27.117, hoy es de 27.118.

El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 213 nuevos contagios de Covid-19 , lo que eleva la cifra total a 236.769 positivos desde el comienzo de la epidemia por el nuevo coronavirus. En cuanto al número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días, son 39 , si bien la cifra total de víctimas mortales por esta enfermedad solo aumenta en un muerto respecto a la de ayer: 27.118.

El Ministerio de Sanidad ha autorizado la eliminación desde este miércoles de las limitaciones para los desplazamientos de los niños y la práctica de actividad física no profesional en los territorios que se encuentren en la fase 2 del proceso de desescalada. De acuerdo con la disposición de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde este miércoles los niños que residan en zonas en fase 2 podrán salir de sus domicilios a cualquier hora sin límite de tiempo ni de veces. También quedan eliminadas ya en estos municipios las franjas horarias para la actividad deportiva no profesional, que podrá practicarse cuantas veces al día se quiera.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado este miércoles de la tramitación con carácter de emergencia, como consecuencia de la situación creada por el coronavirus, de varios contratos para la adquisición de distinto material sanitario y soporte técnico para la atención de pacientes afectados por la pandemia. Según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado, la Consejería de Sanidad ha destinado, por un lado, 10.968.170.94 euros a la adquisición de material de laboratorio y sanitario y equipos de protección individual (EPIs) para el trabajo de los profesionales que han estado atendiendo el hospital de Ifema. Por otro, el Gobierno regional ha aprobado otro acuerdo, tramitado por procedimiento de emergencia, por valor de 113.836,80 euros para la contratación de servicios de soporte técnico y funcional de sistemas de información sobre el ámbito y entorno tecnológico del Sermas incluyendo el puesto de trabajo, las comunicaciones y las aplicaciones de ámbito sanitario.

Nueva Zelanda no tiene desde este miércoles a ningún paciente ingresado por Covid-19, la enfermedad derivada del n uevo coronaviru s, en un nuevo y simbólico avance para un país que no registra ningún nuevo contagio desde el 22 de mayo y al que solo le restan 21 casos activos. Nueva Zelanda tiene registrados 1.504 casos de coronavirus (351 de ellos catalogados como 'probables') y 21 fallecidos . Por quinto día consecutivo, el Gobierno no ha informado de nuevos infectados, por lo que, si se mantiene la tendencia, quedarían menos de cuatro semanas para que el país se declarase libre del virus.

Las mascarillas pueden generar sensación de ahogo, pero no hay evidencia alguna de que su uso produzca «hipoxia, acidificación del organismo o intoxicación por inhalación del propio CO2». Así lo confirma, en declaraciones a EFE, el doctor Jaime Barrio , del Consejo Científico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem). Las mascarillas «no están cerradas al paso de aire», ya que el material de la que están hechas permite que «entre el oxígeno y se elimine el dióxido de carbono», precisa este experto. Respecto a la afirmación de que «practicar cualquier actividad física con mascarilla potencia gravemente sus efectos nocivos», como asegura una de las advertencias difundidas en estos mensajes, el doctor Barrio subraya que su uso para hacer deporte «no es obligatorio, pero pueden utilizarse». Puntualiza, de todos modos, que, al estar toda la boca y nariz cubiertas, sí existe «una limitación de la entrada habitual de aire, por lo que en el momento de realizar deporte puede llegar a ser incómodo y reducir el rendimiento durante el ejercicio físico».

Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC ) lidera un proyecto para desarrollar fármacos antivirales que impidan el transporte del coronavirus SARS-CoV-2, causante de Covid-19, dentro de las células. Lea la noticia.

Rusia ha registrado en las últimas 24 horas 8.338 casos y 161 víctimas mortales, lo que eleva el balance total a 370.680 positivos y 3.968 fallecidos , según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. El total de casos activos en Rusia asciende a 224.504 y se han curado de la enfermedad 142.208 personas hasta el momento. De hecho, en el último día han sido nuevamente más los pacientes curados que los nuevos diagnosticados, con 11.079 frente a 8.338. Moscú sigue siendo el epicentro de la pandemia con 171.443 casos y 2.183 fallecidos. La capital rusa ha registrado en las últimas 24 horas 2.140 casos nuevos y mantiene un total 101.802 casos activos, tras la recuperación de 67.458 personas que se habían contagiado con el virus originado en Wuhan.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín , ha avanzado este miércoles que el Gobierno regional pedirá la próxima semana el pase a la fase 3 de la desescalad a de toda la comunidad en su conjunto, incluyendo las provincias de Málaga y Granada, que en principio avanzarán a la fase 2 el lunes. En una comparecencia telemática junto al consejero de Salud, Jesús Aguirre, al término de la reunión del gabinete de crisis, Marín ha afirmado que la situación «real» es que «no hay ningún motivo ni criterio para que ambas provincias no estén ya en fase 2 y pasen a fase 3 al mismo tiempo».

Lisboa y su área metropolitana se han convertido esta semana en el principal foco de expansión y de fallecidos por coronavirus en Portugal hasta el punto de que en las últimas 24 horas el 97 % de los positivos se han registrado en esta zona del país. De los 285 nuevos contagios detectados en Portugal en las últimas 24 horas, 277 corresponden a la región lisboeta. En total, Portugal suma 31.292 contagiados y 1.356 muertos, 14 en las últimas 24 horas.

Los museos nacionales, que se vieron obligados a cerrar sus puertas el pasado 12 de marzo por la epidemia del coronavirus , barajan reabrir sus puertas el próximo 6 de junio, según han confirmado a Efe fuentes de instituciones culturales. La veintena de museos nacionales se encuentra en regiones que han alcanzado la fase 1 o 2, y cuando estos reabran, según marca el plan de desescalada del Gobierno, tendrán que hacerlo con un aforo reducido a un tercio y solo para visitas.

El Ministerio de Sanidad de Irán ha elevado este miércoles a más de 141.000 el balance oficial de personas infectadas por el coronavirus en la República Islámica, después de informar de nuevo de una cifra de contagios diarios superior a los 2.000. El portavoz ministerial, Kianoush Jahanpour, ha confirmado 2.080 nuevos casos , hasta un total de 141.591. De ellos, 7.564 han perdido la vida , 56 más que en el recuento divulgado el martes, según la agencia de noticias oficial IRNA.

«España llora por tantos miles de compatriotas que hemos perdido en esta pandemia. Muchos siguen haciéndole frente para salir adelante. A todos, junto a sus familias, les debemos nuestro recuerdo, nuestro duelo y nuestro cariño». Este es el mensaje que el Rey ha querido trasladar hoy a los españoles tras el minuto de silencio guardado en el Palacio de La Zarzuela con la Reina, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía con motivo de la entrada en vigor del luto nacional.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR ) ha advertido de que tras la primera oleada de ingresos por Covid-19 que ha afrontado el sistema sanitario, «ahora nos vamos a encontrar con una segunda oleada de trombos en las piernas y en los pulmones por la inmovilización, el encamamiento, el confinamiento o enfermedad médica, ya sea el Covid-19 u otra que haya provocado una movilidad reducida». «Debemos prepararnos y el Ministerio de Sanidad debería aprobar de forma prioritaria la financiación pública de los anticoagulantes orales de acción directa. Urge ahorrar costes al sistema sanitario», destaca el doctor Luis Jara Palomares, neumólogo y coordinador del Área de Circulación Pulmonar de SEPAR. Lea la noticia.

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) volverá a activarse en todo Madrid a partir del próximo lunes 1 de junio. El nuevo decreto extraordinario publicado en marzo anuló tanto los parquímetros como el servicio de Bicimad durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. El pasado viernes 13 de marzo el Ayuntamiento desactivó el SER por motivos sociosanitarios en todas las calles aledañas a centros hospitalarios con más de 100 camas con el fin de facilitar el aparcamiento a profesionales médicos y pacientes. Tres días más tarde se amplió la cancelación en toda la ciudad.

Las víctimas mortales registradas en España en poco más de dos meses (del 1 de marzo al 12 de mayo), superan las 43.000, un 52% más de lo habitual, según consta en los registros civiles, al salir a la luz 12.000 nuevas de las que no se tenía constancia. ¿El motivo? La pandemia del coronavirus. En el total, se incluyen los 27.302 fallecidos por el Covid-19 si bien hay 15.993 que figuran en los citados registros civiles y que no cuentan como víctimas del patógeno, aunque gran parte lo sean. El motivo es que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social contabiliza las muertes por coronavirus tras hacer la prueba diagnóstica si bien hay personas a las que no se le realiza. (Lea pinchando aquí la noticia completa)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que un miembro de su equipo se alojó también en un hotel durante la pandemia, como publicó esta semana infoLibre, por «precaución». Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, donde ha detallado que cuando comenzó el coronavirus en la autonomía más de la mitad de su equipo «estaba contagiado», prácticamente todo su Gabinete.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado esta tarde de que el número de fallecidos acumulados desde el inicio de la pandemia en la región es de 2.953. Se trata de ocho muertos más de los indicados este mismo miércoles por el Ministerio de Sanidad, que cifraba en 2.945 las personas fallecidas desde que arrancara la crisis. En nota de prensa, el Gobierno autonómico ha señalado que la diferencia existente con las cifras ofrecidas por el Ministerio, se explica por la declaración de fallecimientos, de casos de las bases de datos previa al 11 de mayo.

La flexibilización de las normas de la desescalada también afecta a las urbanizaciones y fincas. Con todo el territorio de España al menos en la fase 1, las normativas en estos espacios cambian. No obstante, lamentan desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, «como viene siendo habitual, no se hace referencia en la Orden Ministerial a los edificios, urbanizaciones o las comunidades de propietarios. Por lo tanto, es necesario extender la regulación de elementos semejantes en los espacios de dominio público». (Lea la noticia completa pinchando aquí)

El equipo del área de neurorradiología del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) Metropolitana Sur del Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha elaborado uno de los estudios «más amplios» sobre el papel de la neuroimagen en las afectaciones neurológicas detectadas en algunos de los pacientes infectados por el coronavirus. La revista 'American Journal of Neuroradiology' ha publicado el estudio 'Neurological involvement in COVID-19: cause or coincidence? A Neuroimaging perspective', ha informado el Institut Català de la Salud (ICS) en un comunicado este miércoles.

Uno de cada cinco jóvenes de todo el mundo ha dejado de trabajar desde que comenzó la pandemia del coronavirus, según se desprende de un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, en este último análisis de la OIT sobre el impacto del coronavirus en el mercado laboral también se revela que los jóvenes que siguen empleados han visto reducir sus horas de trabajo en un 23%.

China permitirá más vuelos internacionales si mantiene bajo control la aparición de casos «importados» de COVID-19, es decir, los contagios detectados en personas que entraron al país desde el extranjero. Así lo confirmó este miércoles el número dos de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), Li Jian, en una entrevista con la agencia de noticias estatal China News Service.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido que se incluyan en el decreto de accidente de trabajo el contagio por COVID-19 a policías, guardias civiles, trabajadores de instituciones penitenciarias y de otros empleados de sectores públicos y privados. En un comunicado CSIF lamenta que el Gobierno haya excluido del decreto «a la inmensa mayoría de empleados públicos» y explica que la norma reconoce como accidente de trabajo el contagio por COVID-19 al personal que presta atención en los centros sanitarios o sociosanitarios, tal como publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha precisado que hidroxicloroquina y la cloroquina son seguras en pacientes con enfermedades autoinmunes o malaria. Tedros se ha pronunciado así después de que la OMS haya suspendido temporalmente los ensayos en los que se está probando la hidroxicloroquina con pacientes con Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, después de que la revista 'The Lancet' haya publicado un informe en el que avisaba que este tratamiento estaba relacionado con un mayor riesgo de muerte y enfermedades cardiacas.

La Comisión Europea (CE) propone un fondo de 750.000 millones de euros para la recuperación económica de la Unión Europea, de los cuales 500.000 millones se desembolsarán en forma de subvenciones a fondo perdido y 250.000 como préstamos, confirmaron a Efe fuentes comunitarias. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, se ha adelantado al anuncio que prevé hacer la presidenta de la Comisión Europea a las 13.30 hora local en el Parlamento Europeo al informar del volumen del fondo.

Veinticinco familiares de personas fallecidas en Madrid, en residencias de Alcorcón y Leganés, han presentado este miércoles sendas querellas criminales contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y dos de sus consejeros por los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante como responsables de las decisiones adoptadas en las residencias y hospitales durante la pandemia, informa Efe. Las familias están agrupadas en la «Marea de Residencias», una plataforma que amplía a su vez las denuncias al director de la Residencia de Alcorcón, y a los centros de de Leganés de Aralia Servicios Sociosanitarios-Parque de los Frailes, Domusvi-Leganés, Amavir-El Encinar y Vitalia Home Leganés.

La notificación de 277 nuevos fallecidos por la COVID-19, la mayoría muertes ocurridas en semanas anteriores, incluso 8 difuntos del 30 de marzo, han elevado la cifra de víctimas mortales de la pandemia en Cataluña a un total de 12.154. El departamento de Salud ha atribuido el gran incremento de notificaciones registrado en las últimas horas al retraso en la comunicación de los fallecidos que hacen las funerarias, y ha puntualizado que la mayoría de defunciones nuevas registradas hoy corresponden a personas que en realidad murieron en los días más álgidos de la epidemia o en las últimas semanas y que aún no habían entrado en el registro oficial.

Una niña haitiana de 5 meses murió el pasado domingo en el municipio dominicano de Comendador, fronterizo con Haití, después de que un supuesto brujo le diera a tomar sangre de tortuga para evitar enfermedades, entre ellas el coronavirus SARS-CoV-2, informaron este martes fuentes hospitalarias. Los padres de la menor y otra hermana, de 7 años, también tomaron la bebida y están ingresados en el Hospital Rosa Duarte, en Comendador, en la provincia Elías Piña (oeste), pero «se encuentran estables», aunque tristes por lo acontecido, afirmó por teléfono la directora del centro, Dahiana Vólquez. (Lea la noticia completa pinchando aquí)

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha alertado este miércoles de que la crisis del coronavirus está provocando una emergencia en los enfermos de cáncer, después de recibir las primeras demandas de ayudas sociales y llevar a cabo el estudio «Malestar psicológico en pacientes de cáncer durante el confinamiento de la COVID-19».Con motivo de la Semana Europea Contra el Cáncer, la asociación ha informado en un comunicado de que ha trasladado este aviso al Gobierno para que, teniendo en cuenta las vulnerabilidades de este grupo, se diseñen medidas ajustadas a sus necesidades y se proteja a las familias con personas con cáncer.

El primer ministro de Letonia, Krisjanis Karins, declaró este miércoles que la pandemia del coronavirus está controlada en el país y que el estado de alerta, en vigor desde mediados de marzo, se levantará el 9 de junio. El político letón de origen estadounidense dijo en la radiotelevisión pública que la coalición pentapartido presentará una iniciativa legislativa para que el Estado pueda seguir imponiendo ciertas restricciones de las actividades públicas y comerciales para evitar la propagación del virus.

El Gobierno francés ha derogado el decreto que autorizaba el uso de la hidroxicloroquina para tratar pacientes infectados con coronavirus, después de la publicación de un estudio que avisa de los posibles efectos adversos de este fármaco, derivado de un medicamento contra la malaria. Según el estudio, publicado por la revista científica 'The Lancet' y elaborado tras analizar a unas 96.000 personas, este tratamiento utilizado hasta ahora contra la malaria está relacionado con un mayor riesgo de muerte y enfermedades cardíacas, lo que desaconsejaría su uso.

Cientos de organizaciones sociales exigieron este miércoles una profunda reforma del sistema fiscal para hacerlo «más progresivo» y asegurar un Estado del bienestar fuerte que haga frente a la emergencia social causada por la Covid-19. Así figura en una carta enviada a representantes de todos los partidos del arco parlamentario, donde las ONG pidieron «un acuerdo entre todos» para sacar adelante dicha reforma.

Los 10 días de luto han comenzado este miércoles en toda España y a las 12.00 horas ha habido un minuto de silencio generalizado. Los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se han sumado a esta muestra de dolor a la misma hora en el Palacio de la Zarzuela. Allí, el minuto de silencio ha sido precedido por un toque de oración a cargo de un corneta de la unidad de música de la Guardia Real.

La Guardia Civil ha incautado 79 test para la realización de pruebas del COVID-19 que ofrecía, a un precio de 18 euros la unidad, un establecimiento público dedicado a la venta de productos alimenticios de Gijón, que había instalado un cartel a su entrada con la leyenda: «Ya disponemos de test rápidos para detectar el Covid-19 a 18 euros la unidad». Los test, de marca italiana, han sido puestos a disposición de la autoridad sanitaria tras comprobar, tanto con la empresa fabricante como con la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, que estaban homologados y eran distribuidos en España de acuerdo a los requisitos establecidos sin que se pusiese en peligro la salud de las personas.

La obesidad, el factor de riesgo con peor pronóstico en la infección por COVID-19 junto con la edad, la hipertensión y la diabetes, puede llegar a duplicar la probabilidad de morir por coronavirus, según ha advertido el jefe de las Unidades de Obesidad de Quirónsalud Valencia y Alicante, Carlos Sala. Sala ha recordado que diferentes estudios internacionales constatan que el 65 % de los pacientes ingresados en UCI por COVID-19 son obesos con un índice de masa corporal superior a 30, y de ellos, ocho de cada diez precisan de respiración asistida y presentan un porcentaje de mortalidad del 65 % frente al 36 % que no sufre obesidad.

La Fiscalía ha abierto 11 nuevas investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de la COVID-19 y son ya alrededor de 170 diligencias abiertas en todo el país, unas 80 solo en Madrid. Son datos actualizados por la Fiscalía General del Estado a 25 de mayo sobre las diligencias de investigación incoadas por el ministerio público, a las que se unen 22 procedimientos en marcha en los distintos juzgados del país.

El Ayuntamiento de Peñíscola estudia la posibilidad de peatonalizar varios viales de la localidad con alta concentración de establecimientos de hostelería para permitir la ampliación de sus terrazas y garantizar, así, el paso de peatones durante las tardes de verano a partir de las 19 horas. Según fuentes municipales, viales como la avenida España, la avenida del Mar o algunos tramos de la avenida Papa Luna, además de algunas calles de la zona suburbana, podrían beneficiarse de esta medida durante las tardes estivales.

El Gobierno madrileño ha elevado a 5.972 la cifra de fallecidos con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad en los centros de servicios sociales de carácter residencial desde el pasado 8 de marzo hasta la fecha. Ello supone un incremento de 21 personas con respecto al último dato difundido el pasado sábado, día 23, por la Consejería de Políticas Sociales, cuando notificó 5.951.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles el decreto de la Presidencia de la Junta por el que se declara el 31 de mayo de 2020 día de duelo por las víctimas por la COVID-19 en Castilla-La Mancha y de homenaje a todos los profesionales que trabajan en la lucha contra la pandemia. El decreto, firmado por el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, con fecha de este miércoles 27 de mayo, recoge que el Consejo de Gobierno decidió el 21 de abril, a propuesta del presidente del Ejecutivo autonómico, suspender los actos festivos previstos para el día 31 de mayo de 2020, Día de la Región, y posponer el acto institucional que organiza el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Mike Ryan, el director de la OMS para Emergencias Sanitarias, ha avisado de que el mundo está en medio de la primera oleada de la pandemia por coronavirus. «Ahora mismo no estamos en la segunda oleada. Estamos justo en medio de la primera», dijo Ryan. «Seguimos de lleno en una fase en la que la enfermedad, en realidad está en alza», agregó, señalando a América del Sur, el sur de Asia y otras zonas donde los contagios siguen aumentando. (Lea la noticia completa pinchando aquí)

Uno de cada tres pacientes hospitalizados por COVID-19 en España desarrolló dificultad respiratoria y uno de cada cinco falleció, según los resultados preliminares del primer gran registro clínico nacional multicéntrico sobre esta enfermedad que lleva a cabo la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Se trata de un estudio que contiene datos de 12.213 pacientes hospitalizados con SARS-CoV-2 confirmado, dados de alta o fallecidos, y en el que participan, actualmente, 604 investigadores de 146 centros hospitalarios de todas las comunidades. Los principales resultados preliminares con datos de 6.424 pacientes del registro y de 109 hospitales -a fecha 30 de abril- indican que el 31,5% de los pacientes ingresados desarrolló dificultad respiratoria y la mortalidad fue del 21,1%, con un marcado aumento en función de la edad.

Un establecimiento de venta de teléfonos móviles de San Sebastián ha sido sancionado por la Guardia Municipal porque sus dos dependientes atendían a los clientes sin mascarilla. Según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento donostiarra, el incidente se produjo sobre las once de la mañana de ayer en un comercio situado en una calle del centro de la capital guipuzcoana.

El Congreso de los Diputados se sumará este miércoles al luto nacional declarado por las víctimas mortales del coronavirus y se unirá al minuto de silencio que guardarán todas las instituciones a las 12.00 horas, durante el que se interrumpirá la sesión de control al Gobierno. Lo anunció al inicio del Pleno la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que esta vez no pidió el minuto de silencio antes de comenzar las intervenciones, como ocurrió las últimas semanas, sino que lo reservó para las 12.00 horas para simultanearlo con el resto de instituciones, que lo guardarán en cumplimiento del luto nacional de 10 días que anunció el pasado sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aprobó formalmente ayer el Consejo de Ministros. La Cámara mantiene su bandera a media asta en cumplimiento del luto.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 350.000 víctimas mortales y más de 5,59 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos registrando la cifra más baja de contagios diarios desde finales de marzo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este miércoles, el balance global del coronavirus asciende a 5,59 millones de casos y 350.531 víctimas mortales en 188 países y territorios.

El Hospital Vithas Vigo se ha convertido este martes en el primer centro de la ciudad olívica sin pacientes de COVID-19, después de que el último de ellos -que ingresó el 6 de abril- haya recibido la confirmación de dos PCR negativas. Según ha explicado el centro en un comunicado, en el momento más crítico de la pandemia, el hospital llegó a atender a 21 pacientes y hasta cuatro ingresados en UCI al mismo tiempo. Dos pacientes, con patologías previas, fallecieron.

El presidente de Chad, Idriss Déby, ha aprobado este martes un nuevo decreto para prorrogar durante otras dos semanas el toque de queda impuesto en varias zonas del país, incluida la capital, Yamena, a causa de la pandemia de coronavirus. El toque de queda, que expiraba este mismo martes, estará en vigor entre las 20.00 y las 5.00 horas (hora local) en Yamena y las provincias de Logone Occidental, Logone Oriental, Mandelia, Mayo-Kebbi Oeste y Mayo-Kebbi Este, según ha recogido el portal chadiano de noticias Alwihda.

La plataforma de médicos «Atención Primaria se mueve» ha celebrado el paso de Madrid a la fase 1 de desescalada por la recuperación económica y del empleo que implica, pero advierten: «Seguimos sin recursos humanos, suficientes tests y material de protección adecuado. No podremos contener un posible rebrote». A través de un comunicado, la plataforma atribuye al «esfuerzo y responsabilidadK de los madrileños y a la «entrega y dedicación» del personal sanitario el paso a la fase 1, y no a la planificación de la Consejería de Sanidad, a los refuerzos de profesionales sanitarios en Atención Primaria y en hospitales, al equipo de rastreadores de contagios o al aumento de material de protección homologado, «porque todo esto es inexistente».

El panorama para que las provincias de Valencia, Alicante y Castellón avancen en la desescalada del confinamiento la próxima semana se despeja. De hecho, el Ministerio de Sanidad se inclina por dar el visto bueno para que toda la Comunidad Valenciana pase a la fase 2 de la desescalada por el coronavirus a partir del 1 de junio, según ha podido saber ABC de fuentes conocedoras de las conversaciones entre la Administración central y la autonómica. (Lea la noticia completa pinchando aquí)

El Gobierno pedirá una última prórroga del estado de alarma si ve que tiene mayoría para sacarla adelante, pero por si no lo consigue prepara también un decreto ley con las medidas «mínimas posibles» para regular el final de la desescalada. Lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en su intervención como primera compareciente en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso, en la que ha hecho un llamamiento a todos los partidos para «hacer política con mayúsculas» y trabajar desde la «unidad» por la reconstrucción del país.

El Ministerio de Sanidad ha autorizado la eliminación desde este miércoles de las limitaciones para los desplazamientos de los niños y la práctica de activad física no profesional en los territorios que se encuentren en la fase 2 del proceso de desescalada. De acuerdo con la disposición de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde este miércoles los niños que residan en zonas en fase 2 podrán salir de sus domicilios a cualquier hora sin límite de tiempo ni de veces.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este martes que consume la hidroxicloroquina como profilaxis y pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revise su decisión de sacar ese fármaco de los protocolos de atención a los enfermos de COVID-19. «Yo lo voy a seguir usando, la gente que lo quiera utilizar lo puede utilizar como profilaxis», y «solicitaría humildemente, porque somos un país pequeño, revisar ese protocolo», dijo el mandatario salvadoreño en una conferencia de prensa.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado de las dificultades a las que se enfrentan los refugiados ubicados en zonas urbanas del este de África, la región del Cuerno y los Grandes Lagos para satisfacer sus necesidades básicas a medida que el impacto económico de la COVID-19 se afianza, según EP. Así lo ha hecho el portavoz de ACNUR, Charlie Yaxley, que ha especificado que los refugiados de las zonas urbanas tienen que lidiar con la pérdida de sus empleos, ya que las empresas se ven obligadas a reducir su tamaño o a cerrar debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este martes en que puede «anular» a los gobernadores si no reabren los lugares de culto en sus estados, en medio de la pandemia del coronavirus. «Puedo hacerlo absolutamente si quiero y no creo que vaya a tener que hacerlo porque está empezando a abrirse», ha indicado Trump durante una rueda de prensa en la que no ha concretado el mecanismo por el cual anularía a los gobernadores.

España ha entrado este miércoles en el periodo de luto oficial más largo de la historia del país como homenaje a las más de 26.000 víctimas mortales que el coronavirus. Las banderas, que ondearán a media asta, lucirán un crespón en la moharra del mástil en el interior hasta el próximo 6 de junio. «Porque es bueno que la sociedad que trabaja junta por el bien común pueda manifestar también junta su dolor, porque es digno consolidar los vínculos sociales con un duelo colectivo y unitario en recuerdo de todas las víctimas provocadas por la violencia, el terror, las catástrofes o la enfermedad», reza la orden firmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicada este miércoles en el BOE.

El Gobierno de Alemania y los 16 estados han acordado que las restricciones de contacto entre personas por la pandemia del coronavirus se ampliarán hasta el 29 de junio. No obstante, los estados pueden decidir el alivio de algunas restricciones a partir del 6 de junio, incluido el límite de reuniones de hasta un máximo de diez personas o un máximo de dos si estas se producen en domicilios particulares. Informa Europa Press.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este martes que consume la hidroxicloroquina como profilaxis y pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revise su decisión de sacar ese fármaco de los protocolos de atención a los enfermos de Covid-19. «Yo lo voy a seguir usando, la gente que lo quiera utilizar lo puede utilizar como profilaxis», y «solicitaría humildemente, porque somos un país pequeño, revisar ese protocolo», dijo el mandatario salvadoreño en una conferencia de prensa. Informa EFE.

Epidemiólogos y expertos en datos critican los bandazos en los informes con los que el Gobierno muestra la evolución del coronavirus en España. El Ministerio de Sanidad justifica el último cambio en la «inconsistencia» de la información facilitada por las regiones. Lea la noticia completa aquí .

La Liga Nacional de Rugby (RNL) de Australia retomará sus partidos este jueves tras más de dos meses de parón a raíz de la pandemia del coronavirus. Entre estrictos protocols sanitarios, la tercera jornada del campeonato, que paró sus encuentros el pasado 24 de marzo, se reanudará a puerta cerrada con el enfrentamiento entre los Brisbane Broncos y el Parramatta Eels. Los entrenamientos se reiniciaron a principios de mayo, cuando el país comenzó a tener controlada la pandemia, que ha infectado en su territorio a más de 7.100 personas, incluidas 102 muertes.

Ecuador ha superado los 37.000 casos de coronavirus en el país, mientras que la cifra de muertos por la enfermedad ha superado los 3.200, según el último balance ofrecido por las autoridades sanitarias ecuatorianas. En concreto, el informe emitido por el Comité de Operaciones de Emergencia de Ecuador muestra que en el país latinoamericano se han registrado un total de 37.656 positivos del Covid-19 y 3.221 víctimas mortales. Además, un total de 3.560 personas se han recuperado, mientras que existen 3.981 altas hospitalarias en total en Ecuador y 10.606 pacientes que tienen el alta epidemiológica. En total, 441 personas están hospitalizadas en condición estable en el país por el coronavirus y 217 están bajo pronóstico reservado.

Las autoridades de Corea del Sur dieron cuenta hoy de 40 nuevos casos de coronavirus, la mayor cifra diaria de contagios en casi dos meses, en coincidencia con el inicio de una nueva fase en el retorno de los alumnos a las escuelas. Según informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC), de los 40 contagios reportados este miércoles 37 han sido infecciones dentro del país, y el resto casos «importados».

China registró este martes un único contagio por coronavirus, «importado» del exterior, tras contabilizar 7 nuevos casos el lunes y 11 el domingo, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. El contagio se detectó en la megalópolis de Shanghái y no se produjo ningún nuevo fallecimiento en las últimas 24 horas, según la entidad gubernamental. No obstante, sí se contabilizaron nuevos casos sospechosos, todos ellos «importados», en provincias como Fujian (sureste).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha felicitado al Gobierno de México por las medidas y la estrategia que aplica para combatir la propagación del Covid-19, al tiempo que le recordó que es fundamental que todos los países intensifiquen la vigilancia del nuevo coronavirus. «El mundo no podrá vencer el virus hasta que todos los Estados miembros sean capaces de detectar a los casos sospechosos y realizarles pruebas. Así como de localizar y aislar a los contactos de los enfermos de Covid-19 confirmada», señaló la OMS en una carta que dio a conocer la Cancillería mexicana.

México registró ayer su día de más decesos y contagios por Covid-19, con 501 y 3.455 respectivamente, con lo que acumuló 8.134 muertes y 74.560 casos confirmados desde el principio de la pandemia, según las autoridades sanitarias del país. Los nuevos contagios y los fallecimientos por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 representan las más altas cifras para una sola jornada, desde que el 28 de febrero se reportó el primer caso y el 13 de marzo el primer óbito.

Estados Unidos ha alcanzado la cifra de 1.680.301 casos confirmados de Covid-19 y la de 98.875 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles) es de 17.926 contagios más que el lunes y de 691 nuevas muertes. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 363.836 casos confirmados y 29.302 fallecidos, una cifra parecida a la de Francia y solo por debajo del Reino Unido e Italia.

Argentina ha confirmado 600 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del Covid-19), con lo que el número total de contagios se incrementó a 13.228, mientras que los muertos suman 490, tras registrarse hoy 19 nuevos decesos por el patógeno. El reporte diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a once hombres y ocho mujeres.

Un nuevo vuelo fletado por Air Europa para la repatriación de españoles partió este martes desde Santo Domingo con destino a Madrid con 332 pasajeros a bordo, informó a Efe una fuente de la compañía. El vuelo de repatriación partió a las 15.20 hora local (19.20 GMT) del Aeropuerto Internacional de Las Américas y estaba destinado a turistas, viajeros españoles varados en República Dominicana y a residentes en España que se encontraban en el país caribeño. El pasado sábado otro vuelo similar de la misma compañía transportó a otras 318 personas desde la capital dominicana con destino a Madrid.

Nicolás Maduro dijo ayer que ya ha trazado un plan para la «flexibilización organizada y disciplinada de sectores económicos importantes» y aligerar por tanto la cuarentena por el coronavirus, aunque destacó que será con una nueva «normalidad vigilada». «Ya tenemos el plan para una flexibilización organizada y disciplinada de sectores económicos importantes, comerciales, de la microeconomía, de la economía social, de la pequeña, mediana y gran economía del país. Está listo el plan pero hace falta un conjunto de condiciones que esta semana las vamos a crear», dijo Maduro en una reunión con el equipo gubernamental encargado de la pandemia.

El impacto de la epidemia del Covid-19 alcanzó este martes un nuevo récord en Perú, al llegar a 5.700 casos detectados en un solo día, con lo que el país se mantuvo como el segundo más afectado en Latinoamérica, solo por detrás de Brasil. Las cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud (Minsa) confirmaron que la enfermedad mantiene un ritmo ascendente en territorio peruano, a pesar de que el Gobierno asegura desde la semana pasada que ya llegó a una meseta desde la cual se producirá un lento descenso.

Brasil se aproximó ayer a los 400.000 casos confirmados del nuevo coronavirus y a las 25.000 muertes por la pandemia, según el más reciente boletín diario divulgado por el Ministerio de Salud. De acuerdo con el informe, el gigante sudamericano registró en las últimas 24 horas 1.039 muertes y 16.324 contagios por el Covid-19, con lo que los números totales se elevan a 391.222 casos confirmados y 24.512 decesos.

España se encuentra desde la medianoche en luto oficial al entrar en vigor el real decreto por el que el Gobierno establece diez jornadas en memoria de las 27.117 personas fallecidas durante la pandemia, el período de duelo más largo que ha habido en democracia. La bandera nacional pasa a ondear ininterrumpidamente a media asta en el exterior todos los edificios públicos, buques de la Armada y representaciones y misiones en el extranjero, y en el interior va a lucir un crespón negro.