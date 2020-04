Coronavirus España en directo: comienza el estudio de seroprevalencia

Actualizar

9.45Nueva Zelanda dice haber ganado la batalla al Covid-19 Nueva Zelanda le ganó la «batalla» a la pandemia del Covid-19 al registrar mínimas infecciones diarias, dijo hoy la primera ministra, Jacinda Ardern, a pocas horas de dar los primeros pasos hacia el desconfinamiento. «No hay grandes contagios locales en Nueva Zelanda. Hemos ganado la batalla», aseguró Ardern a periodistas en Wellington, al mostrarse «optimista de que continuaremos en este camino del éxito» para lograr cero infecciones.

9.30Sanidad estudiará este lunes los planes territoriales para la desescalada El Ministerio de Sanidad estudiará este lunes los planes territoriales que las distintas comunidades autónomas le presenten para diseñar cómo será el final del confinamiento que rige en todo el país desde el 15 de marzo, cuando se activó el estado de alarma por el coronavirus. El Consejo Interterritorial de Salud del viernes no llegó a abordar ningún plan autonómico, porque la reunión estaba centrada en conocer y analizar las capacidades esenciales exigidas para poder poner en marcha la llamada «desescalada».

9.16El Gobierno aclara que todos los días habrá rueda de prensa de técnicos con Simón al frente La Secretaría de Estado de Comunicación señaló este lunes que se seguirá realizando la rueda de prensa técnica y que los datos de evolución del coronavirus, facilitados por el Ministerio de Sanidad, serán expuestos a diario por el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón. La aclaración llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya reafirmara al doctor en su puesto y justificara que no iban a comparecer los 'uniformados' porque se entra en una nueva fase «con otros portavoces». En el Ejecutivo señalan que «todos los días hay rueda de prensa técnica» y «nunca se ha dicho lo contrario». Además, recuerdan que los datos de evolución del coronavirus facilitados por Sanidad son expuestos a diario por Simón a quien, de acuerdo con las circunstancias, podrán sumarse en lo sucesivo responsables técnicos de distintos ministerios.

9.03Exteriores gestiona cinco nuevos vuelos para el regreso de españoles desde Iberoamérica y Asia Pacífico El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha programado un total de cinco nuevos vuelos de repatriación de españoles a quienes la pandemia del coronavirus les sorprendió en distintos países de Iberoamérica y Asia Pacífico y que se habían quedado sin alternativas para regresar a España. Exteriores emitió un comunicado en el que explicó que el primero de los vuelos tendrá lugar este lunes cuando despegará desde Argentina un avión que hará escala en Paraguay, donde recogerá a españoles, antes de emprender viaje rumbo a España. Este será el sexto vuelo que tendrá como origen el país argentino, desde donde ya han llegado 1.346 nacionales.

8.40Japón veta la entrada al país de personas procedentes de Perú y R.Dominicana El Gobierno japonés anunció este lunes que desde este miércoles prohibirá la entrada al país de ciudadanos extranjeros que en las dos últimas semanas hayan estado en catorce países, entre ellos Perú y la República Dominicana. La decisión, que fue dada a conocer por el primer ministro nipón, Shinzo Abe, busca evitar una extensión mayor en Japón de la pandemia de coronavirus.

8.23Almeida considera que Madrid no debe esperar mucho más para ponerse en marcha El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consideró que, en la capital, «no debemos esperar mucho más para ponernos en marcha», aunque matizó que «no soy quién para decir cuándo y cómo». Así lo indicó durante una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, donde apuntó que se debería garantizar que no hay rebrotes o minimizar nuevos focos de contagio. Por ello, «es imprescindible, y de ahí las condiciones que nos han anunciado por parte del Gobierno de España, de reservar una serie de plazas de UCI o tener una serie de suministros», pero remarcó que «lo cierto es que Madrid no puede esperar mucho más a la reactivación económica».

8.00El estudio de seroprevalencia comienza este lunes en 36.000 hogares españoles El Ministerio de Sanidad pondrá en marcha este lunes el estudio de seroprevalencia en un total de 36.000 hogares españoles en pequeños y medianos municipios de 50 provincias. Así lo manifestó este domingo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos. El estudio de seroprevalencia, según acanzó Illa, comenzará hoy «con la colaboración de todas las comunidades autónomas» con el objetivo de conocer «la dimensión real» de la pandemia.

6.34Los beneficios industriales en China caen un 36,7% interanual en primer trimestre Los beneficios de las principales empresas industriales chinas se desplomaron un 36,7 % interanual en el primer trimestre de 2020 a causa del impacto de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Los datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) china indican que las ganancias en el primer trimestre del año fueron de 781.450 millones de yuanes (110.430 millones de dólares, 102.340 millones de euros). El indicador registró una reducción del 38,3 % interanual en los meses de enero y febrero, mientras que la caída en marzo se situó en el 34,9 %, según la ONE.

6.32La cifra de nuevos contagiados en China continúa en descenso Los nuevos casos de coronavirus descendieron este domingo en China hasta tres, dos de ellos procedentes del exterior, frente a los 11 contagios del sábado y los 12 de la víspera, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. El nuevo caso local se registró en la provincia septentrional de Heilongjiang, donde anteriormente se había detectado un alza de contagios provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia.

6.30Cataluña suma 118 nuevas víctimas y alcanza la cifra de 9.764 muertos Cataluña ha sumado 118 nuevas víctimas en las últimas 24 horas y ha alcanzado la cifra de 9.764 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, según los datos aportados por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 2.814 han muerto en una residencia de mayores, 111 en un centro sociosanitario y 563 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos "no clasificables por falta de información", ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.