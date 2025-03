Coronavirus España directo: Sanidad notifica 25 fallecidos en la última semana, pero mantiene «congelada» la cifra total

5.42

Las actividades de este martes de la World Wrestling Entertainment (WWE) fueron suspendidas después de que un talento en desarrollo y otra persona dieran positivo al coronavirus. De acuerdo a varias fuentes, la segunda persona que dio positivo fue en el WWE Performance Center en Orlando (Florida), el pasado 9 de junio, y sólo fue identificado como miembro de la audiencia que participó en las grabaciones de uno de sus espectáculos. La WWE indicó que "esa persona no ha estado en el Performance Center desde ese día".

Guatemala superó este martes los 400 decesos por COVID-19 tras registrar 19 muertes en las últimas 24 horas y contabilizar un total de 418 fallecimientos desde que se detectara el primer caso el 13 de marzo. El ministro de Salud, Hugo Monroy, explicó en cadena nacional que el país suma 10.706 casos de coronavirus tras reportar 434 nuevos contagios este martes. El funcionario especificó además que los 19 fallecidos, 14 hombres y cinco mujeres, tenían entre 46 y 88 años.

Un total de 1.255 vuelos de entrada y salida a Pekín fueron cancelados hasta la mañana de este miércoles desde que el Gobierno municipal aumentara el martes por la noche el nivel de emergencia por la COVID-19, informó la prensa local.En concreto, han sido cancelados 615 vuelos de salida y 640 de entrada, según el rotativo Global Times, desde que Pekín subiese la alerta en un intento de frenar la propagación masiva del rebrote detectado el pasado jueves en el mercado mayorista de Xinfadi, que deja hasta ahora 137 casos confirmados. Por otra parte, el periódico apunta que algunos de los pacientes que han sido atendidos estos días en los hospitales presentaron "síntomas atípicos" de la COVID-19, tales como malestar en las articulaciones, algo que los médicos consideran "extraño".

Cuba iniciará el próximo jueves su plan progresivo de reapertura tras la epidemia de coronavirus excepto en los territorios de La Habana y Matanzas, los únicos del país donde aún se registran casos de la enfermedad, anunció este martes su primer ministro, Manuel Marrero. La primera de las tres fases de la "etapa de recuperación pos-COVID-19" entrará en vigor después de analizar indicadores sanitarios como la tasa de incidencia por habitantes y el número de casos activos en cada provincia, especificó Marrero en declaraciones emitidas por la televisión estatal.

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 44 nuevos casos de COVID-19 detectados el martes, 11 de ellos procedentes del exterior y 33 a nivel local, de los cuales 31 se registraron en Pekín, tras el nuevo brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital. Pekín aumentó el martes por la noche el nivel de respuesta a emergencias por la COVID-19 en un intento de frenar la propagación masiva del rebrote detectado el pasado jueves en el mercado mayorista de Xinfadi, que deja hasta ahora 137 casos confirmados.

Las autoridades sanitarias de México confirmaron este martes 4.599 nuevos contagios y 730 muertos por la COVID-19 con lo que el país acumula 154.863 casos y 18.310 decesos desde que comenzó la pandemia en febrero pasado. El director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que los 4.599 casos notificados en la jornada, representan un aumento del 3,1 % en relación con los 150.264 contagios acumulados hasta el día previo. En el informe técnico presentado este martes en Palacio Nacional, Alomía dijo que con las 730 defunciones de la jornada, la cifra de fallecimientos se elevó 4,1 % en 24 horas al pasar de 17.580 a los 18.310.

Panamá reportó este martes, por primera vez en una semana, una cifra diaria de nuevos casos de COVID-19 menor de 600, así como 9 muertes por la enfermedad, con lo que el acumulado de contagios confirmados llegó a 21.962 y los fallecidos a 457 en 100 días de pandemia. En las últimas 24 horas se registraron 540 casos de COVID-19 y se realizaron 1.653 pruebas de detección, ambas las cifras más bajas en la última semana en Panamá, que vive un rebrote de la enfermedad.

Argentina contabilizó este martes 1.374 casos de coronavirus, con los cuales llegó a 34.159 positivos desde el inicio de la pandemia, mientras que hubo 24 fallecidos en la jornada y los decesos totalizan 878. El foco principal de contagios continúa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y el amplio cordón urbano y perteneciente a la provincia de Buenos Aires, donde hubo 1.285 contagios nuevos, según el reporte vespertino diario que difunde Ministerio de Salud. De ellos, 488 fueron en la ciudad de Buenos Aires, que ha registrado 15.770 en total, y 797 en la provincia de Buenos Aires, que lleva detectados 14.546 positivos de coronavirus.

La República Dominicana no pasará a la fase 3 de la desescalada, cuyo inicio estaba previsto para este miércoles, y se mantendrá en la segunda etapa por lo menos una semana más debido al aumento de contagios, anunció hoy el Gobierno. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, reveló la decisión del Ejecutivo, argumentando que, de mantenerse en aumento la tasa de contagios de coronavirus, se corre el riesgo de "saturar" los hospitales en los próximos meses.

Colombia llegó este martes a 54.931 contagiados de COVID-19 con 1.868 casos nuevos, mientras que el número de fallecidos ascendió a 1.801 con las 75 defunciones reportadas hoy, cifra que iguala el récord diario de muertes del domingo. Los números más elevados de la jornada, según el informe del Ministerio de Salud, los tienen los dos principales focos de la pandemia en el país: el departamento del Atlántico, con 541 contagiados y 32 muertos -17 de ellos en Barranquilla-, y Bogotá, con 435 infectados y 20 decesos. También hubo cifras altas en el Valle del Cauca, con 211 casos y 10 fallecimientos, y Bolívar, con 169 enfermos y tres muertes en Cartagena de Indias, su capital.

América seguía este martes revaluando medidas para resistir ante el avance incierto de la pandemia del coronavirus, que deja ya cerca de 4 millones de contagiados y 205.000 muertos en el continente, en medio de crecientes alertas sobre una crisis histórica de hambre y pobreza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy de que los casos globales de COVID-19 confirmados ascienden a 7,94 millones, mientras que la cifra de fallecidos es de 434.796. El continente americano, con 3,84 millones, es la zona con más contagios, seguida del Europa con 2,43 millones, pero la cifra de casos diarios en América se sitúa desde principios de mes en torno a 70.000 infecciones, y la de Europa en alrededor de 20.000.

Perú sobrepasó este martes los 7.000 fallecidos por COVID-19 y se quedó muy cerca de igualar a Italia en número de contagios confirmados al alcanzar los 237.195 casos, unos 300 menos que el país europeo. El número de occisos diarios se volvió a acelerar hasta los 190, mientras que los nuevos contagios llegaron a 4.164 en las últimas 24 horas, según el último reporte del balance de la enfermedad ofrecido por el Ministerio de Salud. De las 20.127 pruebas que se realizaron durante todo el lunes, prácticamente una de cada cinco dio positivo, lo que refleja una tasa del 20 %, la misma que en jornadas anteriores.

Los contagios por COVID-19 se han incrementado en Ecuador el 50% y los fallecimientos el 253% desde que se iniciara el 4 de mayo la desescalada, mientras el Gobierno ha resuelto prolongar otros 60 días el estado de excepción. Un decreto firmado por el presidente, Lenín Moreno, indica que "considerando que la COVID-19 sigue afectando al Ecuador y que, además, dicha pandemia ha generado un duro impacto en la economía", es necesario "ampliar por 60 días más el Estado de Excepción que rige en todo el territorio".

Las muertes causadas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en Nicaragua crecieron un 16,4 % en los últimos siete días, al pasar de 55 a 64, y la cantidad de casos se elevaron en un 24,5 %, informó este martes el Ministerio de Salud (Minsa). Según el informe semanal de Minsa, nueve personas murieron tras presentar síntomas de COVID-19 desde el pasado día 9 hasta hoy, para totalizar 64 víctimas mortales a causa de la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró hoy los progresos conseguidos en Reino Unido con el uso de dexametasona, un fármaco barato y de fácil acceso en todo el mundo, para tratar a pacientes críticos de COVID-19, y felicitó a la Universidad de Oxford y el Gobierno británico por el hallazgo. "Es el primer tratamiento que ha mostrado ser capaz de reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19 que requirieron oxígeno o ventilación", destacó en un comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien extendió su felicitación a los hospitales británicos "que contribuyeron a este descubrimiento científico para salvar vidas".

Brasil, uno de los países más afectados del mundo por el coronavirus, llegó este martes a 45.241 fallecidos y 923.189 casos confirmados, según datos del Ministerio de Salud que confirman que la pandemia aún avanza a un ritmo acelerado. Ese informe oficial indica que en las últimas 24 horas fueron confirmados en el país 1.282 fallecimientos por causa de la COVID-19 y 34.918 nuevos contagios. Además, 436.219 pacientes están bajo observación, en tanto que el número de enfermos recuperados llega ahora a 441.729.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, discutieron este martes la situación global por la pandemia y estuvieron de acuerdo en una acción coordinada contra la COVID-19. La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que Trudeau y Sánchez conversaron hoy por teléfono sobre la pandemia y "la amplia variedad de medidas adoptadas por Canadá y España para proteger la salud y seguridad, y para apoyar a familias, trabajadores y empresarios".

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo , informó este martes que el estado registró su media de fallecimientos durante tres días más baja hasta la fecha, con un promedio de 24 muertes por Covid-19 , después de que el lunes se produjesen 25 decesos, mientras que la tasa de infección también se redujó hasta el 1,3 % tras haber llegado a estar por encima del 50 % en el pico de la crisis. En su conferencia de prensa diaria, Cuomo indicó que la cifra de hospitalizaciones también está en mínimos y anunció que desde finales de esta semana se permitirían visitas a hospitales y residencias siempre que sigan con recomendaciones estatales para contener el patógeno como la obligatoriedad de equipos de protección individual y la toma de temperatura. 2

Con 116.526 fallecidos por coronavirus, el número de víctimas mortales de la enfermedad en Estados Unidos superó este martes el balance de 116.516 soldados estadounidenses muertos durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Los empresarios hoteleros y hosteleros de la Comunitat Valenciana representados por HOSBEC han manifestado su pesimismo por la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la actual crisis desencadenada por el coronavirus: «El Gobierno abandona al turismo a su suerte, en el momento más difícil». Lea la noticia.

El número de fallecimientos en Ecuador por Covid-19 ascendió a 3.970 oficiales y 2.6833 probables, mientras que los positivos suman 47.943 , 621 más que en la víspera, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Salud Pública. Desde que se informara del primer caso el pasado 29 de febrero se han recogido un total de 135.845 muestras para el coronavirus SARS-CoV-2, entre PCR y pruebas rápidas en Ecuador, un país habitado por más de 17 millones de personas. En función de esas pruebas se descartaron 65.593 casos, precisa el parte oficial.

Los hospitales gallegos no han comunicado este martes ninguna nueva víctima mortal relacionada con la pandemia de coronavirus en la comunidad, con lo que ya son seis las jornadas sin informar sobre decesos relacionados con la pandemia. Con ello, la cifra de fallecidos con Covid-19 en Galicia se mantiene en 619 personas, después de que el pasado miércoles se notificase la muerte de un hombre de 83 años ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI). Desde ese día, no se registraron nuevas víctimas mortales.

Las autoridades de Honduras informaron este martes de la excarcelación de 1.624 presos como parte de las medidas que se están implementando en las prisiones para evitar la propagación del coronavirus, del que ya se han contagiado en el paí s 9.178 personas y 322 han fallecido. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte , dijo a periodistas que los presos han salido gracias a una serie de medidas que facilitan la concesión de la libertad condicional, conmutada o por enfermedad, con el fin de contener la pandemia en el sistema penitenciario de Honduras. Señaló que 782 reclusos han sido preliberados gracias a un plan para descongestionar las cárceles hondureñas ante el Covid-19, lo que supone el 48 % del total de presos liberados hasta ahora. Unos 330 presos lograron la libertad condicional, mientras que 331 salieron de prisión tras la conmutación de la pena, indicó el portavoz del poder Judicial.

Francia sumó este martes 111 muertos en las últimas 24 horas por Covid-19 , un incremento que se explica por la actualización de las cifras de fallecidos en residencias de ancianos y centros de dependencia, que eleva el total a 29.547 víctimas mortales. La Dirección General de Sanidad (DGS) precisó en un comunicado que, del total de fallecidos, 19.090 se registraron en hospitales (+38 en un día) y 10.457 en esas residencias e instituciones de dependencia, una cifra que no se actualizaba desde el pasado 9 de junio. Siguen hospitalizadas en el país 10.535 personas y 820 están en unidades de cuidados intensivos, pero el saldo neto entre ingresos y altas en las UCI se mantiene a la baja, con 26 pacientes menos en las últimas 24 horas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón , ha anunciado que el próximo domingo los ancianos podrán salir de las residencias «sin problema», lo que les permitirá recuperar la movilidad y mejorar el deterioro cognitivo que hayan sufrido durante el confinamiento. «Yo creo que el domingo entramos en nueva normalidad y, en principio, deberían poder salir de las residencias sin ningún problema».

El Gobierno de Murcia limitará a la mitad, 500 personas , el aforo permitido en los actos al aire libre y a 200 en interiores, frente a 300 posibles, cuando finalice la fase 3 de la desescalada y ya no haya limitaciones a la movilidad al no estar en vigor desde el próximo domingo el estado de alarma por Covid-19 . Esta es una de las medidas que ha trasladado esta tarde a los alcaldes de los 45 municipios del borrador del decreto que prevé aprobar este jueves en su reunión semanal.

Covid-19 puede dejar los pulmones de las personas que mueren por la enfermedad completamente irreconocibles, según el profesor Mauro Giacca de la Escuela de Medicina Cardiovascular del King’s College London. Lea la noticia.

Las elecciones gallegas del 12 de julio se dan en el panorama más anómalo de la historia de la democracia española: tuvieron que ser pospuestas por una pandemia mundial que dejó al país confinado durante dos meses y, hoy en día, aún estamos muy lejos de recuperar la 'vieja normalidad'. Por ello, toda prevención de cara a los comicios es poca. Por el momento, se han revisado todos los colegios electorales para así garantizar el debido cumplimiento de las medidas sanitarias y evitar los rebrotes es una fecha tan concurrida como lo es unas elecciones autonómicas. Estas revisiones, llevadas a cabo por 133 representantes de la Administración, concluyeron en que el 100% de los colegios tienen el visto bueno para acoger las mesas electorales.

Los casos nuevos de Covid-19 contabilizados en Florida en las últimas 24 horas llegaron a 2.783, una nueva cifra récord en medio de la desescalada que acrecienta la preocupación. Este lunes fueron 1.758 los casos nuevos, el sábado habían llegado hasta los 2.581, que era el récord hasta los 2.783 de hoy, y el domingo sumaron 2.016. Desde el 1 de marzo, fecha en que se registró oficialmente la llegada de la pandemia a Florida, ha habido 80.109 casos y 2.993 muertes relacionadas con el Covid-19, informaron este martes las autoridades sanitarias estatales.

África ha superado este martes la barrera de los 250.000 contagios de Covid-19 mientras que la cifra de muertos se aproxima ya a los 6.800 en un momento en que la pandemia parece que se está acelerando en el continente, ya que ha sumado más de 50.000 casos en menos de una semana. Según el último balance que ofrecen los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de la Unión Africana, en el continente se contabilizan ya 251.866 casos, 6.769 víctimas mortales y 114.308 pacientes recuperados. Sudáfrica se mantiene como el país más afectado, con 73.533 casos y 1.568 decesos, seguido por Egipto, con 44.598 contagios y 1.575 fallecidos. Muy alejado de ambos se sitúa Nigeria, el país más poblado del continente, con 16.658 casos confirmados y 424 víctimas mortales.

Las autoridades de Pekín han ordenado este martes cerrar de nuevo todos los colegios de la capital china ante un repunte de los casos de coronavirus, por lo que los alumnos tendrán que seguir estudiando desde casa. La decisión ha sido tomada desde que se detectara un rebrote de los contagios a nivel local la semana pasada tras semanas de contención, según ha informado el diario estatal 'China Daily'. El Ministerio de Sanidad de China ha informado de 40 nuevos casos de coronavirus , 27 de ellos detectados en Pekín, vinculados al nuevo foco de contagio originado en un mercado mayorista en distrito de Fengtai, en el suroeste de la capital, lo que sitúa en 106 el total contagios desde el pasado jueves. Esto ha llevado al Gobierno a poner en marcha un plan de 90.000 pruebas diarias.

La instalación sigue con cadáveres en sus dependencias pero su actividad ha caído de forma notable, coincidiendo con la remisión del impacto de la pandemia del coronavirus. La morgue provisional de Valdebebas continúa operativa y de momento no hay fecha prevista para su clausura, algo que sucederá dado que no entran cadáveres y los servicios funerarios pueden asumir el volumen actual de decesos. En el pico de la epidemia y ante el desborde que sufrieron los servicios funerarios, la Comunidad de Madrid habilitó tres morgues provisionales para acoger las personas fallecidas por el coronavirus. La morgue de Valdebebas ha recogido 589 cadáveres , ninguno desde que cerró el Palacio de Hielo.

Italia ha registrado en las últimas 24 horas otros 34 fallecidos más por Covid-19 mientras que la cifra de pacientes ingresados en la UCI ha caído por debajo de los 200 por primera vez desde el pasado 2 de marzo, antes de que el país declarara el confinamiento. En concreto, en el último día ha habido 3 4 fallecidos y 210 nuevos contagios, lo que sitúa el total en 34.405 víctimas mortales y 237.500 contagios. Además, más de 1.500 contagiados han recibido el alta, por lo que son ya 178.526 los pacientes que han vencido a la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Por lo que se refiere a los casos activos, son algo más de 24.500, de los que tan solo 177 están en la UCI, 30 menos que el lunes, y otros 3.301 están hospitalizados.

La Alhambra de Granada reabre sus puertas este miércoles con un 50 por ciento del aforo, 4.250 entradas diarias a la venta, y la reincorporación del 70 por ciento de los empleados públicos del patronato que gestiona el monumento, que presenta modificaciones en su itinerario. Así lo indicó el Patronato de la Alhambra y el Generalife en una nota, en que especificó los espacios estarán adecuados a las condiciones de seguridad e higiene para "garantizar la seguridad tanto del personal como de los visitantes", después de que el recinto haya permanecido cerrado desde el pasado 13 de marzo por la crisis del coronavirus.

Las verbenas gallegas parecían fruto de veranos pasados hace apenas unos meses. Sin embargo, la evolución de la pandemia ha permitido que, al menos en la Comunidad, puedan volver a celebrarse las tradicionales fiestas a partir del 1 de julio. Por este motivo, y para que la seguridad sea plena, la Xunta prepara un protocolo que regulará el aforo de los lugares donde se celebre la verbena, así como las distancias de seguridad entre los asistentes. Lea la noticia.

Cuba sumó 11 nuevos casos de la Covid-19 en otra jornada sin muertes en la que la isla acumula ya 2.273 positivos, la mayoría en La Habana, informó este martes el Ministerio de Salud Pública (Minsap). La cifra de infectados de hoy es ligeramente inferior a la de 14 de ayer lunes, aunque mantiene el leve repunte en los contagios registrado esta semana tras el surgimiento de varios brotes en la capital, convertida en el epicentro de la pandemia en el país. Los 11 pacientes - diez cubanos y un congolés- residen en La Habana, que acumula así 154 de los 193 casos activos del coronavirus SARS-CoV-2.

Simón, sobre la cifra total de fallecidos: «Espero que podamos actualizar la serie histórica de fallecidos estos días. Mañana creemos que estos datos estarán completos o casi completos. En los próximos días podremos darlos, quizá a finales de semana. No lo prometo, pero estamos haciendo un esfuerzo muy importante. A nadie le gusta tener la cifra de fallecidos congelada». Termina la rueda de prensa.

«Desde el principio existe la hipótesis de una segunda ola en otoño y nos estamos preparando para ello. La hipótesis es que una vez hemos conseguido controlar la epidemia, relajemos las medidas de prevención y se produzca un repunte de casos. Aun así, pese al levantamiento progresivo de las medidas, la evolución de la epidemia es buena, pero no podemos descartar que ocurra un repunte ligado a la relajación de esas medidas o a la entrada de casos de otros países. Creemos que estamos actuando bien, detectando bien y rápido. Si esto no fuera así, podría haber un repunte en verano», dice Simón.

Simón: «Realizar los test en origen implica una injerencia en algunas situaciones, pero se tendría que aceptar. Aun así, no se ha demostrado que puedan controlar los contagios, alguno sí, pero no todos. No podemos, porque no tiene sentido, imponer una medida que otros países no tienen. La movilidad en la UE será como antes a no ser que se acuerde una medida común. Es verdad que en un país como el nuestro, que recibe tantos turistas, el hacer pruebas a todos ellos es inviable, por tiempo, por espera y por costes».

«El domingo entramos en la nueva normalidad y creo que los mayores podrán salir de las residencias. Las acciones sobre grupos vulnerables han sido con la idea de protegerles, pero es cierto que pueden tener efectos colaterales. Las personas de cierta edad deben hacer ejercicio diario y espero que puedan recuperar pronto la forma física o la movilidad que hayan podido perder», dice Simón.

Sobre los casos en Madrid: «Son 42 con fecha de ayer. Pero en siete días, con fecha de inicio de síntomas, son 50. No tenemos detalles del lugar dónde se han infectado, aunque alguno de ellos está asociado al brote del Gregorio Marañón, pero no puedo aportarles más información».

«La propuesta de vacuna de la gripe se hace teniendo en cuenta los virus que cirularon la temporada anterior y los que han circulado en el hemisferio sur. (...) La vacunación de la gripe nos permite reducir, de alguna manera, la transmisión y los efectos más graves de esta enfermedad. Nos interesa que haya menos casos globales compatibles con gripe o coronavirus, por lo que adelantar la vacunación puede ser interesante. El problema es que se suele intentar ajustar la fecha de vacunación con la fecha probable de inicio de la epidemia para evitar posibles complicaciones, pero en este caso habría razones para adelantar la vacunación alguna semana», explica Simón.

Simón, sobre la dexametasona: «Es un estudio en el que uno de los brazos es este medicamento. Este medicamento es frecuente para tratar otras enfermedades y es bastante común. Se ha utilizado en otros países, pero es cierto que hacer un ensayo clínico que confirma su efecto beneficioso es importante, confirma las sospechas de que su uso podía reducir la mortalidad. Hay que ser prudentes, porque en ciencia los resultados de un único estudio no suelen ser suficientes, aunque estos parecen buenos».

«Ayer se detectaron 76 casos, 171 casos con inicio de síntomas en los últimos siete días. Las cifras siguen su tendencia a la baja. (...) Además, son 25 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días. La evolución es buena, pero seguimos lamentando fallecidos. Cada vez menos personas presentan cuadros graves y la cifra de muertos es progresivamente menor. España está entre los países con menor transmisión. (...) Entiendo que tenemos que jugar con variables diferentes a las que teníamos cuando estábamos en el pico de la pandemia, cuando no entraban viajeros y estábamos en confinamiento», dice Simón.

«Entre el 40 y el 45% de los casos que se diagnostican ahora son asintomáticos. (...) Si eliminamos los asintomáticos, que antes no detectábamos, el descenso hubiera sido mucho mayor. Pero ahora nos interesa saber qué cantidad de gente tiene el virus en su cuerpo, es lo que buscamos. El objetivo es no tener casos, evidentemente, pero sobre todo detectar casos más leves o asintomáticos para poder controlar la epidemia», explica Simón.

Comparece en rueda de prensa Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: «A medida que nuestra epidemia evoluciona favorablemente, nos interesa saber cómo está la situación en el mundo. (...) Tenemos dos grandes focos: América y Oriente Medio y Rusia, con algún país europeo como Suecia y Reino Unido. Son zonas con mayor incidencia. Son datos que hay que tomar con cautela, ya que la incidencia que se puede detectar en los países depende de su capacida de diagnóstico. España está entre los países que mejor situación parecen tener».

Las autoridades de Egipto han inaugurado este martes un hospital de campaña en una universidad de la capital, El Cairo , en el que realizará pruebas por coronavirus a través de 'drive-through', en medio del acusado incremento de los casos en el país. La Universidad Ain Shams ha indicado que las pruebas de PCR serán realizadas a las personas dentro de su propio vehículo y posteriormente analizadas en laboratorios del país, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'. El portavoz del Ministerio de Sanidad egipcio, Jaled Megahed, confirmó el lunes que el país habría registrado su máximo en contagios y fallecidos en un día, con 1.691 y 97, respectivamente, lo que sitúa los totales en 46.289 y 1.672 desde el inicio de la pandemia.

España podría imponer a partir de la próxima semana una cuarentena a los viajeros del Reino Unido si el Gobierno británico mantiene medidas similares para frenar la propagación del coronavirus. Así lo expuso la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya , en una entrevista en el programa de televisión Hardtalk de la cadena BBC, antes de que Madrid reabra este domingo sus fronteras a personas procedentes de la Unión Europea (UE) y del espacio Schengen.

España alcanza así los 244.328 contagiados , lo que le mantiene en el quinto puesto mundial con más afectados, por detrás de Estados Unidos (2.085.769), Brasil (888.271), Rusia (545.458) y Reino Unido (296.857), y en el sexto en número de muertos, superado por Italia además de estos cinco.

Madrid acapara más de la mitad y ha informado de 42 nuevos casos detectados ayer y de siete defunciones; por detrás está Cataluña , con 14 positivos y 3 decesos en una semana, los mismos que Castilla y León , que ha comunicado otras dos infecciones, y Asturias , donde se ha diagnosticado solo uno más. El resto de comunidades no superan la cifra de tres positivos y tres de ellas, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja, además de Ceuta y Melilla, no han detectado ninguno. Mientras, cinco no han sufrido ninguna víctima mortal en la última semana: Baleares, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja, así como las dos ciudades autónomas. Por el contrario, Castilla-La Mancha y País Vasco han informado de dos y las demás de una.

Los datos que ha dado a conocer este martes van en la misma línea que los de jornadas anteriores, con 25 fallecidos con fecha de defunción en la última semana . En los días anteriores se notificaron 25, 26, 27, 25, 32 y 40 . Sin embargo, Sanidad sigue sin actualizar la cifra total de fallecidos, que sigue «congelada»: 27.136.

El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 76 casos en las últimas 24 horas , lo que eleva la cifra total de positivos por coronavirus a 244.328 . En cuanto al número de fallecidoss, son 25 víctimas mortales con fecha de defunción en la última semana. La cifra total se mantiene «congelada» y sigue siendo 27.136.

El Ministerio de Sanidad ha recomendado evitar el consumo de tabaco , así como de los productos relacionados al mismo, en los espacios de hostelería mientras dure la pandemia del Covid-19 , la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. El departamento que dirige Salvador Illa se ha pronunciado así después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya avisado de que algunos productos de tabaco, como por ejemplo las cachimbas, pueden facilitar la transmisión del Covid-19 ya que suelen ser usadas por varias personas. Además, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha avisado también de que el acto de fumar o 'vapear' aumenta la posibilidad de transmisión del virus a través de la boca, en el caso de que el cigarro convencional, los cigarrillos electrónicos o las cachimbas estuvieran contaminadas con el virus.

El hemiciclo del Senado ha guardado este martes un minuto de silencio, como viene siendo habitual durante el estado de alarma, en memoria de los fallecidos por coronavirus . También se ha rendido un homenaje a las víctimas del último caso de violencia machista en Úbeda (Jaén), en el que un hombre mató a su mujer y a sus dos hijos y posteriormente se suicidó.

Las autoridades de Reino Unido han notificado este martes 233 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de víctimas mortales por esta enfermedad a 41.969. Este país ha registrado hasta la fecha 298.136 casos positivos de contagio por coronavirus, 1.279 en la última jornada , de acuerdo con el ministerio.

Las personas menores de 20 años son, aproximadamente, la mitad de susceptibles al Covid-19 que los mayores de 20 años, según un trabajo publicado hoy en «Nature Medicine». El estudio también estima que los síntomas clínicos aparecen en el 21% de las infecciones entre las personas de 10 a 19 años, y aumentan al 69% en los adultos mayores de 70 años. Comprender el papel de la edad en la transmisión y la gravedad de la enfermedad de Covid-19 es crucial para determinar el impacto de las intervenciones de distanciamiento social, así como para estimar con precisión el número de casos en todo el mundo.

Brasil sumó este martes 44.148 muertes por Covid-19 al completarse exactamente tres meses del registro de la primera víctima por la pandemia en el gigante suramericano, que es el segundo país con más fallecimientos y casos de la enfermedad en el mundo después de Estados Unidos. Según un consorcio creado por los principales medios de comunicación del país para contabilizar los datos a partir de los registros de las secretarías regionales de Salud, Brasil acumulaba 44.148 muertes y 891.896 casos confirmados de coronavirus, tras registrar 729 nuevos fallecimientos y 23.674 nuevos contagios en las últimas 24 horas.

El tratamiento con esteroides en dosis bajas de dexametasona puede reducir hasta un tercio la mortalidad de pacientes con coronavirus . Así lo anunció ayer el ministro británico de Sanidad y Asuntos sociales, Matt Hancock, quien dio a conocer el éxito del primer ensayo clínico para un tratamiento contra el Covid-19. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

El Grupo Nacional de Biotecnología de China (CNBG, por sus siglas en inglés) ha confirmado este martes que su vacuna experimental contra el coronavirus ha generado anticuerpos en los ensayos clínicos. Al mismo tiempo, ha anunciado que la compañía planea realizar ensayos en humanos en etapas posteriores en países extranjeros. Lea la noticia.

Las autoridades portuguesas han registrado desde el lunes 300 nuevos casos de Covid-19, lo que eleva el balance provisional de infectados a 37.336 , ya como Lisboa y Valle del Tajo afianzada como el nuevo epicentro de una pandemia que se extendió inicialmente por la zona Norte de Portugal. El Ministerio de Salud luso ha asegurado que la región lisboeta concentra 236 de los 300 nuevos positivos, si bien el primer ministro, António Costa, defendió el lunes que no había «descontrol» alguna y que este mayor número de casos se debía al aumento principalmente en las pruebas diagnósticas. El Gobierno también ha informado de dos víctimas mortales. En total, 1.522 personas han perdido la vida en Portugal desde el inicio de la pandemi.

Moscú , epicentro del Covid-19 en Rusia , entró este martes en una nueva fase de desescalada con la reapertura de terrazas, museos, bibliotecas y zoos, entre otros negocios e instituciones. Además, a partir de hoy está permitida la celebración de eventos deportivos, siempre y cuando los espectadores no ocupen más del 10 % del aforo de los respectivos recintos. Según las autoridades, la situación epidémica en la capital, donde en la última jornada fueron registrados 1.416 casos y 52 muertes , permite a las autoridades avanzar gradualmente en la desescalada.

Ninguno de los 79 contagiados por Covid-19 que siguen activos en Canarias está ingresado en unidades de cuidados intensivos por primera vez desde principios de marzo, según los datos facilitados a las 14.00 horas por la Consejería de Sanidad. Este martes permanecen hospitalizados en planta once pacientes y otros 68 pasan la infección en sus domicilios. En la últimas horas se han detectado tres nuevos contagios y se han producido cuatro altas, lo que deja los casos activos en 79 , la cifra más baja desde el 13 de marzo. Los fallecidos por Covid-19 en Canarias se mantienen en 162 desde el sábado. Desde el principio de la pandemia, se han registrado en Canarias 2.390 contagios , de los que 2.149 ya han recibido el alta médica.

Su Majestad el Rey ha mantenido este martes videoconferencias con responsables del Comité Ejecutivo de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) , y de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) , que abarcan la práctica totalidad de los actores de la sanidad privada española, aliado estratégico del Sistema Nacional de Salud durante la crisis del Covid-19. Don Felipe ha trasladado un mensaje de gratitud, ánimo y reconocimiento a todos cuantos han trabajado y aún hoy trabajan en primera línea frente al virus y que hoy ha hecho extensivo a los profesionales de la sanidad privada.

Un grupo de investigadores del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha descrito, por primera vez en el mundo, un síndrome clínicamente similar a la preeclampsia que se manifiesta en gestantes que sufren cuadros graves de Covid-19 . ¿En qué se diferencia este nuevo síndrome con la preeclampsia? La clave está en saber el origen de la infección. «Para ello deben analizarse los marcadores en sangre de la paciente», según apunta en declaraciones a ABC el investigador Manel Mendoza, responsable de la Unidad de Insuficiencia Placentaria del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Lea la noticia.

Este martes se ha inaugurado el Foro ABC-Educación que ha sido transmitido en streaming por ABC.es. En este primer encuentro, que ha abordado la vuelta al cole en el contexto de la pandemia de Covid-19 se ha contado con expertos de primer nivel del ámbito educativo. Todos los detalles.

El presidente francés, Emmanuel Macron, presentó este martes una iniciativa para relocalizar en Francia la fabricación de ciertos productos y materiales sanitarios con ocasión de un anuncio de inversiones por la farmacéutica Sanofi, que incluye una nueva planta de producción de vacunas. «Esta crisis nos ha demostrado que tenemos que seguir produciendo en nuestro país y en nuestro continente» para «no ser dependientes» y «recuperar una visión estratégica de la cadena de valor», explicó durante una visita a las instalaciones de Sanofi en Marcy l'Étoile, cerca de Lyon.

La ministra de Hacienda y Presupuestos, María Jesús Montero, ha indicado este martes que el reparto del Fondo Covid-19 de 16.000 millones de euros para cada comunidad autónoma se publicará en el Boletín Oficial del Estado en el momento en el que se asignen las cantidades para cada tramo. La primera asignación que se conocerá será la de los 6.000 millones destinados a gasto sanitario que se van a repartir en julio. El Gobierno ha explicado cuáles serán los criterios de reparto del Fondo Covid, pero no ha informado aún sobre el reparto comunidad por comunidad.

El homenaje a las víctimas del coronavirus que presidirá el Rey junto con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en próximas fechas será una ceremonia civil a la que se invitará a todos los presidentes autonómicos. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha desvelado estos detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Montero ha comentado que no hay todavía fecha para el homenaje de Estado y que se fijará de acuerdo con la Casa Real y con la disponibilidad de los presidentes autonómicos.

Las personas menores de 20 años son prácticamente la mitad de susceptibles de contraer el Covid-19 que las que superan esta edad, según reveló un estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, publicado este martes en la revista Nature Medicine. La investigación señaló que los síntomas clínicos aparecen en el 21% de las personas entre 10 y 19 años que se contagian del nuevo coronavirus, un porcentaje que aumenta hasta el 69% en los adultos mayores de 70 años.

Los abonos de transporte anual no utilizados durante la alerta sanitaria se prolongarán de forma automática hasta el 31 de marzo de 2021, mientras que en el caso de los mensuales se podrá hacer una recarga equivalente a los días que no hayan podido usarse. La extensión del abono, según ha anunciado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, es una compensación gratuita por el «no uso» durante el estado de alarma.

El Ayuntamiento de Madrid abrirá el lunes 22 de junio las zonas infantiles de los parques de la capital, que se desinfectarán a diario, aunque la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha pedido la colaboración de los padres para vigilar un uso responsable de las instalaciones y que los pequeños se laven las manos. Villacís ha adelantado esta información durante la presentación de las medidas y protocolos para este verano en las piscinas municipales, que abrirán a partir del 1 de julio.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado este martes la puesta en marcha del plan Educa en digital a través del cual se podrá dotar a los alumnos de la escuela pública con más de 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a internet de cara al próximo curso escolar. Léelo aquí .

A partir de hoy está disponible para su descarga en teléfonos móviles la App Corona Warning del gobierno federal alemán, tres meses después de declararse la pandemia y diseñada para «identificar y romper las cadenas de infección en su etapa más temprana». Puede encontrarse en los servidores de aplicaciones de Google y Apple y la descarga es voluntaria para todos los ciudadanos. Para que sea efectiva, al menos el 60% de la población debe utilizarla, pero aunque los sondeos vaticinan que no será alcanzado ese porcentaje, el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, ha garantizado que «seguirá siendo voluntaria» y ha dado por zanjada la cuestión sobre una ley específica de protección de datos que demandaban Los Verdes y Die Linke (La Izquierda), además de grupos de protección del consumidor y organizaciones como Amnistía Internacional. Léelo aquí .

La cifra de personas infectadas en Bolivia por el nuevo coronavirus ha superado este lunes el umbral de los 19.000, después de registrar más de 600 contagios en un solo día, más de la mitad de ellos en el departamento de Santa Cruz, epicentro de la pandemia en el país sudamericano. El Ministerio de Salud boliviano ha confirmado 614 contagios adicionales en 24 horas, lo que eleva el balance provisional de positivos hasta los 19.073. Solo en Santa Cruz, se han registrado 317 infectados más, hasta un total de 11.741, evidenciando una curva ascendente que preocupa a las autoridades.

El Juzgado de lo Social número 3 de Burgos ha desestimado la demanda presentada por el sindicato CESM Castilla y León contra la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a la que acusó de no facilitar al personal médico el material de protección necesario durante la pandemia originada por el coronavirus. Tras una Sentencia del Juzgado de lo Social de Teruel de hace unos días, que en ese caso condenó al Gobierno aragonés en un tema similar, esta, de fecha 15 de junio, es la primera sentencia que se conoce en España en sentido inverso, absolviendo a la Junta de Castilla y León, según una información de la Administración regional recogida por Europa Press.

Los expertos calculan que entre el 15% y el 20% de las personas curadas desarrollarán algún tipo de secuela poscovid-19, y el responsable de las mismas es la reacción descontrolada del sistema inmunitario del propio organismo. Francisco Cegri, enfermero y coordinador del grupo de trabajo de atención a las personas mayores de la Asociación de Enfermería familiar y comunitaria de Cataluña (AIFiCC), ha explicado este martes que «las secuelas más comunes son transitorias, básicamente fatiga y la intolerancia al esfuerzo».

La ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado que, en el caso de que Reino Unido decida mantener la cuarentena a viajeros procedentes de España después del 22 de junio, el Gobierno español estudiará imponer esa misma medida en «reciprocidad». «Estaremos comprobando lo que va a hacer Reino Unido y tendremos diálogo con Reino Unido para ver si deberíamos o no introducir la reciprocidad porque ellos tienen medidas diferentes al resto de la Unión Europea», ha asegurado la jefa de la diplomacia española, en declaraciones a la cadena de televisión pública británica BBC recogidas por Europa Press.

La Asociación de Derecho Farmacéutico (ASEDEF) ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Pablo Casado, para instarles a retomar las conversaciones para firmar un Pacto de Estado para la Sanidad, cuya necesidad, tal y como ha recordado, ha quedado «más patente» por las «debilidades» que el sistema ha demostrado con la pandemia de Covid-19. ASEDEF, a raíz del documento firmado por el Grupo Popular y Grupo socialista del Senado, inició en octubre de 2017 una serie de encuentros, 15 en total hasta 2019, entre expertos de distintas disciplinas relacionadas con la sanidad, senadores, diputados, consejeros de sanidad, consejeros de hacienda, instituciones profesionales de la salud, organizaciones de pacientes y medios de comunicación, entre otros expertos, para desarrollar una serie de propuestas que propiciaran un Pacto de Estado para la Sanidad.

La Policía Nacional impidió este lunes la entrada en Mallorca a 25 pasajeros de un vuelo internacional procedentes de Múnich y de otro que partió de Zúrich por no estar justificado su viaje y no cumplir los requisitos contemplados para desplazarse durante el estado de alarma, informó hoy martes la Delegación del Gobierno. Los policías detectaron por la mañana a diez viajeros en el vuelo de Múnich y a otros 15, por la tarde, en el de Zúrich.

En todo el mundo se están realizado 1.982 estudios sobre el Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, según un informe elaborado por el Grupo de Análisis Científico de Coronavirus del Instituto de Salud Carlos III (GACC-ISCIII) sobre la tipología de estudios clínicos. Los ensayos clínicos cuentan con varias fases. Así, en las fases 1, 2 y 3 se prueba de forma progresiva la seguridad y eficacia en las personas, antes de que la técnica, producto o medicamento llegue al mercado y a los pacientes. En la fase 4 ya estudian los efectos a largo plazo una vez que ya se ha aprobado y se está utilizando.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 8.248 casos nuevos y 193 muertos, lo que eleva el balance a más de 545.000 personas contagiadas y más de 7.200 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 8.248 nuevos casos de Covid-19 en 82 (regiones), incluidos 2.950 casos asintomáticos», ha asegurado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Consumir alimentos alcalinos con un pH elevado no sirve para eliminar el coronavirus ni para evitar el contagio, como aseguran mensajes difundidos a través de redes sociales que, además, desvirtúan los valores reales de alcalinidad de los alimentos que mencionan. Cadenas de WhatsApp y diferentes mensajes en Facebook y Twitter afirman que el coronavirus es incompatible con organismos cuyo pH sea superior a 8,5, porque el del virus oscila entre este valor y un mínimo próximo a 5, de modo que la forma de contrarrestarlo, o «matarlo», es comer alimentos más alcalinos. Informa Efe.

La Comunidad de Madrid no entrará directamente en la nueva normalidad el 21 de junio, día en el que decae el estado de alarma, sino que el Gobierno regional impondrá restricciones para hacerlo de «forma progresiva». Así lo ha desgranado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en declaraciones a los medios, durante una visita a de las oficinas de gestión de la tarjeta de transporte público que se ha reabierto en el Intercambiador de Príncipe Pío.

El Gobierno de India ha informado este martes de 10.667 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva a más de 343.000 el balance provisional de infectados por la pandemia, que también ha provocado en el país asiático al menos 9.900 víctimas mortales. India, el cuarto país del mundo con más casos de Covid-19, ha registrado en las últimas 24 horas 380 fallecidos por esta enfermedad, 178 de ellos en el estado de Maharashtra. La cifra de recuperados, por su parte, supera ya los 180.000, según los datos del Ministerio de Sanidad recogidos por la cadena NDTV.

El Ejército está devolviendo a la Guardia Civil la tarea de vigilar algunas centrales nucleares, de la que se hizo cargo el pasado 21 de marzo para apoyar al instituto armado dentro de la operación Balmis de lucha contra el coronavirus. Según informan fuentes del Ministerio de Defensa, los militares dejaron ayer de vigilar la central nuclear de Trillo (Guadalajara) y este martes se replegarán de la de Cofrentes, por lo que solo siguen haciendo esas labores en la de Almaraz (Cáceres).

Expertos internacionales han publicado un artículo en la revista 'Nature Medicine' en el que piden a los Gobiernos que reconozcan la «urgente necesidad» de mejorar su preparación y respuesta ante futuras pandemias. «Esta pandemia debería ser una llamada de atención para que los países aborden las deficiencias más críticas en su preparación para la pandemia y en la capacidad de recuperación de los sistemas de salud, a fin de prevenir y mitigar los efectos de futuras catástrofes», resaltan en su documento.

Unos 74.000 profesionales enfermeros han padecido coronavirus en España y, de ellos, 5.500 han estado graves según una encuesta del sindicato Satse, que pone de manifiesto que sólo a tres de cada diez enfermeros se les ha realizado más de una prueba diagnóstica de la enfermedad durante la crisis sanitaria. Son algunas de las conclusiones del 'Estudio sobre la situación y condiciones profesionales y laborales de las enfermeras y enfermeros durante la crisis sanitaria del Covid-19' que el sindicato de Enfermería Satse ha llevado a cabo entre finales de mayo y principios de junio con encuestas a un total de 8.218 enfermeras.

Nueva Zelanda ha confirmado este martes la existencia de dos casos de coronavirus en el país, ambos importados, registrados ocho días después de dar por recuperado el último caso activo. Así lo ha comunicado el director general de Salud de Nueva Zelanda, Ashley Bloomfield, que ha especificado que se trata de dos mujeres de la misma familia procedentes de Reino Unido que han viajado a Wellington a visitar a un pariente, que ha fallecido finalmente. Léelo aquí .

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que Madrid podrá sufragar «gran parte» de los gastos de Sanidad y Educación derivados del coronavirus con lo que les corresponderá del fondo de 16.000 millones no reembolsable que el Gobierno repartirá entre las autonomías. En una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, la dirigente autonómica ha incidido en que no han sido «los más favorecidos, ni mucho menos», a pesar de que es algo que ella «sí hubiera esperado teniendo en cuenta» que han sido «los más perjudicados» por el Covid-19.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de «injusta» la 'madrileñofobia' tras el coronavirus y ha recordado que la capital es una región que no ha distinguido nunca «por procedencia». En una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, ha sostenido que le «duele« profundamente este tema, que «en algunos casos viene por parte de dirigentes que tienen preocupación porque no haya contagio», pero ha defendido que los madrileños «han hecho un gran esfuerzo y se han comportado como auténticos héroes quedándose en casa».

Visa ha anunciado una colaboración con la plataforma Glovo para ayudar al pequeño comercio español, uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, en su proceso de reapertura de los establecimientos tras el periodo de confinamiento. En concreto, casi 3.000 pequeños negocios de 40 ciudades españolas podrán participar en esta campaña, #PideconVisa, que consiste en que cada usuario que realice una compra a través de la aplicación de Glovo con su tarjeta Visa recibirá un código de descuento de 5 euros para canjear en los comercios de su barrio o localidad.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania nueve víctimas mortales y 378 casos, un ligero aumento frente a los cuatro fallecidos y los 192 contagios de la jornada anterior, según el balance publicado este lunes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia del coronavirus en Alemania asciende a 186.839 personas contagiadas y contagios y 8.800 fallecidos.

El Congreso de los Diputados debatirá y votará mañana miércoles la toma en consideración de una proposición de reforma urgente de su Reglamento por la que se permitiría la celebración de Plenos telemáticos en caso de extrema necesidad como la epidemia de coronavirus La iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario Plural a instancias de Junts per Catalunya, una de las fuerzas incluidas en él. Precisamente, la portavoz de esta formación, Laura Borràs, se ausentó del Pleno en tres ocasiones desde la declaración del estado de alarma, argumentando que era cuestión de responsabilidad y de coherencia con el confinamiento ordenado a todos los ciudadanos.

El Gobierno de El Salvador ha aprobado un plan de desescalada que se desarrollará en cinco fases empezando el 16 de junio con miras a alcanzar la «nueva normalidad» en el mes de agosto, a pesar de que, según sostiene el presidente del país, Nayib Bukele, «el contagio es masivo». Ejecutivo y representantes de 22 sectores productivos, así como del Banco Mundial y agencias de la ONU, pactaron el domingo un plan para «la reapertura económica de manera inteligente y priorizando la vida y la salud del pueblo salvadoreño», según el comunicado difundido el lunes por el Ministerio de Economía.

El ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, ha comunicado este lunes que se han registrado un total de 427 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el balance global del país ha ascendido hasta los 10.272 positivos. Además, durante el último día se han confirmado 15 nuevas muertes a causa del coronavirus, por lo que los fallecimientos en Guatemala por el Covid-19 se sitúan en 399, según el balance ofrecido por Monroy, recogido por 'Prensa Libre'.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado ya más de ocho millones de personas contagiadas y cerca de 437.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 07.00 horas de este martes, el balance global del coronavirus asciende a 8.034.461 casos y 436.899 fallecidos en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 3,84 millones.

Los institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid pueden abrir a partir de este martes para ofrecer clases voluntarias de refuerzo a los alumnos de 2º de Bachillerato que van a realizar las pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) los días 6, 7, 8 y 9 de julio. Abrirán aquellos institutos que ya hayan celebrado los exámenes finales, pero cada centro tiene autonomía para realizar las pruebas de evaluación dentro de un margen, por lo que es probable que algunos continúen todavía celebrando esas pruebas, han aclarado fuentes de la Consejería de Educación y Juventud en declaraciones enviadas a los medios.

Una campaña de test de anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2 desarrollada por el Gobierno nipón señala que la tasa de infección estimada entre la población de Tokio es del 0,1 %, informó este martes el ministro japonés de Salud, Katsunobu Kato. Las autoridades sanitarias japonesas emprendieron las pruebas de anticuerpos a principio de este mes de junio en Tokio y las prefecturas de Osaka (oeste) y Miyagi (nordeste), donde la tasa de positivos fueron del 0,17 % y del 0,03 %, respectivamente, según los detalles revelados por Kato y recogidos por la cadena pública NHK.

La pandemia de COVID-19 en Honduras ha dejado hasta ahora 322 muertos y 9.178 contagios, según el informe de este lunes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), mientras que el Gobierno anunció la asignación de brigadas médicas que saldrán a buscar el virus «casa por casa». Un epidemiólogo que solicitó el anonimato, manifestó a Efe sus temores de que «la situación va a empeorar en el país así como va la pandemia con muchos enfermos cada día». De 1.023 nuevas pruebas de laboratorio confirmadas hoy, el Sinager indicó que 320 dieron positivo, con las que la cifra de contagios a nivel nacional ascendió a 9.178.

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 40 nuevos casos de COVID-19 detectados el lunes, 8 de ellos procedentes del exterior y 32 a nivel local, de los cuales 27 se registraron en Pekín, tras el brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital. El Gobierno municipal pequinés anunció el lunes que la ciudad quedaba en «estado de guerra» para atajar este nuevo brote, que deja ya 106 casos confirmados desde el pasado jueves.

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 2.111.622 casos confirmados de COVID-19 y la de 116.090 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 383.994 casos confirmados y 30.856 fallecidos, una cifra solo por debajo del Reino Unido, Brasil e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 22.124 personas. A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 167.103 casos confirmados y 12.708 fallecidos, Massachusetts con 105.745 contagios y 7.647 decesos e Illinois, que ha reportado 133.016 positivos por coronavirus y 6.326 muertos.

El coronavirus mantiene este lunes a América con los nervios de punta por cuenta de los casi 200.000 fallecidos y 3,7 millones de contagiados mientras se avecina a la región la que los expertos pronostican será la mayor recesión económica en el último siglo. El reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la cifra de afectados por el virus superó hoy en el mundo los 7,8 millones y los muertos llegan a 431.192. América es actualmente el continente con mayor número de contagios, con 3,7 millones, y cuenta con el país más afectado del planeta, Estados Unidos, que asume alrededor de dos millones de casos y un balance fúnebre de 116.000 fallecidos por la Covid-19.

Brasil registró en las últimas 24 horas 627 nuevos fallecidos por coronavirus, con lo que el total de muertes causadas por la pandemia ha llegado a 43.959, según datos difundidos por el Ministerio de Salud. El balance diario elaborado por ese despacho sobre la base de los datos recogidos por las secretarías regionales agrega que en el mismo período de 24 horas fueron confirmados 20.647 nuevos casos, que elevan el número de contagios acumulado hasta hoy a 888.271. Brasil es el segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo, sólo por detrás de Estados Unidos, y la curva pandémica se mantiene en ascenso, aún lejos del pico que los expertos y hasta el propio Ministerio de Salud esperan que se alcance en cuestión de unas semanas en la mayor parte del territorio nacional.

Una de cada cinco personas de todo el mundo padece una condición clínica previa que le haría enfermar gravemente si se infectara de coronavirus, según sugiere un estudio divulgado este lunes por la revista The Lancet. La investigación, llevada a cabo por un equipo de la Escuela de Londres de Medicina Tropical e Higiene, halló que aproximadamente 1.700 millones de personas, un 22 % de la población mundial, tiene una condición de salud que podría aumentar su riesgo de sufrir una Covid-19 grave si se contagiara. Para llegar a esos resultados, los expertos emplearon un modelo de estudio con información recabada de 188 países.