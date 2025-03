Coronavirus España directo: Sanidad notifica 35 fallecidos en la última semana, ninguno más que ayer

Vídeo: Fernando Simón: «Estamos en una situación de evolución de la pandemia muy buena» (AT)

Japón está abriendo sus principales enclaves turísticos aplicando medidas para evitar un incremento descontrolado de casos de COVID-19, como la limitación de aforo adoptada desde este martes por los jardines del palacio imperial de Tokio. Estos jardines tokiotas abrieron sus puertas tras dos meses cerrados por la pandemia de coronavirus, aunque por el momento se limitará el acceso a 100 personas al día y se les exigirá llevar mascarilla y se tomará al público la temperatura antes de entrar, según detalles facilitados por la Agencia de la Casa Imperial.

Guatemala contabilizó este lunes la muerte de ocho personas por COVID-19 y 249 nuevos casos para sumar 5.336 contagios en total de la enfermedad, que ya ha provocado la muerte de 116 personas. Las autoridades guatemaltecas confirmaron el fallecimiento de cuatro hombres y cuatro mujeres este lunes, y además advirtieron que el país se encuentra en un "momento crítico" en su lucha por mitigar el coronavirus.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático detectó este lunes 5 nuevos contagios de coronavirus SARS-CoV-2, tras los 16 diagnosticados en la víspera, que había sido la cifra más alta desde mediados de mayo. Los 5 casos registrados por las autoridades sanitarias hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del lunes) fueron todos de viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos "importados", y se localizaron en la provincia central de Sichuán (2), Shanghái (este, 1), Cantón (sureste, 1) y Shaanxi (centro, 1). Además, la fuente oficial indicó de que, en el último día, se había dado de alta a 8 pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 73, de los cuales 3 se encuentran en estado grave.

Ecuador ha registrado este lunes casi 900 casos nuevos de coronavirus, por lo que el país ya roza los 40.000 positivos, según el informe emitido por el Comité de Operaciones de Emergencia ecuatoriano. En concreto, tras los 896 casos sumados en las últimas 24 horas, el país latinoamericano contabiliza 39.994 contagios de Covid-19, mientras que los muertos por esta causa han ascendido hasta las 3.394 personas. El informe del COE, recogido por el diario local 'El Comercio', también ha trasladado que se han recuperado 3.960 personas, 4.583 cuentan con el alta hospitalaria y un total de 11.280 con el alta epidemiológica.

Panamá registró este lunes un acumulado de 344 muertes y 13.837 contagios confirmados de Covid-19, dijeron las autoridades, que instaron a las industrias habilitadas para operar a partir de este día a cumplir los protocolos sanitarios en el marco de la reactivación económica gradual del país. Las autoridades informaron este lunes de ocho muertes y 374 nuevos casos, cuyo primer contagio fue detectado el 9 de marzo pasado en Panamá. Hay 383 pacientes hospitalizados, de los que 78 en unidades de cuidados intensivos (UCI), y 3.596 en aislamiento domiciliario, 579 de ellas en hoteles medicalizados.

México supero la cifra de 10.000 muertes por Covid-19 con las 233 notificadas este martes, y llegó a 93.435 casos al sumar 2.771 en esta jornada, informaron las autoridades sanitarias de este país.En el primer día de la nueva normalidad decretada por el gobierno mexicano, los fallecimientos acumulados llegaron a 10.167 desde que el 13 de marzo se presentó la primera muerte a causa del virus SARS-CoV2, un aumento del 2,3 % en comparación con el día anterior. Adicionalmente, las autoridades sanitarias han reportado 851 muertes sospechosas a las cuales se les han hecho pruebas de laboratorio para determinar si fueron a causa del Covid-19 o por otras enfermedades.

Dos informes científicos alertaron sobre los riesgos de un agravamiento de la pandemia del Covid-19 por la desescalada de las medidas de distanciamiento social anunciada este lunes por la alcaldía de Río de Janeiro, la segunda ciudad más afectada por el nuevo coronavirus en Brasil. Pese a que la epidemia aún está fuera de control y el pico de la curva de contagios sólo es esperado para julio, el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, anunció hoy un proceso gradual de flexibilización de las medidas restrictivas que comienza este martes con la apertura de iglesias y algunos comercios, así como con la liberación de actividades deportivas y de diversión en las playas.

Estados Unidos supero este lunes los 1,8 millones de casos confirmados de Covid-19, con más de 105.003 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. En concreto, el número de contagios a las 20.00 hora local (00.00 GMT) era de 1.808.291, mientras que los muertos llegaban a 105.003. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 371.711 casos confirmados, una cifra únicamente por debajo de Rusia y de Brasil. Tan solo en Nueva York han muerto 29.917 personas, seguido por la vecina Nueva Jersey con 160.918 casos confirmados y 11.729 fallecidos; Massachusetts con 100.805 contagios y 7.035 decesos; y Pensilvania, que ha registrado 76.646 positivos por coronavirus y 5.567 muertos.

Argentina informó este lunes de 564 nuevos casos de Covid-19 en el país, por lo que la cifra de contagios alcanzó los 17.415 desde que comenzó la pandemia, mientras que tras 17 nuevas muertes la cifra total de decesos por la enfermedad se elevó a 556. El informe vespertino diario del Ministerio de Salud detalla cómo Buenos Aires y la provincia homónima continúan registrando la inmensa mayoría de los nuevos positivos, con 274 y 252 en el último día, lo que significó el 93,2 % de ellos. Las cifras totales de afectados en la capital y la provincia de Buenos Aires alcanzan los 8.480 y 6.144 respectivamente, y la zona más golpeada por el coronavirus es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la ciudad que le da nombre y el amplio cordón urbano que la rodea y que pertenece a la provincia.

Brasil registró en las últimas 24 horas 12.247 nuevos casos de Covid-19, con lo que el total de contagiados llegó a 526.447, y 623 nuevas muertes, que elevaron el total de víctimas a 29.937, informó este lunes el Gobierno. El nuevo boletín del Ministerio de Salud confirmó que menos de cien días después del registro del primer caso (26 de febrero) Brasil es el epicentro del nuevo coronavirus en América Latina, el segundo país con mayor número de contagios en el mundo, superado tan sólo por Estados Unidos, y el cuarto en muertes, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido e Italia.

Unos 200 atletas brasileños ya clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 o que aún pueden clasificarse se entrenarán en los próximos meses en Europa como estrategia para eludir el Covid-19 que, con Brasil como el segundo país más afectado en el mundo, les impide prepararse en casa. El envío de 200 atletas a países europeos de forma escalonada entre julio y diciembre fue anunciado este lunes por el Comité Olímpico Brasileño (COB) como una estrategia para garantizarles los entrenamientos con seguridad en instalaciones de punta mientras Brasil sigue combatiendo la pandemia. Mientras que la mayoría de los países europeos ya comenzó a levantar las medidas de distanciamiento social, Brasil, el segundo país en el mundo en número de contagiados, con más de medio millón, y el cuarto en número de víctimas, con casi 30.000, tan sólo espera el pico de la curva de contagios en julio próximo.

Colombia vive un momento crucial en su lucha contra el coronavirus, en el que los contagios y muertes aumentan al tiempo que el Gobierno flexibiliza una desgastada cuarentena de 68 días para reactivar la economía ante el incremento del desempleo y el frenazo de la actividad productiva. Este lunes el número de contagiados en el país superó los 30.000 y el de fallecidos rozó los mil, casi cuatro meses después de ser confirmado el primer caso de Covid-19. En ciudades como Medellín, que ha destacado por su buena gestión de la pandemia y hoy solo cuenta con menos de 550 contagiados y 35 fallecidos, la Alcaldía ha ido realizando una apertura gradual de los comercios y quienes deseen ir a hacer compras deben informar de sus datos a las autoridades, que deciden si les dan o no el permiso.

Perú superó este lunes los 170.000 casos de Covid-19 en el día 78 de la cuarentena impuesta en el país para combatir la expansión de la pandemia, con 5.563 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Un total de 170.039 personas han dado positivo al coronavirus en Perú, después de que las autoridades sanitarias aplicaran 1.076.659 pruebas, 17.785 más que el domingo, según el informe diario del Ministerio de Salud sobre la evolución de la enfermedad. Debido a la gravedad del virus, el número de fallecidos se incrementó a 4.634 en el país, con 128 decesos producidos desde ayer.

Túnez abrirá las fronteras nacionales el próximo 27 de junio, más de tres meses después del cierre por la pandemia del Covid-19, que oficialmente ha causado la muerte a 48 personas en el país y contagiado a otras 1.084, anunció hoy el Gobierno tunecino. Tras la reunión del consejo científico y la Comisión Nacional de la Lucha contra el coronavirus celebrada hoy en la oficina del primer ministro, el Ejecutivo decidió además que aquellos tunecinos que sean repatriados a partir de ahora serán sometidos a una cuarentena en centros de aislamiento, principalmente hoteles, cuyos gastos tendrán que cubrir.

Casi tres meses después de detectarse el primer caso de Covid-19 en Perú, Lima registra 1.786 fallecidos por coronavirus, el 38 % de los 4.634 contabilizados a nivel nacional hasta el 31 de mayo, pero tiene otras 10.000 muertes sospechosas e inusuales, por encima de las cifras habituales de años anteriores. En total son 20.395 los fallecimientos declarados en Lima entre marzo y mayo de 2020, dos veces y media más que en el mismo periodo del año pasado cuando fueron casi 8.000 decesos, según los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). La región de Lima, donde está la quinta ciudad más grande de Latinoamérica con unos 10 millones de habitantes, solía registrar antes de la pandemia alrededor de 2.500 fallecidos mensuales, pero esta cifra ha sido más de cuatro veces mayor en mayo, al contabilizar 11.155 decesos.

El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha anunciado este lunes una nueva reducción de las restricciones impuestas a causa del coronavirus y ha vuelto a defender que, si hubiera sido por él, no hubiera impuesto un confinamiento a causa del impacto económico que ha tenido el mismo. Jan ha indicado que las autoridades reabrirán «todos los sectores», a excepción de aquellos en los que la amenaza «sigue presente», antes de agregar que «el mundo ha acordado y los países más ricos han llegado a la conclusión de que el virus seguirá expandiendo».

El Gobierno de Egipto ha confirmado cerca de 1.400 nuevos casos de coronavirus durante el último día y ha superado el umbral de mil fallecidos a causa de la pandemia, en el marco de una tendencia al alza que ha llevado a las autoridades a alertar sobre el impacto del virus en los próximos días. El portavoz del Ministerio de Sanidad egipcio, Jaled Megahed , ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 1.399 contagios y 46 víctimas mortales , lo que sitúa los totales en 26.384 y 1.005.

Una vigilancia epidemiológica constante basada en la experiencia de su sistema de salud universal, ha sido la piedra angular de Costa Rica para mantener bajo control la transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 y poder implementar un programa de reapertura de actividades económicas. Costa Rica diagnosticó su primer caso del COVID-19 el 6 de marzo anterior, y tras casi tres meses acumula 1.084 casos y 10 muertes.

Más de 18.138 vecinos de Torrejón de Ardoz han participado este lunes en la cuarta jornada del test serológico masivo de coronavirus que el Ayuntamiento está desplegando en la ciudad y ya se han realizado las pruebas un total de 68.285 residen tes desde el viernes, cuando arrancaron estos test masivos. Este martes el estudio proseguirá y está previsto que la campaña de análisis se prolongue hasta el miércoles y que los resultados se puedan tener en menos de 48 horas.

Los aplausos colectivos para homenajear el trabajo de los sanitarios y profesionales de servicios durante la crisis del coronavirus se han vuelto a repetir este lunes desde los balcones y las calles, cuando se cumplen 80 días desde que se iniciaran tras el estado de alarma por la pandemia. A esta iniciativa se ha sumado ahora las reivindicaciones del propio colectivo sanitario. El movimiento 'Sanitarios Necesarios', que reivindica que son trabajadores sin carácter político ni sindical, ha vuelto a convocar este lunes, a las 20.30 horas, a los trabajadores de la sanidad para que salgan a las puertas de sus centros de salud "a dar visibilidad a la situación de precariedad".

La ministra de Igualdad, Irene Montero , reconoció el pasado 9 de marzo que la bajada sustancial de participantes en la manifestación del 8-M este año se debió «al coronavirus», dado el «sentimiento generalizado de pánico que ya hay». Además, la ministra Montero arguyó que no lo iba a reconocer en público. Vea el vídeo.

Los encuentros Torino-Parma y Hellas Verona-Cagliari , correspondientes a la vigésima quinta jornada, inaugurarán el próximo sábado 20 de junio el regreso de la Serie A, detenida desde mediados de marzo por la pandemia de coronavirus. La organización ha anunciado este lunes que los cuatro partidos que restaban para completar la jornada 25 de la máxima categoría del fútbol en Italia se disputarán el fin de semana del 20 y el 21 de junio. El pasado 23 de febrero, la Serie A anunciaba el aplazamiento de los cuatro encuentros por la amenaza del brote de coronavirus en el norte del país, concretamente en las regiones de Lombardía y Véneto.

Francia registró en las últimas 24 horas, víspera del inicio de la segunda fase de desescalada, 31 nuevas muertes por coronavirus en hospitales, lo que eleva la cifra de fallecimientos en el país desde el inicio de la epidemia hasta los 28.833. De ese total contabilizado desde el pasado 1 de marzo, 18.506 se produjeron en hospitales y el resto en residencias de ancianos y centros de dependencia, indicó en un comunicado la Dirección General de Sanidad, que no ha actualizada los datos de geriátricos desde el pasado viernes. Francia iniciará la segunda fase de su desescalada mañana, martes, cuando podrán reabrir bares y restaurantes y los ciudadanos recuperarán la libertad de desplazarse dentro de las fronteras nacionales sin restricciones, entre otras medidas.

La Xunta enviará este lunes la petición para que Galicia pase a la tercera fase de la desescalada a partir del 8 de junio, tras haber avanzado a la dos el pasado 25 de mayo, con la decisión pendiente por parte del Gobierno de autorizar la movilidad entre las cuatro provincias, reclamada por el Ejecutivo autonómico en varias ocasiones al argumentar que todas ellas tienen una situación epidemiológica similar.

Ecuador registra hasta este lunes 3.394 fallecidos oficiales , 2.135 probables y 39.994 positivos por Covid-19 , informó el Ministerio de Salud Pública. Desde que se reportara el primer caso el pasado 29 de febrero se han tomado en total 117.524 muestras en el país andino, entre PCR y pruebas rápidas, gracias a las cuales se han descartado 52.000 casos.

Preocupado con una recesión que se prevé histórica, Brasil comenzó este lunes la desescalada en varias de las regiones más azotadas por el coronavirus , entre ellas Sao Paulo, su motor económico, pese a que la pandemia continúa en plena expansión. El país, segundo del mundo en número de casos (514.849) y cuarto en fallecidos (29.314), ensaya una reapertura escalonada de las actividades no esenciales, aunque las estadísticas aún reflejan un crecimiento exponencial de la enfermedad. En la última semana los fallecidos diarios por Covid-19 superaron el millar en cuatro ocasiones y el pico solo se espera entre este mes y el siguiente.

El Gobierno de Canarias ha presentado al Ministerio de Sanidad la tarde de este lunes la documentación inicial para que Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma pasen el lunes 8 de junio a la fase 3 de la desescalada. Las islas de La Graciosa, La Gomera y El Hierro han estrenado este lunes la fase 3, según recuerda en un comunicado la Consejería de Sanidad, que señala que en la documentación remitida al Ministerio se remarcan los datos epidemiológicos en las cinco islas que se pretende que avancen en la desescalda, pues siguen siendo «muy bajos» teniendo en cuenta que la pandemia continúa.

Las autoridades canadienses han registado un incremento de 835 nuevos casos de coronavirus , por lo que la cifra total de positivos es ya de 91.351. Por otro lado, se han notificado 213 fallecidos , elevando el balance total desde el comienzo de la epidemia a 7.305.

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha propuesto que la ciudad de Barcelona y las regiones metropolitanas norte y sur avancen a la Fase 2 de desconfinamiento por el coronavirus a partir del lunes 8 de junio. También ha planteado que el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre (Tarragona) y Alt Pirineu i Aran (Lleida) pasen a la Fase 3 también el próximo lunes, según un comunicado del Govern. Además, considera que Lleida tiene «una buena evolución» y propone que pase a la Fase 2, aunque es una propuesta condicionada a la progresión de los indicadores epidemiológicos los próximos días.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy, en Ginebra, que, durante las tres primeras semanas del mes de mayo, más de la mitad de los países del mundo, han interrumpido los tratamientos de otras enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, a causa de la pandemia. Informa María Teresa Benítez de Luego, corresponsal de ABC en Ginebra..

El número de contagios diarios aumentó este lunes a casi 3.000 nuevos casos en Irán , cuyo ministro de Salud, Said Namakí, advirtió que puede haber «un pico peligroso en cualquier momento».Según las cifras del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se contabilizaron 2.979 nuevos contagios , el dato más alto en dos meses, y 81 fallecimientos. El balance total en Irán es de 154.445 contagiados del coronavirus SARS-CoV-2, de los que 7.878 han muerto y 121.000 se han recuperado.

República Dominicana extenderá el estado de emergencia hasta el 13 de junio , para continuar con el plan de desescalada de restricciones impuestas por la pandemia del c oronavirus SARS-CoV-2 , después de que el Congreso Nacional autorizó este lunes la cuarta prórroga de esta medida. El número de fallecidos totaliza 502 personas , mientras que los afectados suman 17.542, según el boletín oficial divulgado este lunes por el Ministerio de Salud Pública, en el que por tercera vez no se registraron nuevos fallecidos. El país comenzó el pasado 18 de mayo la fase 1 de la desescalada, con la reapertura de empresas, comercios de calle y el transporte colectivo estatal.

Cuba anunció este lunes otros 38 contagios de coronavirus , la cifra diaria más alta desde principios de mayo, que eleva el total de casos confirmados a 2.083 , informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). No se registraron nuevas muertes en la jornada de hoy, por lo que el número de fallecidos provocados por el Covid-19 se mantiene en 83 , indicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

Cuatro de los diez países con más casos diarios de coronavirus en el planeta son actualmente latinoamericanos (Brasil, Perú, Chile y México) , destacó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), que subrayó la necesidad de prestar especial apoyo a la región para frenar el avance global de la pandemia. El experto resaltó el rápido crecimiento en otros países de la región como Argentina, Colombia o Bolivia, aunque «los números no sean exponenciales», y mostró particular preocupación por la situación en Estados de la zona con débiles sistemas sanitarios, como Haití. Las estadísticas sanitarias nacionales muestran que Latinoamérica ha superado el millón de contagios, la sexta parte del total mundial, de los que medio millón se concentran en Brasil, el segundo país más afectado del mundo tras Estados Unidos.

Gilead ha anunciado este lunes resultados del ensayo Fase III 'SIMPLE' en pacientes hospitalizados con neumonía moderada por Covid-19. Este estudio abierto evalúa esquemas de tratamiento de 5 y 10 días con Remdesivir (antiviral en investigación) más el estándar de tratamiento, versus únicamente el estándar de tratamiento. Según la compañía, el estudio demuestra que los pacientes en el grupo de tratamiento de 5 días con remdesivir tienen u n 65 por ciento más de probabilidades de tener una mejoría clínica en el día 11 en comparación con los del grupo que recibió solo el estándar de tratamiento. Las probabilidades de mejoría en el estado clínico de los pacientes con el ciclo de tratamiento de 10 días de remdesivir versus el estándar de tratamiento también han sido favorables, mostrando una tendencia positiva, pero sin alcanzar la significación estadística.

Algunas de las incógnitas que siguen rodeando al Covid-19 giran en torno a las secuelas que la enfermedad podría dejar en los pacientes que han logrado superarla. A pesar de los esfuerzos de la ciencia por buscar respuestas, los investigadores aseguran que solo el tiempo será capaz de dar con ellas. Aun así, cada vez hay más estudios que intuyen que, al menos un porcentaje de enfermos, sufrirá secuelas pos-Covid-19. Hasta el momento, todo hace indicar que las más comunes serían pulmonares , aunque también hay evidencia de huellas neurológicas, cardíacas e incluso psicológicas . Lea la noticia.

Reino Unido comunicó hoy 111 nuevos muertos por Covid-19 hasta llegar a un total de 39.045 fallecidos confirmado s por los tests en hospitales, residencias y domicilios desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud británico informó de 1.570 nuevos contagios en una jornada en la que las escuelas primarias han reabierto en Inglaterra, a pesar de las advertencias de algunos científicos, que consideraban prematura la desescalada. Tanto el número de fallecidos diarios como el de nuevos infectados es el más bajo desde finales de marzo.

La esposa del presidente saliente de Burundi, Pierre Nkurunziza , ha sido ingresada durante el fin de semana en un hospital de Kenia, Nairobi , para recibir tratamiento tras supuestamente haber contraído coronavirus , según han informado medios kenianos. Fuentes del Hospital Aga Khan de Nairobi citadas por el diario 'Daily Nation' han indicado que Denise Bucumi Nkurunziza fue trasladada al país el 28 de mayo y han agregado que también recibe tratamiento por una patología previa sin especificar. Fuentes kenianas y burundesas citadas por la emisora Radio France Internationale han confirmado el ingreso de la primera dama del país africano por coronavirus.

Chile ha anotado en las últimas 24 horas una cifra récord de más de 5.000 nuevos casos de coronavirus que eleva el total por encima de los 100.000 contagios, ya con más de mil de víctimas mortales. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha informado en su comparecencia diaria de que hasta las 21.00 (hora local) del domingo se registraron 5.471 nuevos casos , muy por encima de la media de 2.000 o 3.000 de semanas anteriores, en total son ya 105.159 positivos en el país. Además, en la pasada jornada se contabilizaron otras 59 personas fallecidas por coronavirus , con lo que ya son 1.113.

La desidia del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente a la expansión del coronavirus en Nicaragua , cuando no la ocultación o maquillaje de las cifras tanto de contagios como de muertos, ha llevado a que se produzcan varios llamamientos urgentes para intentar tomar medidas que frenen la pandemia, que suma ya el mayor número de fallecidos en toda Centroamérica, según los datos recopilados por el independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua. Lea la noticia.

Italia suma 60 nuevos fallecidos en las últimas 24 hora s, lo que eleva la cifra de muertos con coronavirus hasta los 33.475 desde que se inició la emergencia en el país el 21 de febrero, según los últimos datos oficiales de Protección Civil publicados hoy. Respecto del domingo, se registraron 178 nuevos casos de contagios -casi un tercio en la región de Lombardía (norte)- y son ya 233.197 casos totales desde febrero . En las últimas 24 horas se han curado 848 personas y se ha reducido el número de actuales enfermos en 708, hasta los 41.367 pacientes.

La Comunidad de Madrid comenzará este miércoles el segundo reparto gratuito de otros siete millones de mascarillas en las farmacias de la región que han sido adquiridas por el Gobierno regional en China y que también son del tipo KN95 o FFP2, la equivalente en la Unión Europea. La presidenta regional , Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en su visita a Torrejón de Ardoz que este miércoles empezará «una segunda distribución de mascarillas en todas las farmacias de la Comunidad de Madrid».

Un bebé de solo cinco meses ha logrado ganar la batalla al Covid-19 tras pasar más de un mes en coma inducido en un hospital de Río de Janeiro. En total, el menor ha pasado 54 días ingresado, pero ahora ha sido dado de alta y ya se encuentra en casa con sus padres. Su nombre es Dom y a los pocos meses de nacer comenzó a tener problemas para respirar, informa la CNN. Muy preocupados, sus progenitores llevaron al pequeño a un centro donde les informaron de que sufría una infección bacteriana. Lea la noticia.

Las autoridades suecas han informado este lunes de ocho muertes por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas mientras el primer ministro, Stefan Lofven, ha anunciado una comisión de investigación para examinar la respuesta del Gobierno a la epidemia. Estos ocho muertos contrastan con el dato del domingo, cuando por primera vez desde el 11 de marzo no se informó de ninguna muerte por la nueva enfermedad. La Agencia de Salud Pública ha dado cuenta de 4.403 muertes por coronavirus en total y unos 37.800 casos de contagio.

Simón, sobre la flexibilización de la movilidad: «Estas decisiones no me competen a mí. Se tiene que valorar con cuidado. Si se considera que los riesgos no se incrementan por permitirla, se puede hacer». Termina la rueda de prensa.

«Lo que hacemos no nos protege solo a nosotros, sino también a los demás. Las mascarillas que se tiran al suelo, los guantes, pueden suponer un riesgo para los demás. Aquí jugamos en equipo: yo me protejo para proteger a los demás. Tanto lo que yo haga para evitar que los demás se infecten como lo que los demás hagan para evitar que yo me contagie. Por tanto, esos residuos pueden ser de riesgo», explica Simón.

Simón, sobre la reunión con Isabel Celáa: «Hemos trabajado para tener a finales de este mes unas guías para la vuelta al colegio».

«Cuando tenemos brotes localizados significa que estamos en un buen momento de la epidemia: no se diluyen porque no hay muchos. Lo que nos obliga a modificar los sistemas de vigilancia, que nos permite reaccionar y detectar más rápido a este tipo de brotes, ya sea en residencias, en fiestas, etcétera; y nos permite actuar de manera específica y, a partir de ahí, mejorar nuestros sistemas. También nos demuestra que aún existe el riesgo de que se pudiera producir un incremento masivo de casos que nos pondría en una situación peligrosa y evitar, por tanto, situaciones como botellones, fiestas o cualquiera que pueda producir riesgos más allá de los razonables», dice Simón.

«Si todo va bien, Madrid y Barcelona entrarán en fase 2 el próximo lunes 8. Y si todo sigue yendo bien, entrarán en fase 3 justo cuando termine el estado de alarma. Entonces serán las Comunidades las que gestionen las fases, siempre con el respaldo del Gobierno, y entiendo que asumirán sus responsabilidades», explica Simón.

Simón sobre el macorbotellón de Tomelloso y otras fiestas: «No voy a criminalizar a nadie, pero no son situaciones para nada deseables. Es cuestión de un margen de paciencia. Ahora tenemos más capacidad de detección, pero si no han cumplido una norma que nos protege a todos, dudo que vayan acudir a los centros sanitarios. Hemos hecho un esfuerzo grande y estas cosas me preocupan».

«Los grupos de alto riesgo, los vulnerables, son los myores, los que tienen otras patologías... Los de riesgo para la gripe son los mismos. La vacuna de la gripe se recomienda a toda la población, pero sobre todo a esos grupos. Es normal que aquellos a los que se recomienda la vacuna de la gripe sean también los más afectados. Son los griupos vulnerables, los mismos que se vacunan y los que, probablemente, cuando llegue la vacuna del Covid se les vacunará», dice Simón.

Simón, sobre los sanitarios: «Sabemos que con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días únicamente se han detectado 164 sanitarios».

«Los fallecidos que estamos dando en las estadísticas son con fecha de defunción de ayer. En algunas comunidades se incluyen algunos fallecidos que son probables. No es lo mismo los casos que se notifican hoy y los casos que se registran», explica Simón.

Simón: «El tiempo medio entre el inicio de síntomas y el diagnóstico es de 48 horas. Esto nos da una oportunidad importante a la hora de detectar nuevos casos y los posibles brotes. (...) Los datos tienen una muy buena evolución y podemos ir, progresivamente, ir abriendo las medidas de restricción».

Comparece en rueda de prensa Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: «Los datos han mostrado este fin de semana una evolución similar a días anteriores. Con fecha de ayer se han notificado 71 casos. 268 personas fueron diagnosticadas cuando empezaron a tener síntomas en los últimos siete días. Hay doce Comunidades que han diagnosticado menos de un caso al día en los últimos siete días. Quince Comunidades han notificado entre 0 y 2 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días. Para un total de 35 en esta última semana. El dato bueno es que no tenemos notificado ningún fallecido con fecha de defunción de ayer, puede haber algún retraso, pero es un dato muy favorable».

Los casos globales de Covid-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) superaron hoy la barrera de los seis millones , después de que en las últimas 24 horas se registrara un nuevo récord de nuevos contagios diarios, más de 119.000. Las muertes en el planeta se elevan a 371.166 , de las que casi 160.000 se produjeron en América, actualmente la región más afectada por la pandemia, y más de 180.000 en Europa, única zona junto a Asia Oriental-Pacífico donde la enfermedad parece haber remitido. Las cifras de las redes sanitarias nacionales indican que 2,86 millones de pacientes se han recuperado ya de la enfermedad, mientras un 2 por ciento de los pacientes activos, es decir, más de 53.000, se encuentran en estado grave o crítico.

Los datos compartidos este lunes por el Ministerio de Sanidad notifican 34 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días. Sin embargo, la cifra total de muertos por Covid-19 no varía y sigue siendo la misma que ayer: 27.127. Lea la noticia.

El Ministerio de Sanidad ha notificado 35 muertes en los últimos siete días , ninguna con fecha de defunción de ayer. El número total de víctimas mortales asciente a 27.127, las mismas que ayer. En cuanto a la cifra de nuevos casos, son 71 en las últimas 24 horas. España ha registrado desde el comienzo de la epidemia por coronavirus 239.638 positivos (ayer eran 239.429).

La Policía Municipal de Madrid localizó entre viernes y sábado un total de 270 fiestas en domicilios y 34 botellones en diferentes puntos de la capital, en el primer fin de semana en el que la región se encuentra en la fase 1 de la desescalada. Los agentes recibieron 222 llamadas con quejas vecinales por pequeños botellones en varios distritos de la ciudad. De estos avisos, los policías pudieron comprobar que en 34 los participantes aún estaban bebiendo alcohol en la vía pública. Estos grupos pequeños de jóvenes han sido propuestos para sanción por saltarse el confinamiento y por realizar botellón, con unas multas que ascienden a unos 900 euros. Además, se tuvieron que atender 784 llamadas por quejas desde domicilios por ruidos o fiestas, de las que resultaron comprobadas 270.

«El coronavirus ya no existe desde el punto de vista clínico. Hay que volver a la vida normal». Lo afirma categóricamente el profesor Alberto Zangrillo , director del Departamento de anestesia y reanimación general del hospital San Raffaele en Milán en una entrevista a la RAI en la tarde del domingo. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

Menorca encadena 25 días consecutivos sin registrar nuevos contagios por coronavirus , según datos del Ib-Salud. La isla continúa presentando una evolución positiva y las Unidades Volantes de Atención al Coronavirus (UVAC) no siguen a ninguna persona. En estos momentos solo hay dos casos activos con Covid-19, que se encuentra en planta del hospital Mateu Orfila de Mahón. Desde que se inició la pandemia, Menorca acumula 112 positivos, 96 curados y 14 fallecidos.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha anunciado que el Ministerio de Salud comenzará a hacer test masivos de coronavirus para diferenciar a estos pacientes de quienes contraigan otras enfermedades propias de la temporada de lluvias en el país como el dengue o el zika. En las 24 últimas horas, la nación centroamericana ha superado la barrera de los 5.000 contagios al sumar 348 nuevos casos para un total de 5.087, entre ellos 108 fallecidos y 735 recuperados.

Investigadores del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón han iniciado un proyecto de investigación para obtener información fiable acerca de la incidencia de infección sintomática y asintomática por SARS-CoV-2 en pacientes con VIH, y determinar si existen factores que favorecen o protegen de padecer la infección, incluyendo los fármacos antirretrovirales, para establecer una situación precisa del pronóstico de la infección en este grupo poblacional. Más detalles.

Portugal ha iniciado este lunes la tercera fase en la progresiva retirada de las medidas frente al Covid-19, aunque con especial precaución en Lisboa , en cuya región metropolitana se han registrado el 96 por ciento de los nuevos casos confirmados este lunes y habría varios focos activos. El Ministerio de Salud ha elevado este lunes a 32.700 el balance provisional de infectados por coronavirus, 200 más que el domingo, mientras que la cifra de muertos ha aumentado en 14 , hasta un total de 1.424. Según estos datos, 471 personas están ingresadas en hospitales, entre ellas 64 en cuidados intensivos.

El Ministerio de Sanidad marroquí lanzó la aplicación «Wiqaytna» para ser instalada en los móviles de forma voluntaria con el fin de rastrear la propagación del coronavirus a través del bluetooth. En caso de proximidad física con otro usuario infectado, se recibirá una notificación siempre que ambos se hayan descargado la aplicación. Esa misma notificación llega de forma simultánea al Ministerio de Sanidad lo que les permite llevar a cabo una evaluación del riesgo de propagación del virus y, si es necesario, entran en contacto con la persona concernida. La aplicación notificará la proximidad física con los contagiados en los últimos 21 días después del contacto.

La ministra de Educación , Isabel Celaá, tiene como objetivo que los alumnos puedan volver de manera presencial a las aulas en septiembre , y por ello ya ha empezado a preparar el retorno a las clases con seguridad junto al director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas (CCAES), Fernando Simón . Así lo ha manifestado Celaá este lunes en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que explica que «hoy hems mantenido una reunión con el director del CCAES, Fernando Simón, y otros cargos de @sanidadgob para preparar el próximo curso en las mejores condiciones de seguridad». Además, la ministra asegura que «nuestro objetivo es que los alumnos puedan volver de manera presencial a las aulas».

Ciudadanos (Cs) conduce sin mirar a los lados ni por el retrovisor, solo hacia delante, en su voluntad de ejercer una «política útil» que repercuta en el interés general de los españoles. En nada influirán los pactos suscritos entre el Gobierno y ERC y el PNV, como publicó ayer ABC, de cara a su votación en la sexta prórroga del estado de alarma. Como en las cinco ocasiones anteriores en las que los liberales han sustentado la medida excepcional planteada por Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados, se guiarán por «prudencia» y en base a los datos epidemiológicos y sanitarios. Lea la noticia.

Metro de Madrid reabrirá este martes 115 accesos de estaciones que permanecían cerrados como medida de protección a los empleados del suburbano y para optimizar recursos durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y ante el descenso de la demanda de hasta un 90 por ciento que se llegó a registrar en los momentos de mayor restricción de la movilidad. Además, Metro tiene previsto recuperar su horario habitual de cierre, hasta las 1.30 horas, cuando la Comunidad de Madrid alcance la fase 2 de la desescalada, tras haber adelantado el último servicio a las 0:00 horas por la alerta sanitaria.

La mortalidad en las carreteras españolas ha encadenado tres meses con mínimos históricos en España, lo cual se debe a las restricciones al tráfico por el estado de alarma para contener el coronavirus, que fueron aliviándose en mayo con el inicio del plan de desescalada en diferentes fases por provincias o unidades sanitarias en función de la evolución epidemiológica de la pandemia.Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) a un máximo de 24 horas tras los accidentes, a los que tuvo acceso Servimedia, un total de 43 personas perdieron la vida en las carreteras durante el mes de mayo; se trata de la cifra más baja de la serie histórica que comienza en 1960. El anterior mayo con menos mortalidad se remonta a 2013, cuando fallecieron 72 personas en las vías interurbanas.

La Comunidad de Madrid ha establecido un nuevo horario de apertura de las terrazas de diferentes establecimientos, que desde este lunes podrán abrir a partir de las ocho de la mañana y hasta la una y media de la madrugada, o hasta las dos y media en el caso de los establecimientos en zonas no residenciales. Así consta en la orden 311/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) de 29 de mayo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se fija el horario de funcionamiento de las terrazas de determinados establecimientos de espectáculos y actividades recreativas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este lunes que su Gobierno pedirá pasar a la fase 2 de la desescalada a partir de la próxima semana. Ayuso, que hizo estas declaraciones durante su visita a la carpa instalada en Torrejón de Ardoz para hacer test para detectar coronavirus entre sus habitantes, dijo que Madrid podría haberse mantenido «temporalmente» en la fase 1 si el Ejecutivo central hubiera aceptado medidas de flexibilidad

El Coliseo de Roma y algunas de las principales joyas culturales de Italia reabrieron hoy sus puertas después de casi tres meses de cierre por la pandemia de coronavirus, en un nuevo paso hacia la normalidad. Con la apertura del Coliseo, Italia recuperó su principal símbolo, pero lo hizo en medio de un panorama inédito, sin colas de turistas y entre medidas de seguridad. El 8 de marzo dejó una mella en la milenaria historia del famoso anfiteatro Flavio, pues ese día tuvo que cerrar siguiendo las reglas del Gobierno para tratar de contener la crisis sanitaria.

Un juez de Madrid ha rechazado admitir a trámite una querella contra el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, interpuesta por la familia de una fallecida por Covid-19 por carecer de competencia, ya que murió en Móstoles, y por no apreciar indicios de delito. Es en esa localidad madrileña donde, según el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, debería interponerse la querella, en la que los familiares piden investigar a Simón por los presuntos delitos de homicidio imprudente, falsedad documental y delito contra los trabajadores, una opción que ya ha ejecutado la familia, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

A partir del 8 de junio, más de la mitad del país podría estar en fase 3, en la que serán las comunidades autónomas las que decidan cómo administrar esta etapa de la desescalada y algunas de ellas ya se están preparando para recuperar el control de la gestión de la crisis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó ayer que serán los presidentes autonómicos quienes pilotarán el paso de la fase 3 de la desescalada a la nueva normalidad.

El sindicato CSIF ha denunciado este lunes que la Sanidad Pública pierde desde hoy a 6.000 profesionales que han terminado su periodo de formación y a los que el Ministerio de Sanidad no garantiza su incorporación como especialistas, por lo que pasarán a engrosar las listas del paro o a trabajos temporales. En un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado al Ministerio que agilice la incorporación del nuevo personal en formación y la contratación urgente de los especialistas ya formados.

La Policía Local de Vigo desalojó este sábado de un autobús del servicio público de transporte a un pasajero que se negaba a utilizar mascarilla de protección. El conductor requirió la presencia policial ante la negativa de este usuario, detallan fuentes del cuerpo en un comunicado.

Una encuesta realizada por la división de consultoría estratégica de EY desvela que un 43% de españoles se plantea la compra de un coche a corto o medio plazo, un efecto secundario de la pandemia de coronavirus por el recelo que suscita el transporte público o compartido. El estudio, realizado en abril por EY Parthenon mediante 2.106 entrevistas, indica que las familias con niños son los más dispuestos a adquirir un nuevo vehículo nuevo, y los más jóvenes, uno de segunda mano.

La India se prepara para la posible llegada de un nuevo ciclón, el segundo en menos de un mes, que golpeará el miércoles próximo la porteña ciudad de Bombay, en el oeste del país, informó este lunes el Departamento de Meteorología indio. El temporal se encuentra en el mar Arábigo y probablemente se intensificará «en una tormenta ciclónica y cruzará las costas del norte de Maharashtra (estado al que pertenece Bombay) y la costa sur del estado de Gujarat el 3 de junio durante la tarde/noche», según el Departamento de Meteorología de la India (IMD).

La Comisión de Desescalada de Cantabria ha acordado solicitar este lunes todo el grupo completo de medidas y ámbitos de actividad que se establecen para la fase 3 para que comiencen a aplicarse en la región el 8 de junio.

Las autoridades iraníes han registrado desde el domingo casi 3.000 nuevos casos de coronavirus, un balance sin precedentes desde hace dos meses y que aleja a la República Islámica de la aparente contención lograda a finales de abril, cuando llegó a reducir el número de contagios por debajo del millar. En concreto, según el portavoz del Ministerio de Sanidad, Kianoush Jahanpour, son ya 154.445 las personas que han dado positivo en Irán, 2.979 más que el domingo. La cifra de fallecidos ha aumentado hasta las 7.878 víctimas mortales, 81 más que la jornada previa, informa la agencia de noticias IRNA.

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha decretado hoy vigilancia policial para varios bloques de viviendas donde se ha producido un rebrote de casos de coronavirus, con la intención de impedir que estas personas puedan abandonar sus casas en estos días. Según han informado a Efe fuentes policiales, varias patrullas de la Policía Nacional se encargan desde esta mañana del control de siete viviendas de los Grupos Erquicia y otros bloques de viviendas en la calle Joaquín García de la Torre de Sidi Embarek.

Los desplazamientos entre provincias de una misma Comunidad Autónoma o incluso entre autonomías que desde el 7 de junio estén en fase III es una posibilidad que se abre con la sexta y última prórroga del estado de alarma, ha explicado este lunes el ministro de Tranportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. «Se puede establecer la movilidad dentro de una misma Comunidad Autónoma o entre Comunidades Autónomas que estén en la misma fase», ha explicado Ábalos en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

El crucero italiano 'Costa Atlantica', con 623 tripulantes a bordo y 149 casos de coronavirus, ha abandonado Japón rumbo a Filipinas tras permanecer un mes en cuarentena atracado en el puerto de Nagasaki, en el sur del país. Del total de infectados a bordo del barco, que llegó al puerto japonés sin pasajeros a bordo para ser sometido a una serie de reparaciones, seis continúan ingresados en un hospital nipón, tal y como han explicado las autoridades de la prefectura de Nagasaki.

Un total de 12.280 personas han perdido la vida a causa del Covid-19 en Cataluña, según los datos recogidos por el departamento de Salud a través de las empresas funerarias, 11 de ellos en las últimas 24 horas. Del total de víctimas, 6.706 han fallecido en un centro hospitalario o sociosanitario, 3.965 en una residencia y 777 en un domicilio, mientras que el resto son casos no clasificables por falta de información, según Salud.

El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, ha impulsado cinco grupos de trabajo sectoriales para analizar la realidad en la que se encuentra Madrid y ofrecer orientaciones a la Iglesia diocesana para afrontar las secuelas del coronavirus. Según informó este lunes el arzobispado, la idea es que los grupos, que mantendrán una serie de reuniones de aquí a finales de junio, puedan proporcionar al arzobispo y al Consejo Episcopal «elementos útiles de análisis de la realidad que permitan el discernimiento y la traducción en prioridades pastorales y propuestas operativas en todas las áreas», así como «facilitar a la Santa Sede información sobre la reflexión de la Iglesia local».

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Rusia por segundo día consecutivo más de 9.000 casos, lo que eleva el balance a más de 414.000 contagiados y 4.855 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En la Federación de Rusia se ha registrado un total acumulado de 414.878 casos (un 2,2 por ciento más) de infecciones por coronavirus en 85 regiones», ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Las propuestas de sanción en la Comunidad de Madrid por incumplir este fin de semana el estado de alarma han descendido un 40,4 por ciento, respecto al sábado y domingo pasados, y no se han producido detenciones, en los dos primeros días no laborables en los que la región se ha encontrado en la fase 1 de desescalada. Según los datos recopilados por la Delegación del Gobierno en Madrid, este fin de semana se iniciaron 2.799 multas, 1.428 el sábado y 1.371 el domingo, y no hubo detenciones.

Italia, que el próximo 3 de junio abrirá sus fronteras internacionales, ha advertido de que no lo hará para aquellos países que impongan restricciones de entrada a los ciudadanos italianos, por el principio de reciprocidad. «Creemos en el espíritu europeo, pero estamos listos para cerrar las fronteras a aquellos que no nos respetan», señaló el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio.

Lee aquí lo que se puede hacer en esta nueva fase.

Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, podrán abrir en aquellos territorios que entren en la fase 3 de la desescalada siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo permitido y, en todo caso, un máximo de 50 personas, entre clientes y empelados, y se cumplan las medidas de higiene y prevención. De momento, sólo las islas de La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera entran este lunes en fase 3. Así lo refleja la orden publicada este sábado 30 de mayo en el Boletín Oficial del Estado para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 372.000 víctimas mortales y más de 6,1 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este lunes, el balance global del coronavirus asciende a 6,1 millones de casos y 372.116 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 2,64 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 444.758 personas curadas, seguido por Brasil, con 206.555 pacientes salvados, y por Rusia, con 171.883.

Albania abrió este lunes las fronteras terrestres y las playas en conformidad con los protocolos de la seguridad y reanuda esta semana el campeonato de fútbol sin la presencia de la afición en los estadios, iformaron fuentes oficiales. La personas que entrarán al país balcánico desde los pasos fronterizos no tendrán que someterse a la cuarentena obligatoria de dos semanas, salvo los casos establecidos por las autoridades sanitarias.

El Comité Asesor del Programa de Seguridad de Pacientes Críticos del Ministerio de Sanidad ha publicado una declaración en la que avisa del incremento de bacteriemias relacionadas con catéteres, o de origen desconocido, infecciones urinarias relacionadas con sonda uretral, infecciones respiratorias durante la ventilación mecánica y ulceras por presión infectadas, en pacientes con Covid-19 ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La pandemia del nuevo coronavirus ha tenido un «importante impacto» en la asistencia sanitaria en España en todos los niveles de atención (centros de Asistencia Primaria, sociosanitarios y hospitalarios). Además, la rápida diseminación del virus y la gravedad con la que se ha presentado en algunos pacientes ha incrementado de «forma exponencial» las necesidades de camas en los servicios de Medicina Intensiva para lo que se han empleado los recursos humanos y técnicos disponibles en cada hospital.

Sudáfrica entra hoy en una nueva fase, la tercera, que supone la vuelta al trabajo para millones de ciudadanos. Otra de las novedades es que se permite la venta de alcohol después de más de dos meses de «ley seca». Con el confinamiento obligatorio declarado a partir del 27 de marzo (nivel 5), el gobierno prohibió la venta de bebidas alcohólicas en todo el país. a partir de hoy, solo se podrá comprar alcohol para consumo en el hogar de lunes a jueves entre 9 horas y 17 horas. La venta de tabaco sigue prohibida debido a que el coronavirus ataca, entre otros órganos, los pulmones. El gobierno retrasó anoche una semana la vuelta a las escuelas para los alumnos a partir de 10 años, lo hizo apenas 12 horas antes de su supuesto regreso. El motivo es que en la mayoría de escuelas no se dan las condiciones de seguridad necesarias. Sudáfrica cuenta ya con más e 32.000 positivos tras sumar ayer 1.716 nuevos casos confirmados y 683 muertes (+40 fallecidos en las últimas horas). África tiene actualmente más de más de 140.000 casos confirmados del nuevo coronavirus. Informa Alba Amorós.

Tokio entró este lunes en la fase 2 de su desescalada, que posibilitó la apertura de los colegios públicos después de tres meses cerrados y la vuelta a la actividad de un número mayor de negocios tras ralentizarse los contagios de coronavirus. En esta nueva etapa, tras el levantamiento el 25 de mayo del estado de emergencia sanitaria por COVID-19 (que fue decretado el 7 de abril), se permite la apertura sin limitaciones de centros educativos públicos y privados (algunos ya estaban abiertos), cines, teatros, gimnasios y tiendas minoristas como grandes almacenes.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania once víctimas mortales y 333 casos nuevos, lo que eleva el balance a más de 181.000 personas contagiadas y más de 8.500 fallecidos, según ha informado el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. El balance diario de este lunes es superior a los once muertos y los 268 contagios registrados el domingo y eleva el total a 181.815 personas contagiadas y 8.511 fallecidos.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, ha anunciado este lunes que él y su familia han dado positivo en la prueba de coronavirus, al tiempo que ha asegurado que se encuentra bien y que no ha presentado fiebre ni ningún síntoma de Covid-19. Según informa el diario digital Mediamax, Pashinian ha afirmado que seguirá trabajando desde su residencia oficial y ha señalado que cree que se podría haber contagiado durante una reunión porque una persona le trajo un vaso de agua sin llevar las manos cubiertas con guantes. Esa persona dio positivo por coronavirus.

Grecia dio este lunes un nuevo paso hacia la normalidad tras la crisis del coronavirus con la reapertura de los hoteles que operan todo el año - le seguirán los de temporada a partir del 15 de junio - y de los centros de educación preescolar, primaria y especial. Además de los citados hoteles abren los campings, en el primer ensayo de cara a la acogida de turistas extranjeros a partir del 1 de julio.

Los zoológicos, acuarios y centros recreativos turísticos podrán reabrir al público con una limitación de su aforo total al 50 por ciento en la fase 3 de la desescalada. De momento, sólo las islas de La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera, entran mañana en la fase 3 de la desescalada. Así lo establece la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este domingo que se ha superado la barrera del medio millón de casos y son ya 514.849 el número de contagiados por la Covid-19 en el país sudamericano, además de haber registrado 29.314 muertes, el mismo día en el que el presidente, Jair Bolsonaro, se ha paseado a caballo por la manifestación convocada a su favor y en contra del Tribunal Supremo y el Congreso. Brasil continúa siendo el segundo país con más casos del nuevo coronavirus, y ahora cuarto en número de fallecidos tras las cifras de los últimos días, sólo superado por Estados Unidos, con más de 1,7 millones de contagios y 104.000 fallecidos.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en inglés) ha informado este lunes de que se ha producido un nuevo rebrote tras una infección grupal en una empresa de comercio electrónico situado en la ciudad de Bucheon, en el norte del país. Las autoridades han contabilizado 35 nuevos casos, 30 de ellos de transmisión local, la mayoría relacionadas con un centro de distribución de productos informáticos.

Después de 78 días de estricta cuarentena, la más larga del mundo, Manila comenzó este lunes la desescalada para reactivar la economía, permitiendo la vuelta al trabajo y el transporte público, aunque la curva de contagios de Covid-19 sigue en ascenso. Miles de trabajadores salieron hoy a las calles al autorizarse la apertura de negocios no esenciales, aunque bajo estrictas normas de distancia social que marcarán esta nueva normalidad en la capital, donde viven 13 millones de personas. Casi todos los establecimientos pueden abrir -excepto salones de belleza, peluquerías o centros de masajes por la cercanía con el cliente- pero restaurantes solo podrán ofrecer comida para llevar.

Los contagios de coronavirus SARS-CoV-2 procedentes del extranjero acapararon todo el protagonismo del ligero repunte de nuevos positivos registrados en las últimas 24 horas en China, con 16 casos frente a los 2 de la víspera, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. De este modo, hasta las 12 de la medianoche (hora local), las autoridades sanitarias detectaron los citados 16 nuevos casos en viajeros llegados del extranjero a las provincias de Sichuán (centro, 11), Mongolia Interior (norte, 3), Cantón (sureste, 2). Además, la fuente oficial indicó que en el último día se había dado de alta a 3 pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 76, de los cuales 3 se encuentran en estado grave.

La Dirección General de Salud del Gobierno francés informó ayer de 31 nuevos fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, 28.802 en total desde el inicio de la epidemia, mientras continúa estable la cifra de pacientes ingresados en cuidados intensivos, un factor clave para el levantamiento de restricciones.

Guatemala llegó ayer a 108 muertes por Covid-19 tras la muerte de seis personas en las últimas 24 horas, además de detectar 348 nuevos casos, que se suman a los 5.087 contagios de coronavirus en total. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, informó en cadena nacional que cuatro de los seis fallecidos este domingo tenían menos de 65 años y que se realizaron 1.637 pruebas para detectar los 348 nuevos contagios. De acuerdo al funcionario, 29 pacientes fueron de alta hoy para contabilizar un total de 735 personas que se han recuperado.

El Gobierno de Costa Rica ha confirmado la reapertura de la frontera con Nicaragua (norte) para el ingreso de transportistas de carga, tras varias semanas de bloqueos por las medidas sanitarias impuestas por el país. «Tras una serie de negociaciones con los transportistas en la parte operativa y desde lo político con los países de la región por parte de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) se ha logrado la apertura del paso fronterizo de Peñas Blancas. En este momento han pasado tres unidades de transporte y esperamos que la apertura continúe de esa forma», expresó el ministro de Seguridad, Michael Soto, en unas declaraciones distribuidas a los medios.

México registró 151 muertes y 3.152 casos de Covid-19 pasa acumular 9.930 defunciones y de 90.664 contagios acumulados un día antes de comenzar una nueva fase de combate al coronavirus, informaron las autoridades de salud. Los casos notificados este día representan la cifra más alta en 24 horas desde que comenzó la pandemia el pasado 28 de febrero y, en comparación con la jornada anterior, mostraron un aumento del 3,6%, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Brasil ha anunciado que ha recibido dos millones de dosis de hidroxicloroquina para tratar el Covid-19, pese a que no es recomendado por la OMS, y anunció un programa de cooperación contra la pandemia con esa nación. Estados Unidos es el país más afectado del mundo tanto en número de casos como en muertes, en tanto que Brasil es el segundo en las estadísticas de contagios y el cuarto en fallecidos. De acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, que se ha convertido en referencia global sobre el asunto, Estados Unidos tiene 1.779.853 casos de Covid-19 y 104.081 muertes, en tanto que Brasil llega a 28.834 fallecidos y casi medio millón de contagios.

Colombia llegó ayer a los 29.383 contagios por coronavirus y a 939 muertes tras sumar 1.147 casos nuevos y 49 fallecidos, la cifra diaria de víctimas mortales más alta desde el 6 de marzo cuando la pandemia llegó al país. El boletín del Ministerio de Salud también confirmó la recuperación de 1.422 personas, con lo que la cifra de curados ascendió a 8.543. Aunque el país tuvo hoy 401 contagios menos que ayer, hubo un récord diario de 49 fallecidos.

Argentina registró ayer 637 nuevos casos de personas con Covid-19, por lo que el total de positivos ascendió a 16.851, mientras que las muertes suman 539, tras confirmarse nueve fallecimientos en las últimas 24 horas. El ministerio de Salud argentino informó de que las nueve muertes registradas hoy a causa del virus SARS-CoV-2 corresponden a cinco hombres (de 91, 86, 62, 57 y 47 años), cuatro residentes en la provincia de Buenos Aires y uno en la capital, y cuatro mujeres, dos en la ciudad de Buenos Aires, de 93 y 68 años, y otras dos en la provincia bonaerense, de 67 y 85 años. Del total de los 16.851 casos, 970 (5,8 %) son importados, 7.308 (43,4 %) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.975 (35,5 %) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Las autoridades peruanas han informado de un total de 155.671 personas que han dado positivo por coronavirus desde el inicio de la epidemia, mientras que el número de fallecidos es de 4.371, tras sumar 141 nuevos decesos. El presidente peruano, Martín Vizcarra, ha explicado que se han sumado 7.386 nuevos casos con respecto a las cifras del sábado. «No hay que mirar con preocupación el número de pruebas positivas que van saliendo porque esto es parte de la consecuencia de la gran cantidad de pruebas que estamos sacando día a día», ha apuntado Vizcarra. Además hay 8.465 pacientes hospitalizados, 940 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Son 66.447 las personas dadas de alta o que han superado el periodo de aislamiento domiciliario tras 3.656 nuevas altas en las últimas 24 horas contabilizadas.

Los hospitales gallegos no han comunicado el fallecimiento de ninguna persona con Covid-19 durante el día de ayer, por lo que es el noveno día desde que empezó la pandemia que ocurre algo así. El sábado fue cuando se registró la última muerte en Galicia con esta patología, la de una mujer de 82 años que permanecía ingresada en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac). Su fallecimiento elevó a 616 las víctimas en la comunidad. Su muerte supuso la ruptura de la tendencia registrada en Galicia desde el martes, día en el que se había contabilizado la última víctima del coronavirus.