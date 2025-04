Coronavirus España directo: Sanidad notifica 6.623 nuevos contagios y 128 muertos en las últimas 24 horas

Las vacunas que se importen deberán contar con una autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y el proceso de aplicación de las vacunas no podrá afectar a la estrategia nacional de inoculación, informa 'El Tiempo'.

"Los privados tendrán que asumir no solamente los costos de la importación y de los biológicos, sino también los costos de la aplicación y las responsabilidades derivadas de la misma; así como garantizar el diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado; y establecer el procedimiento, registrar y asumir los costos del registro de las personas vacunadas con los biológicos importados en la plataforma Paiweb 2.0", indica el borrador.

El Ministerio de Salud de Colombia ha publicado un borrador de resolución en el que fija las condiciones para que el sector privado pueda negociar, adquirir e importar al territorio nacional inmunizadores contra la COVID-19, aun no contempla la comercialización de los mismos.

No obstante, la cifra oficial de muertes puede ser mucho mayor, ya que el 28 de marzo el propio Gobierno federal informó en su reporte más actualizado sobre el "exceso de mortalidad" que el país había registrado 294.287 muertes asociadas a la covid hasta el 13 de febrero, después de estudiar actas de defunción.

Los establecimientos de hostelería de Castilla y León estarán cerrados desde este martes en 21 municipios de siete provincias de esta comunidad, según el acuerdo alcanzado el lunes por el Consejo de Gobierno de la Junta y detallado por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea. Las capitales en las que no se podrá abrir el interior de los establecimientos hosteleros son Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.

El líder opositor venezolano Juan Guaidó ha anunciado este lunes que se ha recuperado del coronavirus tras haber dado positivo hace una semana. "Gracias a todos los que estuvieron pendientes por su apoyo, a todos los que me escribieron por acompañarme en estos días", ha subrayado Guaidó a través de una publicación en su perfil de Twitter, donde también ha apelado a tomarse "en serio" la pandemia.

Según las autoridades sanitarias chinas este lunes se han registrado 18 altas de pacientes afectados por la COVID-19, mientras no se ha lamentado ningún fallecido.

Además, bamlanivimab administrado con VIR-7831 ha demostrado una reducción estadísticamente significativa, comparado con placebo, en los criterios de valoración secundarios virológicos del cambio medio en la carga viral del SARS-CoV-2 desde el inicio hasta los días 3, 5 y 7. No hubo eventos para el criterio de valoración secundario de hospitalización o muerte relacionada con la COVID-19 el día 29 en ninguno de los brazos del estudio. Un paciente (en el grupo de tratamiento) visitó la sala de emergencias por síntomas relacionados con COVID-19. No se observaron efectos adversos graves con la coadministración de bamlanivimab y VIR-7831.

En la red hospitalaria de la comunidad autónoma hay 1.708 ingresados por coronavirus, un centenar más que ayer, mientras que el número de hospitalizados en UCI se sitúa en 445, con 14 más. No obstante, el riesgo de rebrote se coloca en los 233 puntos, 36 menos que ayer.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido este martes al Gobierno liderado por Pedro Sánchez no "señalar" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por explorar la posibilidad de comprar la vacuna rusa 'Sputnik' y seguir la "audacia y valentía" que ha demostrado con este tema. "El Gobierno de España no hace nada pero tampoco deja que otros hagan", se ha quejado.