Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 10.814 contagios y 132 fallecidos en las últimas 24 horas

En rueda de prensa al término de la Cumbre Iberoamericana que se ha celebrado en Andorra, y como ya había hecho en la sesión plenaria, Sánchez ha insistido en que las derechos de propiedad intelectual "no pueden ser freno, tienen que ser una de las soluciones para garantizar la vacunación de la población mundial cuanto antes".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno está preparando una propuesta en relación con el debate abierto en torno a las patentes de las vacunas contra la COVID-19, insistiendo en que estas no pueden ser "un freno" en la lucha contra la pandemia.

El secretario general de la ONU, António Guterres, apuesta por que la recuperación tras la pandemia de la Covid-19 -enfermedad causada por el último coronavirus- suponga "una oportunidad de que el mundo emprenda un camino más limpio, ecológico y sostenible". Guterres hace esta consideración en un mensaje con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra este jueves y cuyo origen se remonta a 1970, cuando la protección del medio ambiente no era una prioridad en la agenda política.

María Villa, paciente de fibrosis quística, lanzó su petición dirigida al Ministerio de Sanidad hace dos semanas y desde entonces ya ha recogido más de 40.000 firmas de apoyo. "La nuestra es una enfermedad que lleva a muchos pacientes a un trasplante bipulmonar, por lo que no podemos entender que no nos hayan tenido en cuenta como grupo de riesgo", ha dicho Villa.

La decisión de la Junta de Extremadura de prolongar hasta el próximo 9 de mayo el cierre perimetral de la comunidad como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 ha sido adoptada para darle "estabilidad" al sector de la hostelería y del turismo, bajo el planteamiento de que "nada perjudicaría más" que dichos sectores se llenasen de "dudas" debido a las infecciones que se pudieran provocar si no se adoptase dicha medida.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha afirmado que el Gobierno regional desearía que el estado de alarma no decayera el próximo 9 de mayo, cuando está previsto, ya que, en su opinión, esto podría generar una "situación de debilidad" a la hora de tomar ciertas medidas. En una entrevista este jueves en el programa 'Castilla-La Mancha Despierta' de CMMedia, que ha recogido Europa Press, Fernández Sanz ha considerado que el estado de alarma ha sido una medida "que ha dado muy buena solución".

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia para el coronavirus, el lucense Lorenzo Armenteros, ha afirmado este jueves que "a lo que hay que tener miedo es al virus" y no "a las vacunas". "A lo que hay que tener miedo es al virus, que es lo que provoca todas estas alteraciones muy graves y que puede llegar a la muerte", defiende el facultativo de Lugo.

Los resultados de la novena oleada del barómetro, que se acaban de conocer, señalan que, entre los países consultados España obtiene una nota de 5,9 puntos sobre 10 en este aspecto, solamente por detrás de Alemania (6,5) y con una nota superior que Rusia, China, Reino Unido y Estados Unidos, que es el único que suspende en la gestión de la pandemia, con un 4,2. Así, la directora del Observatorio de Imagen España del Real Instituto Elcano Carmen González, que está a cargo del estudio ha señalado que España no ha sufrido "un deterioro" de su "imagen internacional" por la gestión de la pandemia.

"Debemos vacunar, vacunar y vacunar, además necesitamos ayudas directas, que no van a llegar y son urgentes, y un pasaporte sanitario para que este verano sea un punto de inflexión", ha indicado el directivo durante

Este número de puestos ofertados, indica el estudio, confirma que el mercado laboral, pese a la gravedad de las circunstancias derivadas de la pandemia, no ha permanecido totalmente parado.

En un auto, con voto particular de dos de los cinco magistrados, la Sala recuerda que ya ha ratificado en cuatro ocasiones anteriores las Órdenes de Sanidad en las que se exigía cuarentena, en primer lugar, a viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica, y posteriormente a los de otros diez países: República de Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia.