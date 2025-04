Coronavirus España directo: Sanidad notifica 38.869 contagios y 195 fallecidos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha registrado hoy 38.869 casos de Covid-19 , la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. En cuanto a las muertes, estas suman en las últimas 24 horas 185 al total en nuestro país, que asciende a 52.878.

La incidencia acumulada también se dispara con y se sitúa en torno a 492,88 casos por cada 100.000 habitantes, que supone el dato más elevado desde mitad de noviembre. Extremadura sigue siendo la comunidad más afectada con 1.131, seguida de Madrid con 627 y Baleares con 612.

Shijiazhuang, la capital de Hebei, con una población de once millones, ha estado bajo cuarentena desde el pasado miércoles, así como la ciudad vecina de Xingtai. Las aldeas vecinas de ambas ciudades representan cerca del 70 por ciento de los casos de este último brote, detalla el diario 'South China Morning Post'.

Merkel ha explicado, en una reunión con diputados de su grupo parlamentario, que la mutación británica del virus es lo que está detrás del repunte de infecciones y muertes durante las últimas semanas y ha adelantado que los expertos que asesoran al Gobierno alemán cuentan con que la incidencia se multiplique por diez en las próximas semanas. «Si no logramos parar esa variante británica tendremos en Semana Santa una incidencia diez veces mayor», ha sido su advertencia, en referencia a los actuales 164,5 casos por cada 100.000 habitantes . Informa Rosalía Sánchez .

Ver a Fernando Simón en sus comparecencias semanales es como ver un anuncio de coches que nadie va a comprar. Así lo retrata José Manuel Bautista , catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid que señala que el portavoz de Sanidad adolece de «incapacidad de predicción». Así, recuerda, al igual que lo hace Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), cuando dijo que «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». Informa Josefina G Stegmann .

Fore lamenta que, a pesar de la "evidencia creciente" de que las escuelas "no favorecen el contagio" de coronavirus, muchos países "han optado por mantenerlas cerradas" y, "en algunos casos durante casi un año" , una situación que, a juicio de Unicef, es "devastador" para la vida de los menores. Informa Ep

La directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, ha llamado a los gobiernos de todo el mundo a "no escatimar esfuerzos" para mantener las escuelas abiertas o "priorizar la reapertura de centros escolares" a pesar de la pandemia y de los aumentos de casos que se están registrando en la mayoría de países.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 17.725, que son 11 más que los registrados el martes: 11.010 en hospital o centro sociosanitario, 4.411 en residencia, 1.009 en domicilio y 1.295 que no son clasificables por falta de información. Informa Ep

En concreto, la incidencia media acumulada a 14 días en España se sitúa en la actualidad en los 454,22 casos por 100.000 habitantes, el doble de lo considerado como riesgo extremo (250). No obstante, existe variabilidad entre las comunidades autónomas, siendo Extremadura la que cuenta con la mayor tasa de incidencia de contagios, 1.076,60 casos . Informa Ep

También ha afirmado que la prioridad es evitar que el sistema sanitario colapse para que se pueda atender a todos los enfermos, ya sean de coronavirus o no, y ha recordado que en los próximos días el Procicat decidirá si se mantienen las restricciones aplicadas por la Generalitat o se modifican. Además, Aragonès exige al Gobierno central "ayudas directas" a los sectores afectados por las restricciones y que imponga a obligatoriedad del teletrabajo. Informa Ep.

"No va a ser fácil erradicarlo con la alta transmisibilidad que tiene, pero sí habrá una inmunidad de masa que poco a poco hará que se vaya extinguiendo , aunque algo perdurará en el medio ambiente. El virus, mientras aprende a diseminarse con mucha facilidad, también aprende a atenuarse". Informa Ep

Los campus universitarios corren el riesgo de convertirse en superpropagadores de Covid-19 para toda su área de influencia, según un nuevo estudio realizado en Estados Unidos , que muestra el peligro de las dos primeras semanas de clase en particular.

El cronograma de producción original y se ha retrasado dos meses y no se pondrá al día hasta fines de abril , cuando se suponía que había entregado más de 60 millones de dosis.

Johnson & Johnson se enfrenta retrasos inesperados en la fabricación de su vacuna contra el coronavirus y es posible que no pueda suministrar las dosis que prometió al gobierno federal de los EE.UU para la primavera, informó el miércoles el New York Times, según recoge Reuters.

Galicia impone nuevas restricciones ante el crecimiento de la pandemia. Así, este viernes entran en vigor las siguientes medidas: el 60 por ciento de los concellos gallegos, aquellos que estén en máxima alerta, quedan aisladosl. Las siete ciudades quedan perimetradas, pese a presentar evoluciones distintas. El 47% de los habitantes quedarán restringidos a áreas de máxima alerta. El toque de queda se adelanta a las 22 horas, el comercio debe cerrar como máximo a las 21.30 horas y las reuniones públicas y privadas no deben superar las 4 personas . Así lo ha explicado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Informa Pablo Pazos. Lea la noticia completa, aquí.

China toma medidas drásticas para que el coronavirus no se propague en el Año Nuevo Lunar

La vacunación en España se sitúa a día de hoy en un porcentaje ligeramente superior al 1%. Este dato global viene acompañado de los datos por comunidades, que arrojan porcentajes muy desiguales entre ellas. En cabeza de este particular ranking de vacunación se sitúa Melilla , que ha administrado el 100% de las dosis que ha recibido, seguida de Asturias (94,6%) y Comunidad Valenciana (93,5%). Una de las comunidades que más ha crecido en los últimos días ha sido Cantabria , que ha agilizado su ritmo de vacunación hasta alcanzar el 80% de aplicación de dosis recibidas. Compruebe todos los datos en este interactivo, pinchando aquí.

Cuatro funcionarios de prisiones han sido infectados por coronavirus en la prisión de Cuenca en la última semana, siendo el último caso positivo de este mismo martes. Así se lo han confirmado a ABC desde la la asociación de trabajadores de instituciones penitenciarias « Tu abandono me puede matar », que apuntan que no hay ningún interno, de momento, pero no descartan más casos en próximos días. Informa Mariano Cebrián . Lea la noticia completa, aquí.

Son varias las residencias de mayores que en los últimos días han sufrido brotes de Covid-19 entre sus usuarios y trabajadores, pese a haber recibido ya la primera dosis de la vacuna de Pfizer. La estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad ya hablaba de que la inmunidad se consigue «hacia los 7 o 14 días tras haber recibido la segunda dosis». Es decir, que haya personas que se infecten tras haber recibido solo la primera dosis no es raro ni mucho menos demuestra que la vacuna no sea efectiva. Informa Elena Calvo . Lea la noticia completa, aquí.

"Si no hay ningún cambio, el domingo habremos utilizado, si no el cien por cien, el 99 por ciento de las dosis que ha recibido Cantabria" , que hasta ahora han sido 18.870 de Pfizer y a las que este miércoles se sumarán otras 500 de Moderna , las primeras de esta marca, que llegarán en 50 viales de 10 dosis cada uno. Informa Ep.

La provincia de Huelva ha registrado este miércoles 497 nuevos casos confirmados de positivos por Covid (149 el martes), lo que supone la cifra más elevada de contagios en 24 horas desde el comienzo de la pandemia y eleva a 13.500 los afectados desde el inicio de la misma, según los datos de la Consejería de Salud, que ha comunicado tres nuevos fallecimientos, ascendiendo la cifra a 152 personas fallecidas desde marzo. Respecto a la presión hospitalaria, la provincia contabiliza once nuevas hospitalizaciones, por lo que las personas ingresadas ascienden a 56, de las cuales 13 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Por otra parte, se han producido 27 curados en esta jornada.

Actualmente, y tras once días de aumento consecutivo, los casos activos han ascendido a 23.407 con una tasa de positividad que es ya la más alta de los últimos ocho días.

Argimon ha celebrado que "el temido efecto" de las fiestas navideñas no ha supuesto un crecimiento exponencial de los indicadores epidemiológicos, aunque sigan creciendo de forma sostenida. No obstante, ha vaticinado que si la pandemia crece a este ritmo se llegará a la misma situación que en "el punto álgido de la segunda ola ", con 30.000 infectados a la semana. Informa Ep.

La tienda de Birmingham abrirá una farmacia en la que su propio personal administrará la vacuna a los grupos prioritarios identificados por el NHS. “Estamos increíblemente orgullosos de brindar este servicio y ansiosos por hacer todo lo posible para ayudar al NHS y al Gobierno a acelerar la implementación del programa de vacunación" , expresaba el presidente de Asda, Roger Burnley. , informa el diario The Mirror.

Castilla y León contabiliza un total de 150.614 positivos por coronavirus, de ellos 2.186 notificados este miércoles, además de sumar 13 nuevas víctimas mortales, once de ellas en hospitales y dos en residencias, así como un total de 20.226 altas médicas, de ellas 45 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

En el marco de un evento organizado por el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Bourla ha explicado que, aunque no son datos definitivos porque todavía no se han efectuado ensayos en humanos, las pruebas en animales han arrojado que la vacuna da una "protección significativa". A su juicio, se trata de "datos prometedores" y ha augurado que la farmacéutica tendrá información "más concreta" a lo largo de febrero.

El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, ha asegurado este miércoles que la compañía dispone de "datos prometedores" sobre la capacidad de la vacuna que ha desarrollado junto con BioNTech para evitar la transmisión del virus, aunque ha advertido de que las información obtenida en los ensayos todavía no es "concluyente".

Las autoridades de Suiza han anunciado este miércoles que han decidido ampliar las restricciones impuestas contra el coronavirus en todo el país y ha informado, además, de que todos los comercios no esenciales tendrán que cerrar sus puertas.

Por qué los contagios entre mayores con la primera dosis puesta no significan que la vacuna no sea efectiva

Así lo ha anunciado, en una entrevista concedida a Europa Press, el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, quien asegura que la Consejería de Sanidad, encargada del proceso, no les ha reportado ningún problema grave.

El titular de Sanidad ha indicado que se vacuna "a velocidad de crucero" y que los datos de vacunación "van mejorando". En total, ha dicho se han distribuido un 1.103.7000 dosis, aunque no se incluyen los datos en Baleares, ni las dosis de Moderna. En las últimas 24 horas se han puesto 92.000 dosis del fármaco.

El todavía ministro de Sanidad ha indicado que todas las autonomías han confirmado ya han comenzado o comenzan a vacunar a los profesionales sanitarios en primera línea esta semana Sin embargo, Salvador Illa ha reconocido que no sabe cuándo se terminará de administrar la primera dosis a este primer grupo.