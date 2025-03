Coronavirus España directo: Sanidad notifica 234 muertes y 13.459 contagios en las últimas 24 horas

El informe calcula que cuatro de cada cinco personas no estarán vacunadas para finales del año en los países en desarrollo, mientras denuncia que la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos bloquean una propuesta en la Organización Mundial del Comercio para ayudar a los países más pobres a obtener vacunas más rápidamente.

La mayoría de los países en desarrollo no ha podido administrar ni una sola dosis de las vacunas contra el coronavirus, mientras que los países ricos están vacunando a sus ciudadanos al ritmo de una persona por segundo durante el último mes, según informe de la Alianza "People's Vaccine", a la que pertenece Oxfam Intermón, publicado coincidiendo con el primer aniversario de la declaración de la pandemia de la COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La paradoja que previsiblemente vivirá España esta Semana Santa la resumió ayer con puntería el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero: «A Barajas puede llegar un ciudadano de París y uno no puede ir a Albacete». En este contexto de blindaje para los viajes nacionales, sorprende que España sea el segundo país del mundo en el que más reservas hoteleras se registran, según recoge la plataforma de conexiones turísticas Travelgate X. Según los datos de la mayor red de proveedores hoteleros, nuestro país ocupa el segundo puesto –tras EE.UU.– en porcentaje de reservas de alojamiento a nivel mundial, con un 18,2% del total de las que se han hecho los últimos siete días y de las cuales un 25% se concentra en Semana Santa. Hoy por la tarde está previsto que el Consejo Interterritorial de Salud acuerde el cerrojazo de todas las comunidades autónomas desde el puente de San José, quedando Canarias y Baleares excluidas del cierre «por las peculiaridades geográficas y logísticas que implica la insularidad», según avanzó ayer Sanidad a las comunidades en un borrador al que tuvo acceso ABC. Léelo aquí .

A falta de un día para el inicio de la huelga, la Consejería de Sanidad "no ha dado ningún paso para frenar el conflicto ni para solucionar los graves problemas que sufre la Atención Primaria", ha constatado la organización sindical en un comunicado.

Además, de los datos se desprende que un 12,2% de las familias no tiene ningún ingreso frente al 7,5% de hace un año y, por otro lado, han descendido del 23,3% al 15,9% familias que ingresaban más de 1.200 euros al mes.

Uno de cada tres niños vulnerables vive en familias que actualmente tienen a todos sus miembros en paro, como consecuencia de la pandemia, según el informe de Save The Children 'Aniversario Covid-19: ¿Qué nos cuentan las familias?'.

País Vasco ha registrado 40 fallecimientos con covid como causa directa en la semana del 1 al 7 de marzo, once menos que en la semana precedente. Por su parte, la cifra de nuevos contagios se mantiene con 335 nuevos casos este pasado martes, uno menos que el día anterior, aunque los hospitales vascos reducen tanto los nuevos ingresos en planta a 31, 19 menos que el lunes, como los pacientes que permanecen en las UCI a 101, doce menos.

Por otro lado, 74 pacientes permanecían ingresados por Covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, cinco menos que el día anterior. En la jornada de ayer se produjeron dos ingresos relacionados con el coronavirus, ninguno de ellos en la UCI. Ayer no se registraron fallecimientos por esta enfermedad, pero se notificó un deceso de días previos, un hombre de 31 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra es de 1.111.

Los centros educativos de la Región de Murcia no han sumado ningún caso nuevo de coronavirus en las últimas 24 horas, según informaron fuentes de la Consejería de Educación en un comunicado. Así, un total de 18 docentes y 167 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguno de los 2.211 casos positivos --300 docentes y 1.911 alumnos-- que han supuesto cuarentenas en 508 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Las autoridades sanitarias de Portugal han notificado este miércoles 22 fallecidos por coronavirus, un balance diario que reafirma la tendencia a la baja en territorio luso y que no tiene precedentes desde el 26 de octubre, cuando el Gobierno confirmó 21 víctimas mortales en 24 horas. Portugal acumula 16.617 muertos por COVID-19, mientras que el dato oficial de contagios asciende a 811.948, 642 más que el martes. Más de 738.000 personas han superado ya la enfermedad, mientras que la cifra de pacientes ingresados ha caído a 1.201, 283 de ellos en cuidados intensivos.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido por carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, elevar la edad de administración de vacunas de AstraZeneca a personas mayores de 55 años. "De esta manera lograríamos que las dosis que se están utilizando para vacunar a grupos esenciales, como docentes o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, abarquen, como mínimo, toda la edad laboral. Es una demanda que no puede esperar más. Estamos en un escenario de escasez de vacunas. Se distribuyen con lentitud y en cantidades que resultan insuficientes", indica en la misiva.

La Asociación Provincial de Hoteles de Huelva ha analizado la situación del sector, el cual se enfrenta por segundo año consecutivo a una Semana Santa "en blanco" debido a la pandemia del coronavirus. En un comunicado, la patronal ha indicado que las previsiones de apertura de la planta hotelera no supera el 10-15 por ciento de las plazas disponibles, incidiendo en que la incertidumbre sobre la movilidad entre provincias andaluzas "podría incluso reducir esos porcentajes".

Darias: "Hemos llegado a un acuerdo de país". Las medidas de obligado cumplimiento son el cierre perimetral a nivel autonómico, no siendo de aplicación en Canarias y Baleares. El toque de queda quedará establecido como máximo a partir de las 23.00 horas y hasta las 6.00 horas. En cuanto al límite de personas, se establece un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados, seis en abiertos. En espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes. Además, la ministra ha indicado que "estos acuerdos son de mínimos", por lo que las comunidades pueden endurecer estas restricciones.

"Las personas que vengan por aeropuerto podrán llegar a la comunidad del aeropuerto donde están, pero no se podrán desplazar", ha recordado la ministra ante las preguntas reiteradas de los periodistas.

"No es posible el turismo nacional", ha declarado la ministra al ser preguntada sobre si los canarios y baleres pueden viajar entre archipiélagos.

En cuanto a si la Comunidad de Madrid tendrá que acatar el acuerdo a pesar de haber votado en contra, Darias ha explicado que "va a ser una orden comunicada y, por tanto, es de obligado cumplimiento". Sobre cuál ha sido el voto de cada comunidad, "Madrid ha votado en contra, Cataluña no ha emitido voto y el resto de comunidades ha votado afirmativamente".

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, no acatará la decisión tomada hoy en el Consejo Interteritorial de Salud de cerrar perimetralmente la región.

Malta cerrará escuelas y todas las tiendas no esenciales y servicios durante un mes desde este jueves, debido a un aumento de los casos de coronavirus. Asimismo, el viaje a la isla hermana de Malta, Gozo, estará restringido y tanto deportes organizados como celebrar bodas se prohibirá, según ha asegurado en un discurso público el primer ministro, Robert Abela.