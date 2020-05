Coronavirus España en directo: Fernando Simón: «Madrid podría pasar a la fase 1 en una semana»

Actualizar

15.40Sánchez pide extremar la prudencia en la fase 1 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado a los ciudadanos cuyos territorios entran el lunes en la fase 1 de la desescalada que actúen «con toda la cautela y toda la prudencia» y ha subrayado la necesidad de que cada persona siga «a rajatabla» las reglas vigentes en su territorio.

14.27«El coronavirus ahora aparece menos grave», afirma un científico italiano Los enfermos de ahora son muy diferentes a los infectados de hace dos meses», declara el director del Instituto de investigaciones farmacológicas Mario Negri de Milán. Informa Ángel Gómez Fuentes. Sigue la noticia aquí.

13.46 Comienza la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se puede seguir aquí.

13.42 La consejera aragonesa de Salud desata la política al decir que a los sanitarios les «estimulaba» tener que hacerse batas y mascarillas caseras.

13.39Qué pueden hacer los españoles que han pasado a la fase 1 de la desescalada ¿Se puede ir en coche? ¿Abrirán los gimnasios? ¿Qué tiendas abren? Todas las respuestas, aquí.

13.38La Xunta pedirá pasar a la fase 2 en 15 días La Xunta pedirá al Gobierno central entrar en la fase 2 de la desescalada y permitir la movilidad para todo el territorio gallego dentro de 15 días, si la circulación del virus se mantiene como hasta ahora. La noticia, aquí.

13.23 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá a partir de las 13.30 horas desde la Moncloa.

13.16Fernando Simón, sobre Madrid: Es posible que en una semana esté preparada para pasar de fase. La comunidad ha hecho un esfuerzo enorme. Igual que Barcelona, ha tenido un impacto enorme de la epidemia, lo cual es esperable por ser una gran población, tener sistema de transporte humano masificado, y un intercambio de personas de múltiples lugares nacionales e internacionales. En Madrid han tenido una sobrecarga asistencial enorme no comparable a la de ningún otro lugar salvo Barcelona, y se ha hecho un trabajo que les pone en un punto de partida muy bueno para pasar a la siguiente fase. Pero hay otros aspectos en los que ahora están trabajando. Podría hacerlo si consigue los criterios para que no haya rebote. Termina la rueda de prensa.

13.12Fernando Simón, sobre Andalucía: Quizás Málaga y Granada, si lo pide la comunidad, puedan pasar a la fase 1 la semana que viene. Andalucía ha trabajado a un altísimo nivel. Se discutirá a lo largo de la semana que viene. Todavía hay un altísimo riesgo de dar un paso atrás y si por correr más de la cuanta tenemos que confinar otra vez a la población tendría un impacto altísimo que sería incluso más duro de lo que tenemos hasta ahora.

13.10Fernando Simón, preguntado por el paso de toda la Comunidad Valenciana a la fase 1: «En este proceso no hay comunidades suspendidas. Vamos todos juntos. Todas las comunidades, provincias y servicios sanitarios han hecho un trabajo excepcional. Todos los servicios de salud publica han hecho un trabajo excepcional. Cada uno ha tenido una epidemia diferente, casos diferentes, ha tenido que reforzar distintos aspectos de la salud por la evolución de la epidemia... pero todos han hecho un trabajo excelente. No hay que plantear esto como una carrera, estamos todos en le mismo barco. En Valencia la epidemia ha tenido un impacto alto, pero se ha atendido con una calidad excelente. Pero hay que valorar la calidad asistencial, la de atención primaria, la de salud pública... En valencia hay factores asociados a la transmisión de la epidemia que aún no se puede pasar a fase 1. Esto no es una custión de aprobar o suspender. Vamos todos en el mismo barco.

13.03Fernando Simón: La pandemia a nivel global sigue progresando claramente. A nivel nacional, las cosas van bien, la epidemia evoluciona muy favorablemente pero hay riesgo de rebote que puede suponer una catástrofe importante. Por eso, es importante recordar la responsabilidad personal para evitar los contagios a todos los niveles sociales , territoriales y de edad. No vale con que las personas de mayor riesgo se protejan. También el resto de la población.

13.00Fernando Simón ha explicado que siete comunidades han tenido dos o menos fallecidos. Hay 70 nuevos ingresos en UCI, pero están concentrados en algunas comunidades, ya que trece han tenido dos o menos ingresos. Los sanitarios afectados ya suman 47.481, la gran mayoría han sido dados de alta.

12.56Fernando Simón actualiza los datos en rueda de prensaEmpieza la rueda de prensa de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio. Ha actualizado las cifras del coronavirus en España. Los fallecidos bajan hasta 179 en 24 horas. El viernes se registraron 229. En total, los fallecidos son 26.478. Los diagnosticados por PCR , 223.578 (604 en las últimas 24 horas) y 133.952 (2.804 en las últimas 24 horas) se han recuperado. Los datos son buenos, «muy favorables», según Simón, y todavía no se nota el efecto del fin de semana. Diez comunidades han notificado menos de 10 casos nuevos.

12.30La Comunidad Valenciana volverá a pedir entrar íntegramente en la fase 1 La consejera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha avanzado que este lunes se reunirá con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que durante este encuentro volverá a pedir que la Comunidad Valenciana entre íntegramente en la fase 1 de desescalada. Además, ha indicado que no cree que «haya ningún tinte político» en la decisión del Ministerio de no permitir que avancen en el desconfinamiento todos los departamentos valencianos. Así se ha pronunciado este sábado en su comparecencia diaria para informar de la situación del coronavirus en la Comunidad Valenciana, después de que este viernes el Ministerio anunciara que la Comunidad Valenciana no pasa en conjunto a la Fase 1 del proceso de desescalada, aunque sí lo hacen diez departamentos de salud de los 24 en los que se divide.

12.20S&P mantiene la calificación de la Comunidad de Madrid a pesar de la crisis sanitaria La agencia de calificación S&P ha mantenido el rating de la Comunidad de Madrid (A-/A-2), pese a los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus, y ha destacado la perspectiva «positiva» de la región en el futuro a largo y corto plazo, además de su «potencial» de cara a la recuperación entre 2021 y 2022. Sigue la información aquí.

12.11Madrid volverá a pedir pasar a la fase 1 Ignacio Aguado, vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, ha anunciado esta mañana en su cuenta de la red social Twitter que volverán «a solicitar al Gobierno de España el paso a la fase 1 para el lunes 18 y que sea obligatorio el uso de mascarillas».

12.03La Comunidad de Madrid recibe un cargamento de 2 millones de mascarillas La Comunidad de Madrid acaba de recibir un nuevo cargamento con 2.320.000 mascarillas para distribuir gratuitamente entre la población a partir del lunes, a través de las farmacias de la región. El avión que ha transportado este material gestionado por el Gobierno madrileño ha aterrizado sobre las 11.00 horas de este sábado en el aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo Suárez, según fuentes de la Administración regional. En menos de veinticuatro horas, el Ejecutivo madrileño ha recibido más de 4 millones de unidades de mascarillas KN95 de los 14 millones que ha adquirido para la desescalada, informa EFE.

12.00Merkel promete ayuda a la cultura y celebra los pasos hacia la normalidad La canciller alemana, Angela Merkel, ha prometido este sábado seguir ayudando al mundo de la cultura para garantizar su subsistencia una vez superada la pandemia del coronavirus, al tiempo que celebró los primeros pasos hacia la normalidad. «Nuestro objetivo es que nuestro amplio y diverso panorama cultural pueda seguir existiendo una vez superada la pandemia», ha dicho en su habitual vídeomensaje de los sábados.

11.44Alarma entre los farmacéuticos de Barcelona tras saber que sus mascarillas podrían no ser seguras Los farmacéuticos de Barcelona viven angustiados desde el pasado jueves a raíz de un comunicado oficial que les envió su órgano colegial en el que les advierte de que las mascarillas que han estado utilizado desde hace semanas podrían no tener la certificación de la CE. En la nota, a la que ha tenido acceso este diario, el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) reconoce que hay dudas "sobre el marcaje de la CE", según informa Esther Armora. La noticia, aquí.

11.30Putin rompe su confinamiento para depositar flores en la tumba al soldado desconocido Tras más de un mes encerrado por el coronavirus en su residencia de las afueras de Moscú de Novo-Ogariovo, el presidente Vladímir Putin, acudió esta mañana a la tumba al soldado desconocido junto a la muralla norte del Kremlin para depositar una ofrenda floral con motivo del 75 aniversario de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, denominación que tiene en Rusia la II Guerra Mundial. Informa Rafael M. Mañueco. Puedes seguir leyendo aquí.

11.25Bruselas aprueba la nacionalización temporal de empresas en la UE La Comisión Europea ha aprobado una reforma temporal de las reglas de competencia que permitirá los gobiernos de los países miembros entrar en el capital de compañías para ayudarles a superar la crisis causada por la pandemia, pero bajo muy estrictas condiciones que les obligarán a abandonar estas posiciones antes de seis años en caso de las empresas que cotizan en bolsa o siete en las que no, informa Enrique Serbeto.

11.20Disminuye el número de muertos a 179 El número de muertes diarias por coronavirus en España ha descendido a 179 este sábado frente a 229 del día anteiror, ha informado el Ministerio de Sanidad. Hasta el momento se han notificado un total de 223.578 casos confirmados de covid-19 por PCR, 26.478 fallecidos y 133.952 infeciones resueltas.

10.40España, el país con menos sol durante el confinamiento España se convirtió en el país de Europa y del norte de África con menos horas de sol en los 40 primeros días de confinamiento obligado en casa para frenar la expansión de la pandemia del Covid-19. Así se desprende de un estudio realizado por el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, que destaca que la penumbra se apoderó de España entre el 15 de marzo y el 23 de abril, es decir, en los 40 primeros días del estado de alarma decretado por el Gobierno para contener el coronavirus. Según informa la agencia Servimedia, Núñez empleó datos del Servicio de Aplicaciones Satelitales de Eumetsat para la vigilancia del clima (CM SAF).

10.20Controles aleatorios en Cataluña El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha garantizado que los Mossos d'Esquadra harán «controles aleatorios» para evitar desplazamientos de municipios en fase 0 a las zonas catalanas en fase 1 de desconfinamiento: Pirineo-Aran, Camp de Tarragona y Tierras del Ebro. En declaraciones a Rac-1, el conseller ha dicho que no habrá «controles perimetrales» porque «no es factible», pero sí «aleatorios» en las vías «más importantes e incluso en las vías secundarias de más uso». Todo ello para evitar «que no se rompa el confinamiento» de los municipios que están aún en fase 0, como es el caso del área metropolitana de Barcelona, aunque ha apelado a la «complicidad» de la población para seguir las normas, según informa EFE.

9:32Alemania suma 1.251 casos y ya tiene más de 168.000 contagiados y 7.369 muertos Alemania ha registrado en las últimas 24 horas más de 1.200 casos de coronavirus, superando de nuevo el umbral del millar de contagios diario, lo que eleva el balance a más de 168.000 personas contagiadas y más de 7.300 muertos, según los datos publicados este viernes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

8:47Calle Mayor y La Castellana, entre las 29 vías de Madrid que se peatonalizarán los fines de semana En Centro, las calles a peatonalizar son la Plaza de Cascorro, la calle Mayor, el paseo del Prado (entre Carlos V y Cibeles) y Fuencarral entre Quevedo y Bilbao. En Arganzuela, Paseo Imperial (Plaza de Francisco Morano - Ronda de Segovia); en Retiro, Menéndez Pelayo entre O'Donnell y Mariano de Cavia, y en el distrito de Salamanca, Goya entre Alcalá y Doctor Esquerdo. También serán peatonales el Paseo de la Castellana entre Goya y Emilio Castelar, así como el tramo comprendido entre Concha Espina y Plaza de Cuzco). Avenida de Asturias y Bravo Murillo entre Ríos Rosas y Cea Bermúdez también estarán libres de coche los fines de semana.

8:23El BOE publica la prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el real decreto que establece la cuarta prórroga del estado de alarma, que concluirá el 24 de mayo, así como la autorización del Congreso de los Diputados a esta última extensión. El Congreso de los Diputados validó el pasado miércoles la nueva prórroga del estado de alarma, que se activó por real decreto el 14 de marzo y concluirá a las 00.00 horas del 24 de mayo.

8:10Corea del Norte asegura tomar «constantemente» medidas preventivas Corea del Norte ha comunicado este viernes que en el país se adoptan «constantemente» medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus, según ha trasladado la agencia de noticias norcoreana, KCNA. En este sentido, han afirmado que el Comité Central no Permanente de Orientación en Salud Pública examina «desviaciones en la labor antiepidémica de emergencia del Estado» mediante «teleconferencias periódicas" y, en consecuencia, adoptan «a tiempo las medidas necesarias».

7:59Bolivia alerta de que se pueden duplicar los casos la próxima semana El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud de Bolivia, Virgilio Prieto, ha alertado este viernes de que se pueden duplicar los casos de coronavirus en el país durante la próxima semana, al asegurar que se podrían alcanzar los 4.000 contagios.

6.48El Salvador tratará el COVID-19 con plasma de personas recuperadas El Salvador tratará a las personas que luchan contra el COVID-19 con el plasma de pacientes recuperados tras la inauguración este viernes de un centro de recolección en un hospital público, informó el ministro de Salud, Francisco Alabí. "A partir de hoy, contamos con la máquina de aféresis y de inactivación viral, que utilizaremos para tratar a los pacientes #COVID19", anunció Alabí en sus redes sociales. El funcionario apuntó que este es "un procedimiento innovador y único en el país", una iniciativa también desarrollada en Costa Rica, que comenzó hoy con la recolección de plasma donado por personas recuperadas para fabricar un suero anti-COVID-19.

6.36China mantiene a la baja tendencia de nuevos contagios con 1 caso importado China continúa con su tendencia a la baja de nuevas infecciones por coronavirus al contabilizar en las últimas 24 horas un único nuevo caso, "importado" del exterior, y prolonga su racha sin muertes por la resultante COVID-19, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Las autoridades sanitarias precisaron que el único contagio detectado en todo el país durante este viernes fue identificado en la municipalidad de Tianjin, en el norte del país.

6.35EE.UU. supera los 77.000 fallecidos y 1,28 millones de contagios por COVID-19 Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 1.283.829 casos confirmados de COVID-19 y la de 77.178 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del sábado) es de 29.089 contagios más que hace 24 horas y de 1.635 nuevas muertes. Han superado la enfermedad al menos 199.993 personas, por lo que quedan activos algo más de un millón de casos. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 330.407 casos confirmados y 26.243 fallecidos. Solo en la ciudad de Nueva York han muerto 19.702 personas.

6.32América se consolida como el continente donde COVID-19 se expande más rápido América se consolidó esta semana como el continente donde el coronavirus se expande con mayor rapidez en momentos en los que se aproxima a los 1,7 millones de contagios confirmados y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que habrá cambios importantes en nuestras vidas hasta que haya una vacuna. En América el número de muertes por el coronavirus bordea ya las 100.000 y la expansión de la pandemia siguió su curso este viernes en Estados Unidos con 1.279.546 casos totales en el país, según los datos compilados por la Universidad Johns Hopkins, que calcula que en el mundo ya son 273.034 los fallecidos y 3.918.316 los contagiados.

6.31Constatan el efecto positivo de una triple terapia de antivirales para COVID Un equipo de científicos chinos ha comprobado que la combinación de tres medicamentos antivirales es "prometedora" para el tratamiento de la COVID-19 en pacientes con la enfermedad leve o moderada. En concreto, los investigadores han constatado que el tratamiento temprano con una triple terapia de interferón beta-1b, lopinavir-ritonavir y ribavirin es segura y acorta la duración de la excreción viral en comparación con el fármaco lopinavir-ritonavir solo: un promedio de siete días frente a doce días.

6.30Puig pide a Sanidad que revise su decisión respecto a la Comunitat Valenciana El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido este viernes al Ministerio de Sanidad que revise "cuanto antes" su decisión de que solo 10 de los 24 departamentos de Salud de la Comunitat Valenciana pasen el próximo lunes a la fase 1 de la desescalada, una medida que el Gobierno valenciano rechaza. "No compartimos la decisión de @sanidadgob. Hemos justificado con criterios técnicos las condiciones para que toda la C. Valenciana debía pasar a Fase 1 para proteger a la sociedad valenciana. Pedimos que se estudie de nuevo nuestro plan para revisar cuanto antes la decisión", ha señalado Puig en un mensaje de Twitter.