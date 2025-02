Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 5.359 nuevos casos y 90 fallecidos en las últimas 24 horas

Seegene Inc. (KQ 096530), una empresa de biotecnología especializada en diagnóstico molecular, ha sido reconocida una vez más por su sistema único para diagnosticar variantes de COVID-19 en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica de este año, el ECCMID. El doctor Guy Willem Lee de Seegene, director de estrategia de marketing, presentó el sistema de diagnóstico bajo el tema "Solución de detección completa de SARS-CoV-2 y variantes" utilizando sus últimas pruebas de diagnóstico de variantes de COVID-19. "El trasfondo del excelente control de Corea al inicio de la pandemia se debe al sistema de diagnóstico de una sola plataforma que permite realizar pruebas masivas", dijo Lee. Y añadió que "el sistema habilitó el proceso de diagnóstico desde la recolección de muestras hasta las pruebas de PCR de una sola vez, ayudando a las autoridades locales a controlar rápidamente la pandemia".

"Necesitamos regresar a las clases presenciales, pero no a costa de la salud de los estudiantes", dijo a la AFP, Isaías Chanon, uno de los líderes de la protesta.

El aumento de asesinatos con armas de fuego registrado en un año en Estados Unidos no da signos de disminuir a medida que finalizan las medidas restrictivas por la pandemia, y un aumento de tiroteos este fin de semana dejó decenas de muertos y heridos. Los homicidios, en su mayoría llevados a cabo con armas de fuego, aumentaron un 30% el año pasado con respecto a 2019, y este año se han registrado entre un 20 y un 25% más que hace 12 meses. Los expertos dicen que no hay un motivo que explique esta tendencia por sí solo, y no se espera que caiga a medida que la pandemia remita.

En cada campaña de vacunación anual, la Unión Europa adquirirá 450 millones de dosis. Además, el acuerdo incorpora la posibilidad de adquirir 900 millones más en tramos de 150 millones. Esto no solo incluye la vacuna tal y como está formulada actualmente sino también posibles formulaciones alternativas. De igual manera también contempla el derecho prioritario a la entrega de vacunas adaptadas a variantes desde enero de 2022.

Esto sitúa la cifra total de decesos en 2.309, mientras que el ministro de Sanidad, Noor Hisham Abdulá, ha alertado de que los malasios "deben prepararse para lo peor", según el diario 'The Straits Times'.

La Fiscalía ha archivado las diligencias que abrió tras la denuncia en la que un particular pidió la investigación por la muerte el pasado febrero de su hermano, que vivía en una residencia de personas con discapacidad, por supuesta "mala praxis" en el tratamiento que recibió ante una "posible reacción de la vacuna del covid".