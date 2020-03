Coronavirus en directo | Últimas noticias: Sanidad confirma 2.152 positivos y 50 muertos en España

Actualizar

19.37Naturgy aplaza facturas a 23.487 pymes de Castilla-La Mancha para paliar impacto coronavirus La compañía energética Naturgy ha decidido aplazar las facturas de luz y gas que se emitan a partir de este miércoles a 23.478 pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos de Castilla-La Mancha para paliar el impacto en sus ingresos por la crisis del coronavirus.

19.33 ACADE denuncia que se mantengan abiertos centros que actúan como escuelas infantiles sin la autorización de las Consejerías. Por ello solicita a las Consejerías la responsabilidad con la educación, el cuidado y la salud de la infancia y que velen por el estricto cumplimiento de la normativa que regula la enseñanza infantil, especialmente de 0 a 3 años.

19.32Sanidad reparte 410.000 mascarillas, 130.000 van a Madrid En los próximos días habrá un segundo reparto de 500.000 mascarillas más y está prevista la compra internacional de cantidades mayores que seguirán distribuyéndose.

19.30Metro Madrid establece apertura del 65 % de las puertas automáticas de los vagones por el coronavirus Metro de Madrid ha establecido este miércoles la apertura automática de aproximadamente el 64 % de las puertas de los vagones del subterráneo como una de las medidas adicionales para mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus. Fuentes de Metro han indicado a Efe que esta medida se ha aplicado en todos los vagones donde "ha sido técnicamente posible" y permite que los usuarios no toquen los dispositivos de aperturas.

19.20Las 'telecos' aumentan sus servicios para mitigar las cuarentenas en España Los cuatro principales operadores de telecomunicaciones de España, Telefónica, Orange, Vodafone y Másmóvil, han incrementado sus ofertas de servicios dirigidas a sus clientes con el fin de mitigar los efectos de los aislamientos por coronavirus. Más datos de descarga desde internet por el mismo precio en sus tarifas o un aumento de contenidos de televisión, también de forma gratuita, centra la oferta anunciada por estos cuatro operadores a raíz de las recomendaciones lanzadas por las administraciones públicas para combatir el brote de coronavirus.

19.20Suspendido oficialmente el inicio de temporada en Las Ventas por coronavirus El inicio de la temporada en la plaza de toros de Las Ventas ha quedado suspendido oficialmente a causa del coronavirus (COVID-19) teniendo en cuenta que Madrid es uno de los principales focos de contagio y que el Consejo de Ministros había decretado la cancelación de todo evento con más de 1000 personas en la capital.

19.10Galicia tiene ya 29 infectados por coronavirus y 15 pendientes de confirmar Galicia podría elevar su cifra de contagiados por el coronavirus a un total de 44 personas, según ha informado este miércoles el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Amuíña, que ha avanzado que en la comunidad hay ahora mismo 29 pacientes confirmados y 15 pendientes de confirmación. La cifra varía en comparación a las 39 personas afectadas de las que informó este miércoles mismo el Ministerio de Sanidad. Según ha explicado Almuíña, esta variación se debe a que seguramente en Madrid ya hayan podido confirmar a algunas de estas 15 personas mediante las pruebas realizadas por el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Majadahonda.

19.09Canarias suspende visitas a residencias de mayores y cancela los carnavales El Gobierno de Canarias ha decidido cancelar durante los próximos 14 días las visitas a las residencias de mayores, ha restringido las de los hospitales y ha decidido suspender los eventos con afluencia masiva de personas, incluidos los carnavales de sur de Gran Canaria y del sur de Tenerife.

19.08Canarias gestiona que no atraque crucero del que bajó sospechosa de COVID-19 El Gobierno de Canarias realiza gestiones para que no atraque en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el crucero Costa Luminosa, al que le fue denegado el atraque en la isla caribeña de Antigua después de que una pasajera sospechosa de tener el COVID-19 desembarcase en Puerto Rico.

19.06Cultura anuncia el cierre de todos los museos nacionales en Madrid. Cultura anuncia el cierre de todos los museos nacionales en Madrid. Esta medida afecta al Prado, al Reina Sofía y Thyssen, entre otros.

19.02Empleados de la sede de DIA trabajarán desde casa por positivo en coronavirus El grupo DIA ha decidido que todos los trabajadores de su sede corporativa en Madrid trabajen desde casa después de confirmar un primer positivo por coronavirus entre la plantilla que acude a estas instalaciones. Fuentes de la compañía han informado este miércoles que esta medida "no afecta de forma alguna a la operativa habitual" de la cadena de supermercados.

18.59País Vasco decreta el cierre de todos los centros de jubilados La consejera de Sanidad de la comunidad ha comparecido de urgencia.

18.57Se cierran todos los centros educativos de Álava y de Balmaseda (Vizcaya) El Gobierno Vasco ha decidido la clausura de la actividad docente de todos los centros educativos de Álava y de la localidad vizcaína de Balmaseda como medida de contención del cronavirus.

18.55Jueces de lo Penal en Sevilla piden suspender juicios por el coronavirus Los jueces de lo Penal de Sevilla han acordado por unanimidad pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la suspensión de los juicios que hay señalados durante quince días ante los riesgos que supone el avance del coronavirus y la "notoria insalubridad" del edificio donde trabajan.

18.53Confirman la primera víctima mortal en Irlanda por el coronavirus Las autoridades sanitarias de la República de Irlanda confirmaron este miércoles la muerte del primer paciente por el coronavirus COVID-19 en este país, una mujer de edad avanzada con patologías previas.

18.51Sanidad confirma 2.152 casos de coronavirus y 50 muertos El Ministerio de Sanidad contabiliza 50 muertos con coronavirus y 2.152 casos confirmados en España, casi la mitad de los cuales (1.024) se localizan en Madrid, la comunidad más afectada junto con País Vasco (225), La Rioja (185) y Cataluña (156). Además de Madrid, País Vasco, La Rioja y Cataluña, los datos por comunidades son: Andalucía (90), Castilla y León (71), Castilla-La Mancha (71) Comunidad Valenciana (65), Aragón (49), Navarra (46), Galicia (39), Asturias (39), Canarias (37), Murcia (18), Baleares (16), Cantabria (12) y Extremadura (9).

18.49El Ministerio eleva a 39 el número de casos positivos en Asturias El Ministerio de Sanidad contabiliza 50 fallecidos con coronavirus y 2.152 casos confirmados en España, casi la mitad de los cuales (1.024) se localizan en Madrid, la comunidad más afectada junto con País Vasco (225), La Rioja (185) y Cataluña (156) mientras que en Asturias se registran 39, lo que incrementa en tres la cifra registrada en el Principado respecto a los últimos datos facilitados.

18.46Sanidad confirma 18 casos de coronavirus en Murcia El Ministerio de Sanidad contabiliza 50 fallecidos con coronavirus y 2.152 casos confirmados en España, casi la mitad de los cuales (1.024) se localizan en Madrid, la comunidad más afectada junto con País Vasco (225), La Rioja (185) y Cataluña (156). Son los últimos datos del departamento que dirige Salvador Illa, que además ha informado de 138 altas desde el inicio del brote.

18.44Altamira suspende de forma temporal las vistas guiadas por coronavirus La dirección del Centro Nacional y Museo de Altamira ha decidido este miércoles suspender de forma temporal las visitas guiadas a la Neocueva y los talleres programados como medida de prevención ante el COVID-19, suspensión que se mantendrá en principio durante varios días.

18.36La Federación de Balonmano suspende hasta 23 marzo todos los partidos de categoría nacional La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) ha informado este miércoles de que, por el brote de coronavirus, ha suspendido todos los partidos de categoría nacional de las próximas dos jornadas, hasta el 23 de marzo, y recomienda a las territoriales que, en el mismo sentido y por las mismas razones sanitarias, procedan a suspender sus competiciones.

18.31País Vasco alcanza los 9 muertos por coronavirus La consejera de Sanidad del gobierno vasco comunica que en la región ya hay 9 muertos por el virus, dos en las últimas 24 horas.

18.27Vox y Podemos apoyan a Feijóo en su idea de suspender las elecciones vascas y gallegas La dirección estatal de Vox y Galicia en Común, la marca de Unidas Podemos en la región y con la que tenía previsto concurrir a las elecciones del 5 de abril, apoyan al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su sugerencia de suspenderlas por el riesgo que la campaña y el día de la cita con las urnas comportan de extender el coronavirus.

18.25La ocupación hotelera cae en Madrid por la crisis del coronavirus La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha asegurado este miércoles que la crisis del coronavirus está provocando "graves daños" en el sector hotelero ya que la ocupación se está "desplomando y no supera el 15 %" en este marzo. En un comunicado, los empresarios hoteleros han advertido que la anulación y cancelación de las reservas podrían provocar una "pérdida de empleos" como se agudice la crisis sanitaria y se alargue el descenso de la actividad turística en Madrid.

18.24Los fallecidos en Italia son 827, 196 más en 24 horas os fallecidos en Italia por el coronavirus ascienden hoy a 827, un incremento de 196 respecto al martes, según los últimos datos proporcionados por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli. Los casos positivos actuales son ya de 10.590 mientras 1.045 personas ya se han curado.

18.23Fallece una cuarta persona y 55 infectados nuevos por coronavirus en Cataluña El departamento de Salud de la Generalitat ha confirmado hoy jueves la muerte de una cuarta persona a causa del coronavirus y 55 infectados nuevos más que ayer en Cataluña, con un total de 181. Del número total de afectados, 181 incluido el cuarto fallecido, veinte están graves, según los datos de Salud, que apuntan a que tres personas ya han recibido el alta médica.

18.04Naturgy recomienda el teletrabajo para todos sus empleados en España, Portugal y Francia por el coronavirus Naturgy ha decidido recomendar de manera generalizada el trabajo en remoto para todos sus empleados en los centros de trabajo de España, Portugal y Francia, «con el objetivo de extremar aún más la precaución de salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros colaboradores y sus familias», siendo efectiva la medida desde este jueves «hasta nuevo aviso», informaron en fuentes de la compañía.

18.03La reunión de Exteriores del G7 será virtual por el coronavirus Los ministros de Exteriores del G7, que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo, celebrarán de manera virtual su próxima reunión, prevista para este mes de marzo en Pittsburgh (Pensilvania, EEUU) por los temores a la propagación global del coronavirus. El anfitrión, el Gobierno estadounidense, hizo el anuncio en un comunicado en el que aseguró que su decisión es por precaución y no por la existencia de un peligro inmediato.

18.00Suspendidos los musicales de «Billy Elliot» o «La jaula de las locas» en Madrid Los musicales 'Billy Elliot' (Teatro Nuevo Alcalá), 'La jaula de las locas' (Teatro Rialto) o el espectáculo de La Cubana 'Adios, Arturo!' (Teatro Calderón) han sido cancelados debido a la epidemia de coronavirus, según ha anunciado la productora SOM. Además de estas producciones, también han sido cancelados en el Teatro Nuevo Alcalá los espectáculos 'Sex Escape', 'Un Día Cualquiera' y 'Los Hombres son de Marte y las Mujeres son de Venus'. La productora ha explicado que estas cancelaciones se producen "en cumplimiento de las medidas decretadas por las autoridades sanitarias en relación a los eventos de más de 1.000 personas en la Comunidad de Madrid". La cancelación será durante el período comprendido entre este miércoles 11 de marzo y 25 de marzo, ambos incluidos.

17.58Los muertos en España superan el medio centenar Los casos positivos en España son 2.174.

17.53La portavoz de Vox en las Cortes Valencianas da positivo en la prueba del Covid-19 La portavoz de Corts en las Cortes valencianas, Ana Vega, ha anunciado que ha dado positivo en la prueba del coronavirus y aunque ha indicado que la situación "se hace un poco complicada" por su embarazo, está tranquila porque está atendida por "los mejores profesionales de la sanidad del mundo".

17.47El CSD cierra la actividad en el CAR de Madrid por el coronavirus El Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha interrumpido «toda la actividad deportiva» para seguir las recomendaciones adoptadas por el ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid por la amenaza del coronavirus, informa el CSD. «En consonancia con las medidas adoptadas por la comunidad de Madrid en materia de deporte y eventos, el CSD ha decidido interrumpir toda la actividad deportiva en las instalaciones del CAR de Madrid», indicaron fuentes del Consejo; informa Europa Press.

17.46 Rusia suspende las visas de turistas a visitantes italianos.

17.38LA OMS considera al coronavirus como pandemia El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), edros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus se ha pasado a calificar de pandemia el brote. En rueda de prensa, Tedros ha informado de que el número de casos de Covid 19 en las últimas dos semanas se ha multiplicado por 13 fuera de China, epicentro del brote de coronavirus, registrándose más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas muertas. «La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el Covid19 puede caracterizarse como una pandemia», ha dicho.

16.56Los cines de Madrid, La Rioja y Álava reducen su aforo hasta el 25 de marzo Los cines de Madrid, La Rioja y Álava reducirán su aforo en un tercio hasta el 25 de marzo, según ha informado este miércoles en un comunicado la Federación de Cines de España (FECE), tras el anuncio realizado este martes el Gobierno con nuevas medidas para contrarrestar la expansión del coronavirus. Tal y como ha señalado FECE, las salas de cine de las tres zonas afectadas (Madrid, La Rioja y Alava) seguirán abiertas al público, con un aforo limitado de un tercio del total de cada una de las salas, durante los próximos 15 días naturales, hasta el 25 de marzo. Además, las salas con un aforo superior a 1.000 butacas deberán suspender su actividad durante este periodo, tal como han indicado las autoridades sanitarias, aunque en el caso del cine solo afecta a dos salas de Madrid: una sala de los Cines Callao y otra sala del Capitol, ambos situados en la Gran Vía madrileña, según han confirmado a Europa Press fuentes de FECE.

16:41UEFA confirma que Sevilla-Roma e Inter-Getafe no se jugarán La UEFA ha confirmado esta tarde a través de un comunicado que los partidos Sevilla-Roma e Inter-Getafe, correspondientes a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, no se disputarán mañana como estaba previsto por la propagación del coronavirus. "A la vista de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas por las autoridades españolas", ambos partidos no se disputarán, señala el máximo organismo futbolístico europeo, que apunta que posteriores decisiones sobre ambos encuentros serán comunicadas a su debido tiempo

16.08Ana Pastor (PP) da positivo en coronavirus La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, informa en su cuenta en Twitter que ha dado positivo en coronavirus. Explica que tuvo fiebre desde el sábado por la tarde pero ya se encuentra sin síntomas.

15.29La Sagrada Familia reduce a partir de mañana el aforo de sus visitantes La Sagrada Familia reducirá a partir de mañana su aforo a un máximo de mil personas simultáneamente, siguiendo las indicaciones de la Generalitat para reforzar las medidas de prevención frente del COVID-19, según ha informado la Junta Constructora del templo. Esta medida también afectará a la Casa Museo Gaudí, que verá limitado su aforo a un tercio de su capacidad actual, y a los ascensores, porque quedarán cerrados en las torres de las dos fachadas. En los accesos de la basílica se colocará un cartel informativo indicando las nuevas normas.

15.26Se reducen los aforos en las visitas al Palacio Real Patrimonio Nacional informó este miércoles de que, a consecuencia de la crisis del coronavirus (covid-19), llevará a cabo una reducción de los aforos en las visitas a sus monumentos como el Palacio Real, de manera que los grupos no podrán superar las diez personas.

15.20Desmanelan en Italia una red de tráfico de mascarillas y geles desinfectantes La Policía italiana ha desmantelado en el sur del país una amplia red de tráfico de máscaras protectoras y geles desinfectantes, gracias a lo cual algunos comerciantes obtuvieron ganancias de hasta el 6.000%.

14.59Suspendido el Mirandés-Numancia por prevención del coronavirus El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado la suspensión definitiva del partido de fútbol de la segunda división española entre el Mirandés y el Numancia de Soria, que se iba a celebrar el próximo fin de semana a puerta cerrada como consecuencia de la crisis sanitaria por el coronavirus.

14.54Kapital y Fabrik cierran unos días para ayudar a contener el coronavirus Dos grandes discotecas de la Comunidad de Madrid, Teatro Kapital y Fabrik, han decidido cerrar sus puertas unos días siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad para ayudar a contener la epidemia de coronavirus, según han informado sus direcciones. La discoteca Fabrik, en Humanes, ha sido la primera en anunciar que «aplaza temporalmente su actividad» siguiendo las pautas del Ministerio.

14.50La Comunidad de Madrid desmiente el cierre de la región por el coronavirus La Comunidad de Madrid negó este miércoles los rumores sobre un posible cierre de la región y afirmó rotundamente que «el Gobierno madrileño no ha tomado absolutamente ninguna decisión sobre un supuesto cierre de la región como consecuencia del coronavirus». Léelo aquí.

14.48Los taxistas se ofrecen a trasladar gratis a sanitarios ante el coronavirus Los taxistas madrileños han ofrecido al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid trasladar de forma voluntaria y gratuita a médicos «en caso de necesidad extrema» ante el coronavirus y han solicitado además ampliar las libranzas para reducir al 60% la flota que funciona a la calle a diario. «Debemos estar a la altura de las circunstancias», ha explicado en declaraciones a Efe José Miguel Fúnez, de la Federación Profesional del Taxi, que explica que con este ofrecimiento, acordado en todo el sector y que los taxistas secundarán de forma voluntaria, buscan que no se colapsen los hospitales y ambulatorios.

14.45Navalia decidirá el viernes si mantiene o cancela la feria La organización de la Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo (Navalia) decidirá este viernes si mantiene la cita de este año, programada para el 19, 20 y 21 de mayo, o si por el contrario la cancela por la crisis del coronavirus. En un comunicado, la organización de Navalia avanza que en la reunión de este viernes analizará la situación «ante las nuevas medidas» adoptadas por el Gobierno respecto a la epidemia del covid-19.

14.41Viena suspende el maratón debido al coronavirus La 37 edición del maratón de Viena, que iba a celebrarse el 19 de abril, ha sido suspendida dentro de las medidas para ralentizar la expansión del coronavirus, anunció hoy la organización del evento. «No hay ningún gran evento con 45.000 participantes de 130 países, entre ellos 12.000 extranjeros, que pueda adaptarse al virus cuando, al mismo tiempo, se trata de reducir el contacto social», señaló en un comunicado el gerente de la prueba deportiva, Gerhard Wehr.

14.38Bruselas avisa de que el impacto económico del coronavirus será «muy grave» La Comisión Europea (CE) advirtió este miércoles de que las consecuencias económicas del coronavirus serán «muy graves» y anunció que esta semana concretará sus propuestas para flexibilizar las normas fiscales y de ayudas de Estado, así como para usar fondos estructurales para paliar la crisis. «Las consecuencias económicas del coronavirus serán muy graves. En la Unión Europea (UE) debe hacerse todo lo necesario y posible. Si no ahora, ¿cuándo?», escribió el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en su perfil de la red social Twitter. Durante una videoconferencia este martes en la que participaron los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ya pidió a los mandatarios no ser complacientes ante la epidemia del coronavirus, indicaron a Efe fuentes comunitarias.

14.21La Asamblea cancela también los plenos durante quince días por el coronavirus La Asamblea de Madrid ha decidido finalmente suspender el pleno previsto para este jueves y toda la actividad parlamentaria durante quince días, debido a la expansión del coronavirus en la región. Pese a que inicialmente la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento madrileño había acordado este martes seguir con las sesiones plenarias, aunque sin iniciativas largas, en la Cámara regional, se ha decidido suspender toda la actividad parlamentaria.

14.15Asturias refuerza la atención sanitaria tras alcanzar 36 casos de coronavirus La Consejería de Salud del Principado ha decidido este miércoles reforzar la atención sanitaria con la incorporación de 139 profesionales para hacer frente a la epidemia del coronavirus, del que ya se han detectado en la región 36 casos, cuatro más que ayer. En esta cifra se incluye al paciente de 32 años que ayer recibió el alta tras haber superado el contagio, han precisado desde Salud.

14.11Detectado el primer caso en Cataluña de falsos médicos para entrar en casa Los Mossos d'Esquadra han detectado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el primer caso en Cataluña de unas personas que se hacían pasar falsamente por médicos para entrar a robar en casa ajena, simulando que iban a efectuar un control sobre el coronavirus. Según han informado fuentes policiales, fue un vecino de L'Hospitalet quien ayer alertó, hacia las 16.00 horas, de que dos mujeres y un hombre ataviados con batas blancas se habían personado a la puerta de su casa y pedían entrar para hacer un control médico sobre el Covid-19.

14.05Baleares prohíbe cualquier reunión de más de mil personas La Conselleria de Salud y Consumo de Baleares ha prohibido este martes, durante los próximos 30 días, la celebración de actos culturales, sociales y cualquier reunión a partir de mil personas, mientras que los de menos de mil deberán tener la autorización de la dirección general de Salud Pública.

13.56Segundo caso de coronavirus en Vox Vox confirma un segundo caso de coronavirus en un diputado nacional que no estuvo en Vistalegre ni en contacto con otros diputados nacionales durante los últimos diez días, según el partido.

13.52Once nuevos positivos suman 74 casos activos en la Comunitat La Conselleria de Sanidad ha confirmado once nuevos casos, cuatro de ellos ancianos de una residencia de la provincia de Valéncia en la que ya se habían diagnosticado doce casos, lo que elevan a 74 los casos activos en la Comunitat Valenciana.

13.50El Roma no viajará a Sevilla por falta de autorización de las autoridades españolas El Roma informó este miércoles de que no viajará a Sevilla para enfrentarse al conjunto sevillista este jueves en la Liga Europa porque no tiene la autorización del Gobierno español, que bloqueó hasta el 25 de marzo los vuelos directos procedentes de Italia como medida de precaución por la difusión del coronavirus.

13.41Merkel calcula que el 70% de la población terminará infectada «En la medida en que no contamos con una terapia ni con una vacuna, sabemos que entre el 60% y el 70% de la población terminará infectada», ha reconocido la canciller alemana, Angela Merkel, en su descripción de lo que según los expertos que asesoran a su gobierno será el desarrollo de la crisis del coronavirus. La población irá testando el virus y quedando en su mayor parte inmunizada hasta que las tasas de contagio remitan. «Sabemos que eso va a suceder, lo que no sabemos es con qué rapidez», ha respaldado a Merkel su ministro de Sanidad, Jens Spahn, «evitarlo no podemos hacerlo, lo que podemos hacer es mantenerlo bajo control y por eso estamos tomando todas estas medidas». «Por eso nuestras prioridades son la protección de los enfermos crónicos y ancianos que forman los grupos de población más vulnerables a los efectos del virus, evitar un colapso del sistema sanitario y paliar los efectos que el virus tendrá con toda seguridad sobre la economía», ha explicado Merkel, que respecto a los daños que sufrirá la economía alemana ha mostrado, por primera vez en cuatro legislaturas, su disposición a flexibilizar el principio de «déficit cero» de su administración para poder atajar la «extraordinaria situación» de la epidemia en la que nos encontramos. «Haremos lo necesario para superar esta situación», indicó la canciller, parafraseando a Mario Draghi, cuando era presidente del BCE y en lo peor de la crisis del euro, «primero haremos lo necesario y luego veremos qué significa esto para nuestro presupuesto». Dadas las enormes consecuencias económicas, el director de la Cámara de Comercio e Industria DIHK, Eric Schweitzer, considera que serán necesarias «medidas de emergencia no convencionales». Informa Rosalía Sánchez.

13.38Una embarazada, en la UCI en Málaga Una enfermera de 33 años, embarazada de 27 semanas, está ingresada en el Hospital Regional de Málaga tras dar positivo por coronavirus, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas. La joven, enfermera en un centro de salud, presenta una neumonía y está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital general, en aislamiento, han indicado las mismas fuentes.

13.34El Colegio de Médicos cree que hay «capacidad humana» para afrontar coronavirus El Colegio de Médicos de Sevilla ha lanzado un mensaje de tranquilidad y asegura que la sanidad española «tiene respuestas» y «capacidad humana» para afrontar el coronavirus. El presidente del Colegio, Alfonso Carmona, que ha presentado una campaña contra las agresiones a sanitarios, ha recordado que este coronavirus es nuevo y aún «no se conoce todo sobre él», aunque cree que al ser un virus gripal que «debería ir desapareciendo poco a poco» gracias a las altas temperaturas.

13.30Un vídeo del Clínic alerta que el virus se transmite a través de superficies La doctora Anna Vilella, consultora sénior del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, ha alertado que el coronavirus se puede transmitir también a través del contacto con las superficies como mesas o sillas. El coronavirus es un virus que se desprende con las gotitas respiratorias, lo que quiere decir que cuando hablamos, cantamos o gritamos se pueden desprender de nuestras bocas estas gotas a una distancia de un metro y medio o dos metros, ha indicado Vilella.

13.25China prueba un nuevo método que puede detectar el coronavirus en 15 minutos El equipo médico chino contra la epidemia de coronavirus, que dirige el prestigioso neumólogo, Zhong Nanshan, ha probado un nuevo método para la detección de la enfermedad a través de la extracción de una gota de sangre, cuyos resultados se pueden obtener en 15 minutos, informaron este miércoles los medios locales. Según un artículo que el equipo de Zhong publicó en el «Journal of Medical Virology», este método permitirá reducir considerablemente el tiempo de detección de la enfermedad y se podrá usar además como prueba complementaria para los pacientes con pruebas negativas de ácido nucleico, el principal test de diagnóstico empleado hasta el momento.

13.20Investigan si el caso de coronavirus de Zamora se contagió en viaje del Imserso Sanidad investiga si el único caso de coronavirus detectado hasta ahora en Zamora, en un hombre de 70 años, se contagió durante un viaje del Imserso que realizó a la Comunidad Valenciana con un grupo de medio centenar de personas de la provincia. Responsables de Sanidad y de Epidemiología en Zamora han indicado este miércoles en una rueda de prensa que, aunque desconocen aún de forma certera el origen del contagio, se sospecha que el paciente, natural de la localidad zamorana de Montamarta, pudo contraer la enfermedad en ese viaje del que regresó hace ocho días.

13.12Los casos de coronavirus suben a 261 en País Vasco, 64 más que ayer Los casos de coronavirus en País Vasco ascienden a 261, lo que supone 64 más que ayer, con Álava como territorio donde más siguen aumentando, con 48 nuevos positivos, mientras que el número de fallecimientos ha pasado de 6 a 7.

12.53Pacientes en la UCI El 89% de los pacientes que están en la UCI se encuentran en Madrid.

12.51Comparece Fernando Simón «La sociedad tiene que entender que estamos en una situación particular».

12.50Comparece Fernando Simón «Ahora mismo no se está hablando de bloquear la Comunidad de Madrid», dice Simón.

12.47Hospitales de Madrid Habla Simón de «una situación complicada». «No se pueden utilizar de la misma manera que cuando estamos sion brotes epidemiológicos», que asegura que se han establecido los mecanismos para solucionar ese riesgo de desabastecimiento.

12.46Comparece Fernando Simón «La sanidad privada está ya inluida en toda la respuesta. Los servicios de salud privado están trabajando bien».

12.40Dos o tres meses La situación, dice Simón, podría durar hasta cuatro meses, en el peor de los escenarios. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias habla de un tiempo de dos o tres meses para dar por finalizada la epidemia.

12.37Comparece Fernando Simón «No se está bloqueando el país ni impidiendo la movilidad en general, pero sí se está pidiendo respondabilidad», dice Simón. La población de las zonas de riesgo, asegura, «tiene que ser consciente» de la responsabilidad que tiene.

12.35Comparece Fernando Simón El período de incubación, dice Simón, es de cinco o cinco días y medio. El impacto de las medidas, por tanto, no se verá hasta dentro de nueve o diez días. «Tenemos que hacer un esfuerzo toda la sociedad para tratar de que las medidas que se han propuesto se implementen correctamente».

12.32Comparece Fernando Simón «Todo esto junto debería tener un impacto visible en la transmisión y por tanto en la reducción de nuevos casos», dice Simón, aunque asegura que no se observará hasta dentro de unos días.

12.28Comparece Fernando Simón Simón habla también de «limitarla entrada de posibles personas de riesgo de otros países», aludiendo a la prohibición de vuelos directos entre Italia y España.

12.26Reducir el impacto en los grupos de riesgo Simón habla de que las medidas que se han tomado responden a reducir la transmisión «para reducir el impacto en los grupos de riesgo». El objetivo, por tanto, no es reducir la enfermedad en los niños, sino que evitar que la diseminen en la sociedad. «Son los que la van llevando a las familias», dice.

12.25Comparece Fernando Simón El número total de altas, dice Simón, es de 136. «Los datos de evolución siempre tenemos que valorarlos cuando tenemos de varios días que nos permite ver tendencias», precisa Simón.

12.24El 66% de los fallecidos son de Madrid El total de fallecidos en España asciende a 47, de los que el 66% son de Madrid.

12.22No bajar la guardia Las comunidades con menos casos, dice Simón, no deben bajar la guardia.

12.212.002 casos en España Simón habla de 2.002 casos en España, de los que el 50% se concentran en Madrid, y entre cuatro comunidades se incluyen el 78% de los casos.

12.18Comparece Fernando Simón La situación en China, dice Simón, es de una transmisión esporádica. Corea del Sur lleva también días con descenso de caso, asegura. El tercer país con más casos es Italia, de os que el 60% se localizan en la región de Lombardía. «Podría ser que entre hoy y mañana se viera algún efecto», dice simón, en relación a las medidas tomadas por Italia.

12.16Comparece Fernando Simón El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, confirma que el riesgo de transmisión comunitaria se ha verificado, por lo que sehan tomado medidas adicionales en las zonas de riesgo (Madrid, País Vasco y La Rioja), como se ha anunciado en estos días. «El empeño que tenemos es no proponer ninguna medida que consideremos que no va a ser suficientemente eficaz».

12.11Primer fallecido en Extremadura La comunidad de Extremadura ha registrado este miércoles dos nuevos casos positivos de coronavirus, de los que uno de ellos ha fallecido en el Hospital de Cáceres, en lo que supone la primera muerte por este motivo en la región. Estos dos nuevos casos, han dado positivo en el primer análisis y se está a la espera del segundo, con lo que se sumarían a los ocho infectados hasta este pasado martes en la región, según ha anunciado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en rueda de prensa este miércoles en Mérida tras la reunión de la comisión de coordinación sobre el coronavirus.

12.09Servicios Funerarios de Madrid recomienda no velar a los fallecidos por el virus pero no lo prohíbe La empresa municipal Servicios Funerarios de Madrid recomienda no velar a los fallecidos por el coronavirus pero no lo prohíbe al carecer de competencias para ello aunque sí ha elevado una consulta a la Comunidad de Madrid. Servicios Funerarios de Madrid está aplicando el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, que actualmente permite el servicio de velatorios.

12.02Tokio 2020 dice que cancelar o posponer los Juegos es «inconcebible» Cancelar o posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el brote de coronavirus es «inconcebible», aseguró este miércoles el presidente de la organización, Yoshiro Mori, al salir al paso de las declaraciones de otro miembro del comité que sugirió que podrían aplazarse varios años. «A mí también me sorprendió cuando lo escuché. Francamente, creo que dijo un disparate, algo inconcebible», declaró Mori al ser preguntado al respecto por periodistas, según declaraciones recogidas por el portal japonés de retransmisión de vídeos Abema.

11.55Irán confirma 63 muertes más Irán ha confirmado 63 muertes más, lo que eleva la cifra total a 354.

11.37Madrid registra 1.024 casos positivos La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado un total de 1.024 casos positivos por coronavirus, entre los que se encuentran los 31 fallecidos que ha habido en la región.

11.36Reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos

11.33Aíslan durante 14 días por coronavirus a nueve extranjeros en un hotel en Torremolinos Un total de nueve clientes extranjeros alojados en un hotel del municipio malagueño de Torremolinos han dado positivo en coronavirus y han sido aislados en otro establecimiento del complejo turístico, actualmente cerrado, para que el primero pueda continuar con su actividad normal. Así, según han confirmado fuentes del hotel, ante la confirmación de nueve clientes extranjeros que se alojaban en uno de los hoteles del complejo Sol Torremolinos como casos positivos asintomáticos de Covid-19, y siguiendo instrucciones de la autoridad sanitaria, que aconsejan aislamiento domiciliario —pero en este caso hotelero dada su condición de turistas—; el hotel les mantendrá aislados en las habitaciones durante 14 días, desde el último contacto con la persona de su grupo que les contagió.

11.30Suben a 46 los positivos en Navarra, solo el 10 % de las pruebas realizadas El número de casos confirmados de coronavirus en Navarra asciende este miércoles a 46, si bien el 90% de las pruebas practicadas a personas sospechosas de contagio han dado negativo, ha informado la consejera de Salud, Santos Induráin, quien ha asegurado que el sistema sanitario público «está preparado». Así lo ha señalado en conferencia de prensa tras la sesión semanal de Gobierno, en la que ha advertido de que las medidas que se decidan o puedan decidirse estarán tomadas «con coherencia y racionalidad», y en función de numerosos factores.

11.26El Parlamento riojano suspende el acceso del público a plenos El Parlamento de La Rioja ha acordado suspender temporalmente el acceso de público invitado a la celebración de sesiones plenarias, así como las visitas a las dependencias de los grupos de la Cámara de cualquier persona que no pertenezca al ámbito estricto de sus miembros y personal.

11.21Seis nuevos casos elevan a 17 los positivos por coronavirus en Murcia Seis nuevos casos elevan a 17 los positivos por coronavirus contabilizados en la región de Murcia, según el último balance epidemiológico facilitado este miércoles por la Consejería de Salud. Salud precisa que todos los enfermos presentan síntomas leves y que cuatro de los 17 están hospitalizados, mientras los trece restantes mantienen aislamiento domiciliario.

11.12La Generalitat prohíbe las concentraciones de más de 1.000 personas El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este miércoles nuevas medidas para combatir el brote de coronavirus que afecta Cataluña. Lo ha hecho después de una reunión celebrada en Barcelona con varios responsables de Protección Civil en la que se ha subido la situación en la comunidad de «pre-alerta» a «alerta». Según ha detallado Torra, a partir de mañana los actos deportivos profesionales y no profesionales se harán a puerta cerrada. No obstante, los padres podrán acompañara los menores. Paralelamente, se ha ordenado suspender o posponer todas las actividades que reúnan a más de 1.000 personas en espacios abiertos o cerrados. Esto se aplicará en espectáculos, actos culturales, eventos sociales o religiosos organizados tanto por entidades públicas como privadas. Léelo aquí.

11.04Tres nuevos casos elevan a 16 los afectados por el coronavirus en Baleares La Conselleria de Salud ha confirmado este miércoles tres nuevos casos de coronavirus en Baleares, dos en Mallorca y uno en Menorca, por lo que el total de afectados en la comunidad autónoma desde que comenzó esta crisis sanitaria se eleva a 16. En Mallorca, un hombre que viajó recientemente a Madrid, permanece ingresado en el Hospital Universitario Son Llàtzer, mientras que una mujer se encuentra en su domicilio donde está recibiendo atención por parte de la Unidad Volante de Atención al Coronavirus (UVAC).

11.05Honduras confirma sus dos primeros casos de coronavirus El Ministerio de Sanidad de Honduras ha confirmado los dos primeros casos de contagio del brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, que afectan a dos mujeres que llegaron al país procedentes de España y de Suiza. En un comunicado, la Secretaría de Salud de Honduras ha señalado que el Laboratorio Nacional de Virología ha confirmado, tras los correspondientes exámenes, los dos primeros casos de coronavirus en suelo hondureño. El primer caso afecta a una mujer de 42 años embarazada, que llegó sin síntomas el 4 de marzo a Tegucigalpa en un vuelo procedente de España. «En este momento se encuentra hospitalizada, clinicamente estable», ha señalado.

10.58Un preso de Zaballa (Álava), primer recluso con coronavirus Un preso ingresado en la cárcel de Zaballa, en Álava, ha dado positivo en la prueba del coronavirus, lo que supone el primer caso de enfermedad en un recluso y el segundo en una prisión, después de que una funcionaria del módulo de madres de la prisión madrileña de Aranjuez también contrajera el virus. Fuentes de Instituciones Penitenciarias han informado a Efe del primer caso de un recluso con la enfermedad a la que dio positivo este martes después de realizarle una primera prueba que resultó falso negativo.

10.51Almeida espera que Sánchez concrete medidas para combatir el coronavirus El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a concretar «un poquito» las medidas que incluirá el «plan de choque» anunciado por Moncloa para afrontar la epidemia del coronavirus. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer, martes, que esta semana se aprobarán medidas «contundentes y meditadas» en cuatro grandes ámbitos para garantizar el bienestar de las familias con ayudas para el cuidado de los menores, y líneas de crédito para favorecer la liquidez de las empresas.

10.48El BOE publica la modificación para garantizar el suministro centralizado de productos contra coronavirus El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la modificación de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para establecer el suministro centralizado de cualquier producto necesario para garantizar la protección de la salud en el abordaje del coronavirus. Este cambio, que entrará en vigor este jueves, fue anunciado ayer por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se aprobó un paquete de medidas para hacer frente al aumento de casos de coronavirus en España. La modificación incluye, por ejemplo, las gafas de protección, que antes no estaban contempladas en la Ley.

10.45El Papa estrena audiencia general sin fieles para evitar el contagio de coronavirus En riguroso respeto a las normas sanitarias para evitar el contagio de coronavirus en reuniones masivas, el Papa Francisco ha estrenado este miércoles la nueva modalidad de audiencia general sin fieles, difundida en «streaming» en el canal de YouTube del Vaticano y retransmitida por numerosas televisiones católicas. Léelo aquí.

10.30Lagarde advierte del riesgo de una crisis como la de 2008 La epidemia de coronavirus amenaza con provocar una crisis semejante a la crisis financiera de 2008 en ausencia de una respuesta urgente y coordinada, según advirtió este martes la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, durante una conferencia con los líderes de la Unión Europea (UE). «Un escenario que recordará a muchos de nosotros la gran crisis financiera de 2008», indicó la banquera, según informó a Bloomberg una fuente familiarizada con los comentarios de Lagarde, para quien, con la respuesta adecuada, el impacto probablemente será temporal.

10.22El Ayuntamiento de Madrid pide a Sanidad guantes y mascarillas para trabajadores El Ayuntamiento de Madrid enviará al Ministerio de Sanidad y a la Delegación del Gobierno en la región una carta para solicitarle «medios de protección», en particular «guantes» y «mascarillas», para sus trabajadores «más expuestos a la atención al público», entre ellos las plantillas del Samur-Protección Civil y la Policía Municipal. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, tras participar en el homenaje a las víctimas del 11M en la madrileña Puerta del Sol en el decimosexto aniversario de los atentados.

10.15Aplazan feria andaluza del bebé y la infancia por el coronavirus La Feria de Muestras de Armilla (Granada) ha decidido aplazar su próxima actividad ferial, 'Andalucía Bebé e Infancia', que iba celebrarse los próximos 14 y 15 de marzo, ante la actual situación sanitaria que vive el país a causa del coronavirus. La alcaldesa de Armilla y presidenta de la Feria de Muestras (Fermasa), Dolores Cañavate, informa en un comunicado de que se han visto obligados a tomar esta decisión por «responsabilidad social, atendiendo a la salud de las personas y a los consejos gubernamentales» y dejando de lado los criterios económicos.

10.07Fiat Chrysler cerrará temporalmente plantas en Italia por el coronavirus El grupo automovilístico Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha asegurado que llevará a cabo cierres temporales de sus plantas en Italia, donde sea necesario, con motivo de la expansión del coronavirus y de las decisiones de las autoridades del país transalpino. La compañía señaló que está implementando nuevas medidas en sus factorías en Italia en línea con la campaña en el país para afrontar la crisis del Covid-19 y apuntó que entre las acciones necesarias podrían tener lugar cierres temporales de fábricas. Inform Ep.

9.55Entra en vigor el decreto que suspende las Fallas por primera vez desde la Guerra Civil por el coronavirus Un decreto histórico que suspende las Fallas por primera vez desde la Guerra Civil española debido al coronavirus. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este miércoles el decreto del president de la Generalitat, Ximo Puig, por el que se suspende la celebración, en las fechas previstas, de las fiestas de las Fallas 2020 en toda la Comunitat Valenciana, y de la Magdalena en Castelló, y en consecuencia se dispone su aplazamiento. El decreto, que entra en vigor este miércoles tras su publicación, está firmado por el presidente de la Generalitat, y en él se expone que la festividad de las Fallas de la ciudad de Valencia y, en concreto, la semana previa hasta su culminación el día 19 de marzo, supone «la llegada masiva de turistas». Léelo aquí.

9.47Aplazada carrera de Jakarta, prevista para el 6 de junio por el coronavirus La carrera de Jakarta del campeonato de automovilismo Fórmula E, que debía disputarse el próximo 6 de junio, ha sido aplazada por decisión conjunta del Gobernador de Jakarta, Anies Baswedan, tras consultar con la organización del campeonato, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el Ikatan Motor Indonesia (IMI) y el comité organizador del Jakarta E-Prix (OC). Debido a la escalada de casos de Covid-19 en Indonesia y Jakarta, la decisión se ha adoptado para proteger la salud y seguridad de los participantes, organizadores y aficionados. En una nota de prensa, difundida este miércoles, los organizadores aseguran que continuarán las evoluciones de la situación muy de cerca junto a autoridades y organizadores locales para intentar volver colocar la carrera en una fecha posterior. Informa Efe.

9.40El Gobierno ultima la ayuda extraordinaria a trabajadores por cuidado de hijos El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha avanzado que el Gobierno está ultimando una prestación extraordinaria de la Seguridad Social para compensar a los padres que tengan que perder horas de trabajo para cuidar a sus hijos ante el cierre de colegios. En una entrevista en Onda Cero, Escrivá ha señalado que se está terminando de diseñar, que espera se apruebe mañana y que el coste correrá a cargo del Estado. «Tiene un coste significativo pero manejable», ha añadido. Informa Efe.

9.35Cataluña asegura que «no hay ningún motivo» para un cierre global de escuelas El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado este miércoles que actualmente «no hay ningún motivo» para llevar a cabo un cierre global de escuelas en Cataluña por el coronavirus. «Haremos lo que las autoridades sanitarias nos digan», ha apuntado el conseller en una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que sí se recomienda prescindir de las actividades extraordinarias no lectivas «ni necesarias».

9.25Primera muerte en Bélgica Bélgica ha informado de la primera muerte por coronavirus, un paciente de 90 años.

9.14La Bolsa española sube el 1,81 % tras recortar tipos el Banco de Inglaterra La Bolsa española ha comenzado la sesión de este miércoles con un alza del 1,81 %, hasta situarse en los 7.596,70 puntos, después de que el Banco de Inglaterra haya decidido recortar los tipos de interés ante el impacto que pueda tener el coronavirus en la economía británica.

9.09Madrid rechaza por el momento la prórroga del calendario escolar El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha subrayado este miércoles que será la Comunidad quien decida prorrogar el calendario escolar por el cierre durante quince días de los centros educativos de la región a causa del brote de coronavirus en la región, y ha precisado que, por el momento, «no hay nada de clases en julio». «En este momento no contemplamos la posibilidad de extender el calendario escolar o aplazar las pruebas», ha asegurado Ossorio en una entrevista con RNE. Informa Efe.

9.00Sanidad refuerza el número de personas que atienden el teléfono gratuito sobre el coronavirus La Dirección General de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid decidió reforzar el número de operadores para atender el teléfono gratuito de información (900 102 112) frente al Covid-19. Debido a la gran demanda de información de los ciudadanos y con el objetivo de garantizar la calidad permanente del servicio, la Consejería de Sanidad está reforzando el número de operadores que atienden las llamadas.

8.54Las vacaciones escolares por las Fallas y Magdalena se mantienen Las vacaciones escolares que se habían fijado en la ciudad de Valencia por las Fallas y en Castellón por las fiestas de La Magdalena, y que suponía en ambos casos que no habría clase la semana del 16 al 20 de marzo, se mantienen pese al aplazamiento de las fiestas y «mientras el Ministerio de Sanidad no indique lo contrario». Así lo han señalado a EFE fuentes de la Conselleria de Educación, después de que anoche la Generalitat decidiera aplazar la celebración de las Fallas y de La Magdalena a causa de la epidemia del coronavirus.

8.41Indonesia registra la primera víctima mortal por coronavirus El brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Indonesia su primera víctima mortal, una mujer de 53 años de edad que tenía patologías previas, según ha informado este miércoles el Ministerio de Sanidad indonesio.

8.28Tailandia recomienda no viajar a España Las autoridades de Tailandia añadieron a España en la lista de países a los que recomienda no viajar a raíz del incremento del número de infectados por el nuevo coronavirus.

8.00Empieza el cierre La Comunidad de Madrid aplica a partir de este miércoles la suspensión temporal durante 15 días de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, además de las actividades extraescolares, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva.

7.02Los casos de coronavirus en EE.UU. ya sobrepasan los 1.000 Los casos de coronavirus en Estados Unidos ya han sobrepasado la cifra de los 1.000, un número que se ha duplicado desde el domingo, según ha informado la prensa estadounidense. En concreto, según los datos oficiales recopilados por la Universidad Johns Hopkins, hasta el momento se han confirmado 1.025 casos de coronavirus en el país norteamericano. Asimismo, más de 30 personas han muerto a causa del brote.

6.54Jamaica anuncia su primer caso de coronavirus, una mujer procedente de Reino Unido El Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica ha anunciado este martes el primer caso de coronavirus en el país, una mujer jamaicana procedente de Reino Unido. La mujer llegó a Jamaica el pasado 4 de marzo y acudió a un centro médico el 9 de marzo, día desde el que ha permanecido en aislamiento. Las autoridades sanitarias han explicado que basándose en el historial de viaje de la mujer y en sus síntomas, los profesionales sanitarios sospecharon que podría tratarse del nuevo coronavirus.

6.43Hong Kong impone cuarentenas a viajeros de varias zonas, incluyendo españolas Hong Kong ha anunciado restricciones a a partir del próximo sábado una cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier persona que entre en la ciudad desde Italia, así como desde varias zonas de Francia, Alemania, Japón y España, a fin de evitar la propagación del coronavirus. En concreto, viajeros de Madrid, País Vasco y La Rioja tendrán que pasar dicha cuarentena en centros habilitados al efecto y no podrán hacerla en casa, informó anoche el Ejecutivo local y confirmó hoy el consulado español en Hong Kong.

6.30Reino Unido confirma que su ministra de Salud ha contraído el coronavirus La ministra de Salud de Reino Unido, Nadine Dorries, ha dado positivo en coronavirus después de caer enferma el pasado viernes, aunque se desconoce cómo ha contraído la enfermedad. Se trata de la primera parlamentaria en Reino Unido en contrae la enfermedad, tal y como ha recordado el diario británico «The Telegraph». «Puedo confirmar que he dado positivo por coronavirus. Tan pronto como me informaron, tomé todas las precauciones recomendadas y me aislé en casa», ha comunicado Dorries, diputada desde 2005.

6.25Leve repunte de contagios de Covid-19 en China por la subida de casos importados Los nuevos casos de contagio del coronavirus en China sumaron 24 positivos en las últimas 24 horas por los 19 contabilizados en la jornada anterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud del país asiático. Además, el virus dejó 22 nuevos fallecidos por la resultante neumonía COVID-19, cinco más que el día previo. Según los últimos datos oficiales, los fallecidos en China suman en total 3.158, mientras que el número de infectados detectados hasta ahora alcanza las 80.778 personas.

6.20Segundo fallecimiento en La Rioja El fallecimiento de una mujer de avanzada edad ayer fue el segundo confirmado en La Rioja, concretamente en Logroño. Se trata de una mujer que tenía patología previa al coronavirus. Ayer martes se han confirmaron 11 nuevos casos de coronavirus en La Rioja, que elevan la cifra total en esta comunidad a 155, de los que el 95 por ciento se encuentran en aislamiento domiciliario.

6.15Casi 120.000 casos confirmados en todo el mundo y cerca de 4.300 muertes La cifra total de contagios por coronavirus en todo el mundo roza los 120.000, con China a la cabeza seguida de Italia y con España en quinto lugar (1.695). Consulta aquí el mapa de contagios en el mundo en tiempo real. Además, los decesos ya suman casi 4.300 casos.