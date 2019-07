Cornetto, Maxibon y Magnum, los helados que más engordan (y todos los demás) La cantidad de azúcar y de materia grasa son dos elementos determinantes a la hora de evaluar el aporte calórico de los helados

Entre los helados de las principales marcas, Frigo y Nestlé, hay siete que superan las 300 kilocalorías por unidad: los dos Cornetto XXL, Negriton y todos los Maxibon. Pero no solo hay que tener en cuenta su aporte energético o calórico, también los azúcares y las grasas que, en su mayoría, son saturadas. Mezclado con la galleta, el chocolate, la leche, y con el resto de ingredientes también se encuentran aditivos, emulgentes o edulcorantes.

El valor nutricional de este alimento es «incuestionable», indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aunque también alerta de que «muchos deberían contener menos grasa y menos azúcar». Ambos elementos van estrechamente ligados, ya que la cantidad de materia grasa resulta determinante a la hora de calcular el aporte total de energía del helado. Al igual que con el tamaño. Cuantos más mililitros contenga más kilocalorías tendrá. Esto es lo que ocurre con el Cornetto XXL de Frigo, el de mayor tamaño de los seleccionados. Tanto el de chocolate como el de nata son los que más energía proporcionan (384 kcal y 380, respectivamente). Esto supone una quinta parte de la ingesta de referencia de un adulto medio, que son 2000 kilocalorías. El perfil nutricional de ambos Cornetto difiere del de los polos o del de los helados para niños, que son los que tienen menos kilocalorías.

Cornetto, Maxibon y Magnum, marcas con helados que superan las 250 kcal

Los tres helados que más engordan son el Cornetto XXL de chocolate, el de nata y el Negriton. Rebasan las 330 kilocalorías. Por detrás se encuentran los cuatro Maxibon de Nestlé: el de galleta (cookie), natilla (natillas 2.0), galleta negra (black cookie) y el de nata. Su aporte energético está entre las 319 y 311 kcal y parte de estos niveles se debe al azúcar que contienen.

Los tres de Frigo que más engordan (los dos Cornetto y el Negriton) están compuestos de un 27% de materia grasa, además de un 39% de azúcar, un 40% y un 33%, respectivamente. Los Maxibon (Nestlé) tienen un 25% de grasa y un 29% de azúcar. Pero no solo de grasa y azúcar están hechos los helados, también de edulcorantes. Aunque este elemento es un sustitutivo del azúcar no le sustituye, le acompaña. De esta manera, el azúcar, junto con el jarabe de glucosa-fructosa o el de azúcar caramelizado hacen que el sabor sea más dulce aportando menos calorías. En los Magnum ocurre lo mismo. Cuatro de sus helados (almendrado, doble chocolate, doble caramelo y el sándwich de almendras) no bajan de las 270 kcal.

Por detrás se encuentra una de las novedades de Frigo para este verano, el Cornetto Crush Cookies (262 kcal). Le sigue el Magnum de chocolate blanco (259 kcal) y otra de las novedades de la marca que le hace competencia: los Nuii de Nestlé. El chocolate negro, blanco o almendrado con nata con almendras de California o vainilla de Java hacen que su perfil nutricional se sitúe entre los 20 helados que aportan más energía, o que más engordan. El bombón Toblerone también se encuentra dentro de mismo ranking.

Los polos, al igual que los helados para niños, no sobrepasan las 110 kcal

Dentro de esta selección de 60 helados, 30 de Frigo y 30 de Nestlé, también hay polos y helados para niños. Al tener un mayor contenido de agua el nivel calórico es inferior y, por lo tanto, engordan menos. Esto también se debe a que el porcentaje de azúcar y materia grasa que contienen es muy reducido en comparación con los helados que más engordan, no suman ni el 15% del contenido del helado en el caso de Frigopie (Frigo), ni en el del Pirulo Sandía (Nestlé).

El uso de edulcorantes en este tipo de helados es frecuente. También los colorantes. Las Frigo Chuches contienen ambos elementos, al igual que los helados de Drácula. Ambos son los que tienen menos kilocalorías de todos, 34 y 48 kcal, respectivamente. Superando las 50 kcal está el pirulo Bazooka (Nestlé), y el Solero de frutos rojos y de mango, de Frigo. El Solero Exotic aporta el doble del valor energético. A pesar de ser unos helados cremosos, los Cornetto de Frigo no son los que tienen más kilocalorías. Su aporte no supera las 170. El que menos tiene es el de nata (166 kcal), después el de vainilla (167 kcal) y el que más es el de chocolate (161 kcal).