Las claves del éxito de Galicia para pasar a la «nueva normalidad» antes que el resto La región que preside Alberto Núñez Feijóo se adelantará una semana al fin del estado de alarma

ABC Madrid Actualizado: 13/06/2020 17:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Galicia será, desde el próximo lunes, la primera comunidad autónoma que supere el estado de alarma y avance a la «nueva normalidad». Así lo confirmó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no se opuso a que la comunidad gallega avance de fase tras mostrar unos buenos resultados epidémicos sustentados en varios aspectos.

Comité de expertos para las decisiones

Las decisiones gallegas para afrontar la pandemia han sido tomadas por un comité de expertos, con nombre y apellidos. El presidente Feijóo ha escuchado con asiduidad a esos expertos para decisiones clave como, por ejemplo, decretar una nueva fecha electoral con la mayor seguridad posible. También activó un comité interdepartamental.

Un mes reclamando el fin de la alarma

No se le podrá decir al presidente gallego que su decisión de acabar con el estado de alarma fuese improvisada, ya que consideraba desde hace semanas que no era el elemento adecuado para seguir capeando la pandemia. El 3 de mayo, tras una reunión con Pedro Sánchez, Feijóo ya pidió que no hubiese más prórrogas de este mecanismo.

Los test en el coche, fundamentales

Galicia fue de las pioneras en establecer la toma de muestras para su análisis desde el propio coche. El conocido como «Covid-auto» permitía la realización de un mayor número de test al día, al no tener que trasladar a los sanitarios hasta los domicilios. También este método aumenta la seguridad de los profesionales en su trabajo.

Hospitales de campaña listos

Se llegaron a plantear tres, con el de La Coruña ya preparado para funcionar. No fueron necesarios: las UCI de los hospitales se vieron ampliadas y la presión hospitalaria no ahogó a la sanidad gallega. La dispersión poblacional y que fuese la penúltima autonomía con casos fueron también claves, por lo que el confinamiento entró con el virus poco disperso.