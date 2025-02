Científicos británicos alertan de una nueva ola en el Reino Unido por la variante india

'The freedom day' (el día de la libertad) es el nombre con el que la población británica ha bautizado al 21 de junio, fecha marcada en el calendario del gobierno como el momento en el que supuestamente se eliminarán todas las restricciones que ... se pusieron en marcha para detener la propagación del Covid-19. Sin embargo, pese a la intención del ejecutivo de Boris Johnson de continuar con la hoja de ruta de la desescalada, es posible que tan esperada jornada tenga que retrasarse algunas semanas , al menos hasta que las vacunas surtan efecto contra la variante india del coronavirus. Así lo manifestó este lunes el profesor Ravi Gupta, miembro del Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (Nervtag), organismo que aconseja al gobierno, y para quien la tercera ola de la pandemia ya empezó . En declaraciones al programa 'Today' de BBC Radio 4, Gupta explicó que aunque el número de casos continúa siendo «relativamente bajo», «al menos tres cuartas partes» de estos son de la nueva variante, que «está impulsando un crecimiento exponencial». Por ello, consideró que la relajación absoluta de las normas anti Covid-19 debería posponerse al menos hasta que se tengan más datos sobre la situación actual, y ante los indicios de que la tercera oleada ya empezó.

El académico de la Universidad de Cambridge matizó, sin embargo, que esta podría desarrollarse de forma más lenta que las anteriores, gracias a la gran cantidad de personas que ya están vacunadas . No obstante, las autoridades siguen insistiendo a la población para que se ponga ambas dosis, ya que según un estudio de Public Health England (PHE), tras la primera inyección de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca solo hay un 33% de protección contra este cepa. Las vacunas además pueden ser un arma de doble filo, ya que, aseguró el profesor, debido a ellas puede «haber una falsa sensación de seguridad durante algún tiempo, y esa es nuestra preocupación».

La decisión de retrasar la apertura o mantenerla tal y como estaba planeado, se comunicará de forma oficial alrededor del 14 de junio, pero ya diversos sectores han mostrado su oposición. Kate Nicholls, directora ejecutiva de la asociación líder del sector hotelero, UK Hospitality, dijo a BBC News que sería «devastador» no poder abrir en junio y que una demora en la apertura llevaría a muchas empresas «al borde del precipicio de la quiebra» . Greg Parmley, director ejecutivo de la asociación comercial de música en vivo Live, señaló que las pruebas del gobierno han demostrado que «los eventos musicales se pueden realizar de manera segura, por lo que no hay razón para mantenernos cerrados por más tiempo».

«Creo que es lamentable que todos tengan esta fecha en particular en la cabeza, porque realmente lo que tenemos que hacer es entender cómo van las cosas y ajustarnos en consecuencia», aseguró por su parte el profesor Adam Finn, del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización en el programa Good Morning Britain, de ITV, mientras que George Eustice, ministro de Medio Ambiente, dijo que no puede descartar que los negocios tengan que prepararse para un retraso en la hoja de ruta: «He dicho todo el tiempo, al igual que Matt Hancock (ministro de Sanidad) y el primer ministro, que no podemos descartar nada porque sabemos que esta ha sido una pandemia difícil, una situación dinámica» y detalló que hay que esperar unos días más para evaluar el resultado de la última relajación de las medidas.

Este lunes las autoridades anunciaron otros 3.383 casos confirmados de Covid-19, el sexto día consecutivo en que el número de contagios superaró los 3.000, aunque solo se informó de un fallecimiento en todo el país . Hasta el momento, más de 39 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna y otros 25,3 millones tienen ambas.