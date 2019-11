Un centenar de ciudades y municipios protestan contra la condena por «abuso» a la Manada de Manresa

Varias organizaciones feministas convocaron para hoy, 4 de noviembre, en toda España movilizaciones para protestar contra la sentencia de la Manada de Manresa que condena a penas de 10 a 12 años de cárcel por abuso sexual a cinco varones acusados de cometer un delito de abuso sexual, y no de agresión.

La víctima, una joven que denunció sufrir una violación múltiple en 2016 en Manresa (Barcelona) cuando tenía 14 años de edad, había tomado alcohol y consumido tóxicos y se encontraba en estado de inconsciencia. Al respecto, según la sentencia de la Audiencia de Barcelona, se trata de un delito de abuso sexual al quedar demostrado que la víctima estaba inconsciente y «sin poder determinarse y aceptar o oponerse a las relaciones sexuales», aunque no ve violencia o intimidación en los hechos.

Con esta nueva sentencia, colectivos feministas quieren volver a las calles, recuperando el lema «No es no» que protagonizó las movilizaciones que surgieron a raíz de la publicación de la sentencia de la Manada de los sanfermines de 2016. El Tribunal Supremo finalmente condenó a los cinco acusados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación, corrigiendo así anteriores condenas judiciales que absolvían a los cinco hombres del delito de agresión sexual -al no observar ni violencia ni intimidación en los hechos-.

Ahora, las feministas vuelven a las calles al grito de «No es No» y para reivindicar que el consentimiento sexual debe ser expreso.

Hay convocadas manifestaciones y concentraciones en al menos un centenar de ciudades y municipios de España, que se han dado cita a través de redes sociales bajo el hashtag #Noesabusoesviolación", #BastaYaDeJusticiaPatriarcal y #ContraLaSentencia de #LosVioladoresDeManresa.

En la capital, Madrid, el colectivo Asamblea Abolicionista ha convocado una concentración a las 19.00 horas frente al Ministerio de Justicia. A su juicio, esta sentencia es un «atentado contra la libertad de todas las mujeres».

También hay convocadas movilizaciones en Barcelona a las 18.00 horas en la plaça de Sant Jaume (que ha congregado a unas 500 personas); en Valencia, a las 19.00 horas en El Parterre; en Sevilla, a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento; en Valladolid a las 20.00 horas saldrá una manifestación desde la plaza de Fuente Dorada; y en Bilbao, una concentración a las 20.00 horas en la plaza Moyua.

En otras ciudades españolas también hay convocadas manifestaciones, y también en Londres tendrá lugar una a las 18.00 horas frente a la Embajada española; y en París, a las 19 horas en el Sacre Coeur.

Las feministas exigen una reforma de los delitos sexuales previstos en el Código Penal. La publicación de la sentencia de la Manada de Manresa, el jueves pasado, y estas movilizaciones reactivan la polémica iniciada con el caso de la violación de los Sanfermines de Pamplona, así como las exigencias de las feministas para que se suprima el abuso sexual y se condene como agresión toda relación sexual sin consentimiento.

En Barcelona, la concentración ha contado con la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Colau ha acompañado durante unos minutos la protesta en la plaza de Sant Jaume, la calificó de «indignante» por las penas impuestas por «violar en grupo a una menor inconsciente».

Otra indignante sentencia de la #JusticiaPatriarcal que no quiere entender que solo SÍ es SÍ.



Una niña de 14 años inconsciente fue violada en grupo.



No soy juez y no sé cuantos años de prisión merecen, lo que sí sé es que ¡No es abuso, es violación!https://t.co/ojteXw36J9