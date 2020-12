Baleares multará con hasta 60.000 euros las faltas leves en las zonas de máxima alerta sanitaria El Gobierno regional endurece momentáneamente el régimen de sanciones para Mallorca y anuncia que Formentera pasa del nivel 1 al 2 por la mala evolución epidemiológica de los últimos días

El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha anunciado este sábado dos nuevas medidas para intentar contener el elevado incremento de casos de coronavirus que está habiendo en Baleares en estos últimos días. Por una parte, el Govern ha decidido endurecer las sanciones económicas para las infracciones leves y graves de la actual normativa anti-Covid cuando una isla esté en el nivel máximo de alerta sanitaria —el 4—. En estos momentos, sólo se encuentra en esa circunstancia Mallorca. Por otra parte, Formentera pasará del nivel 1 al 2 de alerta por la mala evolución epidemiológica habida a lo largo de esta semana. Ambas medidas serán aprobadas el próximo lunes.

El Gobierno balear había aprobado el pasado verano el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establecía un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por el Covid-19.

En dicho decreto ley se distinguía entre infracciones leves, graves y muy graves. Las primeras podían ser sancionadas con multas de entre 100 y 3.000 euros, mientras que las graves podían suponer el abono de entre 3.001 y 60.000 euros. En cuanto a las infracciones muy graves, podían ser castigadas con hasta 600.000 euros de multa y con la posibilidad del cierre del establecimiento incumplidor por un periodo máximo de tres años.

La actualización ahora de ese decreto ley supondrá que las faltas leves podrán ser sancionadas con multas de entre 3.001 y 60.000 euros. En ese supuesto se encontrarían, por ejemplo, el incumplimiento de determinados límites de aforo o el hecho de que un local no facilite la preceptiva información sobre las restricciones que estén vigentes. Queda exento de ese incremento económico en las faltas leves la circunstancia de no usar la mascarilla, que seguirá siendo sancionada con 100 euros. Por lo que respecta a las faltas graves, desde la próxima semana podrán suponer el pago de entre 60.000 y 600.000 euros, por ejemplo por la organización o la participación en fiestas o reuniones no permitidas actualmente. La misma horquilla sancionadora se aplicará también en el caso de las faltas muy graves, que no experimentan ningún cambio.

La consejera de Salud, la socialista Patricia Gómez, y la consejera de Administraciones Públicas, la socialista Isabel Castro, han comparecido este sábado en rueda de prensa para explicar los pormenores de las citadas medidas. «No se trata de salvar las fiestas, se trata de salvar vidas», ha recalcado Castro, quien ha repetido en varias ocasiones que el incremento del régimen sancionador sólo afectará a aquellas zonas de Baleares que estén en el nivel de máxima alerta sanitaria, como ocurre ahora mismo en Mallorca. La responsable de Administraciones Públicas también ha informado de que desde la entrada en vigor del mencionado decreto ley y hasta el pasado 7 de septiembre se habían registrado 5.532 denuncias, de las cuales 4.870 correspondieron a particulares y 662 a establecimientos.

Por su parte, la consejera de Salud ha confirmado que a partir de mañana y hasta el 9 de mayo Baleares pedirá pruebas diagnósticas de Covid-19 a los viajeros procedentes de la Península. Los posibles incumplimientos podrán ser sancionados en este caso con multas de hasta 3.000 euros. El Ejecutivo regional distinguirá entre tres grupos de pasajeros: turistas procedentes de la Península, visitantes que lleguen a las Islas por un motivo justificado y residentes. En el caso de estos últimos, el coste de las PCR será asumido por el Govern. Cabe recordar que desde el pasado 23 de noviembre los turistas internacionales que visitan el Archipiélago ya tienen que presentar una PCR negativa hecha en las 72 horas previas a su llegada.

Las citadas pruebas PCR para visitantes del resto de España no se exigirán a los turistas provenientes de comunidades autónomas que tengan una incidencia acumulada del virus inferior a 150 casos por 100.000 habitantes. Para determinar cuáles serán esas comunidades, se tomarán como referencia los datos oficiales que publica periódicamente el Ministerio de Sanidad. Gómez ha recordado que para mañana están programados 60 vuelos nacionales de llegada al Archipiélago, con 9.800 asientos ofertados en total, si bien se calcula que al final llegarán en torno a unos 8.000 pasajeros por vía aérea. También llegarán ocho barcos, pero en principio sin apenas pasajeros. Por lo que respecta al dispositivo de control previsto, el Govern ya avanzó ayer que se ocuparán de las labores de vigilancia en los puertos y aeropuertos isleños un total de 215 personas.

El hecho de que Mallorca esté ahora en un nivel de riesgo sanitarioextremo supone, entre otras limitaciones, que en las reuniones de Nochebuena y de Navidad sólo se podrán reunir un máximo de seis personas —de sólo dos núcleos familiares— o que el toque de queda se iniciará cada noche a las 22.00 horas, si bien esta última medida ya había entrado en vigor preventivamente el jueves de la pasada semana. En cuanto al sector de la restauración, el interior de los bares y restaurantes de Mallorca debe permanecer cerrado estos días, mientras que en el exterior está permitido un aforo del 75%. En cuanto al horario de cierre, es a las 22.00 horas, si bien en los fines de semana y en las vísperas de festivos esos locales deberán cerrarse a las 18.00 horas, para evitar los denominados «tardeos».

Mallorca pasó al nivel máximo de alerta sanitaria el pasado martes, por el constante incremento de casos de Covid-19 en la isla mayor del Archipiélago en el último mes. El citado nivel de alerta se activa cuando el riesgo es muy alto o extremo, con una transmisión comunitaria del coronavirus no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario y que puede requerir medidas excepcionales.

Por islas, en estos últimos días la incidencia acumulada se ha incrementado especialmente en Mallorca y en Formentera, mientras que en Ibiza el aumento ha sido más suave. En Menorca, en cambio, la incidencia acumulada ha bajado. En ese contexto, en la jornada de ayer la incidencia acumulada a 14 días en Baleares era de 328,7 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes.