Australia reconoce la extinción del primer mamífero por el cambio climático Se trata de «Melomys rubicola», un pequeño roedor australiano de cuya desaparición ya advirtieron los expertos en 2016

ABC

@abc_conocer Actualizado: 20/02/2019 10:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Otras 20 pequeñas especies que podrían correr la misma suerte que el Melomys rubicola

Un pequeño roedor australiano, conocido como «Melomys rubicola», ha sido oficialmente declarado por las autoridades de Australia como extinto, a consecuencia del cambio climático. Ya en 2016, los expertos apuntaron a que este roedor era el primer mamífero del planeta que desaparecía a causa del cambio climático, pero ahora el país lo ha confirmado.

El animal, cuyo nombre científico es «Melomys rubicola», habitaba en el cayo Bramble, una diminuta isla que se eleva a tres metros del nivel del mar en el Estrecho de Torres, que separa Australia y Papúa Nueva Guinea.

La existencia de este roedor, considerado el único mamífero endémico de la Gran Barrera de Coral, fue registrada por los europeos en 1845 en el cayo Bramble, donde abundaban.

No obstante, una expedición reflejó en 1978 la reducción del número de ejemplares a solo unos cientos, hasta que en 2009 la especie fue vista por última vez. Los científicos no descartan la posibilidad de que se pueda hallar una especie similar, aunque no están seguros.

Australia tiene una de las tasas más altas del mundo de extinción de animales, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.