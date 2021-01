AstraZeneca entregará a la UE nueve millones de dosis adicionales este trimestre Las nuevas dosis hacen ascender la cifra a un total de 40 millones Europa

La farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca se ha comprometido a entregar nueve millones de dosis más de vacunas contra el Covid de lo que había anunciado oficialmente para el primer trimestre de este año, según anunció este domingo a presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. AstraZeneca había reducido unilateralmente la semana pasada las entregas de vacunas a la UE, alegando que sus plantas en Bélgica y en Alemania tenían problemas, por lo que en el primer trimestre solamente podrían entregar 31 millones de dosis de las 80 previstas, es decir apenas un 40% de lo que estaba comprometido.

Después de un intenso rifirrafe, la Comisión reaccionó acusando a la farmacéutica de incumplimiento de sus obligaciones y para poner término a la discusión el ejecutivo comunitario acabó publicando el pasado viernes el contenido del contrato firmado con esta farmacéutica y que preveía claramente el compromiso de utilizar las factorías que esta tiene en el Reino Unido y no solamente aquellas que están en el continente.

Con estas nueve adicionales serán 40 millones de dosis antes de marzo, es decir, se cumplirá al menos la mitad de lo que figura en el contrato. Von der Leyen lo celebró con un mensaje en redes sociales en el que afirma que se trata de «un paso adelante en las vacunas. AstraZeneca entregará nueve millones adicionales de dosis en el primer trimestre (40 millones en total) comparado con la oferta de la semana pasada y empezará las entregas una semana antes de lo programado».

No ha quedado claro si esto supone que la compañía enviará dosis desde el Reino Unido para suplir las deficiencias de sus plantas en Europa. Este fue uno de los asuntos más delicados porque la Comisión ha impuesto un mecanismo de control de exportación de vacunas que incluye una autorización para que puedan ser enviadas al Reino Unido. Esta decisión generó un incidente con Londres debido a sus implicaciones en la frontera irlandesa que provocaron el primer desencuentro comercial grave desde la desconexión del Reino Unido con la UE. Los primeros ministros del Reino Unid, de Irlanda y las autoridades de Irlanda del Norte, protestaron enérgicamente ante la Comisión, que se vio obligada a rectificar sobre la marcha diciendo que este mecanismo de control no se aplicaría a la isla de Irlanda y que su decisión con las vacunas no afectaba a las condicciones del Brexit.

La presidenta afirmó que según el compromiso que ha alcanzado, «la compañía también expandirá su capacidad de producción en Europa». La comapañía había anunciado el pasado viernes, cuando la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó el uso de su preparado, que intentaría aumentar el suministro a Europa, pero entonces hablaba solo de unos tres millones de dosis adicionales. Las presiones de Bruselas han forzado a esta farmacéutica a aumentar el volumen de las entregas en el primer trimestre. Hasta ahora AstraZeneca ha asegurdado que a partir de marzo alcanzará el ritmo de producción que se había previsto inicialmente.

Avances prometedores

La presidenta Von der Leyen sostuvo ayer una videoconferencia con los responsables de todas las empresas farmacéuticas con las que la Comisión ha firmado acuerdos de compra anticipada de vacunas, que son BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac y Sanofi. Por ahora solo las tres primeras tienen vacunas autorizadas por la EMA, aunque los avances de las demás son prometedores.

A esta reunión virtual también asistieron los comisarios Stella Kyriakides, de Sanidad, y Thierry Breton, responsable de mercado interior, dos asesores especiales de la presidenta, Peter Piot y Moncef Slaoui, así como la directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos, Emer Cook.

Según la nota de prensa de la Comisión, el objetivo de la videoconferencia era empezar el trabajo sobre una estrategia para la preparación para la biodefensa en la Unión Europea. La Comisión pretende en este sentido crear una Autoridad de Respuesta y Preparación para Emergencias Sanitarias de la UE (HERA), para ofrecer un enfoque más estructurado de los mecanismos para defenderse de pandemias. Según la Comisión, «HERA ayudará a anticipar amenazas e identificar respuestas» para tratar de minimizar los posibles daños.