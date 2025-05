La angustia de los españoles que esperan bebés por gestación subrogada en Ucrania: «Solo sé que la gestante está en un búnker»

«Teníamos previsto volar a Ucrania la semana que viene. La gestante está de 38 semanas y puede dar a luz en cualquier momento . Pero no sabemos nada de ella. Solo que está en un búnker y está bien». Son palabras de Vanesa ... Martínez López, una almeriense de 33 años que, junto a su marido, inició el pasado mayo el proceso para convertirse en padres mediante gestación subrogada en Ucrania, uno de los lugares donde esta práctica es legal y al que cada año acuden decenas de parejas españolas .

«Hemos localizado a familias que están igual que nosotros y ninguna sabemos qué hacer. No nos dan ninguna solución », relata. «Estoy muy nerviosa, muy angustiada. Lo único que se me pasa por la cabeza ahora es pensar en que si mi hija nace cómo podré sacarla de ahí», lamenta. Como ellos, hay alrededor de diez familias que tenían previsto desplazarse a Ucrania en los próximos días ante el nacimiento inminente de los bebés y que viven con incertidumbre la situación actual .

Esta angustia, relata Martínez López, se acrecienta por la falta de noticias que tienen sobre la mujer que está gestando a María, la bebé que nacerá en los próximos días. «La empresa no nos dice nada. No nos deja tener contacto con la gestante. Todo lo que sabemos es a través de una intermediaria que es la que nos dice que está bien». La agencia a la que han recurrido es BioTexCom , investigada en España por la Audiencia Nacional y que no cuenta con sede en nuestro país, de manera que las familias contratan directamente en Ucrania sus servicios. Personas relacionadas con otras agencias que sí asesoran a las parejas desde España confirman que prohibir el contacto entre la pareja española y la gestante ucraniana no es habitual ni una «buena práctica».

«Nadie me coge el teléfono»

Los españoles que se encuentran en esta situación están también tratando de contactar con el Gobierno, pero de momento los intentos no han sido fructíferos. « Nadie me coge el teléfono . He llamado a varias embajadas. He mandado correos. He escrito a Exteriores, a Defensa... y nada», expone. «Lo único que pedimos es que el Gobierno de España nos ayude», reclama. Sin embargo, hasta el momento no tienen noticias por parte del Ejecutivo, confirman desde la plataforma Apingu, compuesta por españoles que han recurrido a la gestación subrogada en Ucrania en los últimos años, que sí han recibido, por otra parte, el ofrecimiento de algún partido político para mediar en el asunto.

Pero el Gobierno, explican, sí ha ayudado a que los españoles que estaban estos días en Ucrania ante el nacimiento de los bebés regresen a España con los mismos. «Esta vez el Gobierno se ha portado bien, humanamente», afirman. De las siete u ocho parejas que se encontraban en el país en las últimas semanas para recoger a los niños, todas han podido regresar ya —o están en proceso— con los niños. En algunos casos, además, según explican las familias a ABC, se ha dado un salvoconducto para que los recién nacidos puedan abandonar también el país, pese a no contar con pasaporte ucraniano ni español.

Ucrania es uno de los países más elegidos por las parejas españolas que quieren tener hijos mediante gestación subrogada. En febrero de 2019, el Gobierno dictó una instrucción por la que prohibía la inscripción de los niños nacidos de esta manera como ciudadanos españoles , de manera que las familias tienen que solicitar un pasaporte ucraniano antes de regresar a España, lo que en los últimos años ha derivado en una disminución de las familias que acudían a ese país, explican las familias.

Según los datos a los que tuvo acceso ABC a través del Portal de Transparencia, en Ucrania hubo en 2019 244 solicitudes recibidas para inscribir a niños nacidos por gestación subrogada, de las que solo 95 fueron aceptadas. En 2020, de las 107 peticiones todas fueron denegadas, en base a la citada instrucción dictada por la que se obliga a quienes inician el proceso en ese país a recurrir a la «vía ucraniana», es decir, conseguir un pasaporte ucraniano para sus hijos para volver a España.