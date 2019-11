Amianto Uralita deberá indemnizar con 3,5 millones a 14 vecinos Cerdanyola y Ripollet por la inhalación de fibras de asbesto Se trata de la mayor indemnización impuesta hasta ahora por los tribunales españoles contra la empresa

La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto a la empresa Uralita la obligación de indemnizar con 3,5 millones de euros por las enfermedades y defunciones de 14 vecinos de Cerdanyola del Vallès y Ripollet (Barcelona), afectados por la exposición al amianto proveniente de la fábrica de esta empresa.

Según ha informado este lunes el Colectivo Ronda de abogados a Efe, se trata de la mayor indemnización impuesta hasta ahora por los tribunales españoles contra Uralita, que durante décadas fue el principal importador y productor de amianto de España.

Los vecinos ahora indemnizados se vieron afectados por la inhalación de las fibras de asbesto en su ámbito doméstico, a pesar de no mantener relación laboral con la empresa, al convivir con familiares que trabajaban en la fábrica de Uralita que llevaban a su casa la ropa de trabajo impregnada de amianto o bien por vivir cerca de la fábrica.

La sentencia de la sección 18 de la Audiencia de Madrid reafirma otra anterior de la misma Audiencia, de diciembre de 2017, en la que se indicaba el criterio de la responsabilidad de Uralita por «las patologías que derivan de la exposición ambiental y doméstica al amianto expulsado de forma temeraria e incontrolada al exterior por la empresa», según ha explicado la abogada del Colectivo Ronda Esther Pérez.

«Si no hubieran (las víctimas) lavado la ropa de trabajo de sus familiares contaminada por tal material, si no hubiesen habitado en las proximidades de las instalaciones fabriles de la demandada no habrían contraído esta enfermedad, a pesar de fumar, trabajar con galvanizados o se emplearan como torneros, o al menos no existe ninguna prueba de eso, ni tan solo que fuese concausa», se indica en la sentencia.

Conocedores del peligro

El tribunal considera que la demandada Uralita, «conociendo el peligro que conllevaba la utilización e inhalación de las fibras de amianto, no actuó con la diligencia exigible al emitir sin el control adecuado al ambiente exterior las fibras de amianto de su explotación industrial, con lo que incurrió en responsabilidad civil de carácter extracontractual por los daños causados en Cerdanyola del Vallès y Ripollet».

Pérez ha recordado que las fábricas de Uralita se encontraban en los términos deCerdanyola y Ripollet, Castelldefels y Getafe, localidades en las que se ha dado una «enorme incidencia de las enfermedades causadas por el amianto entre su población».

En el caso de Cerdanyola del Vallès y Ripollet, donde la mayor fábrica de Uralita de España se mantuvo en activo entre los años 1907 y 1997, la cifra de personas afectadas por enfermedades causadas por el amianto se eleva a 95 casos por año y millón de habitantes, cuando lo habitual son 10 personas por millón.

Esta proporción aún aumenta más si se tiene en cuenta la incidencia del cáncer de pleura o mesotelioma, una enfermedad sin cura que tiene como único origen conocido la exposición al amianto, que en la zona de la fábrica de Cerdanyola y Ripollet se eleva hasta los 47 casos por millón, cuando deberían darse entre uno y tres casos por millón de habitantes. Varios de los demandantes ya han fallecido, por lo que las indemnizaciones deberán ser percibidas por sus hijos y herederos.