Acorralan a Celaá para que incluya a los niños con dislexia en el reparto de becas

Ya no son solo las asociaciones. El Consejo Escolar también presiona a la ministra de Educación, Isabel Celaá , para que se incluya en el reparto de becas a todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, comúnmente llamado NEAE . En la última reunión del máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, celebrada el pasado 22 de abril, su Comisión Permanente debatió el borrador del real decreto de becas para el curso 2021-2022, cuyo contenido ya adelantó ABC.

En él se establecen las condiciones de ayuda para cuatro grupos de NEAE , pero se deja fuera a otros como los alumnos con dislexia, discalculia y disortografía, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros.

La patronal de la concertada, Escuelas Católicas (EC) y el sindicato UGT presentaron sendas enmiendas al texto de Celaá para pedir la inclusión de más colectivos con necesidades específicas de apoyo educativo. Ambas fueron aprobadas por mayoría y serán enviadas junto a un informe al Ministerio de Educación, que podrá valorarlo o no, ya que lo que emana del Consejo Escolar no es obligatorio . Maribel Loranca, responsable del sector de enseñanza FeSP-UGT dijo que « estamos satisfechos y esperamos que el Ministerio la tome en consideración ».

En el caso del sindicato han pedido que se incluyan al alumnado con incorporación tardía al sistema educativo; a quienes sufren condiciones personales o de historia escolar o quienes tienen trastornos del aprendizaje. También mencionan a los alumnos con discapacidad psíquica, auditiva, visual y motórica ; con trastorno generalizado del desarrollo; trastorno grave de conducta; trastorno grave del desarrollo del lenguaje y la comunicación; plurideficientes y estudiantes con altas capacidades intelectuales , aunque todos estos ya están reconocidos en el decreto ya sea de manera directa o implícita.

La justificación de UGT es «no dejar fuera de estas ayudas al alumnado con alguna tipología que no esté específicamente recogida en el real decreto, evitando exclusiones injustificadas ».

En el caso de Escuelas Católicas, han dejado el listado tal como lo plantea el Ministerio pero añadiendo dos categorías más: alumnado con integración tardía en el sistema educativo español y alumnado con dificultades específicas de aprendizaje para terminar de completar las necesidades específicas de apoyo educativo de la LOE que aún seguían sin incluirse. « Valoramos la aceptación de las enmiendas . Proteger y ayudar a estos alumnos debería ser una prioridad sin exclusiones para el Gobierno», señaló Luis Centeno , secretario general adjunto de EC.

La patronal de la concertada ha basado la presentación de la enmienda en la obligación por parte del Ministerio de cumplir con la Ley de Presupuestos del Estado de 2018 que establece que deben incluirse los dos colectivos mencionados . Esta fue una de las leyes en las que también se apoyó la Federación Española de Dislexia (Fedis) para pedir su inclusión y la de otros NEAE en el reparto de becas en una reclamación al Ministerio que ya reunió 11.000 firmas.

Inclusión

Iñaki Muñoz, secretario general de Fedis dice « que es muy significativo que el Consejo Escolar apoye una reivindicación de tantos años ». «El apoyo a los niños con trastornos del aprendizaje es una asignatura pendiente porque revertiría el fracaso y el abandono escolar. Este Gobierno no puede hablar de inclusión si no rectifica. Si no lo hace iremos hasta donde sea necesario a denunciar esta vulneración de derechos», añade Marta Martín , exdiputada de Cs especializada en Educación y responsable de relaciones con las administraciones públicas de la Asociación Dislexia y Familia (Disfam).