Nos encontramos con jóvenes que por circunstancias personales y/o sociales a veces sienten un cierto malestar, que puede ser personal o general, y de pronto, aparece un grupo, una asociación, una secta, que les transmite algo esencial: «Te queremos, te valoramos, te necesitamos». Y desde su propia libertad optan por unirse a ese grupo, que se convierte en un «grupo de hermanos». Y ahora viene la pregunta; ¿Tienen libre albedrío?; ¿saben lo que quieren hacer? ¿pueden hacer algo distinto a lo que hacen? Porque el ser humano tiene la razón, el conocimiento, pero también la emoción, los sentimientos. Y es así que nos manejamos con lo cognitivo y lo volitivo. Replanteémoslo. Paremos a pensar. ¿Un menor de 18 años sabe lo que debe hacer? ¿Lo que le puede acarrear una determinada conducta en el futuro? Se trata de menores que no tienen derecho al sufragio universal, ni a independizarse, ni a trabajar, y sin embargo, pueden unirse a un grupo dudoso, cuando no oscuro, y alejarse de sus amigos, de su familia, de su entorno, de su psicohistoria, de su futuro.

La libertad requiere capacidad, requiere criterio, requiere sentido común, exige capacidad crítica, una distancia de valoración que una niña, un joven no posee. Cuando un grupo fanático o sectario abduce a un joven, lo está secuestrando emocionalmente. El problema es que ese joven no lo va a reconocer, que va a decir que está por su propio deseo, pero no es verdad, cree que es verdad, pero no lo es.

Países como España, serios, democráticos, han de proteger a quienes son engañados, a quienes se les quiebran el futuro. Porque además están sus padres, hermanos, familiares, que sufren. ¿Dejaríamos a un joven precipitarse al suicidio? La respuesta es no. Y entonces, ¿por qué le vamos a dejar incluirse en una secta que haga de esa persona un ser donde su dignidad, su honor, su intimidad queden vapuleados? Querido lector: ahora no piense, ahora sienta. ¿Y si es su hijo y si es su hija?

*Javier Urra es miembro del Consejo General de la Psicología

