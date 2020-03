21 bulos y falsas informaciones sobre el coronavirus y sus respuestas

Las «fake news» se han convertido en una pandemia añadida al Covid-19. Estas falsas informaciones se amagan entre la continua búsqueda de datos, opiniones y buenas noticias, tan demandadas en la actualidad, por los usuarios.

De ahí la importancia de consultar y contrastar con los medios de comunicación y las fuentes oficiales para evitar caer en bulos dañinos. Un tuit en Twitter, un mensaje, audio o captura a través de WhatsApp, un correo electrónico... Recopilamos y damos respuesta a algunos de los «coronabulos» más extendidos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) «no hay razón para creer que el frío pueda matar al coronavirus o acabar con otras enfermedades». En este y en otros supuestos similares, la forma más eficaz de protegerse es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Mensajes compartidos a través de Twitter y WhatsApp hacían referencia a las palabras de un médico italiano que, supuestamente, aconsejaba dejar los zapatos en la entrada de casa, «como los orientales, porque el virus sobrevive 9 horas en el asfalto. De lo contrario, lo estamos introduciendo en nuestras casas».

El consejo, si bien puede tener sentido, resulta «innecesario por excesivo», explicaba el doctor Jaime Barrio, del Consejo Científico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, a EFE. Preguntado por el tema, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, señalaba al respecto que «no tenemos que ir más lejos de lo razonable. No es necesario dejar los zapatos fuera de casa. Para nada».

Hace unos días comenzó a circular por redes sociales un mensaje que aseguraba la implantación de una «contribución de 600 euros» por parte del Ministerio de Fomento para aquellos que se queden en casa durante 15 días. La Policía Nacional se ha encargado de desmentirlo.

¿¿"Contribución"??... Otro bulo relacionado con el #COVID19 Si recibes algo así, elimina y no cliques ni descargues nada. Confía únicamente en fuentes oficiales directas. #QuédateEnCasa por tu salud y la de todos. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/GD9BmSFU61

No, bañarse en agua caliente no protege contra el Covid-19, tal y como recalca la OMS. «Con independencia de la temperatura del agua de la bañera o la ducha, la temperatura corporal continuará siendo de 36,5 °C a 37 °C. De hecho, si el agua está muy caliente puede uno quemarse».

Decenas de Twitter comenzaron a difundir hace días un consejo: «usad la mano no dominante para picaportes, transporte, baños, etc porque es muy difícil que te toques la cara con esa mano». Cuentas verificadas de la red social también se hicieron eco de la medida.

🦠Vamos a contribuir a hacer viral esta recomendación: Debéis usar la mano no dominante para picaportes, transporte, o baños. La explicación es que es difícil que os toquéis la cara con esa mano y que el #COVID19 entre en contacto con alguna mucosa. #EsteVirusLoParamosUnidos

Sin embargo, el hecho de tocar una superficie u objeto con una mano u otra, sea la dominante o no, «no tiene mayor importancia», aseguraba un miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) a ABC.

De acuerdo a este experto, hablamos de «automatismos difíciles de cambiar». «Uno no se da cuenta de las veces que se toca la cara y con qué mano. Puedes tratar de evitarlo, pero son cosas que hacemos de forma inconsciente y que es difícil modificar».

Desde el inicio de la pandemia, varios mensajes indicaban que se podía reducir el riesgo de adquirir la enfermedad a base de fortalecer el sistema inmunitario tomando batidos detox, consumiendo setas o aumentando la ingesta de algas, entre otros.

Sin embargo, estas afirmaciones carecen del menor rigor científico. Además, algunas de ellas, como que el consumo de alcohol «mata» el virus, pueden entrañar más peligros al hacerlas, como sucedió en Irán, donde 27 personas murieron por intoxicación.

El pasado 28 de enero comenzaron a viralizarse en redes sociales las imágenes de una joven vomitando un líquido espeso, de color negro, que muchos asociaban al coronavirus. Sin embargo, las imágenes son anteriores al inicio de la pandemia.

El diario británico Daily Star se hacía eco, en un artículo publicado el 3 de diciembre de 2016, del gran número de comentarios generados por este vídeo que aseguraban que se trataba de una «posesión demoníaca» o que estaba «purgando su alma». Explicaba también que todo apunta a que la joven tomó carbón activado, un producto de origen vegetal que tiene la propiedad de adherirse a toxinas y suele utilizarse como desintoxicante.

Un supuesto comunicado de la Policía Nacional compartido en redes sociales informaba, hace días, de la detección de «importantes focos de infección» de coronavirus en diferentes zonas de Málaga, por lo que, de acuerdo a un protocolo de actuación, las autoridades tendrían «entrada libre en casas y edificios» para «identificar a posibles infectados». La propia Policía Nacional ha desmentido este bulo en Twitter.

Otro bulo que pretende aprovecharse de la situación que estamos atravesando todos



No, la Policía no tiene "entrada libre en casas y edificios" para "identificar a posibles infectados"



Por favor, NO COMPARTAS NADA SIN ANTES CONTRASTARLO



Confía sólo en fuentes oficiales directas pic.twitter.com/t5fyd8NvM9