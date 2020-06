100 días desde la notificación del primer fallecido por coronavirus y los datos siguen sin cuadrar

Laura Albor SEGUIR Actualizado: 11/06/2020 09:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 13 de febrero se registró la que sin saberlo en ese momento sería de manera oficial la primera muerte por coronavirus en España. Un paciente del Hospital Arnau Vilanova, de Valencia, al que se le practicó un análisis post-mortem tras perecer por una «neumología de origen desconocido» dio positivo en el test de Covid-19. El anuncio se hizo el 3 de marzo.

Hoy se cumplen 100 días desde la que en aquel momento venía a encabezar una larga y dramática lista de fallecidos por la enfermedad. Sin embargo, seguimos sin saber la cifra exacta de vidas que se ha cobrado la Covid-19.

El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha tenido que dar en numerosas ocasiones explicaciones sobre los continuos desfases en los datos. La última, el martes, cuando admitía que los datos sobre fallecidos «no son fáciles de tener con gran calidad».

Cambios en la presentación de los datos

Desde que se comenzó a difundir el informe diario de situación del Covid-19 en España, los cambios que se han hecho sobre la presentación de los datos han sido numerosos. El último se produjo el pasado 25 de mayo, cuando se introdujeron nuevos indicadores y se hicieron nuevos «ajustes» en los recuentos.

Así, el número de fallecidos pasó de 28.752 el 24 de mayo, a 26.834 el 25. Habían desaparecido 1.918 muertos de un día para otro. La explicación fue que «casi con total seguridad» algunas regiones habían incluido fallecimientos por coronavirus que no habían sido diagnosticados sino que se correspondían con personas que fallecieron con síntomas compatibles pero sin que se les realizara el test.

«Estamos corrigiendo esas series, validando datos, eliminando duplicados de personas fallecidas o ingresadas como casos de coronavirus y que las comunidades se han dado cuenta de que eran casos sospechosos pero no confirmados», defendía Simón.

Asimismo, a partir de ese momento, desaparecía la columna del informe de «fallecidos nuevos» y se introducía otra de «fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días». Supuestamente, para saber cuántas personas habrían fallecido entre un día y el anterior, bastaría con restar ambas cifras. Sin embargo, después de 16 nuevos informes, los datos siguen sin cuadrar.

En la siguiente tabla se muestra en la primera columna el número de fallecidos totales que cada día publica el informe de Sanidad; en la segunda se recoge la diferencia que existe entre el dato del día con el de la jornada anterior. Esa es la cifra que desde finales de mayo emplean algunos medios para deducir el número de fallecimientos del día anterior. Tal y como se observa en la tabla, varios días el dato ha sido uno o ninguno.

Si esa diferencia fuera el dato real, la cifra resultante de la suma de siete días (que se muestra en la tercera columna) debería corresponderse con la que en cada informe aporta el ministerio (cuarta columna), sin embargo vemos como no coincide en ningún caso.

Ante ese dato de fallecidos que se mantiene sin apenas variación, Simón afirmaba el martes que se trataba de un dato «congelado» hasta que las comunidades arreglasen la serie. «La serie, al estar congelada, no es valorable en estos momentos ya que nos da los datos de fallecidos que había cuando se congeló, que fue hace 12 0 13 días».

El hecho ha provocado que cualquier representación gráfica que se realice de los datos muestre una serie «rota», sin posibilidad de comparación con los recuentos precedentes.

Otros informes

Al «baile» continuo de cifras que aporta el Ministerio de Sanidad, se une el hecho de que distintas fuentes han publicado en los últimas semanas una cifra de fallecidos muy superior a la que recoge el Ejecutivo.

Así, según los datos que maneja el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), sólo en el mes de abril hubo 56.257 fallecimientos, una cantidad nunca alcanzada en 80 años. La estimación de muertes que había realizado el organismo, basándose en ciclos precedentes, para ese mes era de 32.708, es decir, durante el mes de abril en España se registraron más de 23.000 muertes por encima de las estimadas. Según los informes de Sanidad, el número de fallecidos por coronavirus en abril fue 15.771.

En el siguiente gráfico se observa la diferencia entre las muertes esperadas en un año normal y los fallecidos, en rojo, por encima de esa curva:

A ese desfase en los datos se unía también el INE, que recogía que el número de fallecimientos en España hasta el 24 de mayo había aumentado un 24,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, o lo que es lo mismo, 43.945 más fallecidos.

De nuevo, el dato contrasta con el facilitado de manera oficial por el ministerio, sin embargo, el INE puntualizaba que «dado que estos datos reflejan la mortalidad sin distinguir causas, no se puede medir de forma exacta el impacto de la pandemia COVID-19, pero sí se observa un considerable aumento en el número de defunciones en España».

En numerosas ocasiones distintos miembros del Gobierno han sido preguntados por esas diferencias de conteo. «No son datos contradictorios, son datos complementarios», aseguraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado domingo, tras la decimotercera conferencia de presidentes autonómicos celebrada durante la pandemia del coronavirus.

«Es difícil comparar unos datos con otros», afirmaba, porque «los excesos de mortalidad se estiman, no se miden, requieren una predicción de la mortalidad esperada».

Por su parte, Simón señalaba el viernes pasado: «No podemos dar datos que no sabemos qué significan» y pasaba a relatar diferentes hipótesis para tratar de explicar el desfase.

«Sabemos que tenemos casi 28.000 fallecidos, esa es una parte muy importante de esos 43.000 de exceso que hemos observado. Sabemos que entre esos 28.00 o 29.000 casos alguno puede haber fallecido con el virus pero no por causa del virus. Pero entendemos que en la situación en la que estamos tiene que quedar reflejado en esa estadística. También sabemos que habrá un número que es probable que haya muerto de coronavirus y al no tener un diagnóstico de confirmación no figura entre los datos de coronavirus. También que entre ese exceso de fallecidos, hasta 43.000 desde los 28.000, sabemos que habrá personas que a lo mejor se han infectado, no han tenido un diagnóstico de coronavirus y han fallecido por otra causa». Y sentenciaba: «No creo que sea sensato sabiendo que hay muchos grupos diferentes pregonar que los 43.000 han fallecido por coronavirus».

Situación actual

Pese a la dificultad para hacer una interpretación histórica de los datos, lo cierto es que en las últimas semanas tanto el número de fallecidos como el de contagiados está disminuyendo. Un buen indicador de ello son los ingresos en UCI por coronavirus, que en los últimos siete días han sido 12: «Lo que implica que los pacientes críticos que son los que más aportan al número de fallecidos cada vez son menos en nuestro país », apuntaba Simón.

Asimismo, en el actual informe se incluye un nuevo indicador con los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días. Éste puede resultar muy útil para valorar la evolución de la pandemia en el país así como la influencia de las medidas de desescalada. De este modo, ayer el número de personas que habían presentado síntomas en la última semana era de 235.

De momento, parece que 100 días no han sido suficientes para obtener los datos reales de lo que está suponiendo a nivel de fallecidos la pandemia. El propio Sánchez pedía el pasado domingo «tiempo para que todas las informaciones encajen».