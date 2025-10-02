Suscribete a
España encara una subida de hasta 45 céntimos por litro en el precio del combustible por los derechos de emisión

El sector del transporte se prepara para encajar un golpe que desencadenará una subida general de sus tarifas y amenaza con generar otra espiral de inflación

La inflación se acelera hasta el 2,9% en septiembre y se aleja del objetivo del 2%

Un grupo de transportistas ocupan un carril de la circulación en una protesta sectorial
Un grupo de transportistas ocupan un carril de la circulación en una protesta sectorial ABC
Bruno Pérez

Si nada cambia en enero de 2027 entrará en vigor en España el nuevo régimen comercial de derechos de emisión, que extenderá la obligación de comprar en el mercado los derechos para poder emitir gases de efecto invernadero, que ya se aplica a ... energéticas, industria electrointensiva, transporte marítimo y aviación comercial, al sector inmobiliario y al del transporte por carretera. La iniciativa de Bruselas pretende duplicar la velocidad a la que Europa reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar el objetivo de reducir las emisiones registradas en 2005 en un 62% a la altura de 2030.

