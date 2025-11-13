El hospital de Valme recibe un prestigioso premio por los beneficios de su programa de alta temprana a los recién nacidos

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla será reconocido este jueves con uno de los prestigiosos premios 'New Medical Economics', concretamente el de Mejores Prácticas en la Experiencia del Paciente, por su programa pionero de Alta Precoz del Recién Nacido, una ... iniciativa que ha beneficiado a más de un millar de recién nacidos y a sus familias.

El modelo que trabaja este programa permite identificar a los recién nacidos y madres en condiciones óptimas para el alta temprana, seguida de un seguimiento coordinado con los profesionales de atención primaria. Unas medidas que contribuyen estrechar el vínculo familiar, reducir el tiempo de hospitalización y mejora las primeras horas del bebé y de sus padres, que se pueden encontrar así en un entorno más cómodo. Todo ello, está claro, en situaciones de bajo riesgo y siempre bajo supervisión médica. «Este alta precoz permite favorecer la conciliación familiar, potenciando el vínculo madre-hijo en un ambiente familiar y garantizando la atención en los cuidados», señala el jefe de Pediatría y Neonatología del hospital de Valme, Juan Diego Carmona.

Los premios 'New Medical Economics' son una convocatoria a nivel nacional dirigido a profesionales sanitarios, compañías, administración pública y entidades que hayan contribuido de forma significativa al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y mantengan una actividad de gestión en las áreas de investigación, innovación y experiencia del paciente. El galardón destaca la dedicación y esfuerzo del hospital sevillano para mejorar la experiencia y participación del paciente en sus procesos asistenciales, promoviendo una atención sanitaria centrada en la persona y en la corresponsabilidad en el autocuidado.

La directora gerente del hospital de Valme, Inmaculada Vázquez, asevera que este tipo de programas son «una muestra de colaboración y coordinación interdisciplinar e interniveles en el Área Sanitaria Sur de Sevilla». La jefa del servicio de Ginecología y Obstetricia, Rosa Ostos, destaca cómo «se han constatado sus grandes beneficios, tanto para la madre como para el recién nacido», ya que el programa incide en la mejora de la calidad de la atención favoreciendo el retorno de la madre y el bebé a su entorno habitual lo antes posible, subrayando que «el embarazo y el parto son procesos normales, no una enfermedad; por lo tanto, pasadas las primeras horas, el mejor lugar donde adaptarse a la maternidad es el domicilio tanto para la madre como para el bebé».

Alta bajo condiciones

El protocolo fija una seria de condiciones para que madre y bebé puedan irse con el alta temprana. Por una parte, la madre debe haber pasado por una gestación controlada sin patología, encontrarse en una situación estable tanto física como emocionalmente y no tener complicaciones postparto. Tras la observación del obstetra, llega el turno del neonatólogo, que valora al recién nacido para verificar que cumple las condiciones necesarias. Si ambos cumplen con los requisitos son informados de la opción de acogerse al alta precoz.

Una vez la madre autoriza ese alta precoz, el personal de enfermería realiza al recién nacido el cribado metabólico y, en caso de estar en el período epidémico de VRS (virus respiratorio Sincitial), administrarle la vacuna correspondiente para inmunoprofilaxis de dicha infección. También se verifica la realización del cribado auditivo y de cardiopatías congénitas. Una vez la familia sale del centro, a las 24 horas deberán acudir a atención primaria para revisión pediátrica. Cabe destacar que no se dean altas precoces ni los viernes ni las vísperas de dos días festivos consecutivos para poder garantizar la revisión en su centro de salud.

Un millar de beneficiados

Desde que se pusiera en marcha este programa se han beneficiado del mismo más de un millar de recién nacidos y sus familias, sin haberse registrado ninguna incidencia significativa y con un alto índice de satisfacción de todos los implicados, tanto usuarios como profesionales.

Inmaculada Vázquez ha expresado en su satisfacción por este reconocimiento, considerando que «es un orgullo ser partícipe de estos prestigiosos premios consolidados como un referente en el ámbito sanitario español para reconocer la labor destacada en gestión, innovación, investigación y calidad asistencial». Estos reconocimientos se entregan en el Auditorio del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid en presencia de destacados profesionales del sector sanitario, representantes de administraciones públicas y privadas, y altos ejecutivos del ámbito biomédico.