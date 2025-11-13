Suscríbete a
El hospital de Valme recibe un prestigioso premio por los beneficios de su programa de alta temprana a los recién nacidos

Más de un millar de bebés y familias se han beneficiado de este programa asistencial implantado de forma pionera en 2011

Una madre y su hijo posan junto con el equipo multidisciplinar del programa de Alta Precoz
Una madre y su hijo posan junto con el equipo multidisciplinar del programa de Alta Precoz H. U. V.
Jaime Parejo

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla será reconocido este jueves con uno de los prestigiosos premios 'New Medical Economics', concretamente el de Mejores Prácticas en la Experiencia del Paciente, por su programa pionero de Alta Precoz del Recién Nacido, una ... iniciativa que ha beneficiado a más de un millar de recién nacidos y a sus familias.

