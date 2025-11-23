Suscríbete a
El alcalde de Lora, tras el fallecimiento de la vecina de 39 años en un incendio: «No sabemos si fue por una chimenea que estaba usando»

El primer edil lamenta el infortunio de su vecina, que se quedó sola en el campo porque el marido fue a recoger a sus dos hijos al pueblo por la noche

Muere una mujer de 39 años en el incendio de un campo en Lora del Río

Lora del Río, en una imagen de archivo
Lora del Río, en una imagen de archivo ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Toda Lora del Río y la provincia de Sevilla en general se ha levantado consternada por la noticia del fallecimiento esta madrugada de una mujer de 39 años por un incendio en una casa de campo ubicada en la zona de La Pastora, ... un espacio de campo de grandes dimensiones del municipio loreño. Lo que se sabe es que la mujer se encontraba sola en dicha finca, dado que su marido salió a recoger a sus dos hijos por la noche. Fue justo ése el momento en el que se produjo el fuego que acabó con la vida de esta vecina de la localidad tras sufrir graves quemaduras a causa de las propias llamas.

