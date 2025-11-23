El alcalde de Lora, tras el fallecimiento de la vecina de 39 años en un incendio: «No sabemos si fue por una chimenea que estaba usando»

Toda Lora del Río y la provincia de Sevilla en general se ha levantado consternada por la noticia del fallecimiento esta madrugada de una mujer de 39 años por un incendio en una casa de campo ubicada en la zona de La Pastora, ... un espacio de campo de grandes dimensiones del municipio loreño. Lo que se sabe es que la mujer se encontraba sola en dicha finca, dado que su marido salió a recoger a sus dos hijos por la noche. Fue justo ése el momento en el que se produjo el fuego que acabó con la vida de esta vecina de la localidad tras sufrir graves quemaduras a causa de las propias llamas.

Así lo ha confirmado a este periódico el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, que evidenciaba la consternación que siente ahora el municipio que representa por la pérdida de esta mujer de forma tan desoladora. «La información que manejamos es que en el día de ayer un vecino alertó a través del 112 que había humo en la finca. La Guardia Civil estaba desplegada por otro incidente por la zona de La Pastora. Ellos fueron los primeros en llegar», explica en conversación con este medio. «Entraron en el domicilio, la mujer estaba sola, la sacaron de allí y le hicieron labores de reanimación», comenta el alcalde, apenado por el fatal desenlace.

«Llegaron entonces los bomberos, y los servicios sanitarios para atender a esta mujer de 39 años y la evacuaron a Sevilla, al hospital Virgen Macarena ya en estado crítico, y en el camino pues ya sólo pudieron constatar la muerte porque sufrió una complicación», aclara. Era madre de dos hijos esta mujer conocida en este municipio que cuenta con poco más de 18.000 habitantes de población. «Sólo le pilló a ella», remarca el alcalde de Lora, al desplazarse el padre de esta familia al municipio para recoger a sus dos hijos.

«Sabemos que la familia estuvo usando una chimenea y no sabemos si pudo ser por esa cuestión», agrega en ese mismo sentido Enamorado, que tampoco descarta cualquier tipo de fallo eléctrico, algo que deberá determinar ahora la Guardia Civil en su investigación, aunque todo parece indicar a esa primera hipótesis sobre la chimenea. Sí añade el primer edil que de momento no decretará por parte del Ayuntamiento de Lora días de luto, no al menos de momento, precisa, sin dejar de aprovechar la ocasión para mandar un mensaje de pésame a esta familia por este trance tan doloroso.