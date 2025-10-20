Suscríbete a
La Guardia Civil salva la vida a un hombre tras sufrir un ictus en Villamanrique que tuvo que ser trasladado en helicóptero

La patrulla, cuya rápida actuación fue crucial para la salud del paciente, se encontraba prestando servicios de atención ciudadana en la carretera

El hombre tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el centro hospitalario
S. L.

La Guardia Civil ha salvado la vida de un hombre que sufrió un ictus en Villamanrique de la Condesa, cuando una patrulla que se encontraba prestando servicio de seguridad ciudadana en la carretera A-8060, fue alertada por una mujer que pedía auxilio ... desde el interior de una finca ganadera.

