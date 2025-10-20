La Guardia Civil salva la vida a un hombre tras sufrir un ictus en Villamanrique que tuvo que ser trasladado en helicóptero

La Guardia Civil ha salvado la vida de un hombre que sufrió un ictus en Villamanrique de la Condesa, cuando una patrulla que se encontraba prestando servicio de seguridad ciudadana en la carretera A-8060, fue alertada por una mujer que pedía auxilio ... desde el interior de una finca ganadera.

Los agentes accedieron de inmediato al recinto, siendo informada que un hombre de avanzada edad se encontraba inconsciente en el interior de una vivienda. Al llegar al lugar, encontraron a esta persona apenas sin pulso ni respiración, con una hemorragia significativa en la cabeza y signos evidentes de cianosis. Según relataron testigos presenciales, momentos antes de desplomarse, el hombre manifestó sentirse indispuesto, cayendo al suelo y golpeándose violentamente en la cabeza.

Ante la gravedad de la situación, los guardias civiles comenzaron de forma inmediata las maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras informaban a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (COS) para solicitar asistencia sanitaria urgente.

De manera simultánea, uno de los agentes habilitó una zona de aterrizaje para el helicóptero, señalizando el área con medios oficiales y material luminoso, mientras el otro de los agentes continuaba aplicando los primeros auxilios.

Tras tensos minutos intentando reanimar a la víctima, Policía Local de Villamanrique de la Condesa llegó junto con el equipo médico continuando estos las maniobras, logrando finalmente recuperar el pulso y la respiración del paciente, aunque de forma muy débil. El afectado fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío.

El personal sanitario comunicó posteriormente que la intervención de la Guardia Civil fue determinante para salvar la vida del hombre, destacando la rapidez y eficacia con la que se actuó, lo que permitió mantener las constantes vitales hasta su llegada. El paciente permanece aún hospitalizado.