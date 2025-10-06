Envían a prisión al joven que confesó el crimen de su madre en Brenes

El joven de 26 años de edad que el pasado viernes acudió al cuartel de la Guardia Civil de Brenes para confesar haber acabado con la vida de su madre, de unos cincuenta años, ha sido enviado a prisión como medida provisional, según ha acordado este lunes la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Lora del Río, en funciones de guardia.

El detenido, que ha pasado a disposición judicial en la mañana de este mismo lunes, ha prestado declaración ante el juez, que ha determinado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de homicidio.

Fue el pasado viernes, por la mañana, cuando este joven se personó en el puesto de mando de la Guardia Civil en Brenes para relatar a los agentes que dos días antes, el pasado miércoles, había matado a su madre en la casa donde ella vivía en el número 57 de la calle José Fernández Vega. Allí, en un piso de la primera planta seguía 48 horas después el cadáver de la mujer, tumbada en la cama y con un fuerte golpe en la cara, según pudo conocer este periódico.

Hasta Brenes se desplazaron agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil para asumir la investigación. Se trasladaron a la céntrica calle en la que vino a vivir hace dos décadas la víctima, de nacionalidad brasileña. Trabajaba cuidando personas mayores, pero en las últimas semanas había conseguido otro empleo.

El detenido vivía con su padre y acudía a ver su madre de vez en cuando. La última vez que los vecinos vieron a la víctima, que se llamaba Miriam, fue el pasado miércoles sobre las tres de la tarde en el cercano bar Rienda tomando una cerveza y una tapa. Precisamente ese fue el día, según la confesión del hijo, que fue asesinada.