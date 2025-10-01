El Vaticano adquiere dos yeguas sevillanas para la granja del palacio de vacaciones del Papa: «Es un orgullo para toda la familia»

Una parte de la provincia sevillana está presente en la sede vacacional del Papa, más concretamente en Castel Gandolfo. Dos yeguas son parte de 'Laudato Sí', un terreno de 55 hectáreas ubicadas en dicha villa pontificia.

La iniciativa ecológica fue ideada por el Papa Francisco bajo los principios de sostenibilidad, formación e inclusión social, que abordó en la encíclica que da nombre a esta superficie.

Debido a su enfermedad y posterior fallecimiento, el proyecto tuvo que ser paralizado, pero el pasado 5 de septiembre fue inaugurado por León XIV, recogiendo el testigo de su antecesor.

Japonesa y Jónica de Fuentes de Andalucía

Japonesa y Jónica, adquiridas por el Vaticano, son dos yeguas castañas de pura raza española. Estas proceden del municipio de Fuentes de Andalucía y son parte de la Yeguada José Luis de la Escalera. Además, se ha enviado un caballo de nombre Saleroso a los terrenos.

El proyecto, que cuenta con una granja pontifica, está planteado como centro de formación para niños, jóvenes, migrantes y empresarios. La finca podrá ser visitada por colectivos educativos y se estima que reciba más de 250.000 visitantes cada año.

Granja pontifica visitable

El enclave también, está formado por 35 hectáreas de jardines monumentales e históricos, con restos de villas romanas del emperador Domiciano. A su vez, tiene el objetivo de establecer un modelo de ecología integrada y economía circular.

El propietario de la yeguada sevillana, José Luis de la Escalera, tuvo la oportunidad de saludar al Papa el pasado 3 de septiembre en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

Según ha podido saber la Archidioces de Sevilla, la incorporación de las yeguas «es un motivo de orgullo para toda la familia» propietaria de la yeguada. Por su parte, León XVI se mostró muy comprometido y curioso con el cuidado de estos animales.