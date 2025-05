Triple crimen de Dos Hermanas: La nulidad del juicio o la prisión permanente, en la mesa del TSJA

La nulidad del juicio, y por tanto su repetición, o el aumento de las condenas con penas de prisión permanente revisable para los principales acusados. Ésta podría ser la principal disyuntiva que se ha puesto este miércoles encima de la mesa de los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que tienen por delante estudiar y valorar los recursos de la Fiscalía, tres acusaciones particulares y cinco defensas contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla por el conocido como triple crimen de Dos Hermanas , en el que fueron asesinados Yilmaz Giraz, «el Turco», su pareja Sandra Capitán y la hija de ésta, Lucía, de seis años. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa séptica y enterrados en hormigón en el número 168 de la calle Cerro Blanco del barrio nazareno del mismo nombre .

El 1 de septiembre de 2020 se hacía pública la sentencia, dictada por el magistrado Juan Romeo, ya jubilado, contra los siete juzgados por el triple crimen . Ricardo G.H., alias «Pollino» ; su pareja Elisa F.M., y su padre Ricardo G.G., alias «Cabo», fueron los únicos considerados culpables de los tres secuestros y asesinatos , por los que fueron condenado a una pena de 25 años por cada crime y un año y seis meses por tenencia ilícita de armas. De estos 76 años de condena, cumplirán una pena única de 40 años de cárcel y «la clasificación en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectuará hasta cumplir» dos décadas en prisión.

También fueron juzgados y condenados los dos sicarios que ayudaron al clan de «los Cabos» a cometer su macabro plan. No obstante, David H.P. «Tapita» y José Antonio M.B. «Quino fueron condenados a tres y cuatro años de cárcel, respectivamente, por la detención ilegal del «Turco». Mientras Manuela M.O., quien hizo de intermediaria entre David y el «Pollino», sólo fue condenada a dos años y once meses de cárcel como colaboradora en el delito de detención ilegal de Yilmaz. Joaquina H.J., madre del «Pollino» y esposa del «Cabo», salió exonerada al declararla no culpable de todo delito. Ella, Manuela, el «Tapita» y «Quino» están en libertad .

El recurso de la Fiscalía, las tres acusaciones particulares y las defensas de cinco de los condenados contra la sentencia de la Audiencia evidencian que nadie quedó satisfecho .

De prisión permanente a 25 años

La Fiscalía comenzó el juicio con jurado pidiendo tres penas de prisión permanente revisable para los tres principales acusados y los dos sicarios. En el caso de los abogados de las familias de las víctimas esta petición también afectaba a Joaquina y a Manuela.

Por ello, la decisión del magistrado Juan Romeo supuso un jarro de agua fría . Ahora el asunto está en manos de tres magistrados del TSJA , entre ellos Lorenzo del Río y Miguel Pasquau, el ponente, que hoy le ha traslado a las partes que ya tienen el caso muy estudiado.

La Fiscalía reclama que se eleve las penas para los tres miembros de los «Cabos» condenados por los asesinatos, de 25 años de cárcel a dos penas de prisión permanente revisable por las muertes de la niña Lucía y del Turco. Mientras que pide la confirmación de las penas de los otros tres condenados.

¿Y ahora?

Por su parte, los abogados de la familia de Sandra Capitán y del «Turco» plantean al tribunal la nulidad de la sentencia que a su juicio existen contradicciones y errores entre los hechos probados por el jurado y la calificación de los hechos, además aprecian defectos en el objeto del veredicto, que comprendía un centena de preguntas para los nueve miembros del tribunal popular.

De aceptarse dicha petición el juicio se declararía nulo y habría que celebrar uno nuevo, con nuevo jurado popular. También existe la opción de que el TSJA obligue al juez a dictar una nueva sentencia por falta de motivación. Pero se plantea el siguiente escenario: ¿quién la dictaría? El magistrado Juan Romeo está ya jubilado .

De no acoger esta alegación, estas acusaciones piden que el «Pollino», su pareja y su padre sean condenados a t res penas de prisión permanente revisable, una por cada víctima.

Pero no sólo las acusaciones piden la nulidad de la sentencia, y por ende del juicio, también lo hacen las defensas de los tres principales condenados . El abogado de Manuela pide su absolución, mientras el de David la rebaja de un año de cárcel. Hay que precisar que el TSJA no puede condenar por los asesinatos a quienes no fueron considerados culpables de los mismos: Manuela, David y José Antonio.

En definitiva, y así lo señalan varias fuentes consultadas por este periódico, tras la vista de hoy hay dos cartas sobre la mesa del tribunal : aumento de las penas para los principales acusados o la nulidad del juicio.

Aunque no se descarta ninguna otra decisión , como la de rechazar todos los recursos y confirmar el fallo de la Audiencia , lo que supondría otro varapalo para las acusaciones, quienes se muestran esperanzados pero cautela. En este sentido, han valorado que el fiscal haya pedido al tribunal tome en consideración todos los atestados policiales.

Las fuentes consultadas por este periódico han destacado el trato exquisito dispensado por el tribunal, su flexibilidad en el turno de los abogados y el desarrollo de la vista con el cumplimiento de todas las medidas. Las mismas confían en que la decisión del TSJA, que ya tiene muy estudiado el caso, se produzca en dos o tres semanas .