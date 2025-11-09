La caída fortuita de una lámpara, posible causa del incendio de Dos Hermanas saldado con la muerte de un anciano

La caída fortuita de una lámpara encendida habría sido posiblemente el origen de las llamas del incendio declarado la madrugada de este domingo en una vivienda de la calle Virgen del Mayor Dolor, en Dos Hermanas, con el resultado de la muerte de ... un varón de 92 años que residía en el inmueble y su mujer, de 91 años, herida leve.

Según han informado a este periódico fuentes vecinales y cercanas al caso, todo habría ocurrido sobre las 3.30 horas de la madrugada de este domingo en esta vivienda del número 24 de la calle Virgen del Mayor Dolor de la ciudad nazarena, donde dormían la mujer en la planta baja y el varón en la superior.

La mujer, de 91 años de edad y llamada Concha, se habría levantado en plena madrugada y habría ocasionado de manera accidental la caída de una pequeña lámpara, cuya fractura habría provocado el incendio.

Ante la propagación de las llamas, la mujer habría comenzado a gritar para que Rafael, su marido, quien descansaba en la planta de arriba, reaccionase y abandonase la estancia; si bien este hombre de 92 años se habría visto sorprendido por las llamas y el humo.

Aunque fue posible rescatarle del interior de la vivienda y los sanitarios comenzaron a aplicarle maniobras de reanimación, este hombre ha fallecido finalmente por la intoxicación de humo que había sufrido; toda vez que meses atrás había sido operado de corazón y en estos momentos gozaba de salud. La pareja de ancianos, vecinos de Dos Hermanas desde siempre, es muy querida entre la comunidad local.

La comisaría de la Policía Nacional de Dos Hermanas se ha hecho cargo de investigar los hechos. Si bien en principio está previsto que sea el lunes cuando sea acometida la inspección ocular técnico policial de la vivienda siniestrada, en principio se baraja en efecto un accidente doméstico como principal hipótesis de las causas del incendio.