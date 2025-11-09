Suscríbete a
La caída fortuita de una lámpara, posible causa del incendio de Dos Hermanas saldado con la muerte de un anciano
Congreso del PP-A
Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso»

La Policía Nacional se ha hecho cargo de investigar el siniestro y el lunes acometerá una inspección ocular y técnica en la vivienda

Muere una persona mayor en el incendio de su vivienda de Dos Hermanas a causa de un posible accidente doméstico

Imagen de la vivienda incendiada
Imagen de la vivienda incendiada Juanma Rodríguez

Valme J. Caballero y Fernando Barroso Vargas

La caída fortuita de una lámpara encendida habría sido posiblemente el origen de las llamas del incendio declarado la madrugada de este domingo en una vivienda de la calle Virgen del Mayor Dolor, en Dos Hermanas, con el resultado de la muerte de ... un varón de 92 años que residía en el inmueble y su mujer, de 91 años, herida leve.

