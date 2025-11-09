Muere una persona mayor en el incendio de su vivienda de Dos Hermanas

Una persona ha fallecido y otra ha necesitado asistencia sanitaria en el lugar al incendiarse una vivienda en Dos Hermanas esta madrugada, según ha informado el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía.

El suceso ha ocurrido en un inmueble de la calle Virgen ... del Mayor Dolor de la localidad nazarena sobre las 3.30 horas de la madrugada. El teléfono 112 recibió un aviso en el que se informaba de un incendio en una casa con dos personas mayores atrapadas en su interior. La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

La Policía Local y los servicios sanitarios han confirmado que finalmente una persona ha fallecido y otra, una mujer logró salir por sus propios medios de la casa y fue atendida en el lugar.

