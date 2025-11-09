Suscríbete a
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas

Muere una persona mayor en el incendio de su vivienda de Dos Hermanas

Una mujer de aproximadamente la misma edad que también residía en el inmueble pudo escapar de las llamas y necesitó asistencia sanitaria

Muere un joven de 19 años en un accidente de tráfico en Isla Mayor

Imagen de una asistencia sanitaria
Imagen de una asistencia sanitaria 112

F.B.

Una persona ha fallecido y otra ha necesitado asistencia sanitaria en el lugar al incendiarse una vivienda en Dos Hermanas esta madrugada, según ha informado el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía.

El suceso ha ocurrido en un inmueble de la calle Virgen ... del Mayor Dolor de la localidad nazarena sobre las 3.30 horas de la madrugada. El teléfono 112 recibió un aviso en el que se informaba de un incendio en una casa con dos personas mayores atrapadas en su interior. La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

