El alcalde de Camas echa a una trabajadora por un vídeo en que se destruyen documentos municipales

La aparición de una asesora del alcalde socialista de Camas en un vídeo en el que se destruyen documentos municipales ha levantado una gran polémica en el municipio aljarafeño y ha desencadenado la destitución de una empleada del Consistorio. En el documento gráfico, ... que fue compartido en redes sociales, aparece un grupo de personas destruyendo documentos mientras bromean sobre la llegada de un nuevo equipo de gobierno: «no va a quedar nada, cuando entre el PP no se va a encontrar nada», bromea un hombre identificado como un familiar de una trabajadora de la alcaldía de Camas. En el video aparecen la citada trabajadora, un hermano de la misma y otras dos personas que no han sido identificadas como personal del ayuntamiento. Una de ellas destruye documentos mientras un hombre pronuncia la frase citada anteriormente ante las risas de otras dos mujeres.

Este vídeo provocó la reacción del Partido Popular, que denunció que personas ajenas al Ayuntamiento estuvieran en horario de tarde destruyendo documentos municipales con la sorna de no dejar supuestas pruebas para un futuro alcalde. El vídeo ha desencadenado el cese de la trabajadora del Ayuntamiento de Camas que propició que personas ajenas accedieran a estas dependencias y, encima, se grabasen riéndose ante un tema tan serio. Este cese se produce por el acceso prohibido de personal ajeno al ayuntamiento, único autorizado a estar en las dependencias, y no por la destrucción de unos documentos que no dejan de ser de bodas civiles llevadas a cabo en el Consistorio y que se encuentran digitalizados, por lo que no desaparecen. «Esta chica ya no pertenece al Ayuntamiento y el motivo no es la destrucción del material, porque no había nada ilegal ni nada que ocultar, sino por permitir el acceso a personas ajenas al Ayuntamiento», reconoce a este periódico Víctor Ávila, alcalde de Camas.

El primer edil camero quiso tranquilizar sobre la transparencia en la gestión de este tipo de documentos y de otros asegurando que «nosotros en el Ayuntamiento los expedientes que gestionamos son de forma digital, y eso que se destruyó es documentación de las bodas que utilizamos los concejales para casar a las parejas, que también tiene su copia digital». Por este motivo, Víctor Ávila deja claro que «el único motivo del cese de esta chica fue ese, que accediera personal ajeno, lo de los documentos y demás que denuncian no tiene veracidad ni sustento. Lo han utilizado para engrandar un poco más el acto en sí».

Un pleno extraordinario

El grupo popular del Ayuntamiento de Camas denunció el vídeo que se publicó en redes sociales por «actos de destrucción de documentación municipal» que ha generado «una grave alarma social y política» en el municipio. También denunciaron en el comunicado enviado al alcalde que este tipo de vídeos implicaba una vulneración de la legalidad, un ataque directo a la transparencia institucional y un atentado a la confianza de los vecinos en sus representantes públicos. El grupo popular demandó del Ayuntamiento una respuesta «contundente e inmediata» al no tratarse de un asunto menor, ya que se trataba de la posible manipulación de documentación oficial y el acceso indebido a dependencias y documentación sensible, además de un atentado a la protección de datos personales de los ciudadanos de Camas.

En dicha denuncia, y dada «la extrema gravedad de los hechos ocurridos» el Partido Popular de Camas ha solicitado un Pleno Extraordinario en el que se expliquen los hechos por parte del gobierno municipal. Este pleno se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre y desde el Consistorio se muestran tranquilos ya que «ya se han tomado las decisiones que había que tomar, por el acceso indebido de personas ajenas al Ayuntamiento. Con la documentación no existe ninguna acción sospechosa de ser errónea, ya que como decía son documentos que están digitalizados», sentencia el alcalde de Camas.