El alcalde de Camas echa a una trabajadora por un vídeo en que se destruyen documentos municipales

El primer edil camero asegura que la ha cesado por permitir la entrada de personal no autorizado, no por los documentos, que están digitalizados

Jaime Parejo

La aparición de una asesora del alcalde socialista de Camas en un vídeo en el que se destruyen documentos municipales ha levantado una gran polémica en el municipio aljarafeño y ha desencadenado la destitución de una empleada del Consistorio. En el documento gráfico, ... que fue compartido en redes sociales, aparece un grupo de personas destruyendo documentos mientras bromean sobre la llegada de un nuevo equipo de gobierno: «no va a quedar nada, cuando entre el PP no se va a encontrar nada», bromea un hombre identificado como un familiar de una trabajadora de la alcaldía de Camas. En el video aparecen la citada trabajadora, un hermano de la misma y otras dos personas que no han sido identificadas como personal del ayuntamiento. Una de ellas destruye documentos mientras un hombre pronuncia la frase citada anteriormente ante las risas de otras dos mujeres.

