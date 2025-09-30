Así serán los estrenos de la Esperanza de Triana en la Misión: el manto nuevo lo llevará desde el viernes y la saya, en la Catedral

La Esperanza buscará iluminar con su mayor claridad algunos de los rincones más decaídos de toda Sevilla. La Misión constituye todo un hito en la corporación y hay algunas decisiones de relevancia, no todas, ya tomadas en torno a cómo será ataviada la Esperanza de ... Triana en los distintos traslados contemplados por la hermandad en su porvenir hasta el Polígono Sur y en su triunfal regreso de nuevo al barrio del que procede. En el caso del manto verde recién presentado, la dolorosa lo portará desde este viernes, fecha del pistoletazo de salida en la más que emocionante agenda trianera que se viene.

Habrá que esperar hasta finales de octubre, probablemente desde el 26, para disfrutar en directo de la nueva saya, puesto que si no hay cambio de última hora será cuando le sea colocado dicho atavío, quedando aún por decidir qué saya llevará desde el principio y si habrá algún cambio de manto teniendo en cuenta que será un octubre agitado. Presidirá el 1 de noviembre como es sabido la Esperanza el paso de gloria de la Inmaculada de La Algaba y estará vestida desde días antes con esa última saya que junto al manto ha levantado muchos halagos desde muchos puntos de Sevilla.

Es la recién comenzada una de las semanas más esperadas por los hermanos de la cofradía de la calle Pureza, dado que este viernes 3 de octubre tendrá lugar el primero de los traslados de la Esperanza a la parroquia de Santa Ana, desde la que saldrá la Virgen el día siguiente, el sábado 4, en sus primeros pasos a la parroquia de San Pío X, donde aguardan ya muchos vecinos del Polígono Sur que ya engalanan muchas de sus calles y casapuertas para ser testigos del discurrir de la Esperanza de Triana. Desde un día antes la Virgen, según ha podido saber ABC de Sevilla, llevará el último manto que ha sido diseñado para ella.

El nuevo manto de la Esperanza de Triana Manuel Gómez / Hermandad de la Esperanza de Triana

Un tercer manto de salida en este caso, con un tamaño aproximadamente de un metro y medio menos respecto a los otros dos de salida con los que cuenta desde hace décadas el ajuar de la Esperanza: el de los dragones del taller de Sobrinos de José Caro según diseño del ceramista José Recio (1948) y el de Juan Borrero bordado por los Sobrinos de Esperanza Elena Caro (1992). La Esperanza de Triana ha incorporado este nuevo manto realizado en terciopelo verde bordado en oro, ejecutado en el taller de Pepi Maya y diseñado por Francisco Javier Sánchez de los Reyes, que será utilizado igualmente en cultos, besamanos y traslados como éste primero que está tan cerca de producirse.

Tal y como explicó la hermandad sacramental, el diseño toma como referencia la primera obra realizada por José Recio, con motivos vegetales y alusiones a la Virgen como naturaleza primera del mundo. Serán los días 8, 9 y 10 cuando se produzca el triduo a la Esperanza de Triana en San Pío X, y tras la solemne función del día 11 en la misma parroquia, el 12 de octubre tendrá lugar el traslado de la imagen mariana a la parroquia de Jesús Obrero, en cuyo lugar se celebrará otro triduo en honor a la Virgen los días 14, 15 y 16 de octubre. El 17 se efectuará una nueva función y el día 18 se producirá el traslado de la Esperanza de Triana a la capilla de los Marineros, donde permanecerá hasta el día 22.

La nueva saya de la Esperanza de Triana Manuel Gómez / Hermandad de la esperanza de triana Patrimonio Una saya 'catedralicia' Se espera que en dicha jornada la Virgen sea trasladada a San Jacinto, y el 25 pasará de dicha parroquia a la Catedral de Sevilla. Será en la Seo hispalense cuando está previsto que la Esperanza de Triana porte su nueva saya, realizada bajo diseño de Gonzalo Navarro por el taller de Manuel Solano en Morón de la Frontera, que viene a integrar uno de los nuevos tesoros patrimoniales de la hermandad. Aprovecharán entonces que la Virgen esté en devoto besamanos los días 26, 27 y 28 de octubre para colocarle dicha saya. Estará los tres siguientes en el último triduo antes de regresar en la solemne función de clausura, el broche final de la Misión.

Respecto al diseño de esta nueva saya, según difundió el pasado 14 de septiembre la mencionada corporación trianera, la misma está fundada en una idea original del historiador Ignacio Sánchez Rico, quien toma como esencial fuente creativa los bordados de finales del siglo XVIII y principios del XIX, con una línea estética en la que se funden los postulados estilísticos del Barroco final y el Academicismo.﻿ La decoración consta de hilo de oro fino y reproduce las técnicas del bordado propias de la época tomada como inspiración, con predominio del bordado y la profusión de lentejuelas, canutillos, huevecillos, espiguillas y espejuelos.