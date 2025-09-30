Suscríbete a
Así serán los estrenos de la Esperanza de Triana en la Misión: el manto nuevo lo llevará desde el viernes y la saya, en la Catedral

Las dos obras forman parte ya del patrimonio material de la corporación y han recibido la admiración por parte de todo el mundo cofrade

Así es la nueva saya para la Esperanza de Triana bordada por el taller de Manuel Solano

La Esperanza de Triana estrena manto bordado

A la izquierda, el manto verde ejecutado en el taller de Pepi Maya bajo diseño de Sánchez de los Reyes; a la derecha, la saya que diseñara Gonzalo Navarro y confeccionara el taller de Manuel Solano, en Morón Hermandad de la esperanza de triana
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

La Esperanza buscará iluminar con su mayor claridad algunos de los rincones más decaídos de toda Sevilla. La Misión constituye todo un hito en la corporación y hay algunas decisiones de relevancia, no todas, ya tomadas en torno a cómo será ataviada la Esperanza de ... Triana en los distintos traslados contemplados por la hermandad en su porvenir hasta el Polígono Sur y en su triunfal regreso de nuevo al barrio del que procede. En el caso del manto verde recién presentado, la dolorosa lo portará desde este viernes, fecha del pistoletazo de salida en la más que emocionante agenda trianera que se viene.

